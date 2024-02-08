Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Какую продукцию нужно маркировать

Правила маркировки пива и слабоалкогольных напитков регулирует постановление Правительства от 30.11.2022 № 2173. Согласно ему, в обязательном порядке нужно маркировать:

пиво солодовое и напитки, которые изготавливают на его основе;

сидр, пуаре, медовуху;

другие напитки сброженные с концентрацией спирта не больше 7%.

Пока не подлежит обязательной маркировке безалкогольное пиво и то, которое выпускают не в потребительской таре, в том числе танковое, форфасное, бойлерное пиво.

Какие сроки маркировки устанавливает закон

Напомним, что обязательная маркировка пива началась в 2023 году:

С 1 апреля в системе должны были зарегистрироваться те, кто производит и ввозит пиво в кегах.

С 1 октября — те, кто производит и импортирует пиво в стеклянной и полимерной таре.

С 15 января 2024 года начинается обязательная регистрация тех, кто производит и ввозит пиво в алюминиевых банках и других видах потребительской тары.

Также с 15 января 2024 год продавцы пива в кегах, в том числе представители розничной торговли и HoReCa, должны отправлять сведения в ГИС МТ:

о постановке кега на кран;

о частичной реализации пива из кега через кассу.

Немаркированную продукцию в кегах, которая произведена до 1 апреля 2023 года, можно реализовать до 1 апреля 2024 года. С этой даты продавать ее запрещено.

С 1 июня 2024 года — у пива в ПЭТ-таре, стекле, алюминиевой упаковке при продаже нужно считывать DataMatrix-коды и с помощью онлайн-кассы отправлять данные в ГИС МТ о выводе из оборота.

С 15 января 2025 года все участники оборота пива и пивных напитков должны отчитываться о выводе из оборота такой продукции во всех видах потребительской тары. Продажа немаркированного товара будет запрещена.

Есть еще законодательное новшество, связанное с маркировкой.

С 1 апреля 2024 года в режиме онлайн будут проверяться коды маркировки на кассе. Вводится так называемый «разрешительный режим». В режиме онлайн кассовая программа будет запрашивать в ГИС МТ данные по каждому коду. Если по информации системы продавать товар запрещено, кассовое ПО уведомит продавца.

Система может запретить продажу товара в таких случаях:

Информации об этом коде нет в системе.

Нет данных о вводе кода в оборот.

По информации системы, товар с таким кодом уже ранее вывели из оборота.

Закончился срок годности.

Товар заблокирован по решению органа власти.

Некорректный результат кода проверки.

Действующие законы уже предусматривают запрет на продажу товара, у которого нет кода маркировки или он некорректный. Поэтому проверочный режим по сути облегчает жизнь продавцу и помогает соблюдать требования продажи маркированной продукции.

С 1 апреля 2024 года онлайн-проверка станет обязательной для пива в кегах.

С 1 ноября 2024 года начнется проверка в режиме онлайн пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках.

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Какие будут штрафы, если не маркировать продукцию

Гл. 15 КоАП устанавливает штрафы для компаний и физлиц за нарушения правил работы с маркированной продукцией.

Статья Нарушения Граждане Должностные лица Юрлица 15.12.3 Производство и ввод в оборот алкогольной продукции без маркировки или нарушение порядка маркировки - 30–50 тысяч рублей и конфискация продукции 200–300 тысяч рублей и конфискация продукции 15.12.4 Оборот алкогольной продукции без маркировки 10–20 тысяч рублей 30–50 тысяч рублей конфискация продукции 300–500 тысяч рублей конфискация продукции 15.12.1 Непредставление сведений или предоставление недостоверных сведений оператору («Честному ЗНАКу») 1–10 тысяч рублей или предупреждение 50–100 тысяч рублей или предупреждение

Также можно попасть под уголовную ответственность по ст. 171.1 УК, в том числе за нарушения в крупных и особо крупных размерах. Под крупным размером подразумевается стоимость немаркированной алкогольной продукции больше 400 тысяч рублей, а особо крупным — больше 1,5 млн рублей. За такие нарушения ответственное лицо могут лишить свободы на срок до трех лет.

Как рознице и общепиту подготовиться к изменениям

Чтобы начать работать с маркировкой в системе «Честный ЗНАК», потребуется приобрести оборудование и настроить программы. Рассмотрим, что именно понадобится розничному магазину или предприятию общепита:

Получить УКЭП — электронную подпись, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу и обмениваться электронными документами. К ней нужен USB-токен — устройство для записи КЭП. Заключить договор с оператором ЭДО, чтобы отправлять УПД от поставщика в «Честный ЗНАК» в электронном виде. Зарегистрироваться в ГИС МТ. Индивидуальному предпринимателю нужно обратить внимание на такой момент: учет пива и пивных напитков ведется по адресам мест осуществления деятельности. Поэтому прежде чем работать с маркировкой, ИП нужно зарегистрировать свои торговые точки в УТМ ЕГАИС. После этого они автоматически передадутся в систему «Честный ЗНАК». Приобрести онлайн-кассу, если ее еще нет. Если касса установлена, обратиться в свой сервисный центр и выяснить, нужно ли обновлять ее прошивку для работы с маркированным пивом. Обновить кассовую программу и товароучетную систему. Уточнить у своего ОФД подробности работы с маркированной продукцией: входит ли отправка данных в ГИС МТ в действующий договор или подключается отдельно. Если договора с ОФД еще нет — нужно выбрать ОФД из перечня ФНС и подписать с ним договор. Кроме отправки данных в ГИС МТ, он также будет передавать данные о пробитых чеках в налоговую согласно закону 54-ФЗ. Приобрести сканер DataMatrix-кодов — 2D-сканер, подключить его к онлайн-кассе и удостовериться, что он корректно передает код маркировки в чек. Сделать это можно в сервисе «Честного ЗНАКа». Приобрести терминал сбора данных (ТСД) — это мобильный компьютер, в который встроен сканер. ТСД помогает быстро проводить приемку, инвентаризацию, отгрузку продукции, проверять сроки годности, сверять коды в УПД и на товарах.

Как «Такском» помогает бизнесу работать с маркировкой

«Такском» предлагает комплексное решение «под ключ» для работы по новым правилам:

Помогаем с регистрацией в Честном ЗНАКе, системе GS1 и ЕГАИС. Подбираем и настраиваем необходимое оборудование: онлайн-кассу, 2D-сканеры, ТСД для работы на складе и в торговом зале. Проводим комплексное обучение и сопровождение по маркировке. Автоматизируем маркировку на производстве через ТСД.

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