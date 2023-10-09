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Отчетность

Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

Приближается отчетный период за девять месяцев. Все компании с сотрудниками должны подать ряд отчетов в налоговую инспекцию и Социальный фонд России. Расскажем, какие отчеты, куда и в какие сроки нужно сдать.
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Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками
Иллюстрация: freepik/freepik

Что нужно сдать компании на ОСНО

Декларация по налогу на прибыль

Если компания работает на основной системе налогообложения, она должна отчитаться по налогу на прибыль — сдать декларацию не позднее 25 октября 2023 года. Форма и порядок заполнения отчета утверждены приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@. Декларацию по налогу на прибыль сдают в ИФНС по месту нахождения организации. Есть 2 возможных способа:

  • В электронном виде — в общем случае (п. 3 ст. 80 НК).

  • В бумажном виде — если среднесписочная численность сотрудников за прошлый год не превысила 100 человек. Вновь созданные организации с численностью работников — не более 100 человек, тоже могут отчитаться на бумаге.

Декларация по НДС 

Организации на ОСНО также должны отчитаться по НДС. Подать декларацию за третий квартал нужно не позднее 25 октября 2023 года. Форму и порядок заполнения отчета можно посмотреть в приказе ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. По общему правилу подайте декларацию в ИФНС по месту учета организации в электронной форме (п. 5 ст. 174 НК).

Декларация по НДС (импорт из стран ЕАЭС)

За сентябрьский импорт не забудьте отчитаться по косвенным налогам — сдайте декларацию по НДС (импорт из стран ЕАЭС). Крайний срок — 20 октября 2023 года. Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Обязательно учтите обновления, которые внес приказ ФНС от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@. Изменения действуют начиная с представления декларации за август 2023 года. 

Декларацию по косвенным налогам можно сдать на бумаге, если среднесписочная численность сотрудников за прошлый год не превысила 100 человек. Если сотрудников в организации больше этого значения, отчитаться можно только одним способом — в электронной форме. 

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

При операциях с прослеживаемыми товарами из перечня, который утвержден постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110 (ред. от 04.03.2023), отчет нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. Если организация проводила операции с прослеживаемыми товарами в третьем квартале, то не позднее 25 октября нужно сдать в ИФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Плательщики НДС в этот отчет включают только операции, которые не показывают в разделе 8 и 9 декларации по НДС.

Форма и формат отчета утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. Подать его можно только в электронном виде.

Единая упрощенная декларация

Если организация в отчетном квартале деятельность не вела, она вправе подать единую упрощенную декларацию. Сделать это нужно не позднее 20 октября 2023 года. Важно, чтобы одновременно выполнялись 2 условия:

  • Нет движения денег по счетам в банке и в кассе.

  • Нет объектов налогообложения.

Форму декларации сдайте на бланке, который утвержден приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н. Отчитаться можно на бумаге или в электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Журнал учета счетов-фактур

Если организация освобождена от уплаты НДС по ст. 145 НК, но является посредником, то не позднее 20 октября 2023 года нужно предоставить в ИФНС электронный журнал учета счетов-фактур (ст. 174 НК). Форма журнала утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

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Что нужно сдать организации на УСН

Если в третьем квартале организация на упрощенной системе налогообложения выставила счет-фактуру с выделенным НДС или была налоговым агентом, то не позднее 25 октября 2023 года нужно сдать декларацию по НДС

А если в третьем квартале организация вела деятельность посредника, то не позднее 20 октября 2023 года предоставьте в ИФНС журнал учета счетов-фактур.

Организация-импортер, которая в третьем квартале ввозила на территорию РФ товары из ЕАЭС, должна подать в ИФНС декларацию по косвенным налогам. Сделать это нужно не позднее 20 октября 2023 года включительно.

Если организация на упрощенке в третьем квартале проводила операции с прослеживаемыми товарами, нужно сдать отчет о прослеживаемости — до 25 октября 2023 года включительно.

Что нужно сдать организации на АУСН

Организации на автоматизированной упрощенке освобождены от сдачи отчетности, за исключением:

  • Налоговый агент должен подать декларацию по налогу на прибыль — не позднее 25 октября 2023 года.

  • Если организация вела посредническую деятельность или выставила счет-фактуру с выделенным НДС, она должна подать декларацию по НДС. Крайний срок — 25 октября 2023 года.

  • Если в сентябре был импорт товаров из стран ЕАЭС, нужно сдать декларацию по косвенным налогам — до 20 октября 2023 года включительно. 

Что нужно сдать организации на ЕСХН

Если организация, которая работает в рамках ЕСХН, не освобождается от уплаты НДС по ст. 145 НК, то за третий квартал 2023 года она должна сдать декларацию по НДС. Сделать это нужно до 25 октября 2023 года.

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Что сдают организации за 9 месяцев 2023 по сотрудникам 

Отчетность по сотрудникам организации должны подавать в налоговую по месту нахождения и в территориальное отделение СФР.

Что сдают организации в налоговую инспекцию

Персонифицированные сведения о физических лицах — это отчетная форма, которую ежемесячно подают по всем сотрудникам и исполнителям на ГПХ. За сентябрь нужно отчитаться до 25 октября 2023 года включительно. Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Вместе с тем ФНС в своем письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@ дала разъяснения по поводу отчетности за последний месяц каждого квартала. Так как Раздел 3 расчета РСВ, который нужно подавать по итогам каждого квартала, содержит аналогичные показатели, персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь можно не сдавать.

По всем работникам и исполнителям по ГПХ, в отношении которых компания начисляет и уплачивает страховые взносы, нужно сдать расчет РСВ по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. А если организация производит выплаты в пользу физлиц, подлежащих в соответствии с международными договорами отдельным видам обязательного социального страхования, она может сдать РСВ по рекомендованной форме, которая утверждена письмом ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@. Рекомендуемая форма позволяет в особом порядке отражать суммы исчисленных взносов по соответствующим видам страхования.

Расчет РСВ за 9 месяцев нужно подать в ИФНС по месту нахождения организации. Сделайте это не позднее 25 октября 2023 года. Способ сдачи зависит от численности сотрудников и исполнителей по ГПХ в отчетном периоде:

  • Если их количество превышает 10 человек — отчитаться можно только в электронной форме.

  • Если их численность не более 10 человек, у организации есть выбор, как подать отчет — на бумаге или в электронной форме.

По всем сотрудникам и исполнителям организация должна подать расчет 6-НДФЛ. Отчет за 9 месяцев нужно сдать не позднее 25 октября 2023 года по форме, которая утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 (в редакции приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@). Способ сдачи расчета 6-НДФЛ, как и в случае с расчетом РСВ, зависит от численности сотрудников и исполнителей по ГПХ в отчетном квартале:

  • Если их более 10 человек — сдайте отчет в электронной форме.

  • Если их количество не превышает это значение — можно отчитаться на бумаге.

Если компания в отчетном квартале деятельность не вела и выплат в пользу сотрудников не было, отчитаться все равно придется — сдать нулевой расчет РСВ. А нулевую форму 6-НДФЛ организация сдавать не обязана. Однако рекомендуем уведомить ИФНС, что расчет не сдан, так как выплат физлицам не было, иначе может последовать блокировка расчетного счета (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@).

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Что сдают организации в СФР

По итогам 9 месяцев 2023 года подайте сведения о взносах на травматизм, а именно подраздел 2.1 и подраздел 2.3 Раздела 2 формы ЕФС-1. Сделать это нужно не позднее 25 октября 2023 года. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. Вместе с тем СФР планирует поменять форму отчета. 

Способ сдачи отчета ЕФС-1 зависит от количества застрахованных лиц — численности сотрудников и исполнителей по ГПХ, с выплат которых за прошедшие 9 месяцев начислялись взносы на травматизм. Если таковых:

  • более 10 человек — сдайте отчет в электронном виде;

  • 10 человек и меньше — отчитаться можно на бумаге.

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