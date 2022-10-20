Почему ФНС может отказать в регистрации онлайн-кассы: топ ошибок

В каких случаях необходимо зарегистрировать или перерегистрировать ККТ
Перед стартом работы процедура регистрации онлайн-кассы обязательна для всех владельцев кассового оборудования. Ее можно провести следующими способами:
- при личном визите в отделение ФНС;
- отправить документы почтой;
- в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- в Личном кабинете оператора фискальных данных.
С пошаговой инструкцией по регистрации кассыможно ознакомиться по в этой статье.
Еще до регистрации и даже до приобретения онлайн-кассы нужно убедиться, что выбранная модель входит в реестр ФНС. Это можно выяснить на сайте налоговой инспекции по ссылке, введя модель ККТ и заводской номер.
Также там стоит проверить, внесен ли фискальный накопитель в реестр ФНС. При проверке положительным результатом является фраза «Включен в реестр ФНС, не зарегистрирован в налоговых органах».
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Когда необходима перерегистрация кассы
Онлайн-кассу необходимо перерегистрировать в ФНС, если меняются данные, содержащиеся в карточке регистрации кассы.
Перерегистрация в ФНС не требуется при:
- смене ставки НДС;
- смене системы налогообложения.
Нужно только сменить данные на самом аппарате и сформировать на нем отчет о перерегистрации.
Перерегистрация без замены фискального накопителя происходит в следующих случаях:
- смена адреса или места установки ККТ;
- заключение договора с другим ОФД.
В этих ситуациях требуется перерегистрация в ФНС, но менять фискальный накопитель не нужно — изменения в настройке кассы можно внести самостоятельно на кассе.
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Необходимо и заменить ФН, и перерегистрировать кассу в налоговой инспекции, если:
- на ФН закончилась память;
- истек срок действия ФН;
- фискальный накопитель вышел из строя.
Почему ФНС может отказать в регистрации или перерегистрации онлайн-кассы
В процессе регистрации кассы после получения регистрационного номера в налоговую необходимо отправить отчет о регистрации или данные из него в выбранном формате: подать онлайн или принести лично в налоговую инспекцию.
В этом отчете содержатся данные, которые предварительно введены в онлайн-кассу, сведения о пользователе, ФН, ОФД и другие. Эту информацию инспекторы ФНС проверяют на соответствие и достоверность — по результатам проверки выдается свидетельство о регистрации.
Ошибки, которые могут повлечь за собой отказ в регистрации кассы со стороны ФНС
1. Ввод данных не из отчета о регистрации, а из других источников.
При регистрации кассы онлайн для завершения процедуры необходимо ввести данные с отчета о регистрации, если данные вводятся не с него, то возможно расхождение.
2. Различие данных в заявлении на регистрацию ККТ и в настройках самой онлайн-кассы — информация везде должна совпадать.
Если в заведенных данных будет ошибка, то вам придет отказ в регистрации кассы.
Более того, обращаем внимание, что фискальный накопитель не подлежит перерегистрации: при критических ошибках необходимо будет приобретать новый ФН для повторной регистрации кассы.
Ошибки, которые потребуют замены фискального накопителя
- Неверный регистрационный номер ККТ.
- Неверный ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Эти данные вводятся в фискальный накопитель для формирования отчета о регистрации онлайн-кассы — их можно заполнить только единожды, исправить внесенные данные нельзя. Эта процедура закреплена в п. 3 ст. 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
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Ошибки в других полях не так критичны: при обнаружении несоответствия ФНС может отказать в регистрации. Если же регистрация ККТ все же была произведена, то кассу нужно перерегистрировать. Это не потребует дополнительных трат. Заявление о перерегистрации нужно подать в течение 1 рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации ККТ.
Датой регистрации кассы является день формирования инспектором ФНС карточки регистрации. Пользователь получает ее на руки в течение 10 рабочих дней после подачи заявления о регистрации.
При регистрации кассы в ФНС нужно взять на заметку главные правила — действовать четко по инструкции и тщательно проверять данные. Это поможет избежать непредвиденных ошибок и дополнительных затрат.