Электронный больничный 2023: что нужно знать бухгалтеру

Больничные листы в 2023 году выдаются в электронном формате, а выплата пособий по нетрудоспособности осуществляется в проактивном режиме. Работодатель платит только за три дня болезни, остальную сумму сотрудник получает напрямую от СФР. Расскажем, как организовать работу бухгалтера в соответствии с требованиями закона.

Порядок работы с электронным листком нетрудоспособности (ЭЛН)

По новым правилам страхователи, СФР и медучреждения взаимодействуют следующим образом (закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ).

1. Медработник выдает застрахованному лицу больничный лист в электронном виде, подписав его своей УКЭП.

Обязанность медперсонала — внести сведения только в раздел документа: «Заполняется врачом медицинской организации».

Вместо наименования болезни указывают специальный код, обозначающий причину выдачи листка нетрудоспособности: общее заболевание, травма, беременность и роды.

2. Медучреждение в режиме онлайн загружает электронный больничный в единую информационную систему СФР — ЕИИС «Соцстрах».

3. Социальный фонд сверяет персональные данные пациента с информацией, поданной заранее работодателями (форма СоЗЛ утв. приказом ФСС от 08.04.2022 № 119), и автоматически передает сведения на предприятие.

4. Работодатель получает электронный больничный с помощью сервиса, который настроен для взаимодействия с СФР (личный кабинет ЕИИС).

Социальный фонд внесет в раздел «Заполняется работодателем» те данные, которыми располагает, а компания должна их сама проверить, дополнить при необходимости и отправить обратно в СФР (п. 22-23 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Фонд может запросить дополнительно, например, сведения о сумме заработка работника, его стаже, районном коэффициенте, установленной продолжительности рабочего времени и т.д.

Срок на подтверждение и внесение правок — 3 рабочих дня.

5. СФР перечисляет пособие работнику, о чем информирует предприятие.

Выплата за первые 3 дня нетрудоспособности идет за счет работодателя (страхователя), а остальные дни больничного оплачиваются из средств фонда.

О чем можно не беспокоиться бухгалтеру

Подлинность электронного больничного листка не требует дополнительного подтверждения, подделать его невозможно (в отличие от бумажного документа).

Не нужно спрашивать согласия работника на получение и обработку персональных данных при заполнении ЭЛН. Сведения поступают в СФР через медицинские информационные системы, объединенные ЕГИСЗ.

При выдаче электронного больничного листа дубликат на бумажном носителе не используется.

Если больничный выдан в связи с уходом за больным членом семьи, карантином, протезированием, долечивании в санатории, пособие с первого дня выплачивается за счет средств СФР.

Моменты, которые требуют внимания

1. Каждый работодатель с 2022 года обязан иметь доступ к системе электронного документооборота СФР — ЕИИС «Соцстрах».

Способов взаимодействия несколько:

через сервис «Социальный ЭДО», он интегрирован во все программы бухучета;

в личном кабинете на СФР, для этого нужно предварительно зарегистрировать компанию на Госуслугах;

через оператора ЭДО.

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2. Не забывайте вовремя сдавать сведения о застрахованных работниках по форме СоЗЛ (приказ ФСС от 08.04.2022 № 119). «Сведения о застрахованном лице» передаются в фонд не позднее 3 дней с момента получения их от сотрудника:

при трудоустройстве;

при изменении личных данных работника;

при выходе на больничный (наступлении страхового случая), если ранее по этому лицу отчет не отправляли.

При нарушении правила ответственность наступает для работодателя по ст. 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, штраф — 5000 руб. за каждый случай.

3. Если Социальный фонд выплатит излишнее пособие физлицу вследствие представления работодателем недостоверных сведений, возмещать расходы придется из «кошелька» компании (подп. 6.1 п. 2 ст. 4.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Однако если удастся установить, что недочет в электронных документах появился по вине сотрудника или медучреждения, то погашать задолженность перед СФР будет один из них.

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