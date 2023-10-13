Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

6-НДФЛ за 9 месяцев 2023. Общая информация
Расчет 6-НДФЛ в 2023 году претерпел ряд изменений, которые связаны с введением ЕНС и изменением срока уплаты НДФЛ в бюджет. В частности, был скорректирован Раздел 1. Раздел 2 остался без изменений.
При составлении и сдаче расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года нужно учитывать следующее:
Форма расчета, а также порядок его заполнения и формат для отправки в электронной форме, утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881).
Срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев — не позднее 25 октября.
В состав расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно включить Титульный лист, Разделы 1 и 2. Справку о доходах включать не нужно.
После заполнения отчета, проверьте его по контрольным соотношениям. Они приведены в письме ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ и уточнены письмами ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@ и от 10.03.2022 № БС-4-11/2819@.
Если доход получили 10 человек и менее, расчет можно сдать на бумаге. Если количество получивших выплаты сотрудников более 10 человек, подайте расчет в электронной форме.
По каждой налоговой ставке заполните отдельные разделы 1 и 2.
6-НДФЛ нужно сдать отдельно по каждому ОКТМО. Если в организации есть обособленное подразделение, которое находится в другой местности, то расчет потребуется сдать по головной организации и по данному подразделению.
Налог в 6-НДФЛ указывайте без копеек с округлением до целых рублей, а доходы и вычеты — с копейками.
Подробнее о том, какую отчетность должны сдавать организации с сотрудниками по итогам девяти месяцев 2023 года можно узнать в этой статье.
Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023
Разберем подробно особенности заполнения всех разделов расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.
Титульный лист
Номер корректировки — «0».
Если подается уточняющий расчет, нужно указать, какой по счету — «1», если первый, «2» — если второй и так далее.
Отчетный период — «33».
Если подаете отчет за 9 месяцев при реорганизации или ликвидации организации — укажите код «53». При снятии с учета ИП или главы КФХ — «85».
Код по месту нахождения — «214», «120» или «220».
Если расчет подает организация, нужно указать код «214», если отчитывается ИП — «120», в отношении обособленного подразделения — «220».
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Раздел 1
В этом разделе отображается информация по НДФЛ, который:
перечислили в бюджет в 3 квартале 2023 года;
вернули сотрудникам в 3 квартале 2023 года.
Таблица № 1. Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 3 квартал 2023
Строка
Значение
Комментарий
010
КБК
18210102010011000110 — выплаты, которые не превышают 5 млн руб. (ставка 13%).
18210102080011000110 — с выплат свыше 5 млн руб. (ставка 15%)
020
Общая сумма НДФЛ к уплате в бюджет за 3 квартал
Укажите сумму НДФЛ, которую перечислили в бюджет за июль-сентябрь
021-023
Сумма НДФЛ, которую уплатили в бюджет в каждом из трех месяцев отчетного периода
В указанных строках нужно детализировать сумму уплаченного налога:
*Примечание: НДФЛ, уплаченный с 23.09 по 22.10 в расчет за 9 месяцев не включается и отражается в годовом 6-НДФЛ
024
НДФЛ по четвертому сроку перечисления
При отчете за 9 месяцев заполнять не нужно
030
Сумма НДФЛ, возвращенного работникам
Если сотрудникам налог не возвращался в 3 квартале, то заполнять строки 030 - 032 не нужно
031
Дата возврата
032
Возвращенная сумма
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Раздел 2
Этот раздел включает данные о суммах полученного сотрудниками дохода, уплаченного с него налога и налоговых вычетах за период с 01.01 — по 30.09.
Необлагаемые доходы в Раздел 2 формы 6-НДФЛ включать не нужно.
Таблица № 2. Заполнение Раздела 2 6-НДФЛ за 3 квартал 2023
Строка
Вносимое значение
Комментарий
110
Сумма дохода, которую выплатили работникам за полные 9 месяцев 2023 года
Включите в эту строку*:
*Примечание: без уменьшения на налог и вычеты
112
Сумма дохода по трудовым договорам
Включите в эту строку все выплаты штатным работникам за период с января по сентябрь: зарплаты, премии, отпускные, больничные, матпомощь*
*Примечание: без уменьшения на налог и вычеты
113
Сумма дохода по договорам ГПХ
Если производились такие выплаты
114
Сумма дохода, который выплатили ВКС по трудовым и гражданско-правовым договорам
120
Количество лиц, которым выплатили доход
130
Сумма налоговых вычетов
Включите в эту строку общую сумму налоговых вычетов, которые были предоставлены работникам с начала года — стандартные, социальные и имущественные
140
Исчисленная сумма налога
Налог, исчисленный с дохода, который выплатили за 9 месяцев (за минусом налоговых вычетов)
160
Удержанная сумма налога
Налог, удержанный за 9 месяцев* — с 01.01 по 30.09.
*Примечание: может не совпадать со стр. 140, если доход, например, выплатили в натуральной форме.
Также показатели этой строки, скорее всего, не совпадут с показателями строки 020 Раздела 1. Но в 6-НДФЛ за год строка 160 должна быть равна сумме строк 020 Раздела 1 расчетов 6-НДФЛ за все четыре квартала
170
Сумма неудержанного налога
Укажите в этой строке сумму налога, которую не получится удержать до конца года. Например, НДФЛ с подарка сотруднику, которому до конца года доход выплачиваться не будет
180
Сумма излишне удержанного налога
Укажите сумму излишне удержанного НДФЛ, которую не получится вернуть сотруднику до конца года
Нулевой расчет 6-НДФЛ
Подавать нулевой расчет за 9 месяцев 2023 года не нужно. Если с января по сентябрь начислений и выплат, с которых нужно платить налог, не было, вы не являетесь налоговым агентом. Однако рекомендуем уведомить инспекцию о том, что вы не будете сдавать 6-НДФЛ, и указать причину. Иначе могут последовать штраф и блокировка расчетного счета.
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