Новый счет-фактура с 1 октября 2024 года: что изменилось

С 1 октября 2024 года обновится форма счета-фактуры. Изменения связаны с необходимостью корректного отражения стоимости прослеживаемых товаров. Рассказываем о внесенных в документ новшествах, и что нужно учесть налогоплательщикам при его заполнении.

Чем утверждена новая форма

Правки внесены в бланк счета-фактуры, который утвержден постановлением от 26.12.2011 № 1137 (постановление Правительства от 16.08.2024 № 1096).

Изменения актуальны с 1 октября 2024 года. Они распространяются на обычные и корректировочные счета-фактуры.

Соответствующие правки, внесенные в электронные форматы этих документов, вступили в силу еще раньше — 9 февраля 2024 года (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, приложение № 1). Теперь изменения нужно будет учитывать и при выставлении бумажных счетов-фактур.

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Новое в счете-фактуре и порядке ее заполнения с 1 октября 2024 года

Что меняется с 1 октября в счетах-фактурах (СФ):

1. Строка 5а стала называться «Документ об отгрузке: наименование, №__ от__».

Номер платежного поручения в этой строке больше не отражают. При этом нужно будет указывать наименование, дату и номер отгрузочного документа, на основании которого составили счет-фактуру. Когда подобных документов больше одного, их названия, даты и номера вносятся в строку через точку с запятой.

2. В табличной части появилась новая графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС».

Графа 14 заполняется только:

при реализации прослеживаемых товаров, в том числе, когда они включены в состав комплекта (набора);

при передаче прослеживаемого товара в составе выполненных работ.

Если счет-фактура оформляется на товар, который прослеживаемости не подлежит, заполнять графы 12–14 не нужно.

3. Изменился порядок заполнения строки 5 «К платежно-расчетному документу №__ от__».

Дату и номер документа об оплате в строке 5 налоговые агенты теперь должны заполнять и при приобретении на территории России у иностранных лиц работ и услуг, а не только товаров (п. 2 ст. 161 НК, пп. «з» п. 1 Правил заполнения счетов-фактур).

4. До 2023 года в п. 4 ст. 174 НК упоминались налоговые агенты, которых обязывали указывать в счете-фактуре дату и номер платежки по уплате НДС в бюджет. Поскольку п. 4 ст. 174 НК утратил силу, данное требование из Правил заполнения исключили.

Напомним, что счета-фактуры на прослеживаемые товары (включая корректировочные) выставляются только в электронном формате через оператора электронного документооборота. На бумажном носителе такие счета-фактуры допускаются, если (п. 1.1 ст. 169 НК):

прослеживаемые товары реализуются (передаются) обычным физлицам или плательщикам НПД (самозанятым ИП и физлицам) для нужд, не связанных с предпринимательством;

происходит реализация и перемещение прослеживаемых товаров из РФ на территорию стран-членов ЕАЭС, либо в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта).

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Изменения в корректировочном счете-фактуре

В форме корректировочного документа также появилась графа 14.

Как ее заполнять в случае изменения цены прослеживаемого товара (пп. «я (3)» — «я (6)» п. 2 Правил заполнения):

строка А графы 14 — сюда переносятся показатели графы 14 счета-фактуры, к которому составлена корректировка (до изменения стоимости товара);

строка Б графы 14 — здесь указывается стоимость прослеживаемого товара после ее изменения (без НДС);

строка В графы 14 — разница между строками А и Б при увеличении стоимости (при отрицательном результате его указывают с положительным значением);

строка Г графы 14 — разница между строками А и Б в случае уменьшения стоимости прослеживаемого товара (положительный результат указывают с положительным значением).

Прослеживаемые товары, у которых совпадают наименование, единица измерения и цена (графы 1а, 2а, 4), отражают в одной строке корректировочного СФ. К этой строке по каждому номеру партии товара (графа 11) нужно заполнить соответствующие подстроки граф 11–14.

Применение старой формы счета-фактуры

В прежнем формате (без графы 14) выставлять электронные счета-фактуры разрешено до 31 марта 2025 года включительно. В этом случае старый формат, приведенный в приложении № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, нужно использовать и для корректировочных счетов-фактур (письмо ФНС от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@).

После переходного периода, с 1 апреля 2025 года, счета-фактуры можно будет выставлять исключительно в новом формате.

Бумажные документы с 1 октября 2024 года должны включать обновленную строку 5а и графу 14. Но можно обойтись в счете-фактуре без граф 12–14 о прослеживаемости, если с такими товарами не работаете.

Счета-фактуры старой формы, полученные от контрагентов после 1 октября 2024 года, не лишают налогоплательщика права на вычет по НДС, если в них правильно оформлены все необходимые реквизиты, перечисленные в пунктах 5, 5.1, 6 ст. 169 НК.

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