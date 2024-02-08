Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.
58 12
Маркировка пива: что меняется в 2024
Иллюстрация: Alban Martel/unsplash

Какую продукцию нужно маркировать

Правила маркировки пива и слабоалкогольных напитков регулирует постановление Правительства от 30.11.2022 № 2173. Согласно ему, в обязательном порядке нужно маркировать:

  • пиво солодовое и напитки, которые изготавливают на его основе;

  • сидр, пуаре, медовуху;

  • другие напитки сброженные с концентрацией спирта не больше 7%.

Пока не подлежит обязательной маркировке безалкогольное пиво и то, которое выпускают не в потребительской таре, в том числе танковое, форфасное, бойлерное пиво.

Какие сроки маркировки устанавливает закон

Напомним, что обязательная маркировка пива началась в 2023 году:

  • С 1 апреля в системе должны были зарегистрироваться те, кто производит и ввозит пиво в кегах.

  • С 1 октября — те, кто производит и импортирует пиво в стеклянной и полимерной таре.

С 15 января 2024 года начинается обязательная регистрация тех, кто производит и ввозит пиво в алюминиевых банках и других видах потребительской тары. 

Также с 15 января 2024 год продавцы пива в кегах, в том числе представители розничной торговли и HoReCa, должны отправлять сведения в ГИС МТ:

  • о постановке кега на кран;

  • о частичной реализации пива из кега через кассу.

Немаркированную продукцию в кегах, которая произведена до 1 апреля 2023 года, можно реализовать до 1 апреля 2024 года. С этой даты продавать ее запрещено. 

С 1 июня 2024 года — у пива в ПЭТ-таре, стекле, алюминиевой упаковке при продаже нужно считывать DataMatrix-коды и с помощью онлайн-кассы отправлять данные в ГИС МТ о выводе из оборота. 

С 15 января 2025 года все участники оборота пива и пивных напитков должны отчитываться о выводе из оборота такой продукции во всех видах потребительской тары. Продажа немаркированного товара будет запрещена.

Есть еще законодательное новшество, связанное с маркировкой.

С 1 апреля 2024 года в режиме онлайн будут проверяться коды маркировки на кассе. Вводится так называемый «разрешительный режим». В режиме онлайн кассовая программа будет запрашивать в ГИС МТ данные по каждому коду. Если по информации системы продавать товар запрещено, кассовое ПО уведомит продавца.

Система может запретить продажу товара в таких случаях:

  • Информации об этом коде нет в системе.

  • Нет данных о вводе кода в оборот.

  • По информации системы, товар с таким кодом уже ранее вывели из оборота.

  • Закончился срок годности.

  • Товар заблокирован по решению органа власти.

  • Некорректный результат кода проверки.

Действующие законы уже предусматривают запрет на продажу товара, у которого нет кода маркировки или он некорректный. Поэтому проверочный режим по сути облегчает жизнь продавцу и помогает соблюдать требования продажи маркированной продукции.

  • С 1 апреля 2024 года онлайн-проверка станет обязательной для пива в кегах.

  • С 1 ноября 2024 года начнется проверка в режиме онлайн пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках. 

Закажите весь комплекс услуг для работы с маркировкой в компании «Такском». Мы подберем решение для производителя и импортера, дистрибьютора и оптовика, розницы и HoReCa. Услуги для маркировки «под ключ» — сделаем всю работу за вас!

Заказать услугу

Какие будут штрафы, если не маркировать продукцию

Гл. 15 КоАП устанавливает штрафы для компаний и физлиц за нарушения правил работы с маркированной продукцией.

Статья

Нарушения

Граждане

Должностные лица

Юрлица

15.12.3

Производство и ввод в оборот алкогольной продукции без маркировки или нарушение порядка маркировки

-

30–50 тысяч рублей и

конфискация продукции

200–300 тысяч рублей и

конфискация продукции

15.12.4

Оборот алкогольной продукции без маркировки

10–20 тысяч рублей

30–50 тысяч рублей

конфискация продукции

300–500 тысяч рублей

конфискация продукции

15.12.1

Непредставление сведений или предоставление недостоверных сведений оператору («Честному ЗНАКу»

1–10 тысяч рублей или

предупреждение

50–100 тысяч рублей или

предупреждение

Также можно попасть под уголовную ответственность по ст. 171.1 УК, в том числе за нарушения в крупных и особо крупных размерах. Под крупным размером подразумевается стоимость немаркированной алкогольной продукции больше 400 тысяч рублей, а особо крупным — больше 1,5 млн рублей. За такие нарушения ответственное лицо могут лишить свободы на срок до трех лет.

Как рознице и общепиту подготовиться к изменениям

Чтобы начать работать с маркировкой в системе «Честный ЗНАК», потребуется приобрести оборудование и настроить программы. Рассмотрим, что именно понадобится розничному магазину или предприятию общепита:

  1. Получить УКЭП — электронную подпись, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу и обмениваться электронными документами. К ней нужен USB-токен — устройство для записи КЭП.

  2. Заключить договор с оператором ЭДО, чтобы отправлять УПД от поставщика в «Честный ЗНАК» в электронном виде.

  3. Зарегистрироваться в ГИС МТ.  Индивидуальному предпринимателю нужно обратить внимание на такой момент: учет пива и пивных напитков ведется по адресам мест осуществления деятельности. Поэтому прежде чем работать с маркировкой, ИП нужно зарегистрировать свои торговые точки в УТМ ЕГАИС. После этого они автоматически передадутся в систему «Честный ЗНАК». 

  4. Приобрести онлайн-кассу, если ее еще нет. Если касса установлена, обратиться в свой сервисный центр и выяснить, нужно ли обновлять ее прошивку для работы с маркированным пивом. 

  5. Обновить кассовую программу и товароучетную систему.

  6. Уточнить у своего ОФД подробности работы с маркированной продукцией: входит ли отправка данных в ГИС МТ в действующий договор или подключается отдельно. Если договора с ОФД еще нет — нужно выбрать ОФД из перечня ФНС и подписать с ним договор. Кроме отправки данных в ГИС МТ, он также будет передавать данные о пробитых чеках в налоговую согласно закону 54-ФЗ.

  7. Приобрести сканер DataMatrix-кодов — 2D-сканер, подключить его к онлайн-кассе и удостовериться, что он корректно передает код маркировки в чек. Сделать это можно в сервисе «Честного ЗНАКа».

  8. Приобрести терминал сбора данных (ТСД) — это мобильный компьютер, в который встроен сканер. ТСД помогает быстро проводить приемку, инвентаризацию, отгрузку продукции, проверять сроки годности, сверять коды в УПД и на товарах. 

Как «Такском» помогает бизнесу работать с маркировкой

«Такском» предлагает комплексное решение «под ключ» для работы по новым правилам:

  1. Помогаем с регистрацией в Честном ЗНАКе, системе GS1 и ЕГАИС. 

  2. Подбираем и настраиваем необходимое оборудование: онлайн-кассу, 2D-сканеры, ТСД для работы на складе и в торговом зале.

  3. Проводим комплексное обучение и сопровождение по маркировке.

  4. Автоматизируем маркировку на производстве через ТСД.

Начните с бесплатной консультации:

Звоните нам по номеру +7 (800) 222-78-16.

Наши специалисты посоветуют лучшее оборудование и помогут решить любую проблему.

В Налоговом кодексе масштабные изменения

Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера

Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК

Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KH993

Начать дискуссию

Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Иностранные работники

Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Согласно новым поправкам в закон от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», (вступает в силу 01.03.2024) увеличен минимальный размер заработка некоторых высококвалифицированных иностранных специалистов.

10
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки

Годовой 6-НДФЛ отличается от квартальных отчетов. Вам понадобится заполнить особое поле в разделе 1, а также составить справки о доходах. Редакция «Клерка» подготовила для вас обзор вебинаров, которые состоятся в ближайшее время. На них вам помогут разобраться с этим, а также многими другими актуальными вопросами.

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки
25
Пользователи интернета

Предлагаю поработать вместо меня. В интернете появился новый вид вакансий

Необычный способ заработка нашли в интернете. «Сеньор» без опыта работы устроился разработчиком и теперь ищет человека, который будет за него выполнять обязанности. За это горе-работник будет перечислять ему 50% своего заработка.

89
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия! Что делать, если вызвали вас, как вести себя в ходе такого мероприятия и почему не стоит их игнорировать?

18
Налоговые схемы

Самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Борьба с этими схемами сейчас у ФНС в приоритете. Не применяйте их для налоговой оптимизации.

120
Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма

Сегодня бухгалтерия маркетплейсов доступна каждому бухгалтеру с практическими знаниями НУ и БУ: не надо менять основную деятельность, достаточно работать по 2–3 часа в день, чтобы выйти на стабильный доход. Тогда почему закрепляются в нише лишь единицы? Что важно сделать, чтобы не просто освоить направление, а стать востребованным бухгалтером маркетплейсов рассказали в статье. 

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма
53
Мошенничество

Назван самый настойчивый мошенник января

Самый настойчивый телефонный мошенник в январе пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1623 раза в течение 8 минут, однако ему не ответили.

124

Записи вебинаров

732
Новые видео от экспертов каждый день
Налоговые проверки

Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
104
Отчетность

Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

212
Увольнение

Миллиардер выиграл суд у беременной домработницы, оставив ее без выплат

Михаил Фридман выиграл суд у своей беременной домработницы из лондонского особняка Athlone House стоимостью £65 млн. Теперь он не обязан возмещать ей декретные выплаты.

1
242
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
97
Мошенничество

Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами

Мошенники начали рассылать предложения пройти опрос о предстоящих выборах и получить за это 2500 рублей, а на самом деле крадут деньги.

1
255
Законопроекты

Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Государственных гражданских служащих предложили увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы. 

102
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
58
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Если самозанятый не уплатил налог — это может негативно отразиться на заказчике. Какие конкретно последствия возникнут, зависит от причины, по которой не был уплачен налог.

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика
73
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Не успеваете на вебинары, а онлайн-курсы по карману только топам Газпрома? У нас есть решение, которое поможет бухгалтеру получить доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов, а еще доступ к живым встречам к экспертами, где можно задавать вопросы и целый месяц доступа к другим полезным «плюшкам».

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
7
262
Маркетплейсы

Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада в подмосковной Электростали.

1
261
Права потребителей

🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

19
408
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 
117
Логотип MargaritaKharitonova
MargaritaKharitonova
Налоги, взносы, пошлины

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя
79