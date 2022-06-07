Объединение фондов: новшества для страхователей

Как изменятся взносы

Реформа внебюджетных фондов затронет размер и порядок расчета страховых взносов. По новым правилам работодатели будут обязаны перечислять социальные взносы не только за штатных сотрудников, но и за работников, нанятых по гражданско-правовым договорам. Также вводится обязательство платить взносы на социальное страхование за сотрудников-иностранцев.

Согласно внесенному законопроекту, с 2023 года будет установлен единый тариф на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование:

в пределах базы тариф равен 30%;

при выплатах больше базы — 15,1%.

Предельную базу планируют установить на уровне 1 565 000 рублей, с учетом индексации при росте средней зарплаты в России.

Унификация правил расчета разных видов страховых взносов приведет к увеличению сумм к уплате, особенно в компаниях, у которых совокупные выплаты сотрудникам превышают действующую базу по взносам на социальное страхование.

Для индивидуальных предпринимателей без сотрудников изменений не будет: фиксированные взносы на 2023 год планируется установить на уровне 45 842 рублей, при условии, что годовой доход не превышает 300 тысяч рублей. В случае превышения этого порога — дополнительные взносы составят 1% от суммы дохода. При этом максимальный размер взносов на пенсионное страхование не будет превышать 257 061 рублей за год.

Дополнительные изменения коснутся срока перечисления взносов в бюджет: если законопроект примут, то платежи потребуется перечислять до 25 числа следующего месяца. На текущий момент взносы необходимо уплачивать до 15 числа. Перечислять взносы потребуется единым платежом, казначейство будет самостоятельно распределять суммы по видам страхования.

С 2023 года планируется изменить порядок уплаты штрафов за нарушения, связанные с расчетом и уплатой взносов. Компании будут иметь возможность заплатить штраф в течение 20 дней после получения требования от единого фонда. Если заплатить раньше — в течение 10 дней, — то будет действовать «скидка» 50% от суммы штрафа. Сейчас по общему правилу страхователи уплачивают штрафы в десятидневный срок.

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Как изменятся льготы по взносам

Новации коснутся льготирования платежей — все льготные категории страхователей разделят на три группы:

Первая группа — малые и средние предприятия, а также резиденты «Сколково». Для них будет установлен тариф взносов в размере 15% (для выплат, превышающих МРОТ ). Действие льготной ставки не планируют ограничивать по времени. Вторая группа — участники территорий опережающего социально-экономического развития, резиденты свободного порта Владивосток, особой экономической зоны в Калининграде, организации на Курильских островах, ИТ-компании и разработчики радиоэлектронной продукции. Для них планируется установить тариф 7,6% на период 2023-2024 годы. Третья группа — компании, которые осуществляют выплаты членам экипажей судов. Они получат нулевой страховой тариф на срок до 2027 года.

Как изменится отчетность

После объединения внебюджетных фондов будет изменена структура отчетных форм, которые страхователи будут направлять в контролирующие органы. Планируется отменить:

СЗВ-М;

СЗВ‑Т;

ДСВ‑3;

СЗВ‑СТАЖ;

4‑ФСС.

Вместо перечисленных форм будет введена единая форма сведений, в которой будут указываться сведения из отмененных форм. Дополнительно в нее планируется включить данные по гражданско-правовым договорам, заключаемым компанией. Информацию по ним необходимо будет направлять не позднее следующего рабочего дня после начала или окончания выполнения работ или услуг по договору.

Единая отчетная форма будет состоять из нескольких частей, которые потребуется направлять в фонд с разной периодичностью:

Часть отчета, заменяющую 4-ФСС, придется сдавать до 20-го числа следующего месяца.

Информацию, которую раньше заполняли в СЗВ-ТД при приеме на работу нужно будет отправить не позднее следующего рабочего дня после подписания трудового договора.

По другим кадровым событиям — до 20 числа следующего месяца.

Изменения коснутся правил представления формы РСВ: ее планируется сделать ежемесячной. За первый и второй месяц квартала отчет будет сдаваться по упрощенной форме, в целом за квартал — стандартный отчет.

Срок направления РСВ в налоговую службу сократят: его надо будет сдать до 20-го числа следующего месяца.

Также планируется ввести штрафы за недостоверные сведения (500 рублей за каждое застрахованное лицо) и повысить штраф за просрочку сдачи отчета более чем на 5 рабочих дней (200 рублей за каждого сотрудника).