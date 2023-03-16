Новая форма трудовой книжки с 2023 года: порядок заполнения

Новая форма трудовой книжки применяется с 1 января 2023 года. Приказом Минтруда № 320Н от 19.05.2021 принята новая форма не только трудовой книжки, но и вкладыша к ней, а также порядок ведения и хранения.

Для чего нужен новый бланк

Начиная с 2021 года, на сотрудников, которых принимают впервые, бумажные трудовые книжки не заводят. По «старым» работникам, которые не захотели перейти на электронный вариант трудовых книжек, кадровые службы продолжают вести их в бумажном формате.

Когда же использовать новую форму?

Новая форма трудовой книжки применяется, если:

Сотрудник потерял бумажную трудовую и просит дубликат путем подачи соответствующего заявления.

В трудовую книжку работника внесена некорректная запись, и он подал заявление на выдачу дубликата согласно п. 30 порядка № 320Н.

Место в старой трудовой книжке закончилось. Вкладыш, который нужно использовать для дальнейших записей, должен быть выдан по новой форме.

Только для этих особенных ситуаций работодателю пригодятся трудовые и вкладыши новой формы. Те трудовые книжки, которые ведутся по старым формам, заменять на новые не нужно.

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Что изменилось

В целом изменения имеют скорее технический характер. Вот что откорректировали:

Вносят сведения только о законченном образовании. Рядом с местом для печати появилась пометка «При наличии». Таким образом устраняется расхождение с действующим законодательством, согласно которому печати у организации может и не быть. Пометка «При наличии» появилась и у графы «Отчество». Разворотов сведений о работе стало больше, а сведений о награждениях – меньше. Раньше их было поровну, а теперь 14 и 7 соответственно. В графе 3 таблицы «Сведения о работе» добавились сведения о том, что нужно заполнять не только статью и пункт закона, но и часть статьи. На титульном листе вкладыша внесли аналогичные изменения. Также во вкладыше теперь стало 12 разворотов для сведений о работе и 5 – для награждений.

Правила заполнения

Общие правила указаны в том же порядке № 320Н:

Для заполнения используются световодостойкие чернила синего, черного, фиолетового цветов. Согласно п. 3 порядка для часто повторяющихся записей разрешено использовать штампы. Например, о приеме, переводе, увольнении.

Сокращения недопустимы, все слова пишутся полностью.

Даты записываются цифрами: по две цифры для числа и месяца, четыре цифры – для года.

Записи вносятся на основании документов: кадровых (приказов) и личных (паспорта, диплома).

Срок внесения записей – не больше пяти рабочих дней после оформления приказа работодателя. Исключений здесь два: сведения об увольнении записываются в тот же день, запись о приеме на работу – на шестой рабочий день согласно ст. 66 ТК.

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Кто изготавливает

С 1 января 2023 начал действовать еще один нормативный акт: приказ Минфина № 55н от 11.04.2022 «Об утверждении Порядка изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей».

Новшества из этого приказа:

Бланки трудовых книжек – это защищенная полиграфическая продукция (ЗПП), которая имеет уровень защиты «В». Из защищенной полиграфии это минимальный уровень защиты. Тем не менее, такая продукция изготавливается только в соответствии с установленными техническими требованиями.

Выпуском и продажей такой ЗПП может заниматься любая организация, которая имеет соответствующую лицензию. То есть, приобретать новые бланки трудовых книжек нужно у тех производителей, которые имеют на это право.

Отдельные ситуации

Бумажная трудовая дистанционного работника ведется только по его желанию, а также по факту предоставления ее работодателю. Это установлено пунктом 2 порядка.

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Данные о работе по совместительству вносятся по желанию сотрудника на его основном месте работы. Для этого необходимы документы, которые подтверждают факт совмещения, в первую очередь, трудовой договор. Для таких сотрудников хронологический порядок заполнения трудовой книжки необязателен. Возможно занесение информации блоками по местам работы.

Как хранить

Работодатель должен вести учет трудовых книжек, которые хранятся у него, а также чистых бланков трудовых и вкладышей к ним. Это указано в пунктах 39,40 порядка.

Раньше для этого применялись утвержденные формы:

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Приходно-расходная книга по учету чистых бланков.

С 1 сентября 2021 года эти формы не являются обязательными к применению. Работодатель может использовать самостоятельно разработанные формы. Однако, если эти книги уже заведены, их можно продолжать вести, пока они не закончатся.

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