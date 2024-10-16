Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024: порядок, примеры

По какой форме заполнять 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года
Расчет по итогам 9 месяцев 2024 года заполняйте по форме, утв. приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (с изм. от 09.01.2024).
В этом же приказе найдете:
электронный формат (приложение № 3 к приказу);
коды, необходимые при заполнении (приложения № 1–6 к Порядку заполнения расчета).
Подавать 6-НДФЛ на бумаге можно, если выплачивали доходы не более чем десяти физлицам. Если получателей дохода было больше – подавайте расчет в ИФНС только электронно по ТКС. Электронный 6-НДФЛ подписывается КЭП руководителя.
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Состав расчета 6-НДФЛ: какие разделы включает
В расчет за 9 месяцев включите:
Титульный лист.
Раздел 1 (обязательства налогового агента).
Раздел 2 (расчет налога).
В состав 6-НДФЛ за 9 месяцев не входит Приложение № 1 к расчету (справки о доходах физлиц и удержанном с них НДФЛ) — оно потребуется только при сдаче расчета по итогам 2024 года.
Общие требования к заполнению 6-НДФЛ
Приведем чек-лист с общими рекомендациями по заполнению расчета.
Если заполняете расчет от руки, применяйте синие, черные или фиолетовые чернила.
Показатели в строках вносите с первой ячейки слева направо.
Текстовые данные вносите печатными заглавными буквами.
Все строки, предназначенные для суммовых показателей, должны быть заполнены. При отсутствии какого-либо показателя, внесите в строку значение «0», а пустые ячейки прочеркните. Нельзя вносить отрицательные суммы.
Денежные значения вносите в рублях с копейками, кроме показателей НДФЛ — их отражайте в полных рублях: суммы до 50 копеек отбрасывайте, а 50 копеек и более — округляйте до целого рубля.
После заполнения всех данных страницы расчета пронумеруйте и подпишите, указав дату.
Как заполнить Титульный лист 6-НДФЛ
Титул расчета заполняется стандартно, укажите:
«ИНН». У ИП он 12-значный, у юрлиц — 10 значный, поэтому в двух последних ячейках юрлица ставят прочерки. «КПП» указывают только юрлица.
«Номер корректировки». Если это первичный отчет указывайте «0--», а если уточненный — «1--», «2--» и т.д.
«Отчетный период (код)». Код для 9 месяцев «33» (приложение № 1 к Порядку заполнения), год — «2024».
«Представляется в налоговый орган (код)». Код ИФНС, в которую подается расчет.
«По месту нахождения (учета)». Код «120» для ИП, отчитывающихся по месту жительства, «214» — для компаний по месту их нахождения и т.д. (все коды приведены в приложении № 2 к Порядку).
«Налоговый агент». Компании указывают свое наименование как в уставе, а ИП — свои фамилию, имя, отчество полностью.
Если у юрлица была реорганизация (ликвидация), закрытие обособленного подразделения, заполните соответствующие строки.
«Код по ОКТМО». Код муниципального образования по месту нахождения компании или месту жительства ИП, состоящий из 8 или 11 знаков (из классификатора ОК 033-2013).
«Номер контактного телефона». Следует указывать с кодом города.
Заполнив весь расчет, укажите на титуле число страниц, на которых он составлен. Если 6-НДФЛ сдает представитель ИП или компании, внесите количество листов прилагаемой к расчету доверенности.
Раздел 1 расчета 6-НДФЛ
Заполняйте отдельный раздел 1 по каждому КБК (например, если выплачивали дивиденды).
В строке 020 раздела 1 сумма налога указывается нарастанием с начала года, а по строкам 021–026 — в разбивке за три последних месяца.
В строке 020 отразите всю сумму НДФЛ, удержанного за 9 месяцев 2024 года (с 1 января по 30 сентября).
Строки 021–026 заполняйте с учетом того, что по НДФЛ в каждом месяце два расчетных периода и два срока уплаты налога (п. 6 ст. 226 НК). Здесь указываем суммы налога, удержанного в период с 1 июля по 30 сентября 2024 года:
Строки раздела 1
По какому сроку НДФЛ подлежит перечислению в III квартале 2024 года/ Крайний срок перечисления
Период 2024 года, в котором удержан НДФЛ
021
По первому / 29.07.2024
1—22 июля
022
По второму / 05.08.2024
23—31 июля
023
По третьему / 28.08.2024
1—22 августа
024
По четвертому / 05.09.2024
23—31 августа
025
По пятому / 30.09.2024
1—22 сентября
026
По шестому / 07.10.2024
23—30 сентября
В строке 030 отразите общую сумму возвращенного налога с начала года, если возвращали излишне удержанный НДФЛ (в соответствии со ст. 231 НК).
В строках 031–036 покажите суммы, возвращенные в июле–сентябре, разбив их по периодам удержания:
Строки раздела 1
Период удержания, в котором возвращен налог
Какому сроку перечисления налога соответствует
031
1—22 июля
Первый
032
23—31 июля
Второй
033
1—22 августа
Третий
034
23—31 августа
Четвертый
035
1—22 сентября
Пятый
036
23—30 сентября
Шестой
В строках 020–026 сумма налога указывается без уменьшения на суммы возвращенного НДФЛ из строк 030–036.
Раздел 2 расчета 6-НДФЛ
Раздел 2 заполняется отдельно на каждую из ставок НДФЛ и на каждый КБК, которые применяли в течение 9 месяцев.
Показатели отражайте нарастанием с начала года.
Как заполнять раздел 2:
Стр. 100 — налоговая ставка, по которой облагался доход физлиц.
Стр. 105 — КБК по НДФЛ.
Стр. 110 — общая численность получавших доходы физлиц в отчетном периоде. Если в 2024 году уволили сотрудника и в том же году приняли его обратно, учитывайте его как одно физлицо.
Стр. 111 — численность ВКС (высококвалифицированных специалистов) из строки 110, которым платили доходы за выполнение работ или оказание услуг по договорам ГПХ, либо выплачивали зарплату по трудовым соглашениям.
Стр. 120 — доходы, фактически выплаченные физлицам с начала года. Суммы, начисленные, но не выплаченные, или выплаченные после 30 сентября, здесь не отражайте.
Стр. 121 — из стр. 120 выделите доход ВКС, полученный по трудовым и ГПХ договорам.
Стр. 130 — сумма предоставленных физлицам в период с 1 января по 30 сентября налоговых вычетов и расходов, уменьшающих доходы (согласно п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.11 НК).
Стр. 131 — рассчитываем налоговую базу (строка 120 – строка 130).
Стр. 140 — исчисляем сумму НДФЛ ((строка 120 – строка 130) х строка 100).
Стр. 141 — из строки 140 выделите НДФЛ с доходов ВКС.
Стр. 150 — если были работники-иностранцы, укажите сумму уменьшающих налог фиксированных авансовых платежей.
Стр. 155 — удержанный налог на прибыль по дивидендам, полученным компанией, зачитываемый при исчислении НДФЛ учредителя этой компании (п. 3.1 ст. 214 НК).
Стр. 156 — налог с дивидендов, полученных от зарубежных компаний, уплаченный в иностранном государстве, с которым у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
Стр. 160 — сумма удержанного НДФЛ в январе–сентябре 2024 года.
Строки 161–166 — суммы налога из строки 160, удержанные в июле–сентябре (по периодам удержания).
Стр. 170 — налог, который по причине отсутствия денежных выплат физлицу, невозможно удержать. НДФЛ, который начислен в одном квартале, а удержан в следующем, сюда включать не нужно.
Стр. 180 — излишне удержанный НДФЛ, в том числе в связи с изменением «резидентства» физлица.
Стр. 190 — сумма излишне удержанного налога, который вернули физлицам (ст. 231 НК).
Стр. 191–196 — суммы налога, возвращенного физлицам в июле–сентябре, в разбивке по периодам выплаты.
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Особенности заполнения 6-НДФЛ
Доходы, которые начислили, но еще не выплатили работникам, не нужно отражать в 6-НДФЛ. Такие суммы и удержанный с них НДФЛ включайте в расчет за отчетный период, на который приходится дата фактической выплаты дохода, при этом дата его начисления не важна. Это относится к любым доходам января–сентября, в том числе к отпускным и больничным, которые «переходят» на октябрь — включайте их в отчет того периода, в котором выплатили их работнику.
Пример. Зарплата за вторую половину сентября начислена 30.09.2024, а выплачена 10.10.2024. Ее сумму и удержанный при выплате налог следует включить в расчет 6-НДФЛ за 2024 год, так как период удержания приходится на 1–22 октября. Если начисленный, но еще не выплаченный заработок показать в расчете за 9 месяцев, это приведет к завышению налоговой базы.
Если выплачивали работникам материальную помощь:
не отражайте ее в 6-НДФЛ, если вся сумма матпомощи не облагается налогом;
включите ее полную сумму в строку 120 расчета, а необлагаемую часть в строку 130, если от НДФЛ этот вид матпомощи освобождается лишь частично.
Подарки, врученные в отчетном периоде, отражайте в расчете, даже если их стоимость не превышает необлагаемую налогом сумму 4 000 руб.
Пример. В июле сотруднице вручили подарок от компании ко дню рождения (стоимость 3 500 руб.), в августе выплачена матпомощь бывшему сотруднику, вышедшему на пенсию (30 000 руб.), а в сентябре другому сотруднику перечислили матпомощь в связи со смертью члена его семьи (40 000 руб.).
В 6-НДФЛ не нужно отражать матпомощь в связи со смертью родственника (40 000 руб.), так как она полностью освобождается от налогообложения.
Матпомощь бывшему сотруднику отразится по строке 120, а ее необлагаемая часть (4 000 руб.) — по строке 130.
Стоимость подарка, несмотря на то, что она меньше необлагаемых 4 000 руб. и полностью освобождена от НДФЛ, нужно отразить и в строке 120 и в строке 130.
Суточные в 6-НДФЛ за 9 месяцев включайте, если дата утверждения авансового отчета приходится на январь–сентябрь. В расчете по строке 120 отражайте только сверхнормативные суточные, а начисления в пределах норм не показывайте.
Пример заполнения 6-НДФЛ
Компания «Вектор» в январе-сентябре 2024 года выплачивала доходы по трудовым договорам (6 чел.) и по договору оказания услуг (1 чел.):
Период 2024 года, в котором удержан НДФЛ
Вид дохода
Сумма дохода (руб.)
Налоговые вычеты (руб.)
Налоговая база (руб.)
(графа 3 – графа 4)
НДФЛ 13% удержанный (руб.)
(графа 5 х 13%)
1
2
3
4
5
6
1 января–30 июня
Всего
2 160 000,00
8 400,00
2 151 600,00
279 708
1–22 июля
Всего, в т.ч.:
180 000,00
1 400,00
178 600,00
23 218
Зарплата за июнь
180 000,00
1 400,00
178 600,00
23 218
23–31 июля
Всего, в т.ч.:
212 000,00
4 000,00
208 000,00
27 040
Аванс за июль
176 000,00
176 000,00
22 880
Отпускные
29 000,00
29 000,00
3 770
Подарок работнику к юбилею
7 000,00
4 000,00
3 000,00
390
1–22 августа
Всего, в т.ч.:
187 000,00
1 400,00
185 600,00
24 128
Зарплата за июль
180 000,00
1 400,00
178 600,00
23 218
Больничный
7 000,00
7 000,00
910
23 –31 августа
Всего, в т.ч.:
200 000,00
200 000,00
26 000
Аванс за август
170 000,00
170 000,00
22 100
Выплата по договору ГПХ
30 000,00
30 000,00
3 900
1–22 сентября
Всего, в т.ч.:
237 000,00
52 800,00
184 200,00
23 946
Зарплата за август
182 000,00
2 800, 00
179 200,00
23 296
Матпомощь при рождении ребенка
55 000,00
50 000,00
5 000,00
650
23–30 сентября
Всего, в т.ч.:
176 000,00
176 000,00
22 880
Аванс за сентябрь
176 000,00
176 000,00
22 880
Итого:
х
3 352 000,00
68 000,00
3 284 000,00
426 920
Заполненный расчет за 9 месяцев 2024 года:
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