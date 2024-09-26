Как заполнить РСВ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция с примерами

Форма «Расчета по страховым взносам» (РСВ) не изменилась. Используйте бланк, который действует с начала 2024 года.

Основание — приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (в редакции от 29.09.2023).

В заполненном расчете обязательно должны быть:

Титульный лист.

Раздел 1 — обобщенные суммы взносов.

Подраздел 1 Раздела 1 (расчет взносов) — если были выплаты физлицам за три последних месяца отчетного периода.

Раздел 3 — персонифицированные сведения по каждому застрахованному лицу.

Остальные разделы и приложения включайте в РСВ только при наличии данных для их заполнения.