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Инвентаризация 2024: как провести по новым правилам. Пошаговая инструкция для бухгалтера

Новые правила проведения инвентаризации, установленные ФСБУ 28/2023, станут обязательными для всех с 1 апреля 2025 года, но при желании применять их можно уже сейчас. Даем инструкцию, как проводить инвентаризацию имущества и обязательств по новому стандарту в 2024 году.

Инвентаризация — нормативная база

Сегодня порядок проведения инвентаризации регламентируется Методическими указаниями, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010).

С 1 апреля 2025 г. вместо Методических указаний обязательным к применению станет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (утв. приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н). Руководители коммерческих компаний вправе принять решение об использовании ФСБУ 28/2023 уже в 2024 году.

Применять этот ФСБУ обязаны будут все коммерческие организации, независимо от системы налогообложения. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) не исключение, а вот на бюджетников этот стандарт бухучета не распространяется.

При проведении инвентаризации также учитывайте:

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Когда нужна инвентаризация

В ходе инвентаризации проверяется и документально подтверждается фактическое наличие имущества и обязательств, их состояние и оценка. Установленное проверкой наличие объектов сверяется с данными бухучета и фиксируется в инвентаризационных ведомостях, актах.

Проведение инвентаризации обязательно (п.15, 16 ФСБУ 28/2023):

  • Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Проводится полная инвентаризация по состоянию на 31 декабря, за исключением ОС, НМА, запасов, капвложений, по которым инвентаризация уже была проведена в четвертом квартале отчетного года (не ранее 1 октября). Библиотечные фонды можно инвентаризировать раз в 5 лет, прочие ОС — раз в 3 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях запасы разрешено инвентаризировать в период их наименьших остатков.

  • При реорганизации и ликвидации компании

Проводится по всем объектам перед составлением передаточного акта (разделительного баланса), промежуточного ликвидационного баланса.

  • При продаже, передаче (возврате) активов в аренду, управление, безвозмездное пользование

Проводится только в отношении таких объектов непосредственно перед их передачей.

  • При смене материально ответственного работника или руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более половины сотрудников, несущих коллективную материальную ответственность

Проводится по состоянию на день приема-передачи дел в отношении объектов, по которым предусмотрена матответственность соответствующих лиц.

  • По требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады), несущих коллективную матответственность

Проводится в отношении соответствующих объектов после предъявления такого требования.

  • В случае утраты, порчи активов

Проводится по факту обнаружения недостач, хищений, повреждений и т.п. в отношении объектов, непосредственно связанных с такими случаями.

  • При чрезвычайных ситуациях (пожаре, аварии, стихийном бедствии и т.п.)

Проводится по соответствующим объектам сразу по окончании чрезвычайного события, если это возможно.

Причины и периодичность проведения добровольных инвентаризаций устанавливает руководитель компании.

Как и при обязательной инвентаризации, это могут быть плановые и внеплановые проверки (например, внезапная ревизия кассы). Порядок их проведения фиксируют в учетной политике.

Сроки проведения инвентаризации

Для внеплановых инвентаризационных мероприятий установить точные сроки их начала и завершения невозможно, поскольку они проводятся при возникновении обстоятельств, которые нельзя предвидеть заранее (смена материально-ответственного сотрудника, стихийное бедствие, хищение и т.п.).

Плановые инвентаризации проводят по предварительно составленному и утвержденному на отчетный год графику, в котором фиксируют даты начала и окончания каждой такой проверки.

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Как перейти на инвентаризацию по новым правилам

Если ваша компания решила в 2024 году проводить инвентаризации по правилам нового ФСБУ 28/2023, необходимо:

  • издать приказ руководителя о начале применения нового ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с указанием даты, с которой он будет применяться, и основания — «п. 2 Приказа Минфина РФ от 13.01.2023 № 4н»;

  • внести соответствующие изменения в учетную политику и скорректировать (при необходимости) прилагаемые к ней формы документов, которыми оформляете результаты инвентаризаций.

ФСБУ определяет лишь общий порядок инвентаризационных мероприятий, поэтому, при их проведении каждому предприятию необходимо учитывать специфику своей деятельности.

Пошаговая инструкция: инвентаризация по-новому в 2024 году

Инвентаризация с учетом требований ФСБУ 28/2023 включает следующие действия:

Шаг 1. Руководитель компании издает приказ о проведении инвентаризации

Оформляется по унифицированной форме ИНВ-22, или в свободной форме.

В приказе надо указать:

  • причину проверки и ее объекты (ОС, НМА, материалы, денежные средства, кредиторская/дебиторская задолженность и т.д.);

  • даты начала и окончания инвентаризации;

  • срок представления документов по инвентаризации.

Этим же или отдельным приказом утверждается персональный состав инвентаризационной комиссии с указанием ФИО и должностей участников (п.п. 19-21 ФСБУ 28/2023):

  • Комиссию возглавляет председатель (сотрудник, уполномоченный руководителем). Членами комиссии могут быть любые сотрудники предприятия (обычно это работники бухгалтерии, экономисты, аудиторы, сотрудники подразделений). Особых требований к составу комиссии новый стандарт не содержит.

  • Если объектов инвентаризации много, можно создать несколько рабочих комиссий, распределив между ними объемы проверки.

  • В составе комиссии не должно быть материально ответственных лиц (МОЛ), отвечающих за проверяемые объекты, но они присутствуют при проведении проверки.

  • Отсутствие 1/5 состава комиссии делает результаты инвентаризации недействительными.

  • Инвентаризационная комиссия может быть постоянно действующей – в этом случае ее состав утверждается отдельным приказом.

По новым правилам можно не создавать комиссию при обязательной инвентаризации (п. 22 ФСБУ 28/2023):

  • когда в компании числится только руководитель или руководитель и главный бухгалтер (бухгалтер);

  • если инвентаризацию проводит приглашенный аудитор или аудиторская компания (по договору об оказании услуг);

  • когда инвентаризацию проводит ревизионная комиссия, созданная согласно уставу организации.

Шаг 2. Подготовка документов для проведения инвентаризации

До начала проверки получите от всех МОЛ расписки о том, что (п. 27 ФСБУ 28/2023):

  • вся первичка о движении активов сдана в бухгалтерию или передана инвентаризационной комиссии;

  • все вверенные им для хранения или использования активы оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.

Председатель комиссии (уполномоченное лицо при ее отсутствии) должен завизировать последние, полученные комиссией на момент инвентаризации, первичные документы, по которым отражается движение активов в бухгалтерских регистрах (приходные, расходные документы, отчеты о движении матценностей, денежных средств и т.п.). Председатель указывает на них: «до инвентаризации на (дата)» и ставит свою подпись (п. 26 ФСБУ 28/2023).

Подготовьте для комиссии бланки инвентаризационных описей и актов по соответствующим объектам (минимум в двух экземплярах). Можно использовать собственные или унифицированные формы (например — ИНВ-1 для ОС, ИНВ-1а для НМА, ИНВ-3 и ИНВ-4 для ТМЦ, ИНВ-17 — для дебиторской и кредиторской задолженности и др.), сразу включая в них сведения об объектах по данным бухучета. 

Отдельные описи подготовьте для арендованного и иного имущества, не являющегося собственностью компании, для неучтенного в составе активов имущества и обязательств (п. 32 ФСБУ 28/2023).

Шаг 3. Проведение инвентаризации

При проверке обязательно присутствие МОЛ.

Если инвентаризация длится более одного дня, доступ к объектам проверки ограничьте до завершения работы комиссии.

Проверьте фактическое наличие объектов (ОС, НМА, денег, запасов и т.д.) по месту их нахождения и по каждому материально ответственному лицу. Нельзя проводить проверку со слов МОЛ или опираясь только на данные бухучета (п. 23 ФСБУ 28/2023).

В зависимости от вида материального объекта используйте методы подсчета, взвешивания, обмера и т.п.

НМА и иные активы без материально-вещественной формы проверяйте, сверяя документы, подтверждающие права компании на них, с данными регистров бухучета.

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности подтверждаются сверкой с контрагентами и проверкой документов, согласно которым возникло соответствующее требование или обязательство.

Фактическое наличие проверяемых объектов отражайте в инвентаризационных описях и актах. В них не должно быть пустых строк – все незаполненные строки прочеркиваются. 

К описям (актам) при необходимости приложите технические расчеты и дополнительные документы, например (п. 35 ФСБУ 28/2023):

  • объяснения, полученные от МОЛ о возникшей пересортице;

  • объяснения причин, по которым разница в стоимости от пересортицы в сторону недостачи (не по вине МОЛ) не отнесена на виновных лиц;

  • расчеты, акты обмеров, документы о результатах перевеса товаров.

Если в инвентаризационном документе обнаружена ошибка, исправьте ее, заверив исправление подписями всех членов комиссии и МОЛ.

Шаг 4. Оформление итогов инвентаризации

Выявленные недостачи или излишки отразите в сличительных ведомостях. Можно использовать унифицированные формы (ИНВ-18 по ОС и НМА, ИНВ-19 по ТМЦ и др.).

Результаты проведенной инвентаризации обобщите в сводной ведомости по форме ИНВ-26.

Инвентаризационная комиссия проводит заседание по результатам проверки. Его  оформляют протоколом, в котором фиксируют предложения о зачете недостач и излишков при пересортице, сведения об имуществе, которое следует списать или уценить по причине порчи и т.д.

Пакет документов по инвентаризации вместе с протоколом заседания комиссия передает руководителю компании.

Решение руководителя, принятое по итогам проверки, оформляется приказом об утверждении результатов инвентаризации. В приказ следует включить порядок устранения выявленных расхождений.

После окончательного оформления документы по итогам инвентаризации поступают в бухгалтерию.

Шаг 5. Отражение результатов инвентаризации в бухучете

В бухучете результаты проверки регистрируйте в периоде, к которому относится дата, на которую проводили инвентаризацию.

Как отразить результаты инвентаризации (п.п. 10-12 ФСБУ 28/2023):

  • Излишки активов включите в доходы по их балансовой или справедливой стоимости, либо по балансовой стоимости подобных активов.

  • Утраченные активы или недостачи спишите по их балансовой стоимости с отнесением на виновных лиц (при наличии оснований для возмещения), либо на расходы.

  • Стоимость испорченных, поврежденных активов, которые можно использовать или продать, скорректируйте на сумму обесценения.

  • Дебиторку и обязательства с истекшим сроком исковой давности или нереальные к взысканию спишите с баланса в обычном порядке.

  • Прочие расхождения в суммах дебиторки и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств доначислите или доспишите по правилам, установленным ФСБУ для соответствующих объектов.

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