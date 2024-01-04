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НДФЛ

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления

С января 2024 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс: меняется порядок уплаты организациями и предпринимателями НДФЛ за своих сотрудников, а также порядок предоставления уведомлений по исчисленному налогу. Расскажем о наиболее значимых изменениях по НДФЛ для бизнеса, которые стартуют с 1 января 2024 года.
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Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления
Иллюстрация: freepik/freepik

В два раза больше расчетных периодов 

В 2023 году расчетный период по налогу на доход физлиц длился с 23 числа прошедшего месяца по 22 число текущего (за исключением декабря и января). То есть всего выходило 13 временных отрезков, за которые бухгалтер должен посчитать НДФЛ и отчитаться.

На практике такой порядок оказался не совсем удобным. Период не совпадал с календарем, это осложняло отчетность, и в расчеты нередко закрадывались ошибки. 

Как законодатель планирует решить проблему: с января 2024 года расчетных периодов станет 24 — по 2 на каждый месяц, без «захвата» лишней недели из предыдущего месяца (см. закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ).

Предполагается, что новые правила облегчат работу бизнеса, однако появятся и дополнительные сложности — уведомления в ФНС придется подавать тоже в два раза чаще.

Итак, расчетные периоды теперь будут такими:

  1. До 28 числа текущего месяца — уплачивается налог, удержанный с 1 по 22 число.

  2. Не позднее 5 числа следующего месяца — в бюджет вносим НДФЛ, удержанный с 23 числа по последний день текущего календарного месяца.

  3. Налог, рассчитанный с 23 по 31 декабря, нужно уплатить в последний рабочий день года.

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Сроки подачи уведомления и уплаты НДФЛ в 2024 году

Для удобства мы собрали в сводную таблицу крайние сроки уплаты НДФЛ и подачи уведомления на 2024 год.

Расчетный период

Последний день для подачи уведомления

Последний день для уплаты НДФЛ за сотрудников

с 1 по 22-ое число текущего месяца

25-ое число текущего месяца

28-ое число текущего месяца

с 23-го числа до последнего дня текущего месяца

3-е число следующего месяца за отчетным

5-е число следующего месяца за отчетным

с 23 декабря до 31 декабря

последний рабочий день года

последний рабочий день года

Важно: если крайний срок для уплаты налога или отправки уведомления выпадает на праздничный или выходной день, НК позволяет плательщику исполнить обязанность на следующий (ближайший) рабочий день.

Как сократить число уведомлений по налогу НДФЛ в 2024 

Напомним еще одно правило, о котором нередко забывают предприниматели. Если в какой-то из расчетных периодов не было выплат сотрудникам и привлеченным по договору ГПХ физлицам, то подавать уведомление и, соответственно, исчислять налог не нужно.

Например, компания «Авангард» выдает зарплату своим работникам 3 числа каждого месяца, а аванс — 20 числа. Получается, что обе выплаты приходятся на первый расчетный период. Работодатель обязан подать уведомление 25-го и уплатить налог с обеих выплат до 28 числа текущего месяца. За второй ежемесячный расчетный период отчитывать уже не придется.

Отправляйте уведомления вовремя, без нарушения сроков и штрафов — с помощью сервиса Такском. Система подскажет точные даты подачи отчетности и статус документов, которые вы уже направили в ИФНС.

Что еще меняется в порядке уплаты НДФЛ с 2024 года

Вот еще несколько важных новостей, которые представляют интерес для компаний и предпринимателей, которые платят НДФЛ за своих сотрудников:

  • С 2024 года вводятся новые сроки уплаты авансовых платежей для ИП, адвокатов, нотариусов, которые платят налог по итогам каждого квартала (с 25-го на 28-е число месяца, следующего за отчетным периодом).

  • С 1 января 2024 года действует обязанность работодателя по уплате НДФЛ с доходов, выплачиваемых в пользу дистанционных сотрудников, которые работают из-за границы (независимо от статуса налогового резидента).

  • Принята новая форма расчета 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@).

  • Обновилась также унифицированная форма декларации 3-НДФЛ (приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@).  

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