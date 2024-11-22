НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса

Кто должен, а кто не должен платить НДС на УСН
Все упрощенцы с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС, но для некоторых из них будет доступно освобождение от уплаты налога (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Если доходы ИП или компании за прошлый год составили не более 60 млн руб., платить НДС с 1 января следующего года не нужно.
Новые ИП и компании, которые зарегистрируются в 2025 году или позднее и сразу перейдут на УСН, получат освобождение от НДС с даты своей госрегистрации.
Освобождение от НДС предоставляется автоматически, без каких-либо заявлений. От освобождения нельзя отказаться — налогоплательщик обязан его применять, если подпадает под указанные условия (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).
НДС нужно платить, несмотря на наличие у упрощенца освобождения:
при ввозе товаров в Россию из-за границы (в том числе из стран, входящих в ЕАЭС);
при выполнении упрощенцем обязанностей налогового агента по НДС.
Когда упрощенцы должны платить НДС:
С 1 января следующего года — если доходы в предыдущем году превысили 60 млн руб. (доход в 2024 году больше 60 млн — платите НДС в 2025 году, доход в 2025 году больше 60 млн — платите НДС в 2026 году и т.д.).
С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором превысили 60 млн руб. дохода — если есть освобождение от НДС, но доход с начала текущего года превысил лимит (п. 5 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Предельный лимит дохода (60 млн руб.) рассчитывается из года в год. Как это работает, рассмотрим на примере:
В 2024 году ООО «Спектр» заработала меньше 60 млн руб., следовательно, с 1 января 2025 года для компании действует освобождение от НДС.
Допустим, в августе 2025 года доход компании превысил 60 млн руб., значит, платить НДС она начнет с 1 сентября 2025 года и продолжит уплату налога в течение всего следующего 2026 года.
Если в 2026 году ООО «Спектр» заработает не больше 60 млн руб., в следующем 2027 году компанию освободят от НДС. Но если в 2026 году компания заработает более 60 млн руб., НДС нужно будет платить и в 2027 году, и т.д.
Размер прошлогоднего дохода определяется по правилам, установленным для того налогового режима, который тогда применялся (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН).
Предприниматели, сочетавшие в предыдущем году патентную систему с другим налоговым режимом, доходы, полученные на этих режимах, учитывают вместе.
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Ставки НДС для упрощенцев с 2025 года
Упрощенцы, которые должны платить НДС, ставки налога выбирают сами (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ). Это могут быть пониженные или общие ставки. Применять одновременно и те и другие ставки нельзя.
Общие ставки
Общую ставку НДС 20% (в некоторых случаях 10%, при экспорте, международных перевозках 0%) упрощенец вправе выбрать при любом доходе свыше 60 млн руб.
При выборе общих ставок начисленный налог можно уменьшать на «входной» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам). К вычету принимаются суммы налога, указанные в выставленных продавцами и поставщиками счетах-фактурах.
Перейти с общих ставок на пониженные упрощенец может с начала нового налогового периода (квартала).
Пониженные ставки
Пониженные ставки установлены специально для упрощенцев. Их можно применять при доходе от 60 млн руб. до 450 млн руб. При более высоком доходе право на УСН утрачивается и платить НДС по сниженным налоговым ставкам нельзя. К пониженным относятся ставки (пп. 1, 2 п. 8 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
5% — ставка доступна при прошлогоднем доходе или доходе текущего года (если было освобождение от НДС) от 60 млн до 250 млн руб.;
7% — ставку можно применять при доходе прошлого или текущего года от 250 млн до 450 млн руб., а также, если в текущем году утрачено право на ставку 5% из-за превышения уровня дохода в 250 млн руб.
Особенности ставок 5% и 7%:
Пониженные ставки не дают права на вычет — уменьшать налог на сумму «входного» НДС нельзя, поэтому налог придется платить в полном размере.
Применять выбранную пониженную ставку придется в течение 12 налоговых периодов (кварталов) непрерывно, то есть, в течение трех лет. Перейти на общие ставки до истечения этого срока можно, только если будет утрачено право на применение упрощенки, или когда упрощенец получит право на освобождение от НДС с нового года при доходе ниже 60 млн руб. за предшествующий год (п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Если выбрана ставка 5%, но в текущем году доход превысил 250 млн руб., с 1 числа месяца, идущего за месяцем такого превышения, упрощенец должен перейти на ставку 7% (пп. 1 п. 8 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Пониженные ставки нельзя применять при ввозе в РФ товаров из других стран (включая страны ЕАЭС), а также при расчете налога покупателем — налоговым агентом по НДС. В этих случаях действуют общие налоговые ставки, даже если упрощенец выбрал пониженные (п. 1, 3-6 ст. 161, п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Как выбрать ставку НДС
Информацию о выбранной ставке налоговики получат из первой же сданной декларации по НДС — сообщать об этом отдельно не требуется.
Какую ставку выбрать, решает сам упрощенец, при этом рекомендуем учитывать следующее:
Если основные покупатели упрощенца являются плательщиками НДС, и высока доля расходов, которые включают этот налог, лучше выбрать общую ставку, чтобы иметь возможность применять вычет на сумму «входного» НДС.
Если покупателями в основном являются физлица или неплательщики НДС, а в большая часть расходов упрощенца не содержит НДС, более выгодной может оказаться пониженная ставка налога без возможности применения вычета.
Расчетные ставки
Также упрощенцы могут применять расчетные ставки (п. 4 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
10/110, 20/120 — если выбраны общие ставки;
5/105, 7/107 — если выбраны пониженные ставки.
Такие ставки используют в основном при получении авансов, поскольку НДС в них уже включен.
Учетные документы по НДС
Счет-фактура
Продавец-плательщик НДС обязан выставлять покупателям счета-фактуры:
в течение пяти календарных дней с даты каждой отгрузки товаров (работ, услуг);
при получении каждого аванса в счет отгрузки.
Счет-фактура составляется в двух экземплярах по установленной форме (приложение № 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Это может быть бумажный или электронный документ. Один экземпляр продавец оставляет себе и регистрирует в книге продаж, а второй передает покупателю.
Выдавать счета-фактуры покупателю не требуется, если (п. 2 ст. 146, ст. 149, п. 3 ст. 169 НК):
товар (работы, услуги) приобретает физлицо;
операция не облагается НДС или освобождена от него.
Упрощенцам, освобожденным от НДС, не нужно составлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» (п. 2 ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Но если такой продавец все же выдаст покупателю счет-фактуру, в которой выделит сумму налога, он должен перечислить эту сумму в бюджет, а по окончании квартала подать декларацию, при этом принимать к вычету «входной» НДС он не вправе (п. 2 ст. 170, п. 5 ст. 173 НК).
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Книги продаж и покупок
Все выставленные в течение квартала счета-фактуры упрощенец-плательщик НДС регистрирует в книге продаж (приложение № 5 к постановлению № 1137).
При реализации товаров (работ, услуг) физлицам достаточно раз в месяц составить и зарегистрировать в книге продаж сводный счет-фактуру или бухгалтерскую справку с общими суммами по таким операциям, облагаемым НДС.
По завершении квартала данные, внесенные в книгу продаж, переносят в раздел 9 декларации по НДС.
В книге покупок все упрощенцы-плательщики НДС, независимо от применяемых ими ставок налога, регистрируют авансовые и корректировочные счета-фактуры для заявления вычета в случаях:
отгрузки в счет аванса;
возврата аванса;
расторжения либо изменения условий договора;
возврата либо отказа от товара (работ, услуг);
уменьшения цены уже отгруженного товара.
Также в книгу покупок вносят счета-фактуры, полученные от поставщиков. На их основании уменьшают начисленный НДС на сумму «входного» налога. Но делать это могут только упрощенцы, имеющие право на такой вычет, то есть, применяющие общие ставки НДС (20%, 10%).
Данные из книги покупок по окончании квартала переносят в раздел 8 декларации по НДС.
Когда упрощенец должен исчислять НДС
По общему правилу налоговая база плательщиком НДС определяется по наиболее ранней из двух дат:
Дата оплаты товара (работ, услуг).
Дата отгрузки товара (передачи работ, услуг).
Сумма исчисленного НДС указывается в отдельной графе счета-фактуры, а также во всех первичных и расчетных документах, сопровождающих реализацию.
1. Если получили оплату (аванс) раньше даты отгрузки, НДС исчисляйте дважды:
в момент получения авансового платежа — по соответствующей расчетной ставке (20/120, 10/110 если выбраны общие ставки, или 5/105, 7/107 при пониженных ставках);
в момент отгрузки в счет полученного аванса — по применяемой общей (20%, 10%) или пониженной (5%, 7%) ставке.
При исчислении НДС с отгрузки налог, исчисленный с аванса, принимают к вычету во избежание двойного налогообложения.
Какие еще особенности следует учитывать (п. 13 Методических рекомендаций ФНС):
Если получение аванса и отгрузка в счет этого аванса происходят в одном квартале, можно составлять счет-фактуру только при отгрузке, а при получении аванса НДС не исчислять и счет-фактуру покупателю не выставлять.
При частичной отгрузке товара в счет полученного аванса в текущем квартале НДС исчисляют с той части аванса, в счет которого товар в этом квартале не отгружали, и на эту сумму выставляют счет-фактуру.
Пример. Упрощенец ИП Иванов В.А. выбрал ставку НДС 5%. Общая стоимость товара по договору поставки — 420 тыс. руб. (в т.ч. НДС — 20 тыс. руб.).
ИП Иванов В.А. получил в марте 2025 года аванс от покупателя — 210 тыс. руб. С аванса НДС исчислен по расчетной ставке 5/105:
210 000 х 5 / 105 = 10 000 руб. — эта сумма и ставка 5/105 отражается в декларации за I квартал 2025 года.
Товар на сумму 420 тыс. руб. (с учетом НДС) ИП Иванов В.А. отгрузил покупателю в апреле 2025 года. НДС с отгрузки он исчислял по применяемой ставке 5%:
400 000 х 5% = 20 000 руб. — эту сумму налога и ставку 5% ИП отразит в декларации за II квартал 2025 года и в той же декларации заявит к вычету НДС с аванса, исчисленный в I квартале 2025 года — 10 000 руб. То есть, налог за II квартал ИП Иванов уплатит за минусом уже перечисленного налога с аванса в оставшейся сумме —10 000 руб. (20 000 – 10 000).
2. Если оплата получена после отгрузки товара покупателю, упрощенец-продавец исчисляет НДС один раз — в момент отгрузки по соответствующей ставке НДС (20%, 10% или 5%, 7%).
В этом случае исчислять налог во второй раз в момент оплаты товара не нужно.
Пример. ИП Петров И.В. отгрузил в июне 2025 года товар покупателю на сумму 210 тыс. руб. (в т.ч. НДС 5% — 10 тыс. руб.).
Налог при отгрузке рассчитан так:
200 000 х 5% = 10 000 руб. — сумма, которую ИП укажет в декларации за II квартал и уплатит в бюджет.
В июле покупатель оплатил товар в полной сумме 210 000 руб. (включая НДС), но НДС при этом ИП Петров И.В. исчислять уже не будет.
НДС на УСН: переходные положения
Закон предусматривает некоторые «переходные» особенности, которые должны учитывать упрощенцы — плательщики НДС с 2025 года.
НДС по длящимся договорам, заключенным до 2025 года
Если аванс по договору поступил упрощенцу в 2024 году, а отгрузка покупателю произошла в 2025 году, платить НДС с аванса не нужно.
При этом нужно начислить НДС со всей суммы реализации при отгрузке:
Если покупатель согласится на доплату, можно увеличить стоимость товара (работ, услуг) по договору на сумму НДС.
Если покупатель не хочет доплачивать, НДС считается включенным в цену договора и исчисляется по расчетной ставке (5/105, 7/107 при выборе пониженных ставок, или 20/120, 10/110 при выборе обычных ставок). Соответственно, на сумму налога уменьшится доход, облагаемый УСН.
Восстановление «входного» НДС
При восстановлении НДС ранее принятый к вычету «входной» налог подлежит уплате в составе общей суммы НДС согласно декларации.
Упрощенец должен восстановить «входной» НДС, который ранее принял к вычету, в случаях:
Перехода с общей ставки (20%, 10%) на пониженную (5%, 7%).
Если применялись общие ставки 20%, 10%, но в связи с доходом ниже 60 млн руб. с начала следующего года получено освобождение от НДС.
В первом случае НДС нужно восстановить в первом налоговом периоде, в котором применяется пониженная ставка налога, и только по тем товарам (работам, услугам), которые используются для операций, облагаемых по ставкам 5%, 7% (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК).
Во втором случае НДС восстанавливают в IV квартале года перед годом, в котором начинается применение освобождения от налога (п. 8 ст. 145 НК).
«Входной» НДС по приобретенным основным средствам, принятый ранее к вычету, восстанавливают к уплате пропорционально остаточной стоимости ОС.
«Входной» НДС по покупкам до 2025 года
До 1 января 2025 года упрощенцы учитывали стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) в расходах вместе с «входным» НДС. Если товары приобретались для перепродажи, их стоимость вместе с НДС относят в расходы по мере их реализации.
Такой «входной» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые до конца 2024 года не успели отнести в расходы при УСН «доходы минус расходы» или не использовали при УСН «доходы», в 2025 году (п. 9–10 ст. 8 закона № 176-ФЗ):
можно принять к вычету, при условии, что применяются общие ставки 20% и 10%;
нельзя принять к вычету, если применяются пониженные ставки НДС 5%, 7%.
НДС со стоимости ОС и НМА, которые до 1 января 2025 года упрощенцы не ввели в эксплуатацию и не приняли к учету, тоже можно принять к вычету в 2025 году (п. 9.2 ст. 8 закона № 176-ФЗ).
Декларация по НДС и уплата налога
Налоговый период по НДС — квартал, поэтому декларацию по налогу подают в ИФНС ежеквартально.
Крайний срок сдачи декларации по НДС — 25 число первого месяца после отчетного квартала.
Декларацию подают исключительно в электронном виде. На бумаге могут отчитываться только налоговые агенты, освобожденные от уплаты НДС.
НДС рассчитывают отдельно за каждый квартал. Налог уплачивают в составе ЕНП (единого налогового платежа) тремя равными частями в течение трех месяцев, идущих за отчетным кварталом. Крайний срок платежей — 28 число каждого из этих месяцев.
Можно перечислить всю сумму сразу без разделения на части, тогда срок уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Если НДС уплачивает освобожденный от него упрощенец, выставивший счет-фактуру с выделенным налогом, он тоже должен уложиться в срок не позднее 28 числа месяца после отчетного квартала.
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