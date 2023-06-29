Система электронных перевозочных документов в 2023 году

Что такое ГИС ЭПД и для чего она нужна
ГИС ЭПД предназначена для автоматизации электронного документооборота всех участников грузоперевозок и оперативного предоставления этих документов по запросу контролирующих органов. Правила работы системы утверждены постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931.
К пользователям ГИС ЭПД относятся Минтранс и другие государственные органы, которые получают нужные сведения из системы, а также сами участники грузоперевозок.
Все компании, которые задействованы в автомобильных грузоперевозках, могут подключиться к информационному взаимодействию в рамках ГИС ЭПД, а именно:
отправители грузов — производители и оптовые компании;
перевозчики — транспортные компании;
получатели грузов — магазины и другие розничные компании;
логистические компании полного цикла.
Как работает ГИС ЭПД
Участники грузоперевозок не передают сведения в систему напрямую, а только через оператора ЭДО, одобренного Минтрансом. Поэтому всем участникам необходимо заключить договор с таким оператором, например, можно выбрать Такском. С полным перечнем аккредитованных операторов ИС ЭПД можно ознакомиться здесь.
На момент запуска системы перевозчики грузов могли оформить только три электронных документа:
В марте 2023 года этот список дополнили:
Электронные форматы перевозочных документов утверждает налоговая служба.
Для оформления и подписания ЭПД понадобится квалифицированная электронная подпись, которую можно получить здесь без посещения инспекции.
Если участники грузоперевозок подключились к ГИС ЭПД, инспекторы ГИБДД проводят проверку документов на дорогах в электронном виде — с помощью мобильных устройств путем считывания QR-кода.
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Какие возможности дает ГИС ЭПД
Переход транспортных компаний на электронный документооборот дает бизнесу ряд преимуществ:
Обмен электронными перевозочными документами позволяет ускорить взаиморасчеты между контрагентами, повысить эффективность бизнес-процессов и снизить показатели простоя.
Работа с электронными документами освобождает участников грузоперевозок от обязанности распечатывать их на бумаге. Снижается риск ошибок из-за человеческого фактора. Электронный перевозочный документ нельзя испортить или потерять.
Обмен документами в ГИС ЭПД позволяет сократить издержки при осуществлении автомобильных грузоперевозок.
Работа с ЭПД позволяет обеспечить безбумажное взаимодействие с органами власти, упростить проведение проверок. Если нужно проверить перевозочный документ, сотрудник ГИБДД или инспектор налоговой службы может обратиться в ГИС ЭПД и ознакомиться со сведениями, которые содержатся в документе.
Взаимодействие с контрагентами — другими участниками логистики в рамках ГИС ЭПД позволяет обеспечить прозрачный документооборот и отследить движение груза, его местонахождение в цепочке перевозки.
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Обязательно ли переходить на ЭПД и перспективы цифровизации
Сегодня переход на обмен электронными перевозочными документами происходит в добровольном порядке.
Ориентировочная дата перехода на обязательный ЭДО в сфере грузоперевозок — конец 2024 года.
На текущий момент вся логистическая цепочка функционирует, если только участники подключены к одному и тому же оператору. Поэтому разработана и находится на стадии тестирования технология роуминга, которая позволяет обмениваться ЭПД с контрагентами, если они подключены к разным операторам.
Кроме того планируется ускорить процедуру оформления и рассмотрения международных электронных документов. Предполагается, что на подъезде к пункту пропуска уже должны быть сведения о грузе от перевозчика, что ускорит процедуру прохождения контроля.
Еще одно направление развития в 2023 году — интегрировать российский стандарт ЭТрН с е-CMR, чтобы обеспечить бесшовность применения ЭПД для международных перевозок.
Попробуйте работать с электронными перевозочными документами прямо сейчас. Это позволит обеспечить быстрые взаиморасчеты между заказчиками и перевозчиками. Все форматы документов строго соответствуют требованиям ФНС, а встроенная система проверки контролирует документы на корректность заполнения.
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