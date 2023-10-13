  • Главная
  • Блоги
  • Такском
  • Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
Логотип Такском
Такском
6-НДФЛ

Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты. 
31
Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
Иллюстрация: freepik/freepik

6-НДФЛ за 9 месяцев 2023. Общая информация

Расчет 6-НДФЛ в 2023 году претерпел ряд изменений, которые связаны с введением ЕНС и изменением срока уплаты НДФЛ в бюджет. В частности, был скорректирован Раздел 1. Раздел 2 остался без изменений.

При составлении и сдаче расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года нужно учитывать следующее:

  • Форма расчета, а также порядок его заполнения и формат для отправки в электронной форме, утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881).

  • Срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев — не позднее 25 октября.

  • В состав расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно включить Титульный лист, Разделы 1 и 2. Справку о доходах включать не нужно.

  • После заполнения отчета, проверьте его по контрольным соотношениям. Они приведены в письме ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ и уточнены письмами ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@ и от 10.03.2022 № БС-4-11/2819@

  • Если доход получили 10 человек и менее, расчет можно сдать на бумаге. Если количество получивших выплаты сотрудников более 10 человек, подайте расчет в электронной форме.

  • По каждой налоговой ставке заполните отдельные разделы 1 и 2.

  • 6-НДФЛ нужно сдать отдельно по каждому ОКТМО. Если в организации есть обособленное подразделение, которое находится в другой местности, то расчет потребуется сдать по головной организации и по данному подразделению.

  • Налог в 6-НДФЛ указывайте без копеек с округлением до целых рублей, а доходы и вычеты — с копейками.

Подробнее о том, какую отчетность должны сдавать организации с сотрудниками по итогам девяти месяцев 2023 года можно узнать в этой статье.

Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023

Разберем подробно особенности заполнения всех разделов расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.

Титульный лист

  • Номер корректировки — «0».

Если подается уточняющий расчет, нужно указать, какой по счету — «1», если первый, «2» — если второй и так далее.

  • Отчетный период — «33».

Если подаете отчет за 9 месяцев при реорганизации или ликвидации организации — укажите код «53». При снятии с учета ИП или главы КФХ — «85».

  • Код по месту нахождения — «214», «120» или «220».

Если расчет подает организация, нужно указать код «214», если отчитывается ИП — «120», в отношении обособленного подразделения — «220».

Формируйте и отправляйте расчет 6-НДФЛ с помощью сервиса Такском: автоматическая проверка отчетности по контрольным соотношениям исключает риск сдачи отчета с ошибками, а умный календарь бухгалтера снижает до нуля пропуск срока его направления в ИФНС.

Раздел 1

В этом разделе отображается информация по НДФЛ, который:

  • перечислили в бюджет в 3 квартале 2023 года;

  • вернули сотрудникам в 3 квартале 2023 года.

Таблица № 1. Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 3 квартал 2023

Строка

Значение

Комментарий

010

КБК

18210102010011000110 — выплаты, которые не превышают 5 млн руб. (ставка 13%).

18210102080011000110 — с выплат свыше 5 млн руб. (ставка 15%)

020

Общая сумма НДФЛ к уплате в бюджет за 3 квартал 

Укажите сумму НДФЛ, которую перечислили в бюджет за июль-сентябрь

021-023

Сумма НДФЛ, которую уплатили в бюджет в каждом из трех месяцев отчетного периода

В указанных строках нужно детализировать сумму уплаченного налога:

  • стр. 021 — НДФЛ за период с 23.06-22.07

  • стр. 022 — НДФЛ за период с 23.07 по 22.08.

  • стр. 023 — НДФЛ за период с 23.08 по 22.09*

*Примечание: НДФЛ, уплаченный с 23.09 по 22.10 в расчет за 9 месяцев не включается и отражается в годовом 6-НДФЛ

024

НДФЛ по четвертому сроку перечисления

При отчете за 9 месяцев заполнять не нужно

030

Сумма НДФЛ, возвращенного работникам

Если сотрудникам налог не возвращался в 3 квартале, то заполнять строки 030 - 032 не нужно

031 

Дата возврата

032

Возвращенная сумма

Отчитывайтесь в контролирующие органы с Такском. Сервис содержит только актуальные формы отчетов, а встроенная проверка на ошибки исключает риск сдачи некорректной отчетности. В тарифы входят бесплатные пакеты отправки документов, чтобы оценить скорость и удобство ЭДО. 

Подключиться к сервису

Раздел 2

Этот раздел включает данные о суммах полученного сотрудниками дохода, уплаченного с него налога и налоговых вычетах за период с 01.01по 30.09.

Необлагаемые доходы в Раздел 2 формы 6-НДФЛ включать не нужно.

Таблица № 2. Заполнение Раздела 2 6-НДФЛ за 3 квартал 2023

Строка

Вносимое значение

Комментарий

110

Сумма дохода, которую выплатили работникам за полные 9 месяцев 2023 года

Включите в эту строку*:

  • Зарплату за январь-август.

  • Аванс за сентябрь.

  • Премии, отпускные и больничные, которые выплатили с января по сентябрь

*Примечание: без уменьшения на налог и вычеты

112

Сумма дохода по трудовым договорам

Включите в эту строку все выплаты штатным работникам за период с января по сентябрь: зарплаты, премии, отпускные, больничные, матпомощь*

*Примечание: без уменьшения на налог и вычеты

113 

Сумма дохода по договорам ГПХ

Если производились такие выплаты 

114

Сумма дохода, который выплатили ВКС по трудовым и гражданско-правовым договорам

120

Количество лиц, которым выплатили доход

130

Сумма налоговых вычетов

Включите в эту строку общую сумму налоговых вычетов, которые были предоставлены работникам с начала года — стандартные, социальные и имущественные

140 

Исчисленная сумма налога

Налог, исчисленный с дохода, который выплатили за 9 месяцев (за минусом налоговых вычетов)

160 

Удержанная сумма налога

Налог, удержанный за 9 месяцев* — с 01.01 по 30.09.

*Примечание: может не совпадать со стр. 140, если доход, например, выплатили в натуральной форме.

Также показатели этой строки, скорее всего, не совпадут с показателями строки 020 Раздела 1. Но в 6-НДФЛ за год строка 160 должна быть равна сумме строк 020 Раздела 1 расчетов 6-НДФЛ за все четыре квартала

170

Сумма неудержанного налога

Укажите в этой строке сумму налога, которую не получится удержать до конца года. Например, НДФЛ с подарка сотруднику, которому до конца года доход выплачиваться не будет

180 

Сумма излишне удержанного налога

Укажите сумму излишне удержанного НДФЛ, которую не получится вернуть сотруднику до конца года

Нулевой расчет 6-НДФЛ

Подавать нулевой расчет за 9 месяцев 2023 года не нужно. Если с января по сентябрь начислений и выплат, с которых нужно платить налог, не было, вы не являетесь налоговым агентом. Однако рекомендуем уведомить инспекцию о том, что вы не будете сдавать 6-НДФЛ, и указать причину. Иначе могут последовать штраф и блокировка расчетного счета.

Сдавайте нулевую отчетность в налоговую с сервисом Такском — здесь простой и понятный интерфейс, подготовка и быстрая отправка отчетности, удобный поиск с системой фильтров и поддержка 24/7. 

В Налоговом кодексе масштабные изменения

Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера

Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК

Заполните форму - гайд придет на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8K3zEQ

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

3430 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Вебинары для бухгалтеров

    Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября

    Подготовили обзор важных вебинаров и семинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    6
    Обзоры для бухгалтера

    Как добиться мирового соглашения с налоговой. Большой дайджест Разборов

    Оказывается, что за прошлый год всего 0,02% от общего количества налоговых споров закончились мировым соглашением. Редакция «Клерка» подготовила для вас подробный разбор, как заключить мировое соглашение с налоговой. 

    Иллюстрация: SHVETS production/pexels
    10

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Отчетность

    Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров

    Составили налоговый календарь на 4 квартал 2023 года, чтобы вы ничего не пропустили. В статье вы найдете сроки сдачи декларацией, расчетов и другой отчетности, сроки уплаты налогов для ИП и ООО. Также мы подготовили для вас бланки актуальных документов.

    Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров
    18
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Налоговые проверки

    Уточненная декларация после акта налоговой проверки. И что дальше? Пан или пропал?

    Запоздалый пост. Получится ли лавировать чтобы избежать налоговой ответственности жонглируя уточненными декларациями.

    Уточненная декларация после акта налоговой проверки. И что дальше? Пан или пропал?
    29
    Автоматизация учета

    Роботы в помощь бухгалтеру: какие функции можно на них переложить

    С помощью RPA роботов можно увеличить производительность труда, снизить количество ошибок и влияние человеческого фактора. Что это за технология, чем она полезна для бухгалтерии и других бизнес-процессов и как ее внедрить — читайте в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    37

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Короткие бухновости. Шок-мнение бухгалтера про ЕНП

    Хотите самых быстрых бухгалтерских новостей? Тогда смотрите новый формат БухТуба. Теперь в нашем выпуске блиц бухгалтерских изменений, а также мини-интервью про бухгалтеров.

    15
    Логотип nlukina
    nlukina
    Поиск работы бухгалтеров

    🔎Ищите бухгалтера мечты? Вакансии на «Клерк» можно разместить теперь бесплатно

    Где искать лучших сотрудников в бухгалтерии, аудите и финансах? Конечно, у нас на «Клерк». У нас прямое попадание в целевую аудиторию и высокие охваты, которые обеспечат быстрый поиск необходимого сотрудника🏹

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    35

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Я, индивидуальный предприниматель, арендую помещение у физического лица.ИП был зарегистрирован в г.Самара , в начале октября сменилось место жительства на г.Тольятти. Как теперь отчитываться по отчету

      При смене места жительства 6НДФЛ

    • Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если есть

      Курсовые разницы в 1С УНФ
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру

    Как понять, что бизнес зарабатывает? На первый взгляд все просто: собираем доходы, вычитаем из них все расходы -- получится прибыль. Верно, но не совсем. Если компания производят несколько видов товаров, имеет несколько магазинов, ведет несколько направлений деятельности, то нужен проектный учет. Главные столпы проектного учета: прямые и косвенные затраты.

    Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру
    19
    Логотип Такском
    Такском
    6-НДФЛ

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

    По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты. 

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
    31
    Логотип Karina Hapishte
    Karina Hapishte

    Сегодня впервые ввели в Клерке санкции к персоналу

    Сегодня в Клерке решили ввести демотивацию за провалы в продажах. Первая попалась под руку емаил-маркетолог Ева.

    12
    165
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    23
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Почему свой блог не нужен 90% компаний. 6 причин, которые отобьют желание делать свое медиа

    Сделать собственный блог, писать туда полезные статьи, прогревать читателей и делать так, чтобы они сами сломя голову бежали к вам с деньгами — звучит, как крутая идея. Но в большинстве случаев это круто только на бумаге.

    Почему свой блог не нужен 90% компаний. 6 причин, которые отобьют желание делать свое медиа
    33
    Логотип Астрал
    Астрал
    Электронные подписи

    Работа на коммерческих торговых площадках с 1 сентября. Использование МЧД 

    Большая часть тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ проходит на электронных торговых площадках (ЭТП). Чтобы участвовать в таких закупках, нужна электронная подпись (ЭП). Из статьи вы узнаете, что потребуется для работы на коммерческих торговых площадках с 1 сентября 2023 года.

    Работа на коммерческих торговых площадках с 1 сентября. Использование МЧД 
    93

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Управление персоналом

    Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить

    Сотрудники увольняются по разным причинам, но основные можно поделить на 4 группы: материальные, организационные, коммуникационные и личные. Рассмотрим, в чем они проявляются и как действовать HR-специалисту. Спойлер: только на личные причины директор по персоналу не сможет повлиять, но при этом сможет собрать актуальную статистику.

    Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить
    2
    55
    Логотип buh_1697201481
    buh_1697201481
    Госзакупки

    Госзакупки: как выйти из реестра недобросовестных поставщиков

    Согласно отчета Министерства финансов РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом «О контрактной системе» (44-ФЗ) российские госзаказчики заключили в 2022 году контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей.

    44
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

    Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках
    36
    Логотип megapolis.grupp
    megapolis.grupp
    Личный бренд

    Боги нейминга. Подборка смешанных названий компаний

    Наименование компании по факту зависит только от фантазии учредителей, поэтому в России хватает странных, забавных и просто креативных названий ООО.

    Боги нейминга. Подборка смешанных названий компаний
    94
    Логотип Онлайн-школа Рузанны Оганесян
    Онлайн-школа Рузанны Оганесян
    Маркетплейсы

    Какую систему налогообложения выбрать для работы на маркетплейсах?

    С каждым днём все больше и больше предпринимателей выходят на маркетплейсы. Для кого-то это основной заработок, а для кого-то дополнительный. У меня, например, есть клиент владелец — стоматологической клиники, врач, а продаёт кроссовки на Вайлдберриз. Для него это как хобби и дополнительный заработок.

    Какую систему налогообложения выбрать для работы на маркетплейсах?
    113
    Логотип ЯЗАНЯТ
    ЯЗАНЯТ
    Защита персональных данных

    Аспекты защиты персональных данных

    Стремясь увеличить количество клиентов, приумножить прибыль, повысить привлекательность производимых продуктов и оказываемых услуг, предприниматели трудоустраивают новых сотрудников. Люди — главный актив. Взаимодействуя с человеческим капиталом, бизнесмены-работодатели вступают в отношения с сотрудниками как операторы персональных данных.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    89
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

    НДС при экспорте: что нужно знать бухгалтеру

    Несмотря на санкции и ограничения российские предприниматели продолжают вести внешнеэкономическую деятельность. У НДС по экспорту есть свои особенности.

    НДС при экспорте: что нужно знать бухгалтеру
    83
    Мнения