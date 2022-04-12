Как заполнить сведения о застрахованном лице для оплаты больничного

Форма сведений о застрахованном лице

Сведения о работниках для оплаты больничных заполняются по форме, утвержденной приказом ФСС от 04.02.2022 № 26. Форма легка в заполнении.

Вот такие сведения надо заполнять на каждого работника.

В разделе I заполняются ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения.

Раздел II предназначен исключительно для паспортных данных. Если у работника временное удостоверение личности — то можно поставить «галочку» в соответствующем разделе и вписать его номер и срок действия. Аналогичный порядок заполнения — для иных документов, удостоверяющих личность.

В разделе III работодатель указывает информацию об иностранных работниках: серию и номер вида на жительства или разрешения на временное пребывание.

Раздел IV заполняют, если работник относится к льготной категории — работал или проживал в радиоактивной зоне. Указывают, по какой причине работник попал в эту категорию (проживание или работа), в какой зоне и место, которое стало причиной радиоактивного воздействия. Если работник не относится к данной категории, раздел оставляем пустым.

Следующий обязательный к заполнению раздел V — сведения о месте регистрации.

Раздел VI может быть как пустым, так и заполненным. Если работник проживает не в месте прописки и планирует получать пособие через почту, то его надо заполнить. Если проживает там же, где и прописан или получать пособие будет на карту — раздел оставляем пустым.

Последний раздел предназначен для выбора способа получения пособий. Можно выбрать получение на карту, по почте или через иную организацию.

Причем, при получении пособий на банковскую карту стоит отметить два нюанса:

можно заполнить банковские реквизиты карты , то есть наименование банка, БИК, р/с;

можно вписать просто номер карты Мир . В этом случае банковские реквизиты не нужны. Просто вписываются «цифры» с лицевой стороны пластика.

Если работник выбирает способ получения — через почту, то заполняем его адрес фактического места проживания.

Сведения, передаваемые в ФСС, должны быть подписаны самим работником и главным бухгалтером или другим лицом, ответственным за подачу сведений. Дополнительно указываются контактные номера телефона сотрудника и работодателя, а также адрес электронной почты (при наличии).

Когда подавать сведения в ФСС

Подавать сведения о работнике при каждом назначении пособия не надо. Такие сведения подаются только один раз. Исключение: если у работника изменились личные данные или способ получения пособий. В этом случае надо повторно отправить в ФСС сведения о застрахованном лице.

Срок предоставления — три рабочих дня после получения информации от сотрудника.

Можно ли сдать сведения на бумаге?

Согласно п. 13 ст. 13 закона № 255-ФЗ сведения можно сдать как на бумажном носителе, так и электронно.

Штраф за несдачу сведений о работнике в ФСС

Ответственность работодателя за несдачу сведений о застрахованном лице или при допущении ошибки в них предусмотрена статьей 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Компанию оштрафуют на 5 000 рублей за несдачу в срок сведений, необходимых для выплаты пособий.

Кроме этого, появились еще два вида ответственности работодателя за недостоверные или несданные сведения в ФСС: