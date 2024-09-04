Инвентаризация 2024: как провести по новым правилам. Пошаговая инструкция для бухгалтера

Инвентаризация — нормативная база
Сегодня порядок проведения инвентаризации регламентируется Методическими указаниями, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010).
С 1 апреля 2025 г. вместо Методических указаний обязательным к применению станет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (утв. приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н). Руководители коммерческих компаний вправе принять решение об использовании ФСБУ 28/2023 уже в 2024 году.
Применять этот ФСБУ обязаны будут все коммерческие организации, независимо от системы налогообложения. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) не исключение, а вот на бюджетников этот стандарт бухучета не распространяется.
При проведении инвентаризации также учитывайте:
ст. 11 закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
Положение по ведению бухучета, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н;
Постановление Госкомстата об унифицированных формах для учета результатов инвентаризации от 18.08.1998 № 88 (ред. от 03.05.2000).
Сдавайте бухгалтерскую и налоговую отчетность через интернет с онлайн-сервисом от Такском. В сервисе интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, круглосуточная поддержка и консультации.
Когда нужна инвентаризация
В ходе инвентаризации проверяется и документально подтверждается фактическое наличие имущества и обязательств, их состояние и оценка. Установленное проверкой наличие объектов сверяется с данными бухучета и фиксируется в инвентаризационных ведомостях, актах.
Проведение инвентаризации обязательно (п.15, 16 ФСБУ 28/2023):
Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Проводится полная инвентаризация по состоянию на 31 декабря, за исключением ОС, НМА, запасов, капвложений, по которым инвентаризация уже была проведена в четвертом квартале отчетного года (не ранее 1 октября). Библиотечные фонды можно инвентаризировать раз в 5 лет, прочие ОС — раз в 3 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях запасы разрешено инвентаризировать в период их наименьших остатков.
При реорганизации и ликвидации компании.
Проводится по всем объектам перед составлением передаточного акта (разделительного баланса), промежуточного ликвидационного баланса.
При продаже, передаче (возврате) активов в аренду, управление, безвозмездное пользование.
Проводится только в отношении таких объектов непосредственно перед их передачей.
При смене материально ответственного работника или руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более половины сотрудников, несущих коллективную материальную ответственность.
Проводится по состоянию на день приема-передачи дел в отношении объектов, по которым предусмотрена матответственность соответствующих лиц.
По требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады), несущих коллективную матответственность.
Проводится в отношении соответствующих объектов после предъявления такого требования.
В случае утраты, порчи активов.
Проводится по факту обнаружения недостач, хищений, повреждений и т.п. в отношении объектов, непосредственно связанных с такими случаями.
При чрезвычайных ситуациях (пожаре, аварии, стихийном бедствии и т.п.).
Проводится по соответствующим объектам сразу по окончании чрезвычайного события, если это возможно.
Причины и периодичность проведения добровольных инвентаризаций устанавливает руководитель компании.
Как и при обязательной инвентаризации, это могут быть плановые и внеплановые проверки (например, внезапная ревизия кассы). Порядок их проведения фиксируют в учетной политике.
Сроки проведения инвентаризации
Для внеплановых инвентаризационных мероприятий установить точные сроки их начала и завершения невозможно, поскольку они проводятся при возникновении обстоятельств, которые нельзя предвидеть заранее (смена материально-ответственного сотрудника, стихийное бедствие, хищение и т.п.).
Плановые инвентаризации проводят по предварительно составленному и утвержденному на отчетный год графику, в котором фиксируют даты начала и окончания каждой такой проверки.
В тарифы отчетности через интернет от Такском входят бесплатные пакеты отправок документов, которые позволяют обмениваться первичными документами с контрагентами в один клик. Подключитесь к любому тарифу онлайн-отчетности и получите скидки на продукты экосистемы Такском.
Как перейти на инвентаризацию по новым правилам
Если ваша компания решила в 2024 году проводить инвентаризации по правилам нового ФСБУ 28/2023, необходимо:
издать приказ руководителя о начале применения нового ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с указанием даты, с которой он будет применяться, и основания — «п. 2 Приказа Минфина РФ от 13.01.2023 № 4н»;
внести соответствующие изменения в учетную политику и скорректировать (при необходимости) прилагаемые к ней формы документов, которыми оформляете результаты инвентаризаций.
ФСБУ определяет лишь общий порядок инвентаризационных мероприятий, поэтому, при их проведении каждому предприятию необходимо учитывать специфику своей деятельности.
Пошаговая инструкция: инвентаризация по-новому в 2024 году
Инвентаризация с учетом требований ФСБУ 28/2023 включает следующие действия:
Шаг 1. Руководитель компании издает приказ о проведении инвентаризации
Оформляется по унифицированной форме ИНВ-22, или в свободной форме.
В приказе надо указать:
причину проверки и ее объекты (ОС, НМА, материалы, денежные средства, кредиторская/дебиторская задолженность и т.д.);
даты начала и окончания инвентаризации;
срок представления документов по инвентаризации.
Этим же или отдельным приказом утверждается персональный состав инвентаризационной комиссии с указанием ФИО и должностей участников (п.п. 19-21 ФСБУ 28/2023):
Комиссию возглавляет председатель (сотрудник, уполномоченный руководителем). Членами комиссии могут быть любые сотрудники предприятия (обычно это работники бухгалтерии, экономисты, аудиторы, сотрудники подразделений). Особых требований к составу комиссии новый стандарт не содержит.
Если объектов инвентаризации много, можно создать несколько рабочих комиссий, распределив между ними объемы проверки.
В составе комиссии не должно быть материально ответственных лиц (МОЛ), отвечающих за проверяемые объекты, но они присутствуют при проведении проверки.
Отсутствие 1/5 состава комиссии делает результаты инвентаризации недействительными.
Инвентаризационная комиссия может быть постоянно действующей – в этом случае ее состав утверждается отдельным приказом.
По новым правилам можно не создавать комиссию при обязательной инвентаризации (п. 22 ФСБУ 28/2023):
когда в компании числится только руководитель или руководитель и главный бухгалтер (бухгалтер);
если инвентаризацию проводит приглашенный аудитор или аудиторская компания (по договору об оказании услуг);
когда инвентаризацию проводит ревизионная комиссия, созданная согласно уставу организации.
Шаг 2. Подготовка документов для проведения инвентаризации
До начала проверки получите от всех МОЛ расписки о том, что (п. 27 ФСБУ 28/2023):
вся первичка о движении активов сдана в бухгалтерию или передана инвентаризационной комиссии;
все вверенные им для хранения или использования активы оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.
Председатель комиссии (уполномоченное лицо при ее отсутствии) должен завизировать последние, полученные комиссией на момент инвентаризации, первичные документы, по которым отражается движение активов в бухгалтерских регистрах (приходные, расходные документы, отчеты о движении матценностей, денежных средств и т.п.). Председатель указывает на них: «до инвентаризации на (дата)» и ставит свою подпись (п. 26 ФСБУ 28/2023).
Подготовьте для комиссии бланки инвентаризационных описей и актов по соответствующим объектам (минимум в двух экземплярах). Можно использовать собственные или унифицированные формы (например — ИНВ-1 для ОС, ИНВ-1а для НМА, ИНВ-3 и ИНВ-4 для ТМЦ, ИНВ-17 — для дебиторской и кредиторской задолженности и др.), сразу включая в них сведения об объектах по данным бухучета.
Отдельные описи подготовьте для арендованного и иного имущества, не являющегося собственностью компании, для неучтенного в составе активов имущества и обязательств (п. 32 ФСБУ 28/2023).
Шаг 3. Проведение инвентаризации
При проверке обязательно присутствие МОЛ.
Если инвентаризация длится более одного дня, доступ к объектам проверки ограничьте до завершения работы комиссии.
Проверьте фактическое наличие объектов (ОС, НМА, денег, запасов и т.д.) по месту их нахождения и по каждому материально ответственному лицу. Нельзя проводить проверку со слов МОЛ или опираясь только на данные бухучета (п. 23 ФСБУ 28/2023).
В зависимости от вида материального объекта используйте методы подсчета, взвешивания, обмера и т.п.
НМА и иные активы без материально-вещественной формы проверяйте, сверяя документы, подтверждающие права компании на них, с данными регистров бухучета.
Суммы дебиторской и кредиторской задолженности подтверждаются сверкой с контрагентами и проверкой документов, согласно которым возникло соответствующее требование или обязательство.
Фактическое наличие проверяемых объектов отражайте в инвентаризационных описях и актах. В них не должно быть пустых строк – все незаполненные строки прочеркиваются.
К описям (актам) при необходимости приложите технические расчеты и дополнительные документы, например (п. 35 ФСБУ 28/2023):
объяснения, полученные от МОЛ о возникшей пересортице;
объяснения причин, по которым разница в стоимости от пересортицы в сторону недостачи (не по вине МОЛ) не отнесена на виновных лиц;
расчеты, акты обмеров, документы о результатах перевеса товаров.
Если в инвентаризационном документе обнаружена ошибка, исправьте ее, заверив исправление подписями всех членов комиссии и МОЛ.
Шаг 4. Оформление итогов инвентаризации
Выявленные недостачи или излишки отразите в сличительных ведомостях. Можно использовать унифицированные формы (ИНВ-18 по ОС и НМА, ИНВ-19 по ТМЦ и др.).
Результаты проведенной инвентаризации обобщите в сводной ведомости по форме ИНВ-26.
Инвентаризационная комиссия проводит заседание по результатам проверки. Его оформляют протоколом, в котором фиксируют предложения о зачете недостач и излишков при пересортице, сведения об имуществе, которое следует списать или уценить по причине порчи и т.д.
Пакет документов по инвентаризации вместе с протоколом заседания комиссия передает руководителю компании.
Решение руководителя, принятое по итогам проверки, оформляется приказом об утверждении результатов инвентаризации. В приказ следует включить порядок устранения выявленных расхождений.
После окончательного оформления документы по итогам инвентаризации поступают в бухгалтерию.
Шаг 5. Отражение результатов инвентаризации в бухучете
В бухучете результаты проверки регистрируйте в периоде, к которому относится дата, на которую проводили инвентаризацию.
Как отразить результаты инвентаризации (п.п. 10-12 ФСБУ 28/2023):
Излишки активов включите в доходы по их балансовой или справедливой стоимости, либо по балансовой стоимости подобных активов.
Утраченные активы или недостачи спишите по их балансовой стоимости с отнесением на виновных лиц (при наличии оснований для возмещения), либо на расходы.
Стоимость испорченных, поврежденных активов, которые можно использовать или продать, скорректируйте на сумму обесценения.
Дебиторку и обязательства с истекшим сроком исковой давности или нереальные к взысканию спишите с баланса в обычном порядке.
Прочие расхождения в суммах дебиторки и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств доначислите или доспишите по правилам, установленным ФСБУ для соответствующих объектов.
Подключитесь к сервису от Такском и сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы без ограничений. Перед отправкой автоматически проверяются все контрольные соотношения, полностью исключая ошибки. При наличии действующей ЭП подключение не требует посещения офиса — оно полностью удаленное и занимает всего несколько минут.
В Налоговом кодексе масштабные изменения
Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера
Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК
Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail:
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KWtNj
Начать дискуссию