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Такском

Облачные и стационарные онлайн-кассы для любого бизнеса с подключением и поддержкой

Каждому бизнесу нужно соблюдать множество законодательных требований. 54-ФЗ, обязательная маркировка, работа с ЕГАИС — все это может показаться сложным и запутанным. Но не стоит беспокоиться: «Такском» поможет вам выбрать и подключить решение для автоматизации «под ключ». 
Облачные и стационарные онлайн-кассы для любого бизнеса с подключением и поддержкой
Иллюстрация: drobotdean/freepik

О «Такском»

ЦТО «Такском-Касса» — это официальный интернет-магазин торгово-кассового оборудования и технического обслуживания ККТ.

Здесь представлен широкий ассортимент онлайн-касс, фискальных регистраторов, POS-терминалов, POS-сканеров штрих-кодов, оборудования для печати, а также услуги по настройке, активации и диагностике торгового оборудования и эквайринга по привлекательным ценам.

Любой бизнес, который согласно 54-ФЗ должен выдавать клиентам чеки, сможет найти онлайн-кассу с оптимальным соотношением цены и качества

С готовым решением «касса под ключ» вам не придется разбираться в правилах регистрации и тонкостях настройки ККТ. Вы получите кассовый аппарат, полностью готовый к работе. Специалисты ЦТО «Такском-Касса» все сделают за вас: 

  • Подберут онлайн-кассу и сопутствующее оборудование.

  • Подключат к ОФД «Такском».

  • Установят фискальный накопитель.

  • Зарегистрируют кассу в ФНС.

  • Обучат работе с кассой.

  •  Предоставят услуги технической поддержки.

Какие ККТ вы можете выбрать

  • Смарт-терминал ПТК «MSPOS-K» от компании «Мультисофт» подойдет торговым точкам с оборотом до 100–150 продаж в день, для мобильной торговли, услуг на выезде, курьерской службы. Работает без подзарядки до 8 часов. Если продавцу нужна касса со встроенным эквайрингом для безналичной оплаты картами, можно выбрать новую кассу от компании «Мультисофт» ККТ «MSPOS-SE-Ф» с эквайрингом от 2Сan.

  • Смарт-терминал Эвотор Power— оптимальный вариант для розничных точек со средней проходимостью. Также терминал умеет работать как фискальный регистратор — он подключается к компьютеру или ноутбуку. Высокоскоростной принтер печати чеков — до 300 мм/с — гарантирует быстрое обслуживание и избавляет от очередей. При желании, к Эвотор Power можно подключить дополнительный монитор покупателя через VGA разъем для демонстрации рекламы на товары и услуги.

  • Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф будет отличным выбором для магазина с большим потоком клиентов. Регистратор совместим с более чем 120 видами кассового программного обеспечения, прост в эксплуатации и обслуживании, имеет компактный корпус, продает любые товары. У такой покупки — оптимальное соотношение цены и качества.

  • Облачная касса Атол Онлайн подойдет для интернет-магазинов и онлайн-школ, ЖКХ, такси, вендинговых терминалов, общественного транспорта, услуг на выезде. Интегрируется с более 120 видами CRM, CMS и платежных систем. Специалисты «Такском» зарегистрируют и подключат облачную кассу.

Компания предлагает бизнесу торговое оборудование известных производителей контрольно-кассовой техники с многолетним опытом ШТРИХ, АТОЛ, POScenter, ИНКОТЕКС, ЭВОТОР, MERTECH, UROVO.

Специалисты ЦТО «Такском-Касса» бесплатно проконсультируют, какой кассовый аппарат подойдет именно вашему бизнесу

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Какие программы предлагает «Такском»  

«Такском» — поставщик программ для автоматизации торговли и услуг от ведущих компаний-разработчиков. Среди таких программ — «БИФИТ КАССА», «ДРИМКАС», ПО «Клеверенс», «Data Mobile» для мобильной автоматизации магазинов и складов.

Дополнительные услуги

  • Автоматизация рабочего места кассира под ключ: от киоска до гипермаркета. Специалисты «Такском» подберут необходимое решение в зависимости от потребностей и нюансов бизнеса, в том числе ККТ, POS-оборудование, фискальный накопитель, ОФД.

  • Помощь в работе с маркировкой. Настройка рабочего места кассира в магазине или на складе для работы с маркированным товаром согласно 54-ФЗ, обучение работе на кассе и техническая поддержка.

  • Услуга «Касса на 1 чек». Для компаний, которые не применяют кассу, так как не работают с физлицами. Если понадобится пробить один чек, не нужно покупать кассу: можно арендовать ее на сутки, в «Такском» пробьют чек за вас.

  • Партнерская программа для бухгалтерских компаний и налоговых агентов. Компания или агент передают клиентов на покупку товаров и услуг «Такском» и получает вознаграждение 5% от суммы сделки.

В «Такскоме» помогают бухгалтерам формировать отчеты и чеки коррекции, учат работать с кассой.

Почему представители крупного и малого бизнеса выбирают «Такском» 

  • Сервис компании охватывает весь процесс подключения кассы: от получения электронной подписи до регистрации ККТ в ФНС.

  • Эксперты «Такском» обучают всем тонкостям работы на кассе, чтобы владельцы магазинов и кассиры уверенно использовали весь функционал техники. Предоставляется техническая поддержка на 3, 6 или 12 месяцев.

  • Доступна бесплатная консультация перед началом сотрудничества — специалисты ответят на любые вопросы и помогут определиться с выбором услуг.

  • «Такском» оказывает услуги по всей России — компания имеет 25 региональных офисов.

  • Оборудование доставят до вашего офиса или до удобного пункта выдачи заказов СДЭК.

  • Благодаря партнерской программе можно получать пассивный доход.

Сколько это стоит

Конечная стоимость решения зависит от выбранной онлайн-кассы, типа фискального накопителя (ФН) и состава услуг. Стоимость популярных моделей:

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