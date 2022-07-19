Электронный акт сверки. Чем он лучше для бизнеса

Что изменилось для бизнеса

Раньше все взаимоотношения с контрагентами оформляли только на бумаге. И сейчас многие компании работают по старинке: составляют акт сверки в двух экземплярах, заверяют его печатями и подписями, оба экземпляра направляют бизнес-партнеру. Вторая сторона проверяет акты, вносит свои данные, заверяют печатями и подписями, один экземпляр возвращают почтой или с курьером, второй оставляют себе.

С появлением ЭДО процедура доставки документа стала быстрее и экономнее. Акт формируется в электронном виде (например, в формате doc, pdf, xlsx, jpg и др.), подписывается электронной подписью, передается через оператора ЭДО, по е-мейл или иным интернет-способом.

С введением единого электронного формата акта сверки (xml) процедура его подготовки и обмена станет еще проще.

ЭДО от Такском — это документооборот со скоростью мысли. Для любых целей и учетных систем, для формализированных и неформализированных документов, работа из привычной учетной системы (и «1С» тоже).

Почему с новым форматом станет проще

Автоматизация обработки данных упрощает и ускоряет взаимодействие с деловыми партнерами. Новый электронный акт сверки можно сформировать, обработать и направить контрагенту в несколько кликов прямо из учетной программы. Такой подход сократит трудозатраты бухгалтерской службы и позволит избежать ошибок.

Что до применения электронного акта сверки в отношениях с налоговиками, то это логичное продолжение и развитие окончательной «оцифровки» отношений с ними.

Электронный акт сверки представляется по запросам налоговой службы.

Напомним, что с 21 мая применяется электронный договор (форма PDF/A-3 утв. приказом ФНС от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236), который представляют по требованию ИФНС.

Кроме того, должностное лицо ФНС в рамках проведения налоговой проверки вправе запросить у проверяемого лица необходимые документы (п. 1 статьи 93 НК). В частности, учредительные документы юридического лица или документы, подтверждающие регистрацию ИП, свидетельства о постановке на налоговый учет, лицензии, а также:

налоговые декларации;

бухгалтерскую документацию;

договоры и документы по ним, в том числе и акты сверки расчетов с поставщиками (покупателями), теперь и в электронной форме.

Единый формат акта сверки ускорит представление его по требованию налоговиков. Формирование данного акта и представление его занимает считанные минуты, что существенно снижается риск штрафа за опоздание с направлением документов по требованию налоговой.

Сдача электронной отчетности от Такском- это «безлимит» во все государственные службы с проверкой корректности заполнения, быстрое получение запросов, простой импорт из других программ. Всегда актуальные формы и автоматическая сверка с ФНС.

Бесплатный тест-драйв — 30 дней.