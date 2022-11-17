Зарплата за декабрь в 2022 году: когда платить и признавать доход

Сроки выплаты декабрьской зарплаты

Работодатели самостоятельно устанавливают сроки выплаты зарплаты, закрепляя их в ПВТР, коллективных и трудовых договорах. Согласно ст. 136 ТК зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, и не позднее 15 дней после окончания периода, за который она причитается.

Например, 5 числа – выплата по итогам прошедшего месяца и 20 числа – зарплата за первую половину текущего месяца.

Выплата декабрьской зарплаты в декабре

Если выплата зарплаты по итогам декабря 2022 года приходится на новогодние каникулы, которые в этом году продлятся с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года, то выплату нужно произвести не позднее последнего рабочего дня 2022 года – 30 декабря.

В этом случае декабрьская зарплата полностью признается доходом 2022 года. А НДФЛ с доходов, выплаченных работникам в последний рабочий день года, нужно перечислить в бюджет не позднее первого рабочего дня 2023 года.

Выплата декабрьской зарплаты в январе

Если локальными актами компании установлено, что выплата зарплаты осуществляется в период с 9 по 15 число, то работодатель вправе выплатить зарплату за декабрь 2022 года в январе 2023.

При этом трудовое законодательство не запрещает выплачивать зарплату раньше установленного срока. Часто в ПВТР можно встретить пункт о праве руководителя издать приказ о досрочной выплате доходов персоналу. Если в ПВТР об этом не сказано, можно внести изменения, о чем нужно уведомить работников.

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В компаниях, где руководитель не является единственным учредителем, такое решение нужно согласовать с собранием участников общества. В этом случае для оформления досрочной выплаты зарплаты также нужно подготовить протокол и решение собрания участников.

НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе

Для январской выплаты декабрьской зарплаты будут действовать иные правила признания дохода для целей НДФЛ, так как п. 2 ст. 223 НК утрачивает силу с 01.01.2023. Начиная с этого дня, дата фактического получения дохода в денежной форме – день выдачи денег из кассы или перечисления на счет работника даже если компания производит расчеты с работником за предыдущий месяц.

Значит и для отчетности по НДФЛ период признания декабрьской зарплаты, выплаченной в январе – 2023 год. НДФЛ в январе 2023 года нужно платить по новым правилам – до 30 января в составе единого платежа, предварительно подав уведомление до 25 января.

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