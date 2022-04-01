Требование об уплате налога по новым правилам: что нужно знать бухгалтеру

Порядок направления требования

Требование об уплате налога — извещение, которое сообщает должнику о наличии долга перед бюджетом и обязывает его погасить этот долг в установленный срок (ст. 69 НК).

Требование должно содержать сведения:

о сумме задолженности;

о сроке уплаты налога (сбора, взносов), установленном НК;

о размере пеней, которые были начислены на момент направления требования налогоплательщику;

о сроке исполнения требования: обычно для погашения долга отводится 8 дней со дня получения, если иной ( более продолжительный ) период не указан в самом требовании;

более продолжительный о мерах взыскания, которые будут применены, если должник не исполнит свои обязательства.

Налоговая служба должна направить требование не позднее трех месяцев со дня выявления задолженности налогоплательщика перед бюджетом.

Если сумма долга меньше 3 000 рублей, то срок направления требования увеличивается до 1 года.

Требование может быть направлено (передано) налогоплательщику несколькими способами:

лично в руки руководителю организации (уполномоченному представителю) или предпринимателю (его представителю) под расписку;

в электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

заказным письмом по почте ( п. 6. ст. 69 НК ).

С 2022 года порядок работы с требованием изменился. Новый порядок был утвержден приказом ФНС от 07.09.2021 № ЕД-7-8/795@.

Срок отправки квитанции не влияет на срок исполнения требования

Отправлять квитанцию о приеме электронного требования теперь не обязательно. Если квитанция от налогоплательщика не поступила, электронное требование автоматически считается полученным на 6-й рабочий день со дня его отправки (то есть работает тот же порядок, который установлен в отношении требований, направленных по почте).

Санкций за неотправку квитанции нет. То есть факт неотправки квитанции о приеме требования не является основанием для блокировки расчетного счета.

Если направить квитанцию позже срока, то сдвинуть срок исполнения требования таким способом не получится. Датой получения требования все равно будет считаться 6-й рабочий день со дня его направления.

Важно: в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса ФНС временно не будет принимать решения о приостановлении операций по счетам в банке (блокировке счетов) при взыскании денежных средств. Мера будет действовать до 1 июня 2022 года (письмо от 10.03.2022 № ЕД-26−8/4@).

Требования больше не дублируют на бумаге

Раньше, если требование направлялось налогоплательщику электронным способом, а он в свою очередь не направлял квитанцию о приеме, — налоговики должны были направить требование по почте.

Теперь электронное требование не дублируют. Требования по почте на бумажном носителе направляют только тем налогоплательщики, которые не взаимодействуют с налоговой электронным способом.

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Отказ в приеме требования

Налогоплательщик вправе отказать в приеме требования путем направления в налоговую службу уведомление об отказе.

Сделать это можно по трем причинам: