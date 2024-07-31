Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году

Если отчетность подписывает и сдает доверенное лицо, а не руководитель компании или ИП, ему нужна доверенность. Рассказываем, как применять машиночитаемую доверенность для сдачи электронных отчетов в ФНС, СФР и Росстат в 2024 году.

Машиночитаемая доверенность 2024

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный документ, заверенный УКЭП индивидуального предпринимателя или руководителя юрлица.

Он представляет собой файл формата XML, который применяется в электронном документообороте (ЭДО). По своей сути МЧД аналогична обычной доверенности, оформленной на бумаге, ее можно использовать и для работы с бумажными документами.

Особенности МЧД:

не требует нотариального заверения, кроме МЧД, выданных в порядке передоверия;

не нужно распечатывать на бумаге;

применяется только вместе с электронной подписью доверенного лица;

должна содержать установленные законом сведения.

После передачи файла доверенности и внесения ее в базу ведомства, МЧД автоматически будет применяться каждый раз, когда представитель отправляет отчеты или другие документы.

С 1 сентября 2024 года на доверенности машиночитаемого формата перейдут все ИП и компании, но можно (а в ряде случаев — нужно) применять их уже сейчас.

МЧД была обязательна уже при сдаче электронных отчетов за полугодие 2024 года доверенным лицом, у которого нет действующего сертификата ЭП юрлица.

Сертификаты электронной подписи юрлица выдавались до 1 сентября 2023 года и больше не выпускаются. В них содержатся данные не только работника, но и организации-работодателя — дополнительно оформлять доверенность к таким подписям не требуется.

Новые личные подписи физлиц реквизиты работодателя не включают, поэтому к ним обязательно оформляется МЧД (ст. 17.2, 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Но есть исключение — для отчетов в ФНС МЧД потребуется независимо от наличия сведений об организации в сертификате ЭП (подробнее об этом — в следующем разделе).

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Машиночитаемая доверенность для сдачи отчетности должна включать (приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857):

наименование и номер МЧД;

сведения о доверителе — наименование компании / ФИО предпринимателя, ИНН, КПП, ОГРН / ОГРНИП;

сведения о представителе — ФИО, паспортные данные, дата рождения, ИНН, СНИЛС;

дата оформления МЧД;

срок действия МЧД;

перечень полномочий, передаваемых представителю;

информацию о возможности передоверия.

МЧД для сдачи отчетности в налоговую

ФНС с 1 марта 2024 года ввела требование — все новые поданные доверенности при сдаче отчетности через представителя налогоплательщика должны быть МЧД. Это не относится к обычным доверенностям, которые были выданы представителям ранее 1 марта 2024 года — они продолжают действовать, а вот доверенности, совершенные и применяемые после 01.03.2024 г., придется заменить на МЧД (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425).

С 1 марта 2024 года действует новый формат электронной доверенности для ФНС 5.02. Но и прежний формат 5.01 еще не отменили — налоговики принимают его до 28 февраля 2025 года.

Формат 5.02 и порядок направления электронной доверенности по ТКС утверждены приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648.

Создать МЧД для налоговой можно с помощью сервиса на сайте ФНС, программ бухгалтерского и кадрового учета, сервисов от операторов ЭДО.

Как работать с МЧД при сдаче отчетности в налоговую:

Доверитель или доверенное лицо направляет в ИФНС оформленную в электронном формате 5.02 и подписанную УКЭП доверителя МЧД по телекоммуникационным каналам связи.

МЧД должна быть направлена в инспекцию и принята ею до начала передачи электронной отчетности. В подтверждение о приеме должна поступить квитанция о приеме доверенности налоговой.

Принять МЧД, оформленную в порядке передоверия, ИФНС может, только если ранее та же инспекция приняла электронную доверенность, на основании которой это передоверие оформлено.

Представитель может отправлять в ИФНС по ТКС электронные налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, бухгалтерскую отчетность и прочие документы, не прилагая информационное сообщение о представительстве — в документы при передаче автоматически включается информация об МЧД (GUID доверенности).

Начните применение МЧД прямо сейчас с помощью сервиса сдачи электронной отчетности в госорганы Такском. Все инструкции для перехода вы найдете на сайте оператора.

МЧД для сдачи отчетов в СФР

Социальный фонд России с 11 марта 2024 года прекратил прием доверенностей, отличных от МЧД. Срок приема обычных доверенностей, оформленных ранее этой даты, истек во втором квартале 2024 года:

с 01.05.2024 г. не принимают доверенности через портал «Электронный листок нетрудоспособности»;

с 01.07.2024 г. не принимаются доверенности для всех прочих сервисов СФР.

То есть, теперь представители работодателя могут отчитываться в СФР только при наличии оформленной на них МЧД по формату СФР.

Соцфонд утвердил собственный формат машиночитаемой доверенности — его актуальная версия приведена в приказе СФР от 27.05.2024 № 848.

Создать МЧД для сдачи отчетности в Соцфонд можно с помощью программы «АРМ Доверенность», размещенной на сайте СФР, сервисов операторов ЭДО, бухгалтерских и кадровых программ.

Алгоритм работы с электронной доверенностью для СФР аналогичен порядку работы с МЧД для ФНС:

МЧД, созданная в формате СФР, подписывается ЭП доверителя и направляется в Соцфонд по ТКС.

Доверенность нужно отправить в Соцфонд до передачи электронной отчетности.

Подавать отчетность можно только после получения подтверждения о приеме МЧД фондом.

МЧД для передачи статистической отчетности

У Росстата нет собственного формата электронной доверенности — сдавать статотчетность можно, применяя машиночитаемые доверенности, созданные в сервисе ФНС.

Это связано с присоединением статистического ведомства к обмену МЧД через единое блокчейн-хранилище — распределенный реестр ФНС.

Направлять XML-файл доверенности в Росстат не нужно: ведомство самостоятельно проверит наличие электронной доверенности в распределенном реестре на представителя компании или ИП. Если МЧД в базе не обнаружена, отчетность не примут.

Внедрить МЧД в работу компании легко с сервисом сдачи электронной отчетности Такском. Все дальнейшее администрирование МЧД происходит в одном окне — от создания, подписания и регистрации доверенности, до ее продления, хранения и отзыва.

Оперативный выпуск электронных подписей для сотрудников производится в аккредитованном УЦ Такском — лидере российских удостоверяющих центров по данным Системы межведомственного электронного взаимодействия.

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