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ЭДО

Система электронных перевозочных документов в 2023 году

С сентября прошлого года стартовала информационная система для обмена электронными перевозочными документами. А в марте 2023 года список перевозочных документов, для которых утвержден электронный формат, расширили. На сегодня утвердили шесть транспортных документов, которыми участники перевозок могут обмениваться в ГИС ЭПД. Расскажем, как это работает.
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Система электронных перевозочных документов в 2023 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Что такое ГИС ЭПД и для чего она нужна

ГИС ЭПД предназначена для автоматизации электронного документооборота всех участников грузоперевозок и оперативного предоставления этих документов по запросу контролирующих органов. Правила работы системы утверждены постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931.

К пользователям ГИС ЭПД относятся Минтранс и другие государственные органы, которые получают нужные сведения из системы, а также сами участники грузоперевозок.

Все компании, которые задействованы в автомобильных грузоперевозках, могут подключиться к информационному взаимодействию в рамках ГИС ЭПД, а именно:

  • отправители грузов — производители и оптовые компании;

  • перевозчики — транспортные компании;

  • получатели грузов — магазины и другие розничные компании;

  • логистические компании полного цикла.

Как работает ГИС ЭПД

Участники грузоперевозок не передают сведения в систему напрямую, а только через оператора ЭДО, одобренного Минтрансом. Поэтому всем участникам необходимо заключить договор с таким оператором, например, можно выбрать Такском. С полным перечнем аккредитованных операторов ИС ЭПД можно ознакомиться здесь.

На момент запуска системы перевозчики грузов могли оформить только три электронных документа:

В марте 2023 года этот список дополнили:

Электронные форматы перевозочных документов утверждает налоговая служба

Для оформления и подписания ЭПД понадобится квалифицированная электронная подпись, которую можно получить здесь без посещения инспекции. 

Если участники грузоперевозок подключились к ГИС ЭПД, инспекторы ГИБДД проводят проверку документов на дорогах в электронном виде — с помощью мобильных устройств путем считывания QR-кода.

Ускорьте документооборот в перевозках! Подключите единую систему ЭДО «Такском-Файлер» для мгновенного обмена документами.

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Какие возможности дает ГИС ЭПД

Переход транспортных компаний на электронный документооборот дает бизнесу ряд преимуществ:

  1. Обмен электронными перевозочными документами позволяет ускорить взаиморасчеты между контрагентами, повысить эффективность бизнес-процессов и снизить показатели простоя.

  2. Работа с электронными документами освобождает участников грузоперевозок от обязанности распечатывать их на бумаге. Снижается риск ошибок из-за человеческого фактора. Электронный перевозочный документ нельзя испортить или потерять.

  3. Обмен документами в ГИС ЭПД позволяет сократить издержки при осуществлении автомобильных грузоперевозок.

  4. Работа с ЭПД позволяет обеспечить безбумажное взаимодействие с органами власти, упростить проведение проверок. Если нужно проверить перевозочный документ, сотрудник ГИБДД или инспектор налоговой службы может обратиться в ГИС ЭПД и ознакомиться со сведениями, которые содержатся в документе.

  5. Взаимодействие с контрагентами — другими участниками логистики в рамках ГИС ЭПД позволяет обеспечить прозрачный документооборот и отследить движение груза, его местонахождение в цепочке перевозки. 

Переходите на электронный документооборот с участниками грузоперевозок с сервисом Такском. Начать обмениваться ЭПД — это просто:

  • Выберите подходящий тарифный план.

  • Получите электронную подпись.

  • Начните обмениваться электронными перевозочными документами.

Вы получите качественную поддержку 24/7, бесплатные входящие документы и возможность для работы неограниченного количества пользователей.

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Обязательно ли переходить на ЭПД и перспективы цифровизации

Сегодня переход на обмен электронными перевозочными документами происходит в добровольном порядке.

Ориентировочная дата перехода на обязательный ЭДО в сфере грузоперевозок — конец 2024 года. 

На текущий момент вся логистическая цепочка функционирует, если только участники подключены к одному и тому же оператору. Поэтому разработана и находится на стадии тестирования технология роуминга, которая позволяет обмениваться ЭПД с контрагентами, если они подключены к разным операторам.

Кроме того планируется ускорить процедуру оформления и рассмотрения международных электронных документов. Предполагается, что на подъезде к пункту пропуска уже должны быть сведения о грузе от перевозчика, что ускорит процедуру прохождения контроля.

Еще одно направление развития в 2023 году — интегрировать российский стандарт ЭТрН с е-CMR, чтобы обеспечить бесшовность применения ЭПД для международных перевозок.

Попробуйте работать с электронными перевозочными документами прямо сейчас. Это позволит обеспечить быстрые взаиморасчеты между заказчиками и перевозчиками. Все форматы документов строго соответствуют требованиям ФНС, а встроенная система проверки контролирует документы на корректность заполнения.

Расскажем все про электронные перевозочные документы

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Комментарии

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