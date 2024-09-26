Как заполнить РСВ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция с примерами

РСВ за 9 месяцев 2024 года: какую форму заполнять
Форма «Расчета по страховым взносам» (РСВ) не изменилась. Используйте бланк, который действует с начала 2024 года.
Основание — приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (в редакции от 29.09.2023).
В заполненном расчете обязательно должны быть:
Титульный лист.
Раздел 1 — обобщенные суммы взносов.
Подраздел 1 Раздела 1 (расчет взносов) — если были выплаты физлицам за три последних месяца отчетного периода.
Раздел 3 — персонифицированные сведения по каждому застрахованному лицу.
Остальные разделы и приложения включайте в РСВ только при наличии данных для их заполнения.
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Как заполнить РСВ за 9 месяцев 2024: пошаговая инструкция
Приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 утвержден Порядок заполнения РСВ (Приложение № 3).
РСВ заполняйте по данным бухучета о доходах, начисленных и выплаченных физлицам.
Рассмотрим на примере, как пошагово заполнить РСВ за 9 месяцев 2024 года.
Пример:
В ООО «Привет» два сотрудника:
Директор компании Иванов И.И.
Специалист Семенов С.С.
Они — граждане РФ, работающие по трудовому договору.
Компания применяет единый тариф страховых взносов 30%, а когда доход работника превысит размер предельной базы (2 225 000 руб. в 2024 году) — 15,1% (п. 3 ст. 425 НК). Права на пониженные тарифы у ООО «Привет» нет.
В течение января–сентября 2024 года работникам начислялась заработная плата:
всего за 9 месяцев — 990 000,00 руб.;
из них за III квартал — 330 000,00 руб.,
в т.ч. по месяцам:
июль — 110 000,00 руб.;
август — 110 000,00 руб.;
сентябрь — 110 000,00 руб.
Ежемесячно начислялась зарплата:
Иванову — 60 000 руб.
Семенову — 50 000 руб.
Ежемесячные суммы страховых взносов:
С зарплаты Иванова — 18 000 руб.
С зарплаты Семенова — 15 000 руб.
Соответственно, начислено страховых взносов:
всего за 9 месяцев — 297 000,00 руб.;
из них за III квартал — 99 000,00 руб.,
в т.ч. по месяцам:
июль — 33 000,00 руб.;
август — 33 000,00 руб.;
сентябрь — 33 000,00 руб.
Предельную базу доходы сотрудников с начала 2024 года не превысили.
Разбираемся, как компания должна заполнить «Расчет по страховым взносам» за 9 месяцев 2024 года:
Шаг 1. Заполняем Титульный лист
Титул заполняется в обычном порядке:
В верхней части и на каждой странице укажите ИНН и КПП, если вы — юрлицо, только ИНН — если вы ИП.
«Номер корректировки» — для первичного расчета «0--», уточненку подавайте, указав ее порядковый номер — «1--», «2--», «3--» и т.д.
Код отчетного периода «33» (9 месяцев), год «2024».
«Представляется в налоговый орган» — код ИФНС, принимающей ваш расчет.
«По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 4 к Порядку заполнения:
ИП по месту жительства — «120»;
юрлица по месту нахождения – «214»;
главы КФХ по месту жительства – «124» и т.д.
Компании указывают свое наименование как в уставе, ИП построчно указывают ФИО без сокращений.
ОГРНИП — поле заполняют ИП и главы КФХ.
«Среднесписочная численность» — рассчитывайте с учетом обособленных подразделений.
«Номер контактного телефона» — в формате «8 код номер» (с пробелами).
Заполнив остальные страницы РСВ, укажите их количество в поле «Расчет составлен на __ страницах».
Расчет подписывает руководитель компании или ИП, либо их представитель (тогда укажите на титуле реквизиты доверенности).
Шаг 2. Заполняем Раздел 1 с подразделами
Удобнее начать заполнение с Подраздела 1 к Разделу 1.
Здесь отражается расчет страховых взносов:
Строка 001 (код тарифа) — код из приложения № 5 к Порядку заполнения РСВ:
для основного тарифа 30% — «01»;
тариф для малых и средних предприятий (МСП) с выплаты свыше МРОТ — «20» и т.д.
Применяя несколько тарифов, заполняйте отдельный подраздел 1 по каждому из них.
В строках 021 и 022 укажите число физлиц, выплаты которым превысили и не превысили с начала года предельную базу (в 2024 году — 2 225 000 руб.).
Далее в строке 030 отразите суммы начисленных выплат.
По строкам 040, 045 — необлагаемые выплаты и расходы, и принимаемые к вычету согласно ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК.
В строке 050 рассчитываем облагаемую страховыми взносами базу (стр. 030 – стр. 040 – стр. 045).
Строки 060–062 — страховые взносы, начисленные по каждому из тарифов, в совокупной сумме за 9 месяцев и в помесячной разбивке за апрель–июнь.
ООО «Привет» заполнит один Подраздел 1 с кодом «01» (по тарифу 30%):
Остальные подразделы страхователи заполняют при наличии соответствующих показателей:
Подраздел 2 — если платят взносы по дополнительным тарифам согласно ст. 428 НК.
Подраздел 3 — когда уплачивались страховые взносы на дополнительное соцобеспечение летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности.
Подраздел 4 — при наличии выплат иностранцам, соцстрахование которых предусмотрено международными договорами.
Приложения 1–5 — для подтверждения соответствия условиям для применения пониженных страховых тарифов.
У компании «Привет» таких данных нет, подразделы 2–4 и приложения 1–5 она не заполняет.
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Теперь заполним Раздел 1:
В нем отражают сводные суммы страховых взносов к уплате за отчетный период по основному и дополнительным тарифам:
Строка 001 — вносим код типа плательщика:
«1» — если выплачивали доходы физлицам;
«2» — если в июле–сентябре выплат физлицам не производили.
Строка 010 — ОКТМО территории, где перечисляете страховые взносы.
По строкам «Код бюджетной классификации» указывайте КБК, на которые зачисляются уплачиваемые страховые взносы.
Совокупную сумму взносов укажите в целом за 9 месяцев, а в разбивке по месяцам выделите взносы за июль–сентябрь.
ООО «Привет» заполнит Раздел 1 так:
Шаг 3. Заполняем Раздел 2 с Подразделом 1
Этот шаг необходим только главам КФХ — они заполняют Раздел 2 и Подраздел 1 по фиксированным страховым взносам за себя и за членов крестьянско-фермерского хозяйства (п. 2.1 ст. 430 НК).
Шаг 4. Заполняем Раздел 3
Раздел 3 содержит персонифицированные сведения. Отдельно по каждому застрахованному физлицу внесите:
личные данные;
сведения о выплатах физлицу и начисленных по ним страховым взносам за последние три месяца (июль–сентябрь).
Если вы — субъект МСП и применяли единый и пониженный тариф, Раздел 3 заполняйте на каждое физлицо дважды: по общему и пониженному тарифу.
Код категории физлица выбирайте из приложения № 7 к Порядку заполнения.
ООО «Привет» заполнит по одному Разделу 3 на Иванова и Семенова, указав код категории «НР» (физлица, страховые взносы по которым начисляются по основному тарифу):
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