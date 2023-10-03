Как организациям и ИП вести книгу учета доходов и расходов на УСН. Изменения с 1 января 2024 года

Все упрощенцы, кроме тех, кто применяет АУСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Порядок заполнения книги и состав входящих в нее листов, зависит от того, какой объект налогообложения применяет организация или ИП. Разберем, как вести КУДиР на УСН и какие изменения действуют с 1 января 2024 года.

Книга учета доходов и расходов на УСН. Общие положения

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) — обязательный документ налогового учета, который должны вести все организации и ИП на УСН.

Порядок заполнения этого документа зависит от того, какой объект налогообложения применяет упрощенец. Если компания или ИП находится на объекте «доходы», то в книгу нужно вносить только полученные доходы и уплаченные страховые взносы. Если бизнес применяет объект «доходы-расходы» в КУДиР заносятся доходы и расходы.

Зачем нужна КУДиР

В КУДиР отображаются все операции, которые участвуют в формировании налоговой базы. На ее основе упрощенец ежегодно заполняет налоговую декларацию и ведет учет полученных доходов и произведенных расходов. Также она помогает вести раздельный учет, если вместе с упрощенкой ИП применяет патентную систему налогообложения.

КУДиР часто запрашивает ИФНС при проведении камеральной или выездной проверки. Чаще всего это происходит, если данные налогового органа расходятся со сведениями, которые содержит представленная налоговая декларация.

Реже КУДиР запрашивают в рамках проведения встречной проверки контрагента или при возникновении сомнений в реальности проведения конкретной сделки.

С какой периодичность ведется КУДиР

Книга учета доходов и расходов заводится на календарный год и действует — с 1 января по 31 декабря.

Даже если компания не ведет деятельность в течение всего года, она все равно должна сформировать КУДиР. В этом случае книга будет нулевой.

В какой форме ведется КУДиР

Книгу можно вести в электронной форме или на бумаге. В каком формате вести компания выбирает самостоятельно.

Форма книги приведена в приложении № 1 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н. Для объекта «доходы» и «доходы — расходы» используйте одну и ту же форму, различается только состав страниц, который зависит от объекта по УСН.

Нужно ли КУДиР сдавать или заверять в налоговом органе

Заверять книгу учета доходов и расходов в налоговой инспекции не нужно (письмо ФНС от 28.02.2013 № ЕД-3-3/696@). При этом неважно, как ведется книга: на бумаге или электронно. Предоставляйте ее в ИФНС только по требованию.

Если по требованию налоговой инспекции компания не сдаст КУДиР в течение 10 дней, ей грозит штраф в размере от 10 000 руб. до 30 000 руб.

Общие правила: как заполнить и вести КУДиР на УСН

Вносить данные в КУДиР нужно в соответствии с порядком заполнения, который утвержден приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н. Требования к составлению этого документа одинаковы для обоих объектов налогообложения по УСН:

Вносите данные в книгу в хронологическом порядке на основании первичных документов.

Ведите КУДиР на русском языке. Если первичные документы составлены на иностранном языке, их нужно построчно перевести на русский язык.

Ведите книга на бумаге или в электронном виде.

Если ведете КУДиР в электронной форме, обязательно распечатайте ее по окончании года.

В конце года прошейте и пронумеруйте книгу, укажите общее количество листов на обороте последней странице, поставьте подпись руководителя или ИП и печать, если она есть.

Если допустили в книге ошибку, зачеркните неверную запись, поставьте дату внесения исправлений, внести сами исправления и заверьте их подписью руководителя или ИП и печатью.

Вы можете изменить способ ведения КУДиР в течение года, но только с начала нового квартала. То есть за первый квартал КУДиР можно вести на бумаге, а со второго — в электронной форме.

Если в организации есть обособленные подразделения, отдельно по ним КУДиР заводить не нужно. Книгу ведет головной офис без разделения данных на обособленные подразделения.

Храните КУДиР в течение пяти лет, а в случае переноса убытков на объекте «доходы—расходы» — в течении минимум 11 лет.

Все показатели в КУДиР указывайте в полных рублях. Соответственно, значение менее 50 копеек отбрасывается, а более 50 копеек — округляется до рубля.

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Как заполнить КУДиР на УСН «доходы»

Организации и ИП, которые применяют УСН с объектом «доходы», включают в КУДиР следующие листы:

Титульный.

Раздел I (без справки).

Раздел IV.

Раздел V.

Остальные страницы включать в книгу не нужно.

Как заполнить титульный лист

На титульном листе укажите год, за который составляете КУДиР, и дату начала ведения книги, а также данные о налогоплательщике:

Наименование организации — ФИО или ИП.

ИНН/КПП — КПП указывают только организации.

Объект налогообложения.

Юридический адрес организации — место прописки по паспорту для ИП.

Данные по всем счетам, открытым в кредитных учреждениях.

Как заполнить раздел I

Основной раздел для налогоплательщика на объекте «доходы». В нем нужно записывать все доходные операции, которые формируют налоговую базу, а также некоторые виды расходов.

Таблица № 1. Порядок заполнения Раздела 1 КУДиР на УСН «доходы»

Графа 1 Укажите порядковый номер операции. Нумерация должна быть сквозная. То есть, если последняя операция за 1 квартал датируется номером 15, то первая во 2 квартале операция будет под номером 16. Это связано с тем, что налоговая база по упрощенке определяется нарастающим итогом с начала года. Графа 2 Внесите реквизиты первичного документа, на основании которого вносится операция в КУДиР. Таким документом может быть платежное поручение, кассовый ордер или выписка из банка. Графа 3 Впишите название операции, по которой получен доход или были произведены расходы Графа 4 Укажите размер полученного дохода. Если покупатель вернул аванс, такую операцию отразите в этой графе со знаком «-» Графа 5 В этой графе отражайте только следующие операции: Расходы, произведенные за счет дотаций из бюджета, если они получили на открытие собственного дела и создание дополнительных рабочих мест.

Расходы, произведенные за счет субсидии, которые получили на развитие бизнеса. Если налогоплательщик получил такую субсидию, ее сумму сначала укажите в графе 4, а потом по мере расходования вносите в графу 5. В остальных случаях графу 5 заполнять не нужно, так как расходы на объекте «доходы» не учитываются.

Как заполнить раздел IV

В этом разделе бизнес на объекте «доходы» вносит страховые взносы, которые уплатил за себя и своих работников, а также больничные и платежи по договорам добровольного личного страхования работников в связи с их болезнью.

Таблица № 2. Порядок заполнения Раздела IV КУДиР на УСН «доходы»

Графа 1 Внесите порядковый номер записи в хронологическом порядке. Количество записей должно быть равно количеству операций Графа 2 Укажите реквизиты платежного поручения, которым были уплачены в бюджет взносы — дату и номер Графа 3 Отразите период, за который были уплачены взносы Графа 4 Внесите в эту графу сумму взносов, которую перечислили на пенсионное страхование Графа 5 Укажите сумму уплаченных взносов на случай временной нетрудоспособности и материнства Графа 6 Пропишите сумму взносов, которую перечислили на медицинское страхование Графа 7 Укажите сумму взносов на травматизм, уплаченных за работников Графа 8 Проставьте сумму пособия по нетрудоспособности, выплаченного за первые три дня болезни работника Графа 9 Внесите сумму взносов, уплаченную по договорам добровольного личного страхования Графа 10 Укажите итоговую сумму

Как заполнить раздел V

В этом разделе компания указывает сумму торгового сбора, который уменьшает налоговую базу по УСН.

Напомним, что торговый сбор введен в городе Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, но действует пока только в городе Москве.

Если организация или ИП не оплачивает этот платеж, заполнять раздел 5 не нужно, но его все равно потребуется включить в состав итоговой КУДиР.

Отдельно останавливаться на том, как заполнить этот раздел не будем, вносите в него данные по аналогии с разделом 1.

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Как заполнить КУДиР на УСН «доходы—расходы»

Компании, которые выбрали объект «доходы—расходы», должны включить в КУДиР следующие страницы:

Титульный лист.

Раздел I (cо справкой).

Раздел II.

Раздел III.

Титульный лист заполняется так же, как и на объекте «доходы» за единственным исключением — в качестве объекта укажите «доходы-расходы».

Как заполнить раздел I

В этом разделе указывайте полученные доходы и произведенные расходы. Заполните по окончании налогового периода справку.

Таблица № 3. Порядок заполнения Раздела 1 КУДиР на УСН «доходы—расходы»

Графа 1 Укажите порядковый номер операции. Нумерация должна быть сквозная. Графа 2 Внесите реквизиты первичного документа, на основании которого вносится операция в КУДиР. Таким документом может быть платежное поручение, кассовый ордер или выписка из банка Графа 3 Впишите название операции, по которой был получен доход или были произведены расходы Графа 4 Укажите размер полученного дохода. Графа 5 В этой графе отразите расходные операции

Как заполнить раздел II

В этот раздел включайте расходы на покупку и достройку основных средств (нематериальных активов), если они были в отчетном периоде. Условно этот раздел можно разделить нам четыре блока:

Строки с общей информацией об основных средствах и нематериальных активах.

Строки с расчетом расходов по основным средствам и нематериальным активам, которые приобрели или создали до перехода на УСН.

Строки с расчетом расходов по основным средствам и нематериальным активам, которые были приобрели после перехода на УСН.

Итоговые показатели.

Подробно, как заполнять этот раздел, можно посмотреть в разделе 3 Приложения № 2 к приказу Минфина от 22.10.2012 № 135н.

Как заполнить раздел III

Заполняйте этот раздел, если по итогам отчетного периода получили убыток.

Таблица № 4. Порядок заполнения Раздела 3 КУДиР на УСН «доходы—расходы»

Строка 010 Укажите общую сумму убытка за прошлые периоды, которая может быть списана в текущем году. Перенесите в эту строку значение из строки 150 раздела III КУДиР за прошлый год Строки 020—110 Распишите сумму убытка по годам. Показатели этих строк переносятся из строк 160 — 250 раздела III КУДиР за прошлый год Строка 120 Укажите налоговую базу за налоговый период. Для этого возьмите значение из строки 040 справки к разделу I Строка 130 Укажите сумму убытка, учитываемого в текущем году. Если убыток не заявляется, то поставьте в этой строке 0 Строка 140 Внесите сумму убытка, который получили в текущем году. Для этого перенесите в это поле значение из строки 041 справки к разделу I книги Строка 150 Укажите остаток убытка, который переносится на следующий год. Рассчитайте значение этого поля таким образом: стр. 010 - стр. 130 + стр. 140 Строки 160—250 Расшифруйте сумму переносимого на будущее убытка по годам.

Если убытка в прошлых периодах и в текущем году не было, этот раздел заполнять не нужно.

Нужно ли заполнять раздел III, если убыток был в прошлых годах, но в декларации за текущий год он заявляться не будет

Да, нужно. Если убыток был, но в декларации он не отражается и налоговую базу не уменьшает, то в строке 130 раздела III укажите значение «0» и заполните строки 010, 020—110, 150—250. В этом случае у налогоплательщика не будет расхождений между КУДиР и декларацией.

Изменения в КУДиР с 2024 года

В 2024 году законодатель планирует обновить форму КУДиР по УСН. Необходимость корректировки книги возникла на фоне изменений в порядке уменьшения налога по УСН на страховые взносы, которые подлежат уплате в текущем году. В КУДиР появится новый раздел V, в котором ИП смогут отражать фиксированные страховые взносы за себя. Разработку новой формы взяла на себя ФНС после того, как Минфин передал ей соответствующие полномочия.

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Напомним, что ранее разработкой новых форм книг учета доходов и расходов занимался Минфин, но после принятия закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ эта функция перешла под крыло ФНС.

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