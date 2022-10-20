Почему ФНС может отказать в регистрации онлайн-кассы: топ ошибок

В каких случаях необходимо зарегистрировать или перерегистрировать ККТ

Перед стартом работы процедура регистрации онлайн-кассы обязательна для всех владельцев кассового оборудования. Ее можно провести следующими способами:

при личном визите в отделение ФНС;

отправить документы почтой;

в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

в Личном кабинете оператора фискальных данных.

С пошаговой инструкцией по регистрации кассыможно ознакомиться по в этой статье.

Еще до регистрации и даже до приобретения онлайн-кассы нужно убедиться, что выбранная модель входит в реестр ФНС. Это можно выяснить на сайте налоговой инспекции по ссылке, введя модель ККТ и заводской номер.

Также там стоит проверить, внесен ли фискальный накопитель в реестр ФНС. При проверке положительным результатом является фраза «Включен в реестр ФНС, не зарегистрирован в налоговых органах».

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Когда необходима перерегистрация кассы

Онлайн-кассу необходимо перерегистрировать в ФНС, если меняются данные, содержащиеся в карточке регистрации кассы.

Перерегистрация в ФНС не требуется при:

смене ставки НДС;

смене системы налогообложения.

Нужно только сменить данные на самом аппарате и сформировать на нем отчет о перерегистрации.

Перерегистрация без замены фискального накопителя происходит в следующих случаях:

смена адреса или места установки ККТ;

заключение договора с другим ОФД.

В этих ситуациях требуется перерегистрация в ФНС, но менять фискальный накопитель не нужно — изменения в настройке кассы можно внести самостоятельно на кассе.

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Необходимо и заменить ФН, и перерегистрировать кассу в налоговой инспекции, если:

на ФН закончилась память;

истек срок действия ФН;

фискальный накопитель вышел из строя.

Почему ФНС может отказать в регистрации или перерегистрации онлайн-кассы

В процессе регистрации кассы после получения регистрационного номера в налоговую необходимо отправить отчет о регистрации или данные из него в выбранном формате: подать онлайн или принести лично в налоговую инспекцию.

В этом отчете содержатся данные, которые предварительно введены в онлайн-кассу, сведения о пользователе, ФН, ОФД и другие. Эту информацию инспекторы ФНС проверяют на соответствие и достоверность — по результатам проверки выдается свидетельство о регистрации.

Ошибки, которые могут повлечь за собой отказ в регистрации кассы со стороны ФНС

1. Ввод данных не из отчета о регистрации, а из других источников.

При регистрации кассы онлайн для завершения процедуры необходимо ввести данные с отчета о регистрации, если данные вводятся не с него, то возможно расхождение.

2. Различие данных в заявлении на регистрацию ККТ и в настройках самой онлайн-кассы — информация везде должна совпадать.

Если в заведенных данных будет ошибка, то вам придет отказ в регистрации кассы.

Более того, обращаем внимание, что фискальный накопитель не подлежит перерегистрации: при критических ошибках необходимо будет приобретать новый ФН для повторной регистрации кассы.

Ошибки, которые потребуют замены фискального накопителя

Неверный регистрационный номер ККТ. Неверный ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Эти данные вводятся в фискальный накопитель для формирования отчета о регистрации онлайн-кассы — их можно заполнить только единожды, исправить внесенные данные нельзя. Эта процедура закреплена в п. 3 ст. 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

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Ошибки в других полях не так критичны: при обнаружении несоответствия ФНС может отказать в регистрации. Если же регистрация ККТ все же была произведена, то кассу нужно перерегистрировать. Это не потребует дополнительных трат. Заявление о перерегистрации нужно подать в течение 1 рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации ККТ.

Датой регистрации кассы является день формирования инспектором ФНС карточки регистрации. Пользователь получает ее на руки в течение 10 рабочих дней после подачи заявления о регистрации.

При регистрации кассы в ФНС нужно взять на заметку главные правила — действовать четко по инструкции и тщательно проверять данные. Это поможет избежать непредвиденных ошибок и дополнительных затрат.