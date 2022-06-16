Бизнесу Омска помогут оцифровать документооборот, получить электронную подпись и настроить онлайн-кассу

В Омске открылся филиал IT-компании «Такском» — разработчика сервисов для электронного документооборота (ЭДО) и отчётности в госорганы, оператора фискальных данных и аккредитованного удостоверяющего центра.
Аркадий Смык, руководитель офиса «Такском» в Омске:
«Такском» разрабатывает сервисы для разных категорий бизнеса, начиная от крупных корпораций и холдингов и заканчивая малым и микробизнесом. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Омской области зарегистрировано 25 819 юридических лиц и 38 763 индивидуальных предпринимателя (на 10.05.2022).
С июня 2022 года каждый представитель этих юрлиц или ИП может получить качественную помощь по переводу бизнес-процессов в электронный вид в офисе «Такском» в Омске.
Одним из проектов, позволяющих сократить издержки компании на бумагу и на оплату услуг курьерских служб, является переход на ЭДО с контрагентами. Для ЭДО «Такском» предлагает несколько сервисов на выбор.
Преимущества ЭДО
Перейдя на электронный обмен документами со своими клиентами и поставщиками, в компании сразу же оценят удобства и очевидные преимущества ЭДО:
- Экономия средств: бизнес не зависит от стоимости бумаги, картриджей и услуг по обслуживанию принтеров.
- Скорость обмена документами: отправка и получение документов происходит в один клик без длительного ожидания курьеров или почты.
- Безопасность: оператор ЭДО гарантирует надежную передачу данных по зашифрованным каналам связи, документы невозможно потерять.
- Хранение документов: с ЭДО документы хранятся в электронном архиве, который всегда под рукой, а их поиск в архиве занимает считанные секунды.
Отметим, что все электронные документы в обязательном порядке подписываются электронной подписью для обеспечения их юридической значимости. Электронная подпись равнозначна подписи от руки и имеет ту же ценность, то есть используется при доказательствах в судебных процессах.
Последние поправки к Федеральному закону № 63-ФЗ установили новый порядок получения ЭП. С 1 января 2022 года руководители организаций и ИП должны получать ЭП в удостоверяющем центре (УЦ) ФНС России, а физические лица — сотрудники компаний — в коммерческих аккредитованных УЦ.
Таким удостоверяющим центром является «Такском»: в офисе компании специалисты окажут бизнесу помощь в получении ЭП. Там же предприниматели смогут приобрести токены — сертифицированные USB-носители для записи и хранения ЭП.
Ещё одно направление ЭДО, которое востребовано у бизнеса — это обмен электронными документами с госорганами (электронная отчётность). Сдавать бухгалтерскую и налоговую отчётность в ФНС, отчётность по сотрудникам в ФСС и ПФР, статистическую отчётность в Росстат и прочие виды отчётности в другие госорганы проще в электронном виде, нежели на бумаге.
Важно! Компаниям со среднесписочным количеством сотрудников свыше 10 человек обязательно нужно отправлять отчетность в ПФР и ФСС только в электронном виде. Для отправки электронной отчётности «Такском» предлагает разнообразные решения и тарифы, которые подойдут любому бизнесу: организациям, ИП, группе компаний, бюджетным организациям и налоговым представителям.
«Такском» — это не только разработчик сервисов для ЭДО и удостоверяющий центр, но и один из крупнейших операторов фискальных данных, передающих кассовые чеки с онлайн-касс в ФНС России. Узнать, как подключиться к ОФД, купить и настроить онлайн-кассу, а также воспользоваться услугами по регистрации, настройке и ремонту ККТ, можно на сайте или в офисе «Такском» на улице Маршала Жукова, д. 65, первый этаж.
- Телефон офиса «Такском» в Омске:
8 (381) 221-91-06.
- E-mail: Omsk@taxcom.ru.