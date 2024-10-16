Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024: порядок, примеры

Расчет по итогам 9 месяцев 2024 года заполняйте по форме, утв. приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (с изм. от 09.01.2024).

В этом же приказе найдете:

порядок заполнения расчета 6-НДФЛ (приложение № 2 приказу);

электронный формат (приложение № 3 к приказу);

коды, необходимые при заполнении (приложения № 1–6 к Порядку заполнения расчета).

Подавать 6-НДФЛ на бумаге можно, если выплачивали доходы не более чем десяти физлицам. Если получателей дохода было больше – подавайте расчет в ИФНС только электронно по ТКС. Электронный 6-НДФЛ подписывается КЭП руководителя.