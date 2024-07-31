₽ Заказать рекламу
Такском
ЭДО

Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году

Если отчетность подписывает и сдает доверенное лицо, а не руководитель компании или ИП, ему нужна доверенность. Рассказываем, как применять машиночитаемую доверенность для сдачи электронных отчетов в ФНС, СФР и Росстат в 2024 году.
Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году
Иллюстрация: Artem Podrez/pexels

Машиночитаемая доверенность 2024

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный документ, заверенный УКЭП индивидуального предпринимателя или руководителя юрлица.

Он представляет собой файл формата XML, который применяется в электронном документообороте (ЭДО). По своей сути МЧД аналогична обычной доверенности, оформленной на бумаге, ее можно использовать и для работы с бумажными документами.

Особенности МЧД:

  • не требует нотариального заверения, кроме МЧД, выданных в порядке передоверия;

  • не нужно распечатывать на бумаге;

  • применяется только вместе с электронной подписью доверенного лица;

  • должна содержать установленные законом сведения.

После передачи файла доверенности и внесения ее в базу ведомства, МЧД автоматически будет применяться каждый раз, когда представитель отправляет отчеты или другие документы.

С 1 сентября 2024 года на доверенности машиночитаемого формата перейдут все ИП и компании, но можно (а в ряде случаев — нужно) применять их уже сейчас.

МЧД была обязательна уже при сдаче электронных отчетов за полугодие 2024 года доверенным лицом, у которого нет действующего сертификата ЭП юрлица.

Сертификаты электронной подписи юрлица выдавались до 1 сентября 2023 года и больше не выпускаются. В них содержатся данные не только работника, но и организации-работодателя — дополнительно оформлять доверенность к таким подписям не требуется. 

Новые личные подписи физлиц реквизиты работодателя не включают, поэтому к ним обязательно оформляется МЧД (ст. 17.2, 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). 

Но есть исключение — для отчетов в ФНС МЧД потребуется независимо от наличия сведений об организации в сертификате ЭП (подробнее об этом — в следующем разделе). 

Проблемы с выбором электронной подписи? Получите бесплатную консультацию и подберите подходящий формат ЭП для любых целей с аккредитованным удостоверяющим центром Такском.

Отправить заявку

Машиночитаемая доверенность для сдачи отчетности должна включать (приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857):

  • наименование и номер МЧД;

  • сведения о доверителе — наименование компании / ФИО предпринимателя, ИНН, КПП, ОГРН / ОГРНИП;

  • сведения о представителе — ФИО, паспортные данные, дата рождения, ИНН, СНИЛС;

  • дата оформления МЧД;

  • срок действия МЧД;

  • перечень полномочий, передаваемых представителю;

  • информацию о возможности передоверия.

МЧД для сдачи отчетности в налоговую

ФНС с 1 марта 2024 года ввела требование — все новые поданные доверенности при сдаче отчетности через представителя налогоплательщика должны быть МЧД. Это не относится к обычным доверенностям, которые были выданы представителям ранее 1 марта 2024 года — они продолжают действовать, а вот доверенности, совершенные и применяемые после 01.03.2024 г., придется заменить на МЧД (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425).

С 1 марта 2024 года действует новый формат электронной доверенности для ФНС 5.02. Но и прежний формат 5.01 еще не отменили — налоговики принимают его до 28 февраля 2025 года.

Формат 5.02 и порядок направления электронной доверенности по ТКС утверждены приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648.

Создать МЧД для налоговой можно с помощью сервиса на сайте ФНС, программ бухгалтерского и кадрового учета, сервисов от операторов ЭДО.

Как работать с МЧД при сдаче отчетности в налоговую:

  • Доверитель или доверенное лицо направляет в ИФНС оформленную в электронном формате 5.02 и подписанную УКЭП доверителя МЧД по телекоммуникационным каналам связи.

  • МЧД должна быть направлена в инспекцию и принята ею до начала передачи электронной отчетности. В подтверждение о приеме должна поступить квитанция о приеме доверенности налоговой.

  • Принять МЧД, оформленную в порядке передоверия, ИФНС может, только если ранее та же инспекция приняла электронную доверенность, на основании которой это передоверие оформлено.

  • Представитель может отправлять в ИФНС по ТКС электронные налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, бухгалтерскую отчетность и прочие документы, не прилагая информационное сообщение о представительстве — в документы при передаче автоматически включается информация об МЧД (GUID доверенности).

Начните применение МЧД прямо сейчас с помощью сервиса сдачи электронной отчетности в госорганы Такском. Все инструкции для перехода вы найдете на сайте оператора.

МЧД для сдачи отчетов в СФР

Социальный фонд России с 11 марта 2024 года прекратил прием доверенностей, отличных от МЧД. Срок приема обычных доверенностей, оформленных ранее этой даты, истек во втором квартале 2024 года:

  • с 01.05.2024 г. не принимают доверенности через портал «Электронный листок нетрудоспособности»;

  • с 01.07.2024 г. не принимаются доверенности для всех прочих сервисов СФР.

То есть, теперь представители работодателя могут отчитываться в СФР только при наличии оформленной на них МЧД по формату СФР.

Соцфонд утвердил собственный формат машиночитаемой доверенности — его актуальная версия приведена в приказе СФР от 27.05.2024 № 848.

Создать МЧД для сдачи отчетности в Соцфонд можно с помощью программы «АРМ Доверенность», размещенной на сайте СФР, сервисов операторов ЭДО, бухгалтерских и кадровых программ.

Алгоритм работы с электронной доверенностью для СФР аналогичен порядку работы с МЧД для ФНС:

  • МЧД, созданная в формате СФР, подписывается ЭП доверителя и направляется в Соцфонд по ТКС.

  • Доверенность нужно отправить в Соцфонд до передачи электронной отчетности.

  • Подавать отчетность можно только после получения подтверждения о приеме МЧД фондом.

МЧД для передачи статистической отчетности

У Росстата нет собственного формата электронной доверенности — сдавать статотчетность можно, применяя машиночитаемые доверенности, созданные в сервисе ФНС.

Это связано с присоединением статистического ведомства к обмену МЧД через единое блокчейн-хранилище — распределенный реестр ФНС.

Направлять XML-файл доверенности в Росстат не нужно: ведомство самостоятельно проверит наличие электронной доверенности в распределенном реестре на представителя компании или ИП. Если МЧД в базе не обнаружена, отчетность не примут.

Внедрить МЧД в работу компании легко с сервисом сдачи электронной отчетности Такском. Все дальнейшее администрирование МЧД происходит в одном окне — от создания, подписания и регистрации доверенности, до ее продления, хранения и отзыва.

Оперативный выпуск электронных подписей для сотрудников производится в аккредитованном УЦ Такском — лидере российских удостоверяющих центров по данным Системы межведомственного электронного взаимодействия.

В Налоговом кодексе масштабные изменения

Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера

Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК

Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8JwiVU

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Штрафовать за неисполнение требования ФНС, направленного по почте, незаконно. Судебная практика

Полезное судебное решение, забирайте в избранное, вдруг пригодится. Налоговики затребовали документы у крупного налогоплательщика по почте, компания документы не предоставила в срок, за что ее оштрафовали. Но суд отменил наказание.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Районные коэффициенты и северная надбавка

Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате

Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Банки

Т-Банк запустил сервис для контроля расходов на заправку автопарка

Компании и ИП смогут оплачивать заправку автомобилей, устанавливать лимиты, а также получать все закрывающие документы с помощью сервиса «Топливо для бизнеса».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Приказ об индексации зарплаты можно издать задним числом

Если компания в конце месяца издает приказ об индексации зарплаты с 1-го числа данного месяца, это не является нарушением.

Миксплат
Некоммерческие организации

Как вести учет приема пожертвований: эффективные инструменты для бухгалтера НКО

Поступление пожертвований в некоммерческих организациях (НКО) нужно фиксировать в учете. Рассказываем, как это делать.

Как вести учет приема пожертвований: эффективные инструменты для бухгалтера НКО
Такском
ЭДО

Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году

Если отчетность подписывает и сдает доверенное лицо, а не руководитель компании или ИП, ему нужна доверенность. Рассказываем, как применять машиночитаемую доверенность для сдачи электронных отчетов в ФНС, СФР и Росстат в 2024 году.

Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа-2025, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

2
Отчетность в Росстат

Подписан закон об уменьшении статотчетности для малого и среднего бизнеса

С 1 января 2025 года введен запрет на сбор у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) информации, не предусмотренной перечнями первичных статистических показателей, утверждаемыми Правительством.

4
Лимиты по УСН

Для повышенных ставок УСН не учитывают доход по ПСН

Если ИП совмещает УСН и ПСН, для ставок по УСН учитывается только доход по упрощенке.

Инвестиции

Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов. До тех пор, пока не обновят сведения о себе.

Наталья Горячая
Учет доходов

Включается ли в доходы по ПСН возмещение стоимости коммунальных услуг арендаторами?

ПСН применяется в отношении такого вида предпринимательской деятельности, как сдача в аренду собственных или арендованных жилых и нежилых помещений.

Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге

Рассказываем, что такое донаты, как их получить на «Клерке» и как вывести средства на свою карту.

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге
15
Наталья Горячая
Трудовое право

Когда я могу отказать в приеме на работу по основаниям, не связанным с деловыми качествами кандидата?

Статья 64 ТК РФ устанавливает запрет необоснованного отказа в заключении трудового договора.

1
Банки

ФАС: Альфа-Банк стал лидером по числу нарушений закона о рекламе

Альфа-Банк с 2023 года нарушал закон о рекламе 66 раз, ему выписали штрафы на 20 млн рублей.

Обучение для бухгалтеров

⚡️ Акция подходит к концу! Встречаем август скидками на курсы повышения квалификации. Начало обучения уже завтра, 1 августа

Последний день вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Старт всех потоков на всех программах 1 августа.

Пользователи интернета

Опекуны могут создавать детям учетные записи на Госуслугах

Чтобы не перегружать собственный профиль на портале Госуслуг, опекуны смогут оформлять услуги для своих подопечных через их собственные аккаунты.

Счета-фактуры

Пока можно использовать один из двух форматов электронного счета-фактуры

До 1 апреля 2025 года идет переходный период по счетам-фактурам.

Ольга Неволина
Бухгалтеры

Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера

⚡️С руководителя и главбуха могут взыскать недоимку, даже если она признана безнадежной (письмо ФНС России от 17.07.2024 г. № КЧ-4-18/8114).

Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера
1
KELC team
Увольнение

Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Должность руководителя компании подразумевает принятия на себя рисков, таких как привлечение к ответственности за убытки бизнесу и не только. Что делать, если желание владельцев не поддается никакой логике, и руководитель понимает, что пора прощаться.

Интересные материалы

Банки

Принят закон о новом виде банковского счета и вклада

С 1 июля 2025 года вступит в силу федеральный закон от 22.07.2024 № 202-ФЗ с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности», предусматривающий открытие социального банковского счета и вклада для граждан, получающих социальную поддержку.