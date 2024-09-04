Инвентаризация 2024: как провести по новым правилам. Пошаговая инструкция для бухгалтера

В ходе инвентаризации проверяется и документально подтверждается фактическое наличие имущества и обязательств, их состояние и оценка. Установленное проверкой наличие объектов сверяется с данными бухучета и фиксируется в инвентаризационных ведомостях, актах.

Проведение инвентаризации обязательно (п.15, 16 ФСБУ 28/2023):

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проводится полная инвентаризация по состоянию на 31 декабря, за исключением ОС, НМА, запасов, капвложений, по которым инвентаризация уже была проведена в четвертом квартале отчетного года (не ранее 1 октября). Библиотечные фонды можно инвентаризировать раз в 5 лет, прочие ОС — раз в 3 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях запасы разрешено инвентаризировать в период их наименьших остатков.

При реорганизации и ликвидации компании.

Проводится по всем объектам перед составлением передаточного акта (разделительного баланса), промежуточного ликвидационного баланса.

При продаже, передаче (возврате) активов в аренду, управление, безвозмездное пользование.

Проводится только в отношении таких объектов непосредственно перед их передачей.

При смене материально ответственного работника или руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более половины сотрудников, несущих коллективную материальную ответственность.

Проводится по состоянию на день приема-передачи дел в отношении объектов, по которым предусмотрена матответственность соответствующих лиц.

По требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады), несущих коллективную матответственность.

Проводится в отношении соответствующих объектов после предъявления такого требования.

В случае утраты, порчи активов.

Проводится по факту обнаружения недостач, хищений, повреждений и т.п. в отношении объектов, непосредственно связанных с такими случаями.

При чрезвычайных ситуациях (пожаре, аварии, стихийном бедствии и т.п.).

Проводится по соответствующим объектам сразу по окончании чрезвычайного события, если это возможно.

Причины и периодичность проведения добровольных инвентаризаций устанавливает руководитель компании.