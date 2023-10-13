Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты.

6-НДФЛ за 9 месяцев 2023. Общая информация

Расчет 6-НДФЛ в 2023 году претерпел ряд изменений, которые связаны с введением ЕНС и изменением срока уплаты НДФЛ в бюджет. В частности, был скорректирован Раздел 1. Раздел 2 остался без изменений.

При составлении и сдаче расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года нужно учитывать следующее:

Подробнее о том, какую отчетность должны сдавать организации с сотрудниками по итогам девяти месяцев 2023 года можно узнать в этой статье.

Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023

Разберем подробно особенности заполнения всех разделов расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.

Титульный лист

Номер корректировки — «0».

Если подается уточняющий расчет, нужно указать, какой по счету — «1», если первый, «2» — если второй и так далее.

Отчетный период — «33».

Если подаете отчет за 9 месяцев при реорганизации или ликвидации организации — укажите код «53». При снятии с учета ИП или главы КФХ — «85».

Код по месту нахождения — «214», «120» или «220».

Если расчет подает организация, нужно указать код «214», если отчитывается ИП — «120», в отношении обособленного подразделения — «220».

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Раздел 1

В этом разделе отображается информация по НДФЛ, который:

перечислили в бюджет в 3 квартале 2023 года;

вернули сотрудникам в 3 квартале 2023 года.

Таблица № 1. Заполнение Раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 3 квартал 2023

Строка Значение Комментарий 010 КБК 18210102010011000110 — выплаты, которые не превышают 5 млн руб. (ставка 13%). 18210102080011000110 — с выплат свыше 5 млн руб. (ставка 15%) 020 Общая сумма НДФЛ к уплате в бюджет за 3 квартал Укажите сумму НДФЛ, которую перечислили в бюджет за июль-сентябрь 021-023 Сумма НДФЛ, которую уплатили в бюджет в каждом из трех месяцев отчетного периода В указанных строках нужно детализировать сумму уплаченного налога: стр. 021 — НДФЛ за период с 23.06-22.07

стр. 022 — НДФЛ за период с 23.07 по 22.08.

стр. 023 — НДФЛ за период с 23.08 по 22.09* *Примечание: НДФЛ, уплаченный с 23.09 по 22.10 в расчет за 9 месяцев не включается и отражается в годовом 6-НДФЛ 024 НДФЛ по четвертому сроку перечисления При отчете за 9 месяцев заполнять не нужно 030 Сумма НДФЛ, возвращенного работникам Если сотрудникам налог не возвращался в 3 квартале, то заполнять строки 030 - 032 не нужно 031 Дата возврата 032 Возвращенная сумма

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Раздел 2

Этот раздел включает данные о суммах полученного сотрудниками дохода, уплаченного с него налога и налоговых вычетах за период с 01.01 — по 30.09.

Необлагаемые доходы в Раздел 2 формы 6-НДФЛ включать не нужно.

Таблица № 2. Заполнение Раздела 2 6-НДФЛ за 3 квартал 2023

Строка Вносимое значение Комментарий 110 Сумма дохода, которую выплатили работникам за полные 9 месяцев 2023 года Включите в эту строку*: Зарплату за январь-август.

Аванс за сентябрь.

Премии, отпускные и больничные, которые выплатили с января по сентябрь *Примечание: без уменьшения на налог и вычеты 112 Сумма дохода по трудовым договорам Включите в эту строку все выплаты штатным работникам за период с января по сентябрь: зарплаты, премии, отпускные, больничные, матпомощь* *Примечание: без уменьшения на налог и вычеты 113 Сумма дохода по договорам ГПХ Если производились такие выплаты 114 Сумма дохода, который выплатили ВКС по трудовым и гражданско-правовым договорам 120 Количество лиц, которым выплатили доход 130 Сумма налоговых вычетов Включите в эту строку общую сумму налоговых вычетов, которые были предоставлены работникам с начала года — стандартные, социальные и имущественные 140 Исчисленная сумма налога Налог, исчисленный с дохода, который выплатили за 9 месяцев (за минусом налоговых вычетов) 160 Удержанная сумма налога Налог, удержанный за 9 месяцев* — с 01.01 по 30.09. *Примечание: может не совпадать со стр. 140, если доход, например, выплатили в натуральной форме. Также показатели этой строки, скорее всего, не совпадут с показателями строки 020 Раздела 1. Но в 6-НДФЛ за год строка 160 должна быть равна сумме строк 020 Раздела 1 расчетов 6-НДФЛ за все четыре квартала 170 Сумма неудержанного налога Укажите в этой строке сумму налога, которую не получится удержать до конца года. Например, НДФЛ с подарка сотруднику, которому до конца года доход выплачиваться не будет 180 Сумма излишне удержанного налога Укажите сумму излишне удержанного НДФЛ, которую не получится вернуть сотруднику до конца года

Нулевой расчет 6-НДФЛ

Подавать нулевой расчет за 9 месяцев 2023 года не нужно. Если с января по сентябрь начислений и выплат, с которых нужно платить налог, не было, вы не являетесь налоговым агентом. Однако рекомендуем уведомить инспекцию о том, что вы не будете сдавать 6-НДФЛ, и указать причину. Иначе могут последовать штраф и блокировка расчетного счета.

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