Как оформить прием на работу в 2022 году

Обязательные этапы

В целом оформление приема на работу проводится в два этапа:

Человек пишет заявление о приеме на работу, прилагая необходимую документацию. Работодатель ( его уполномоченный представитель, чаще — кадровик ) оформляет прием на работу, составляя необходимые документы.

Какие документы можно потребовать

Закон устанавливает перечень документов, которые работодатель вправе требовать у соискателя (ст. 65 ТК):

Документ, удостоверяющий личность ( как правило, это паспорт ).

как правило, это паспорт Трудовую книжку — бумажную или форму СТД-Р ( полученную от прежнего работодателя ) или форму СТД-ПФР ( получить её можно в ПФР или через Госуслуги ). Если сотрудник выбрал электронную трудовую книжку , то бумажную имеет смысл попросить для ознакомления, например, чтобы убедится в достаточном стаже по профессии.

полученную от прежнего работодателя получить её можно в ПФР или через Госуслуги Документы воинского учета ( для военнообязанных ).

для военнообязанных Диплом ( иной документ об образовании ).

иной документ об образовании СНИЛС — если он имеется. Если нет (с 2019 ПФР их не оформляет, и сотрудник, начавший трудовую деятельность в 2019 году и позже, уже не имеет СНИЛСа в привычной форме ), то требуется документ по форме АДИ-РЕГ ( утв. постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п ).

Если это необходимо в силу нормативных требований, запрашивается справка об отсутствии судимости (например, для трудоустройства в образовательные учреждения).

Подчеркнем: это рамочный, открытый перечень. В зависимости от обстоятельств или категории трудящихся могут потребоваться и иные документы, в частности:

патент, разрешение на работу, полис ДМС, вид на жительство ( для иностранцев );

для иностранцев водительское удостоверение ( для шоферов, курьеров );

для шоферов, курьеров справка об отсутствии наказаний за употребление наркотиков и психотропных веществ ( для работы в сфере транспорта );

для работы в сфере транспорта личная медицинская книжка ( для общепита, торговли ).

Нужно ли требовать свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика?

ТК ничего не говорит об этом, но, конечно, будет нелишним запросить свидетельство об ИНН. На самом деле работодателю достаточно просто самого номера, но велика вероятность ошибок. Например, при передаче СЗВ-М в ПФР нужно указывать ИНН, если номер не верный, отчет могут не принять или потребуют уточнить.

Поэтому стоит убедится, что указан точный номер, глядя в само свидетельство о присвоении ИНН.

Заметим, что налоговики не имеют права отказать налоговому агенту в приеме представляемой отчетности, в которой в сведениях об отдельных физических лицах — получателях доходов не указан ИНН по причине его отсутствия (письмо МНС от 27.02.2001 № БГ-6-12/169@).

Нужно ли заявление о приеме?

Для оформления в коммерческую организацию заявление о приеме на работу не является обязательным, но этот документ подтверждает должность, которую будет занимать работник, и дату, начиная с которой он приступает к труду. Этот документ упрощает оформление кадровых документов.

Другие документы

Свидетельства о рождении детей необходимы, если гражданин желает получать такие меры, как вычеты по НДФЛ, гарантии и компенсации для родителей.

Также работодатель вправе потребовать представить сведения о себе, необходимые работодателю и территориальному органу ФСС для выплаты страхового обеспечения (ч. 13 статьи 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

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Оформление приема на работу

Нового сотрудника следует ознакомить под роспись с локальными нормативными актами:

правилами внутреннего трудового распорядка;

положением об оплате труда, премировании;

правилами хранения и обработки персональных данных и проч. ( ч. 3 ст. 68 ТК ).

Обязательным является ознакомление с трудовым договором, его подписание (ст. 61 ТК), а также вручение одного экземпляра работнику.

В течение трех дней со дня фактического допуска к работе издается приказ о приеме на работу (ст. 68 ТК), который подписывается обеими сторонами. Вносится запись о приеме на работу в трудовую книжку, в том числе если об этом просит совместитель. На основании представленных сведений на работника заполняется личная карточка Т-2, если предприятие их ведет.

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О тех, кто поступает на работу впервые

Еще в 2020 году многие отказались от бумажных трудовых книжек. С 2021 года бумажные трудовые книжки не оформляются сотрудникам, которые трудоустраиваются впервые (п. 8 статьи 2 закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).

Для такого сотрудника процесс оформления на работу выглядит так:

заключаем трудовой договор;

издаем приказ о приеме на работу;

знакомим с приказом работника под подпись;

не позднее следующего рабочего дня представляем в ПФР форму СЗВ-ТД, код «ПРИЁМ»;

при необходимости оформляем на работника личную карточку.