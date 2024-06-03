Как рассчитать компенсацию за неиспользованные дни отпуска в 2024 году

Работники имеют право минимум на 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Но не всегда их удается полностью использовать до даты увольнения. Если у сотрудника остались неиспользованные дни отдыха, они не «сгорают» — работник может их использовать перед своим увольнением или получить за них компенсацию. Расскажем, как рассчитать такую компенсация в 2024 году.

Определяем дни неиспользованного отпуска

Компенсация начисляется за каждый неиспользованный работником день отпуска. Как выяснить, сколько дней отпуска он не успел отгулять:

1. Рассчитайте стаж работника, который дает ему право на ежегодный отпуск.

Он отсчитывается с даты поступления к работодателю. Не включаемые в отпускной стаж периоды «сдвигают» окончание рабочего года на количество дней таких периодов (письмо Минтруда от 18.10.2016 № 14-2/В-1045).

При расчете отпускного стажа исключите дни:

декретного отпуска — по уходу за ребенком до 1,5 лет;

отпуск без содержания , превысивший 14 дней, за рабочий год;

отпуск с последующим увольнением.

Пример. Сотрудник принят с 01.12.2022 г., а увольняется 15.05.2024 г. За это время он брал очередной отпуск на 28 дней с 3 по 30 июля 2023 г., а также отпуск за свой счет на 16 дней с 1 по 16 сентября 2023 г.

Нужно исключить из стажа два дня отпуска без содержания (16 дней – 14 дней) и продлить на них первый год работы. Получаем рабочие годы:

первый (с 01.12.2022 по 03.12.2023) — отработан полностью;

второй (с 04.12.2023 по 03.12.2024) — на дату увольнения отработано 6 месяцев 12 дней.

Стаж для отпуска — 1 год 6 месяцев 12 дней.

2. Определите компенсируемый период.

При стаже работы 11 месяцев, в том числе полученном при округлении, компенсацию выплачивают как за полный год. Данное правило применимо как к первому рабочему году, так и к последующим.

Не отработанные полностью месяцы округляют так:

если отработано полмесяца или больше, принимаем за полный месяц;

если отработано меньше, чем полмесяца — эти дни не учитываем.

Пример. Сотрудник, отработал в компании 10 месяцев 17 дней. С учетом округления — это 11 месяцев, поэтому компенсация полагается как за полный год.

Лицам, не проработавшим половины месяца, компенсация не полагается. Если отработано от половины до целого месяца, компенсируется отпуск, полагающийся за полный месяц (п. 35 Положения, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

3. Выясните, сколько неиспользованных отпускных дней накопилось за весь период работы.

За каждый отработанный месяц, в том числе когда полный месяц получен округлением, полагается 2,33 дня основного отпуска (28 дн. / 12 мес.). Умножаем их на число отработанных месяцев.

Пример. Работник отработал 7 месяцев 16 дней. При округлении получаем 8 месяцев, значит работнику полагается 18,64 дней отпуска (2,33 дн. х 8 мес.). Этот показатель можно округлить до полных 19 дней, если такой способ принят в компании. Причем округлять нужно всегда в пользу работника, например, 18,23 дня при округлении тоже составят 19 полных дней (письмо Минтруда от 02.11.2018 № 14-2/ООГ-8717).

Если работнику полагается дополнительный отпуск, расчет его неиспользованных дней делают также, но только за то время, когда работник имел право на него.

4. Считаем сколько отпускных дней не использовал работник.

Для этого применяйте формулу:

Пример. За все время работы сотруднику полагается 73 дня отпуска. Из них он отгулял 56 дней. Компенсацию выплатят за 17 дней (73 – 56).

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Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

Компенсацию рассчитывайте по формуле:

В средний заработок войдут выплаты, начисленные за расчетный период — 12 календарных месяцев перед увольнением.

При увольнении в последний день месяца, включите этот месяц в расчетный период (п. 4 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922, письмо Роструда от 22.07.2010 № 2184-6-1).

Исключите дни и начисленные за них суммы, когда работник находился в отпуске, на больничном, в отпуске по уходу за ребенком, освобождался от работы с сохранением зарплаты или без (п. 5 Положения, утв. постановлением № 922).

Если заработка в расчетном периоде не было, к расчету принимайте начисления за предыдущие 12 месяцев.

Пример. Находясь в декретном отпуске с 15.03.3023 г., сотрудница увольняется 16.05.2024 г. Расчетным периодом для нее будут 12 месяцев перед декретом: с 01.03.2022 по 28.02.2023 г.

Когда расчетный период полностью отработан, средний дневной заработок (СДЗ) считайте по формуле (ст. 139 ТК):

При неполностью отработанном расчетном периоде расчет делайте так:

При этом дни в неполностью отработанных месяцах рассчитывайте по формуле:

При выплате компенсации работнику из нее удерживается НДФЛ. Компенсация облагается страховыми взносами в общем порядке.

Как рассчитать компенсацию: примеры

Пример 1. Расчетный период полностью отработан

Иванов И.И. работал в компании с 10.01.2022 г. по 20.05.2024 г. На дату увольнения у него не использовано 20 дней отпуска. Начисления в расчетном периоде (с 01.05.2023 по 30.04.2024), включаемые в средний заработок — 756 000 руб.

Расчет компенсации Иванову:

СДЗ = 756 000 / 12 / 29,3 = 2 150,17 руб. — среднедневной заработок. 2 150,17 х 20 = 43 003,40 руб. — сумма компенсации.

Пример 2. Расчетный период отработан частично

Смирнова М.М. принята на работу 01.02.2023 г., а увольняется 31.05.2024 г. Так как увольнение приходится на последний день месяца, расчетный период — с 01.06.2023 г. по 31.05.2024 г. На дату увольнения не использованы 10 дней очередного отпуска. Начисления в расчетном периоде — 680 000 руб., в том числе:

625 850 — зарплата ;

54 150 руб. — отпускные (с 1 по 28 марта 2024 года использован очередной отпуск на 28 дней).

В расчет не войдет сумма отпускных за 28 дней отпуска.

Расчет:

В расчетном периоде полностью отработаны 11 месяцев, а март (в месяце 31 календарный день) из-за отпуска отработан не полностью. Определяем количество дней, принимаемых к расчету в марте:

Число календарных дней в марте = 29,3 / 31 дн. х (31 дн. – 28 дн.) = 2,84 дня. СДЗ = 625 850 / (29,3 х 11 мес + 2,84 дн.) = 625 850 / 325,14 = 1 924,86 руб. — среднедневной заработок. 1 924,86 х 10 дн. = 19 248,60 руб. — сумма отпускной компенсации.

Пример 3. Расчет компенсации при среднем заработке ниже МРОТ

Если увольняющийся работник в расчетном периоде полностью отработал норму рабочего времени, но его средний заработок за месяц оказался ниже размера федерального МРОТ, компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается не из зарплаты, а из МРОТ.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц, значит среднедневной заработок для расчета должен быть не менее 656,72 руб. (19 242 / 12 / 29,3).

Пример расчета. На дату увольнения (15 мая 2024 года) Мишина А.И. не использовала 12 отпускных дней. Расчетный период с 01.05.2023 г. по 30.04.2024 г. полностью отработан, а начисления, принимаемые для расчета среднего заработка, составили 216 000 руб.

Расчет:

СДЗ = 216 000 / 12 / 29,3 = 614,33 руб. — сумма ниже среднедневного заработка, рассчитанного из МРОТ.

Делаем расчет из МРОТ:

СДЗ = 19 242 / 12 / 29,3 = 656, 72 руб. — среднедневной заработок, принимаемый к расчету; 656,72 х 12 дн. = 7 880,64 руб. — сумма компенсации Мишиной А.И.

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