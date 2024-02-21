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Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году

Для любой формы отчетности есть набор проверочных контрольных соотношений. 6-НДФЛ не является исключением. В 2024 году будет применяться новая форма этого отчета. Рассмотрим, как налоговая будет проверять показатели 6-НДФЛ.
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Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году
Иллюстрация: olia danilevich/pexels

Обновленные контрольные соотношения (КС) изложены в письме ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.

Что изменилось в новой форме 6-НДФЛ

Заполнение самой формы претерпело изменения. 

Раздел 1 расчета

Некоторые показатели Раздела 1 теперь заполняются нарастающим итогом с начала года. Нужные строки переименованы соответствующим образом. 

Строка 020 «Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению с начала налогового периода» теперь содержит данные нарастающим итогом. Однако строке 020 по-прежнему сопутствуют строки перечисления налога по срокам внутри квартала. 

В 2024 году схема перечисления НДФЛ поменялась и сроки по уплате налога таковы:

  • не позднее 28 числа текущего месяца по налогу, который удержан за период с 1 по 22 число текущего месяца;

  • не позднее 5 числа следующего месяца по налогу, который удержан за период с 23 по последнее число текущего месяца;

  • не позднее последнего рабочего дня года по налогу, который удержан с 23 по 31 декабря.

Получается, в каждом месяце содержится два срока перечисления, и суммарно за квартал мы имеем шесть сроков перечисления. 

По этим срокам текущего квартала указываются данные в строках 021-026. Суммы налога по срокам перечисления сопоставляются с общей суммой налога к перечислению.

КС: в I квартале сумма строк 021-026 равна строке 020. В каждом последующем отчетном периоде (полугодие, 9 месяцев, год) строка 020 должна быть равна сумме строк 021-026 текущего отчета плюс строка 020 6-НДФЛ за последний отчетный период. 

Аналогичным образом заполняется строка 030 «Сумма НДФЛ возвращенная». В ней отражаются данные нарастающим итогом с начала года. В сопутствующих ей строках 031-036 отражается информация по возвращенному налогу в периоды, которые соответствуют периодам срока уплаты. 

КС: в I квартале сумма строк 031-036 равняется строке 030. В каждом следующем отчетном периоде (полугодие, 9 месяцев, год) строка 030 равна сумме строк 031-036 данного отчета плюс строка 030 формы за прошлый отчетный период. 

Раздел 2 расчета

Раздел 2 по-прежнему содержит расчет налога.

Шесть сроков удержания добавлены к строке 160 «Сумма налога удержанная». В сопутствующих строках 161-166 нужно привести данные по удержанным суммам налога по срокам в течение последнего квартала.

КС: в I квартале сумма строк 161-166 равна строке 160. В каждом последующем отчетном периоде строка 160 должна равняться сумме строк 161-166 данного отчета плюс строка 160 формы за прошлый отчетный период. 

Строка 190 «Сумма налога, возвращенная налоговым агентом» дополнена строками 191-196. В них указываются возвращенные суммы налога все по тем же шести срокам последнего квартала. Контроля между строками 190 и 191-196 нет.

Взаимно увязаны показатели строк 021, 031, 161, 191, а также последующих номеров. 

КС: Сумма налога, которая подлежит перечислению (021), за минусом сумм возвращенного налога (031) равна сумме удержанного налога (161), уменьшенной на возвращенный налог (191). Такие соотношения введены для всех последующих строк со сроком уплаты до шестого включительно. 

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Новые контрольные соотношения по форме 6-НДФЛ

Для нового расчета ввели несколько новых проверок. 

КС:строка 140 «Сумма налога исчисленная» должна быть равна сумме удержанного налога (строка 160), неудержанного (170) и налога, который уплатили ранее (сумма строк 150 — фиксированные авансовые платежи иностранного гражданина, 155 — налог на прибыль, подлежащий зачету, 156 — сумма налога, уплаченного в другой стране) за минусом излишне удержанного НДФЛ (180).

КС: исчисленный налог (140) минус уплаченный ранее налог (150, 155, 156) должен быть больше или равен сумме удержанного (160) и неудержанного налога (170) за минусом излишне удержанного (180).

КС:исчисленный налог (140) больше или равен фиксированным авансовым платежам (150).

Какие контрольные соотношения не изменились

Часть прежних соотношений остались неизменными.

КС: сумма полученного дохода (120) больше или равна сумме вычетов и расходов (130).

КС: сумма дохода (120), которая уменьшена на величину вычетов (130) и умножена на ставку, должна быть равна сумме удержанного налога (140).

КС: налоговая база (131) равняется сумме полученного дохода (120) минус вычеты и расходы (130).

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Контрольные соотношения для годовой формы

Ряд соотношений относится только к годовому отчету, который включает в себя Справки о доходах и суммах налога физического лица.

КС: сумма налога, которая исчислена и уплачена в иностранном государстве (156), должна быть равна сумме одноименных строк всех Справок о доходах (Приложение №1). 

КС:сумма налога (140) по ставке (100) должна быть равна сумме строк исчисленного налога по соответствующей ставке всех Справок. 

КС: неудержанный налог (170) равен сумме строк «Сумма неудержанного налога» из Раздела 4 всех Справок.

КС: получить доход должно такое же количество физических лиц (110), сколько составлено Справок о доходах.

КС:вычет (130) равен сумме строк «Сумма вычета» всех Справок о доходах.

КС:авансовые платежи (150) равны сумме строк «Сумма фиксированных авансовых платежей» по всем Справкам.

КС: налог на прибыль к зачету (155) должен быть равен сумме строк «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету» всех Справок.

КС: высококвалифицированных специалистов (111) должно быть столько же, сколько Справок с кодами «3» или «7» в графе Статус налогоплательщика.

КС: средняя зарплата должна превышать минимальную и быть не меньше средней по отрасли в регионе.

Средняя заработная плата по-прежнему определяется по данным Справок. Региональные и отраслевые значения средних зарплат публикуются на сайте Росстата.

Внутри Справок о доходах и суммах налога физического лица (Приложение №1) продолжает действовать ряд соотношений.

КС:сумма налога исчисленная Раздела 2 Справки расходится не более, чем на 1 рубль с расчетным значением.

Справки о доходах сверяются с поданными Уведомлениями о подтверждении права на вычет на сумму фиксированных авансовых платежей. 

КС:социальный или имущественный вычет в Справке не больше соответствующей суммы вычета, которая заявлена в Уведомлении.

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