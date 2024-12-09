Отчетность за 2024 год: что сдают ИП и организации

Организации должны ежегодно сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. За 2024 год компании отчитываются в срок до 31 марта 2025 года.

Предпринимателям бухгалтерскую отчетность сдавать не нужно, если они ведут учет своих доходов и расходов согласно положениям НК (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Состав налоговой отчетности зависит от применяемого налогового режима:

Компании на ОСНО не позднее 25 марта 2025 года сдают декларацию по налогу на прибыль.

ИП на ОСНО до 30 апреля 2025 года представляют декларацию 3-НДФЛ.

ИП и компании на ЕСХН подают за год декларацию по единому сельхозналогу в срок не позже 25 марта 2025 года.

На ОСНО и ЕСХН налогоплательщики сдают декларацию по НДС (при отсутствии освобождения от налога) — за IV квартал 2024 года нужно отчитаться до 27 января 2025 года.

Упрощенцы подают декларацию по УСН: организации — до 25 марта 2025 года, ИП — до 25 апреля 2025 года.

Налогоплательщики, применяющие спецрежимы ПСН, НПД, АУСН, декларации по этим налогам не сдают, так как отчетность для них не предусмотрена.

Подавать декларации по остальным налогам (например, по налогу на имущество организаций, по НДПИ, водному налогу и др.) необходимо, только если в 2024 году у компании или ИП были соответствующие объекты налогообложения.