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Больничные

Как работать с больничными листами в 2023 году: изменения, примеры

Изменения 2023 года затронули не только сферу налогообложения, но и отразились на порядке расчета пособия по временной нетрудоспособности. Разберем, как работать с больничными листами в 2023 году и что нужно учесть при оплате больничного в текущем году.
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Как работать с больничными листами в 2023 году: изменения, примеры
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Что изменилось в работе с больничными листами в 2023 году

К наиболее значимым изменениям можно отнести:

  • Объединение двух фондов: Пенсионного (ПФР) и Соцстрахования (ФСС) в один, единый — Социальный фонд России (СФР).

Соответственно, выплату больничного пособия теперь производит не ФСС, а СФР.

Порядок оплаты не изменился: в большинстве случае фонд оплачивает больничный начиная с 4 дня болезни и в некоторых — за весь период нетрудоспособности. 

  • Введение новой категории лиц, которые имеют право на оплату больничного.

С 2023 года в число лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ, входят сотрудники, занятые на договорах ГПХ: по выполнению работ, оказанию услуг, договорах авторского заказа и лицензионных договорах.

Получить больничный в 2023 году они могут только, если работодатель оплатил за них в 2023 году взносы в размере не менее 4 833,72 руб. (п. 1 ч. 1 ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103). Самозанятым, как и прежде, больничный заказчиком не оплачивается.

  • Отмену справки 182н (о доходах за 2 года, предшествующих увольнению).

Данные о вознаграждениях, которые перечислены сотруднику на предыдущем месте работы, работодатель теперь будет получать напрямую от СФР (п. 4 ст. 14.1 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006).

Взаимодействие СФР и работодателя в 2023 году

Порядок взаимодействия фонда и работодателя в 2023 году изменений не претерпел, кроме того, что теперь вопросами выплаты больничных пособий занимается не ПФР, а СФР. Он состоит из следующих шагов:

  • СФР размещает данные об открытии (закрытии, продлении) листка нетрудоспособности в сервисе электронного взаимодействия (СЭДО), к которому обязаны подключиться все работодатели начиная с 2022 года.

В сервисах Такском реализован функционал по работе с системой СЭДО СФР: работодатель может получать извещения по прямым выплатам социального обеспечения, подписываться на оповещения об изменении статуса ЭЛН и получать уведомления об этом. 

  • Работодатель со своей стороны вносит в это предзаполненное сообщение данные, которые нужны для расчета пособия.

  • Производится оплата больничного листа в зависимости от основания возникновения нетрудоспособности.

Кто выплачивает пособие по временной нетрудоспособности

Порядок оплаты пособия по временной нетрудоспособности связан с причиной ее возникновения:

  • болезнь, не связанная с работой или травма, полученная в быту (не на производстве) — первые 3 дня оплачивает работодатель, оставшиеся дни — СФР;

  • все остальные случаи возникновения временной нетрудоспособности — оплату производит СФР.

К таким случаям относится:

  • производственная травма или профзаболевание;

  • уход за больным членом семьи;

  • карантин работника (его нетрудоспособного родственника или ребенка до 7 лет, который посещает сад);

  • протезирование в стационаре;

  • лечение в санаторно-курортном учреждении на территории РФ после пребывания в стационаре.

Как производится оплата больничного в 2023 году

Порядок не изменился и состоит из следующих шагов:

Шаг 1. Определение расчетного периода

В общем случае в расчет берутся 2 года, которые предшествуют году возникновения временной нетрудоспособности.

В 2023 году это 2022 и 2021 год. 

Если в какой-то из указанных периодов сотрудник не работал, например, находился в отпуске по уходу за ребенком, год можно заменить.

Важна последовательность замены: берется не произвольный год, а тот, что следует за годом, на который пришел отпуск по уходу за ребенком.

Важно, чтобы замена периода привела к увеличению пособия.

Шаг 2. Определение дохода за выбранный расчетный период

В расчете участвуют все выплаты в пользу работника, которые облагались страховыми взносами. После того как двухгодичный заработок будет определен, его нужно сравнить с:

  • Минимальным размером.

Он рассчитывается исходя из МРОТ.

Для этого берется минимальный размер оплаты труда в году, за который рассчитывается пособие, и умножается на 24. В 2023 году он составляет  389 808 руб. (16 242 руб. х 24).

МРОТ на 2023 год составляет 16 242 руб. (ст. 1 закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Если рассчитанный двухгодичный доход меньше 389 808 руб. или если сотрудник последние 2 года нигде не работал и дохода не имел, в расчет берется указанная величина.

  • Максимальным размером.

Размер дохода также ограничен верхним пределом и определяется он на каждый год расчетного периода отдельно.

Например, по доходу за 2022 и 2021 года он составляет 1 998 000 руб. (966 000 руб. — в 2021 году и 1 032 000 руб. — в 2022 году).

Соответственно, если доход сотрудника превысил указанные лимиты, в расчет берется предельная его величина.

ШАГ 3. Определение среднего дневного заработка

Средний дневной заработок (СДЗ) рассчитывается по формуле:

СДЗ = ДРП / 730

где:

ДРП — доход сотрудника за выбранные два года расчетного периода.

730 — количество рабочих дней в двух обычных не високосных годах.

Если в расчетном периоде есть високосный год или года, то расчет следует производить исходя из реального количества рабочих дней: 731 и 732 (письмо ФСС от 03.03.2017 № 02-08-01/22-04-1049л).

Полученную сумму нужно сравнить с размером СДЗ по МРОТ, который рассчитывается по формуле:

МРОТ в году, за который рассчитывается пособие х 24 : 730 (732).

В 2023 году минимальный СДЗ по МРОТ равен 533,98 руб. (16 242 × 24 месяца) / 730 дней).

Выбрать нужно тот вариант, где пособие больше

Шаг 4. Определение страхового стажа

Размер выплат по листку нетрудоспособности напрямую зависит от продолжительности страхового стажа работника на дату открытия больничного:

  • 100% — при стаже свыше 8 лет;

  • 80% — при стаже от 5 до 8 лет;

  • 60% — при стаже до 5 лет.

Пособие по беременности и родам, а также нетрудоспособности, которая наступила вследствие травмы или профзаболевания, оплачивается в размере 100%, независимо от стажа работника (п. 1 ст. 9 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. 1 ст. 11 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если уволенный сотрудник обратился за оплатой больничного в течение 30 дней после увольнения, то ему расчет пособия производится в размере 60% от среднего заработка, независимо от продолжительности стажа.

Периоды работы, которые включаются в страховой стаж, приведены в приказе Минтруда от 09.09.2020 № 585н. Подробнее о том, как считается стаж, можно узнать из этой статьи.

Пример расчета больничного

Сергеев был на больничном с 12 по 18 мая 2023 года.

Страховой стаж его составляет 9 лет. Заработок за расчетный период (2022 и 2021 гг.) — 1 850 000 руб. (850 000 руб. в 2021 году и 1 000 000 руб. в 2022 году).

Исходные данные для расчета:

Количество дней нетрудоспособности — 7.

Количество рабочих дней в расчетном периоде — 730.

Процент оплаты в зависимости от стажа — 100%.

Рассчитаем средний дневной заработок:

1 850 000 : 730 = 2 534,24 руб.

Сравним рассчитанный заработок с минимальным значением по МРОТ:

(16 246 х 24) : 730 = 534,11 руб.

СДЗ, рассчитанный исходя из фактического заработка, больше рассчитанного по МРОТ, поэтому берем большую сумму.

Рассчитаем размер больничного:

(2 534,24 х 100%) х 7 = 17 739,68 руб.

За 7 дней своей болезни Сергеев получит пособие в размере 17 739,68 руб., из которых 7 602,72 руб. ему оплатит работодатель, а 10 136,96 руб. ему перечислит СФР.

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