Машиночитаемые доверенности в ЭДО. Что нужно знать 2023

Чтобы подписывать юридически значимые документы в электронном виде, возможно, уже с 1 сентября 2023 года будет необходима машиночитаемая доверенность (МЧД). Она заменяет бумажный документ и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) директора. Разберем основные вопросы, связанные с использованием МЧД.

ЭП физлица и МЧД. Что известно на сегодняшний день

21 июля 2023 года Госдума одобрила в третьем чтении законопроект № 216859-8.

Выданные коммерческими удостоверяющими центрами электронные подписи (ЭП) сотрудников с реквизитами юрлица (организации-работодателя) будут действительны и применимы до 31 августа 2024 года.

При этом коммерческие удостоверяющие центры не смогут выпускать такие ЭП после 31 августа 2023 года.

28 июля 2023 года Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой поправки в закон «Об электронной подписи».

Если поправки одобрит Совет Федерации и утвердит Президент, то выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами ЭП сотрудников с реквизитами юрлица (организации-работодателя) будут действительны и применимы до 31 августа 2024 года.

Когда понадобится МЧД

Если же законопроект отклонят, то с 1 сентября 2023 года ЭП сотрудника станут недействительны и неприменимы (согласно закону от 19.12.2022 № 536-ФЗ).

Это значит, что переходный период закончится, и МЧД станет обязательным элементом в ЭДО.

До конца августа еще можно работать по старой схеме, то есть подписывать документы с помощью УКЭП, выпущенной на сотрудника компании. С начала сентября, по закону, такие подписи будут недействительны, а для подписания электронных документов нужно будет пользоваться УКЭП, выданной на физическое лицо и полученной в аккредитованном удостоверяющем центре. К документам должна быть приложена МЧД или бумажная доверенность.

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Кому нужна МЧД

МЧД понадобится работникам компании, которые подписывают документы с контрагентами в электронном виде, сдают электронную отчетность через специальные сервисы или принимают участие в тендерах. Для всех этих видов деятельности разработан универсальный формат МЧД — узнать о нем подробнее можно в разделе «Машиночитаемые доверенности» на портале Госуслуг.

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Заменяет ли МЧД бумажную доверенность

Нет, бумажная доверенность действительна, как и раньше, а МЧД используется при работе с определенными информационными системами и в контексте определенного набора полномочий.

Есть ли исключения по срокам использования для КЭП

Если КЭП выпущены удостоверяющим центром ФНС для индивидуального предпринимателя или директора организации, они не прекратят действие 1 сентября, а будут действительны до истечения срока действия сертификата.

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Зачем нужен классификатор полномочий

При формировании МЧД нужно указывать полномочия сотрудника из единого справочника-классификатора от Минцифры, порядок формирования которого определен приказом.

Каждое полномочие содержит сведения:

наименование;

уникальный идентификационный номер;

дату включения в классификатор.

Минцифры ведет классификатор, который размещен на портале Единой системы нормативной справочной информации. Он был создан в апреле 2022 года и еще пополняется. Пока классификатор находится в процессе формирования, полномочия можно указывать в свободной форме.

Какие данные руководителя нужно включить в МЧД

Для ЭДО можно использовать вторую и третью версии МЧД, а именно:

во второй версии XSD-схемы указывается ФИО, ИНН, СНИЛС, дата рождения, реквизиты документа, подтверждающего полномочия, гражданство, должность;

в третьей версии XSD-схемы указывается ФИО руководителя организации, должность, ИНН и СНИЛС.

Как пользоваться МЧД при подписании документов

Как правило, МЧД передается вместе с подписанными электронными документами в формате XML. При этом Минцифры и ФНС собираются обновить XSD-схему для юридически значимых документов и добавить в нее возможность прикреплять МЧД.

Где будут храниться МЧД

Порядок хранения МЧД определён постановлением Правительства от 21.02.2022 № 223. МЧД хранится в информационных системах следующих организаций:

аккредитованных удостоверяющих центров;

операторов электронного документооборота;

Головного удостоверяющего центра Минцифры;

государственных удостоверяющих центров (Казначейство, ФНС и Банк России);

аккредитованной доверенной третьей стороны;

ФОИВ или внебюджетных фондов.

Как проверить МЧД

Поскольку МЧД имеет типовой формат, то обычно информационная система проверяет ее автоматически.

С помощью проверки вы узнаете, действительна ли доверенность, на какой срок она выдана, есть ли у сотрудника полномочия для подписания тех или иных документов.

Также доверенность можно проверить на цифровой платформе ФНС для обмена МЧД.

Можно ли передоверить МЧД

Да, МЧД можно передоверять, как и бумажные доверенности. Эта возможность определена ст. 17.2 и 17.3 63-ФЗ. Передоверить МЧД может лицо, наделенное соответствующим правом. В порядке передоверия МЧД можно выдать нескольким сотрудникам, при этом каждый может передоверить свои полномочия другому лицу, если не указано совместное использование полномочий.

Если представитель, передоверивший полномочия, утратил их вследствие передачи — это нужно указать в доверенности. В ином случае полномочиями будут обладать оба представителя. Также в МЧД можно запретить передоверие полномочий.

Как работать с доверенностью в сервисе Такском-МЧД

В сервисе Такском-МЧД можно создать, отозвать, выгрузить электронную МЧД или отправить ее контрагенту. Работать с машиночитаемой доверенностью в сервисе просто:

Создайте МЧД с нуля или на основе реестра сотрудников. Подпишите одну или несколько МЧД электронной подписью руководителя или ИП. МЧД автоматически регистрируется в реестре ФНС. Доверенность готова к использованию.

Сервис предусматривает возможность назначения администраторов по выдаче МЧД. Так администраторы МЧД из штата сотрудников компании выполняют всю работу с доверенностями. Руководителю только остаётся заверить МЧД. После этого сотрудник сможет самостоятельно скачать свою МЧД.

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