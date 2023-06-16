Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой

С 1 марта 2023 года путевой лист нужно заполнять согласно обновленным правилам в соответствии с приказом Минтранса от 28.09.2022 № 390. Новые правила действуют до 1 марта 2029 года.
Что изменилось в путевых листах 2023
Согласно новым правилам в путевом листе уже не нужно указывать его наименование и номер, а также сведения о собственнике транспортного средства. Вместо этого необходимо указать сведения о лице, которое оформило путевой лист.
Документ должен оформляться собственником транспортного средства. Если же транспортное средство передано в аренду, то путевой лист заполняет арендодатель.
Документ можно оформить как на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, путевой лист должен включать следующие сведения:
Показания одометра. Их надо включать даже при оформлении нескольких путевых листов на одно транспортное средство при его приеме-сдаче последующему водителю по окончании смены или рабочего дня.
Отметки о медосмотре. Если путевой лист выдан на бумаге, то на нем должны быть подпись и печать медработника. Если же путевой лист электронный, то он должен быть заверен УКЭП медработника или неквалифицированной электронной подписью, созданной на Госуслугах.
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Обязательные реквизиты путевого листа 2023
При составлении путевого листа необходимо руководствоваться данными из приказа Минтранса от 28.09.2022 № 390 и ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.
Если документ не будет соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минтранса, то в случае проверки транспортного средства органами ГИБДД компания может получить штраф.
Приведем обязательные реквизиты документа и сведения, которые необходимо указать, в таблице:
Обязательные реквизиты путевого листа для принятия к учету бухгалтерией
Обязательные реквизиты первичного документа, которые перечислены в законе № 402-ФЗ, важны для бухгалтерии в целях учета затрат на ГСМ.
К таким реквизитам относятся:
наименование документа;
дата составления документа;
наименование организации или ИП;
содержание факта хозяйственной деятельности;
единица измерения;
наименование должности лица, ответственного за оформление документа;
подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов.
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Новые правила и реквизиты с 1 сентября 2023 года
Приказом минтранса от 05.05.2023 № 159 внесены очередные изменения в правила по путевым листам. Новый порядок будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2029 года.
В реквизит «Сведения о водителях» добавили следующие данные:
серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;
СНИЛС водителя.
К основным изменениям также можно отнести:
Закрепили правила оформления одного путевого листа на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя или на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов.
Разрешили изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
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