Бизнесу Омска помогут оцифровать документооборот, получить электронную подпись и настроить онлайн-кассу

В Омске открылся филиал IT-компании «Такском» — разработчика сервисов для электронного документооборота (ЭДО) и отчётности в госорганы, оператора фискальных данных и аккредитованного удостоверяющего центра.

Аркадий Смык, руководитель офиса «Такском» в Омске:

«Такском ведёт свою деятельность с 2000 года, предлагая бизнесу широкий ассортимент сервисов для цифровизации бизнес-процессов. Наши филиалы уже есть в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и еще 15 городах России. Открытие офиса в Омске было для нас важным стратегическим шагом, позволяющим более эффективно в будущем взаимодействовать с нашими клиентами: консультировать их и оказывать помощь на местах, узнавать при личном общении об их потребностях и проблемах, собирать обратную связь и на её основе обновлять наши программные решения».

«Такском» разрабатывает сервисы для разных категорий бизнеса, начиная от крупных корпораций и холдингов и заканчивая малым и микробизнесом. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Омской области зарегистрировано 25 819 юридических лиц и 38 763 индивидуальных предпринимателя (на 10.05.2022).

С июня 2022 года каждый представитель этих юрлиц или ИП может получить качественную помощь по переводу бизнес-процессов в электронный вид в офисе «Такском» в Омске.

Одним из проектов, позволяющих сократить издержки компании на бумагу и на оплату услуг курьерских служб, является переход на ЭДО с контрагентами. Для ЭДО «Такском» предлагает несколько сервисов на выбор.

Преимущества ЭДО

Перейдя на электронный обмен документами со своими клиентами и поставщиками, в компании сразу же оценят удобства и очевидные преимущества ЭДО:

Экономия средств : бизнес не зависит от стоимости бумаги, картриджей и услуг по обслуживанию принтеров.

: бизнес не зависит от стоимости бумаги, картриджей и услуг по обслуживанию принтеров. Скорость обмена документами : отправка и получение документов происходит в один клик без длительного ожидания курьеров или почты.

: отправка и получение документов происходит в один клик без длительного ожидания курьеров или почты. Безопасность : оператор ЭДО гарантирует надежную передачу данных по зашифрованным каналам связи, документы невозможно потерять.

: оператор ЭДО гарантирует надежную передачу данных по зашифрованным каналам связи, документы невозможно потерять. Хранение документов: с ЭДО документы хранятся в электронном архиве, который всегда под рукой, а их поиск в архиве занимает считанные секунды.

Отметим, что все электронные документы в обязательном порядке подписываются электронной подписью для обеспечения их юридической значимости. Электронная подпись равнозначна подписи от руки и имеет ту же ценность, то есть используется при доказательствах в судебных процессах.

Последние поправки к Федеральному закону № 63-ФЗ установили новый порядок получения ЭП. С 1 января 2022 года руководители организаций и ИП должны получать ЭП в удостоверяющем центре (УЦ) ФНС России, а физические лица — сотрудники компаний — в коммерческих аккредитованных УЦ.

Таким удостоверяющим центром является «Такском»: в офисе компании специалисты окажут бизнесу помощь в получении ЭП. Там же предприниматели смогут приобрести токены — сертифицированные USB-носители для записи и хранения ЭП.

Ещё одно направление ЭДО, которое востребовано у бизнеса — это обмен электронными документами с госорганами (электронная отчётность). Сдавать бухгалтерскую и налоговую отчётность в ФНС, отчётность по сотрудникам в ФСС и ПФР, статистическую отчётность в Росстат и прочие виды отчётности в другие госорганы проще в электронном виде, нежели на бумаге.

Важно! Компаниям со среднесписочным количеством сотрудников свыше 10 человек обязательно нужно отправлять отчетность в ПФР и ФСС только в электронном виде. Для отправки электронной отчётности «Такском» предлагает разнообразные решения и тарифы, которые подойдут любому бизнесу: организациям, ИП, группе компаний, бюджетным организациям и налоговым представителям.

«Такском» — это не только разработчик сервисов для ЭДО и удостоверяющий центр, но и один из крупнейших операторов фискальных данных, передающих кассовые чеки с онлайн-касс в ФНС России. Узнать, как подключиться к ОФД, купить и настроить онлайн-кассу, а также воспользоваться услугами по регистрации, настройке и ремонту ККТ, можно на сайте или в офисе «Такском» на улице Маршала Жукова, д. 65, первый этаж.