Облачные и стационарные онлайн-кассы для любого бизнеса с подключением и поддержкой

Каждому бизнесу нужно соблюдать множество законодательных требований. 54-ФЗ, обязательная маркировка, работа с ЕГАИС — все это может показаться сложным и запутанным. Но не стоит беспокоиться: «Такском» поможет вам выбрать и подключить решение для автоматизации «под ключ».

О «Такском»

ЦТО «Такском-Касса» — это официальный интернет-магазин торгово-кассового оборудования и технического обслуживания ККТ.

Здесь представлен широкий ассортимент онлайн-касс, фискальных регистраторов, POS-терминалов, POS-сканеров штрих-кодов, оборудования для печати, а также услуги по настройке, активации и диагностике торгового оборудования и эквайринга по привлекательным ценам.

Любой бизнес, который согласно 54-ФЗ должен выдавать клиентам чеки, сможет найти онлайн-кассу с оптимальным соотношением цены и качества.

С готовым решением «касса под ключ» вам не придется разбираться в правилах регистрации и тонкостях настройки ККТ. Вы получите кассовый аппарат, полностью готовый к работе. Специалисты ЦТО «Такском-Касса» все сделают за вас:

Подберут онлайн-кассу и сопутствующее оборудование.

Подключат к ОФД «Такском».

Установят фискальный накопитель.

Зарегистрируют кассу в ФНС.

Обучат работе с кассой.

Предоставят услуги технической поддержки.

Какие ККТ вы можете выбрать

Смарт-терминал ПТК «MSPOS-K» от компании «Мультисофт» подойдет торговым точкам с оборотом до 100–150 продаж в день, для мобильной торговли, услуг на выезде, курьерской службы. Работает без подзарядки до 8 часов. Если продавцу нужна касса со встроенным эквайрингом для безналичной оплаты картами, можно выбрать новую кассу от компании «Мультисофт» ККТ «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом от 2Сan.

Смарт-терминал Эвотор Power — оптимальный вариант для розничных точек со средней проходимостью. Также терминал умеет работать как фискальный регистратор — он подключается к компьютеру или ноутбуку. Высокоскоростной принтер печати чеков — до 300 мм/с — гарантирует быстрое обслуживание и избавляет от очередей. При желании, к Эвотор Power можно подключить дополнительный монитор покупателя через VGA разъем для демонстрации рекламы на товары и услуги.

Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф будет отличным выбором для магазина с большим потоком клиентов. Регистратор совместим с более чем 120 видами кассового программного обеспечения, прост в эксплуатации и обслуживании, имеет компактный корпус, продает любые товары. У такой покупки — оптимальное соотношение цены и качества.

Облачная касса Атол Онлайн подойдет для интернет-магазинов и онлайн-школ, ЖКХ, такси, вендинговых терминалов, общественного транспорта, услуг на выезде. Интегрируется с более 120 видами CRM, CMS и платежных систем. Специалисты «Такском» зарегистрируют и подключат облачную кассу.

Компания предлагает бизнесу торговое оборудование известных производителей контрольно-кассовой техники с многолетним опытом ШТРИХ, АТОЛ, POScenter, ИНКОТЕКС, ЭВОТОР, MERTECH, UROVO.

Специалисты ЦТО «Такском-Касса» бесплатно проконсультируют, какой кассовый аппарат подойдет именно вашему бизнесу Получить консультацию

Какие программы предлагает «Такском»

«Такском» — поставщик программ для автоматизации торговли и услуг от ведущих компаний-разработчиков. Среди таких программ — «БИФИТ КАССА», «ДРИМКАС», ПО «Клеверенс», «Data Mobile» для мобильной автоматизации магазинов и складов.

Дополнительные услуги

Автоматизация рабочего места кассира под ключ: от киоска до гипермаркета. Специалисты «Такском» подберут необходимое решение в зависимости от потребностей и нюансов бизнеса, в том числе ККТ, POS-оборудование, фискальный накопитель, ОФД.

Помощь в работе с маркировкой. Настройка рабочего места кассира в магазине или на складе для работы с маркированным товаром согласно 54-ФЗ, обучение работе на кассе и техническая поддержка.

Услуга «Касса на 1 чек». Для компаний, которые не применяют кассу, так как не работают с физлицами. Если понадобится пробить один чек, не нужно покупать кассу: можно арендовать ее на сутки, в «Такском» пробьют чек за вас.

Партнерская программа для бухгалтерских компаний и налоговых агентов. Компания или агент передают клиентов на покупку товаров и услуг «Такском» и получает вознаграждение 5% от суммы сделки.

В «Такскоме» помогают бухгалтерам формировать отчеты и чеки коррекции, учат работать с кассой.

Почему представители крупного и малого бизнеса выбирают «Такском»

Сервис компании охватывает весь процесс подключения кассы: от получения электронной подписи до регистрации ККТ в ФНС.

Эксперты «Такском» обучают всем тонкостям работы на кассе, чтобы владельцы магазинов и кассиры уверенно использовали весь функционал техники. Предоставляется техническая поддержка на 3, 6 или 12 месяцев.

Доступна бесплатная консультация перед началом сотрудничества — специалисты ответят на любые вопросы и помогут определиться с выбором услуг.

«Такском» оказывает услуги по всей России — компания имеет 25 региональных офисов.

Оборудование доставят до вашего офиса или до удобного пункта выдачи заказов СДЭК.

Благодаря партнерской программе можно получать пассивный доход.

Сколько это стоит

Конечная стоимость решения зависит от выбранной онлайн-кассы, типа фискального накопителя (ФН) и состава услуг. Стоимость популярных моделей:

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Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8Jw2mC