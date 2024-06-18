Обязательны ли электронные путевые листы в 2024 году. Штрафы за отсутствие путевых листов

Путевые листы разрешено оформлять в электронном виде с 1 марта 2023 года. Рассказываем, обязательны ли электронные путевые листы в 2024 году, и какие штрафы предусмотрены за отсутствие путевок.

Электронный путевой лист

Электронный путевой лист (ЭПЛ) — аналог «бумажного» путевого листа, который отличается от него только цифровым форматом. В остальном к нему предъявляются такие же требования, как и к обычным путевкам.

Компании и ИП, которые применяют ЭПЛ, заполняют его на каждую поездку служебного транспорта, используемого в городском, пригородном и междугородном сообщении, включая такси.

Путевки оформляют, когда используют автотранспорт для собственных нужд, для перевозки пассажиров, грузов, багажа, при сдаче транспортных средств в аренду с экипажем, а также при использовании сотрудниками собственных автомобилей в служебных целях.

В ЭПЛ фиксируется маршрут передвижения, цель поездки, время нахождения автомобиля в пути, техническое состояние авто, сведения о медосмотре водителя, показания одометра.

ЭПЛ позволяет проконтролировать использование автомобиля — это первичный документ, на основании которого в бухгалтерском и налоговом учете списывают расходы на оплату труда водителей, на ГСМ.

При грузоперевозках ЭПЛ, как и обычный путевой лист, обязателен для предъявления инспекторам ГАИ вместе с транспортными накладными и другими перевозочными документами.

Электронная форма путевого листа позволяет упростить документооборот компании, максимально сократить время на оформление документа и обрабатывать внесенную в него информацию автоматизированно.

Для кого обязательны электронные путевые листы в 2024 году

В 2024 году электронная форма путевых листов применяется добровольно.ИП и компании самостоятельно определяют, в каком виде им заполнять путевки — на бумажных бланках или в электронном формате.

Для справки: планировалось, что с 1 июня 2024 года обязательный электронный формат будет применяться для товарно-транспортных накладных (ТТН), которые оформляют при перевозке алкогольной и спиртсодержащей продукции. Но этот срок вновь продлили —до 1 марта 2025 года. Покатакие ТТН можно заполнять на бумаге (ст. 2 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 10.2 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ).

Несмотря на очередную отсрочку, рано или поздно переход бизнеса на электронные перевозочные документы, включая электронные путевые листы, все равно состоится. Подготовиться к этому нужно заранее — не откладывайте их внедрение на последний момент. Для этого:

Определите, с какой даты вы переходите на ЭПЛ.

Внесите изменения в учетную политику, закрепив в ней решение о переходе на ЭПЛ с конкретной даты.

Заключите договор с оператором ЭДО, который входит в реестр операторов ИС ЭПД Минтранса.

Оформите электронные подписи водителям, а также медработникам и сотрудникам, ответственным за технический контроль автомобиля, которые будут проставлять соответствующие отметки в ЭПЛ.

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Как оформить ЭПЛ

Разрабатывать форму документа самостоятельно не нужно — поля готовых шаблонов ЭПЛ, составленных с соблюдением всех действующих требований, заполняют в специальных сервисах.

Формат электронных путевых листов разработан ФНС (приложение к приказу ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116). В него входят четыре титула (файла обмена), которые включают:

Сведения о компании / ИП, оформивших ЭПЛ, сроке действия документа, транспортном средстве, водителе, виде перевозки, виде сообщения. Информацию о водителе, о прохождении им медосмотров, о медицинском работнике. Дату и время выезда ТС, показания одометра, зафиксированные при этом. Дату и время возвращения ТС, показания одометра.

При необходимости в ЭПЛ можно включить дополнительные сведения:

о предрейсовом техническом контроле автомобиля, времени его выхода на линию и сотруднике, ответственном за техническое состояние автопарка компании;

о послерейсовом медосмотре водителя и ответственном за его проведение медработнике.

Распечатывать ЭПЛ не требуется. Ответственные должностные лица подписывают файлы обмена своей электронной подписью. Инспектору ГАИ при проверке путевого листа достаточно сканировать QR-код с мобильного телефона водителя, в котором зашифрованы все данные ЭПЛ. Контролирующим органам ЭПЛ направляют в виде XML-файла, а контрагентам можно передавать его по ЭДО.

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Штрафы за отсутствие путевого листа

Неприятные последствия из-за отсутствия путевого листа(электронного или бумажного), когда он обязателен, могут наступить для водителя или для должностных лиц компании / ИП. К ним применяется административная ответственность:

Управление автомобилем без путевого листа — предупреждение или штраф для водителя в 500 руб. (п. 2 ст. 12.3 КоАП).

Отсутствие путевого листа, как первичного документа, — грубое нарушение требований бухгалтерского учета. Наряду с налоговой ответственностью грозит административная ответственность для должностных лиц — штраф 5 000–10 000 руб. Повторное нарушение обойдется дороже — 10 000–20 000 руб. или дисквалификация должностного лица на срок от двух лет (ст. 15.11 КоАП).

Отсутствие путевого листа может также означать нарушение требований охраны труда, поскольку нет данных о проведении обязательных предрейсовых медосмотров водителя. Штраф для должностных лиц и ИП — 15 000–25 000 руб., для компаний — 110 000–130 000 руб. (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

За отсутствие отметок о предрейсовом техконтроле, о пред- и послерейсовом медосмотре штраф для водителя составит 3 000 руб., для должностных лиц — 5 000 руб., для компаний и ИП — 30 000 руб. (п. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП).

Чтобы легко и быстро оформлять путевые листы и при необходимости они всегда были под рукой, переходите на электронный формат документа. Но не откладывайте эту задачу на последний момент. Правительство активно принимает меры для цифровизации документооборота в различных сферах бизнеса и перевозочные документы — не исключение. Вероятно, уже в ближайшее время электронные путевые листы станут обязательны для компании. Поэтому не ждите всеобщего ажиотажа и переходите в электронный формат в спокойном режиме уже сегодня.

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