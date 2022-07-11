Контрагенты, с которыми лучше не работать

Портрет недобросовестного контрагента

Казалось бы, его нарисовать довольно просто, достаточно изучить Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333), и разъяснения налоговых органов.

Есть стоп-признаки, которые абсолютно исключают возможность работы с подобным контрагентом:

отсутствие в ЕГРЮЛ, принятое решение о предстоящем исключении из реестра;

нахождение в процессе ликвидации, реорганизации, уменьшение уставного капитала;

дисквалифицированные лица в исполнительных органах;

«массовый» юридический адрес, невозможность связаться по указанному адресу;

задолженность по налогам, непредставление отчетности;

«массовый» директор ( является руководителем более чем в пяти хозяйствующих субъектах ), «массовые» участники (более чем в 10 юридических лицах ).

Документы на стоп

Необходимый минимум документации в папке с досье, которая должна быть на каждого контрагента:

копии заверенных документов в подтверждение правового статуса ( учредительные, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии, приказы о назначении руководителя );

учредительные, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии, приказы о назначении руководителя копия паспорта руководителя — в подтверждение его полномочий;

бухгалтерская отчетность — в подтверждение наличия возможности выполнить взятые обязательства;

документальное подтверждение численности персонала, объектов в собственности, договоров аренды, производственных площадей — в обоснование реальности хозяйственной деятельности и способности выполнить обязательства.

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Вряд ли можно найти кого-то, кто по-прежнему считает, что главное: это быть честным самому, а уж контрагент пусть сам разбирается с налоговиками. Еще ВАС в 2006 (постановление Пленума от 12.10.2006 № 53) указал на возможность признания налоговой выгоды необоснованной.

ВАС также указал на то, что налогоплательщики должны проверять не только то, насколько им подходят условия сделки, но и:

деловую репутацию;

платежеспособность контрагента;

риск неисполнения обязательств;

наличие необходимых ресурсов ( мощностей, оборудования, опытного персонала) (определение от 15.01.2018 по делу № А67-4506/2016 ).

Заключение сделок без соблюдения установленных внутренних процедур согласования и выбора контрагентов в совокупности с иными признаками фиктивности контрагента позволяют судам сделать вывод о том, что претензии налоговиков оправданы (см., в частности, постановление АС ВСО от 24.03.2017 № Ф02-856/2017). И, напротив, наличие регламента по отбору контрагентов отыграло в пользу налогоплательщика (примеры: постановления АС ЦО от 01.02.2018 № Ф10-5960/2017, АС УО от 28.06.2018 № Ф09-3173/18).

Налогоплательщики вправе сами определять способы выявления неблагонадежных контрагентов (разъяснение дано письмом Минфина от 23.12.2016 № 03-01-10/77642), но нередко оказывается (как правило, уже в суде), что проведенной работы «недостаточно».

Поэтому, помимо уточнения вышеуказанных фактов и обстоятельств, необходимо проанализировать открытые источники информации, обратив внимание, в том числе на наличие нормального работающего сайта, реальных отзывов о работе с контрагентом, а также не пренебрегать личными контактами.

Общение даже по видеосвязи — лучше, нежели полное отсутствие контактов, что подтверждает сложившаяся судебная практика (см., например, постановление 9 ААС от 30.11.16 № 09АП-54168/2016-АК).

Где проверять?

Основной, но не единственный источник, — это, разумеется, сервис на сайте ФНС «Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента». Введя ОГРН (ИНН) или наименование, можно убедиться в существовании организации и получить о ней основные сведения.

Данные о судебных процессах и исполнительных производствах, в которых замешан контрагент, размещены на сайтах ФССП, ГАС «Правосудие», достоверность паспортов руководителей можно «пробить» на сайте МВД.

Правда, вся эта информация, хотя и необходима, на 100% не гарантирует благонадежность контрагента.

Она лишь подтверждает факт государственной регистрации, постановки на налоговый учет, отсутствие уже выявленных претензий, по уже возбужденным делам, но не отражают реального состояния дел контрагента, не характеризуют контрагента, как добросовестного налогоплательщика с хорошей деловой репутацией, конкурентоспособного на рынке (см. постановление АС СКО от 18.01.2017 № Ф08-9955/2016).

Негосударственные источники дают гораздо более полную картину. Сам факт обращения к ним нередко помогает доказать проявление должной осмотрительности (см., например, постановления 10 ААС от 11.03.2020 № 10АП-1440/2020, ФАС МО от 28.01.2013 по делу № А40-62435/12-116-140, 11 ААС от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018).

И, напротив, тот факт, что и в негосударственных источниках контрагент имел признаки недобросовестного, ложится в основу неблагоприятного для налогоплательщика решения (см., например, постановление АС СКО от 09.09.2019 № Ф08-7548/2019).

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