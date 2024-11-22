НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса

Все упрощенцы с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС, но для некоторых из них будет доступно освобождение от уплаты налога (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Если доходы ИП или компании за прошлый год составили не более 60 млн руб., платить НДС с 1 января следующего года не нужно.

Новые ИП и компании, которые зарегистрируются в 2025 году или позднее и сразу перейдут на УСН, получат освобождение от НДС с даты своей госрегистрации.

Освобождение от НДС предоставляется автоматически, без каких-либо заявлений. От освобождения нельзя отказаться — налогоплательщик обязан его применять, если подпадает под указанные условия (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).

НДС нужно платить, несмотря на наличие у упрощенца освобождения:

при ввозе товаров в Россию из-за границы (в том числе из стран, входящих в ЕАЭС);

при выполнении упрощенцем обязанностей налогового агента по НДС.

Когда упрощенцы должны платить НДС:

С 1 января следующего года — если доходы в предыдущем году превысили 60 млн руб. (доход в 2024 году больше 60 млн — платите НДС в 2025 году, доход в 2025 году больше 60 млн — платите НДС в 2026 году и т.д.).

С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором превысили 60 млн руб. дохода — если есть освобождение от НДС, но доход с начала текущего года превысил лимит (п. 5 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Предельный лимит дохода (60 млн руб.) рассчитывается из года в год. Как это работает, рассмотрим на примере:

В 2024 году ООО «Спектр» заработала меньше 60 млн руб., следовательно, с 1 января 2025 года для компании действует освобождение от НДС.

Допустим, в августе 2025 года доход компании превысил 60 млн руб., значит, платить НДС она начнет с 1 сентября 2025 года и продолжит уплату налога в течение всего следующего 2026 года.

Если в 2026 году ООО «Спектр» заработает не больше 60 млн руб., в следующем 2027 году компанию освободят от НДС. Но если в 2026 году компания заработает более 60 млн руб., НДС нужно будет платить и в 2027 году, и т.д.

Размер прошлогоднего дохода определяется по правилам, установленным для того налогового режима, который тогда применялся (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН).

Предприниматели, сочетавшие в предыдущем году патентную систему с другим налоговым режимом, доходы, полученные на этих режимах, учитывают вместе.