Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой

Компании, которые используют автотранспорт в служебных целях, должны учитывать затраты на приобретение ГСМ в составе базы по налогу на прибыль. Первичным документом, который позволяет отследить движение служебного транспорта и зафиксировать расходы на ГСМ, является путевой лист. Как правильно заполнить путевой лист, чтобы не возникли претензии у налоговиков.

С 1 марта 2023 года путевой лист нужно заполнять согласно обновленным правилам в соответствии с приказом Минтранса от 28.09.2022 № 390. Новые правила действуют до 1 марта 2029 года.

Что изменилось в путевых листах 2023

Согласно новым правилам в путевом листе уже не нужно указывать его наименование и номер, а также сведения о собственнике транспортного средства. Вместо этого необходимо указать сведения о лице, которое оформило путевой лист.

Документ должен оформляться собственником транспортного средства. Если же транспортное средство передано в аренду, то путевой лист заполняет арендодатель.

Документ можно оформить как на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, путевой лист должен включать следующие сведения:

Показания одометра . Их надо включать даже при оформлении нескольких путевых листов на одно транспортное средство при его приеме-сдаче последующему водителю по окончании смены или рабочего дня.

Отметки о медосмотре. Если путевой лист выдан на бумаге, то на нем должны быть подпись и печать медработника. Если же путевой лист электронный, то он должен быть заверен УКЭП медработника или неквалифицированной электронной подписью, созданной на Госуслугах.

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Обязательные реквизиты путевого листа 2023

При составлении путевого листа необходимо руководствоваться данными из приказа Минтранса от 28.09.2022 № 390 и ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.

Если документ не будет соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минтранса, то в случае проверки транспортного средства органами ГИБДД компания может получить штраф.

Приведем обязательные реквизиты документа и сведения, которые необходимо указать, в таблице:

Обязательные реквизиты путевого листа для принятия к учету бухгалтерией

Обязательные реквизиты первичного документа, которые перечислены в законе № 402-ФЗ, важны для бухгалтерии в целях учета затрат на ГСМ.

К таким реквизитам относятся:

наименование документа;

дата составления документа;

наименование организации или ИП;

содержание факта хозяйственной деятельности;

единица измерения;

наименование должности лица, ответственного за оформление документа;

подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов.

Используйте только актуальную форму путевого листа для включения затрат на ГСМ в расходы при расчете налога на прибыль, и у контролирующих органов не возникнет претензий. Сервис Такском-Файлер позволяет легко заполнить ЭПЛ с учетом действующих сегодня правил. Экономьте свое время и исключите риски доначислений из-за неверного первичного документа в бухгалтерском учете.

Новые правила и реквизиты с 1 сентября 2023 года

Приказом минтранса от 05.05.2023 № 159 внесены очередные изменения в правила по путевым листам. Новый порядок будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2029 года.

В реквизит «Сведения о водителях» добавили следующие данные:

серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

СНИЛС водителя.

К основным изменениям также можно отнести:

Закрепили правила оформления одного путевого листа на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя или на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов.

Разрешили изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.

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