Отчетность за 2024 год: что сдают ИП и организации

Общие правила сдачи годовой отчетности
Напомним основные правила, которые нужно соблюдать при сдаче отчетности в ИФНС, СФР и Росстат в 2024 году:
При совпадении крайнего срока сдачи отчета с выходным или нерабочим праздничным днем этот срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Некоторую отчетность можно сдавать исключительно в электронном виде, иначе ее сочтут непредставленной, а ИП или компанию оштрафуют на 200 руб., если это налоговая отчетность, или на 1000 руб., если отчет подается в СФР.
Отчитываясь за 2024 год, подавайте только в электронном виде (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996):
декларацию по НДС;
прочие налоговые декларации — при среднесписочной численности сотрудников в предыдущем году более 100 человек;
расчеты РСВ и 6-НДФЛ — если в 2024 году доходы от вас получали более 10 человек;
отчеты в составе формы ЕФС-1 — при численности застрахованных более 10 человек;
любую отчетность в Росстат;
отчет по товарам, подлежащим прослеживаемости.
Налоговая отчетность за 2024 год
Организации должны ежегодно сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. За 2024 год компании отчитываются в срок до 31 марта 2025 года.
Предпринимателям бухгалтерскую отчетность сдавать не нужно, если они ведут учет своих доходов и расходов согласно положениям НК (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Состав налоговой отчетности зависит от применяемого налогового режима:
Компании на ОСНО не позднее 25 марта 2025 года сдают декларацию по налогу на прибыль.
ИП на ОСНО до 30 апреля 2025 года представляют декларацию 3-НДФЛ.
ИП и компании на ЕСХН подают за год декларацию по единому сельхозналогу в срок не позже 25 марта 2025 года.
На ОСНО и ЕСХН налогоплательщики сдают декларацию по НДС (при отсутствии освобождения от налога) — за IV квартал 2024 года нужно отчитаться до 27 января 2025 года.
Упрощенцы подают декларацию по УСН: организации — до 25 марта 2025 года, ИП — до 25 апреля 2025 года.
Налогоплательщики, применяющие спецрежимы ПСН, НПД, АУСН, декларации по этим налогам не сдают, так как отчетность для них не предусмотрена.
Подавать декларации по остальным налогам (например, по налогу на имущество организаций, по НДПИ, водному налогу и др.) необходимо, только если в 2024 году у компании или ИП были соответствующие объекты налогообложения.
Сдавайте налоговую отчетность через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Вас ждет интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, круглосуточная поддержка и консультации специалистов.
Отчетность в налоговую по сотрудникам за 2024 год
ИП с работниками и организации обязаны подавать отчетность по своим сотрудникам – это формы 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения о физлицах.
РСВ сдавать необходимо, даже если не выплачивали доходы физлицам в течение всего года. А вот расчет 6-НДФЛ при отсутствии таких выплат можно не подавать, но только если не отчитывались до этого по форме 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2024 года.
Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года отражаются в годовом РСВ, поэтому декабрьские сведения в налоговую тоже можно не представлять (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).
Таблица сроков сдачи отчетности за 2024 год в налоговую
В таблице приведены сроки представления отчетности по итогам 2024 года с учетом переносов.
Вид отчетности
Отчетный (налоговый) период
Крайний срок представления в ИФНС
Кто сдает
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2024 год
31.03.2025
Организации
Декларация по НДС
IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и компании, применяющие ОСНО
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
IV квартал 2024
20.01.2025
ИП и компании, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, выставлявшие счета-фактуры в качестве посредника, агента, комиссионера, застройщика
Декларация по косвенным налогам
Декабрь 2024
20.01.2025
ИП и компании — импортеры
Декларация по налогу на прибыль
2024 год
25.03.2025
Компании, применяющие ОСНО
2024 год
30.04.2025
ИП, применяющие ОСНО
Декларация по УСН
2024 год
ИП и компании, применяющие УСН
Декларация по ЕСХН
2024 год
25.03.2025
ИП и компании, применяющие ЕСХН
Единая (упрощенная) декларация
2024 год
20.01.2025
ИП и компании, не имевшие в 2024 году объектов налогообложения и движения денег по кассе и банковским счетам
Декларация по налогу на имущество организаций
2024 год
25.02.2025
Компании, имеющие недвижимость, налоговая база которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости
Декларация по НДПИ
Декабрь 2024
27.01.2025
ИП и компании — пользователи недр
Декларация по водному налогу
IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и компании – лицензированные пользователи водных объектов
Декларация по налогу на игорный бизнес
Декабрь 2024
27.01.2025
Компании, занимающиеся игорным бизнесом
Декларация по акцизам
Декабрь 2024
27.01.2025
ИП и компании — плательщики акцизов
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и компании — при наличии операций с прослеживаемыми товарами
2024 год
27.01.2025
ИП и компании — страхователи
Расчет 6-НДФЛ (со справками о доходах физлиц в составе)
2024 год
25.02.2025
ИП и компании — налоговые агенты по НДФЛ, производившие выплаты физлицам
Отчетность за 2024 год в Соцфонд
В Соцфонд в разные сроки подают разделы (подразделы) формы ЕФС-1.
Отчитываться в СФР должны организации и ИП с работниками по трудовым договорам и договорам ГПХ, по которым перечислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и «травматизм».
Начиная с 1 ноября 2024 года в отчетности для Соцфонда все страхователи должны указывать новый регистрационный номер. Узнать свой номер можно на официальном сайте СФР или сформировав на сайте ФНС выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. Перед отправкой все контрольные соотношения проверяются автоматически, полностью исключая ошибки. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Таблица сроков сдачи отчетности за 2024 год в Соцфонд
Сроки сдачи отчетов в СФР по итогам 2024 года с учетом переносов:
Вид отчетности (раздел отчета ЕФС-1)
Отчетный период
Крайний срок представления в СФР
Кто сдает
Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»
Декабрь 2024*
*при наличии кадровых событий, кроме приема/увольнения работников, приостановления/ возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ — по ним отчитываются не позже следующего рабочего дня
27.01.2025
Компании и ИП с работниками
Подраздел 1.2. «Сведения о страховом стаже» и Подраздел 2. «Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии» (подается при наличии таких условий)
2024 год
27.01.2025
Компании и ИП с работниками
Подраздел 3. «Сведения о лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»
2024 год
27.01.2025
Компании и ИП с работниками, перечислявшие дополнительные страховые взносы
Раздел 2. «Сведения о начисленных взносах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»
2024 год
27.01.2025
Компании и ИП с работниками, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»
Отчеты за 2024 год в Росстат
В Росстат отчитываются компании и ИП, которые включены в соответствующую выборку. Для каждого респондента ведомство формирует свой список форм статистической отчетности, которые он должен представить.
Выяснить, какие отчеты нужно сдавать по итогам 2024 года, можно, обратившись к сервису Росстата — для этого достаточно указать свой ИНН или ОГРНИП.
Система сформирует перечень отчетных форм, которые нужно сдать в сроки, указанные на их титульных страницах.
Если система выдаст пустую страницу, это означает, что отчитываться в Росстат не нужно.
Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности
Игнорирование сроков сдачи отчетности приведет к штрафам:
За опоздание со сдачей декларации или РСВ сумма штрафа составит от 5% до 30% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не менее 1000 руб., а форма 6-НДФЛ, не поданная в срок, обойдется в 1000 руб. за каждый месяц просрочки (ст. 119, 126 НК).
При несвоевременной сдаче отчетности в СФР страхователя оштрафуют на 500 руб. по каждому застрахованному физлицу, а должностное лицо — на 300–500 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).
Если не сдана в срок отчетность по страховым взносам на «травматизм» размер штрафа составит от 5% до 30% начисленной суммы взносов за последние три месяца, но не менее 1000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
В тарифы отчетности через интернет от Такском входят бесплатные пакеты отправок документов, которые позволяют обмениваться первичными документами с контрагентами в один клик. Подключитесь к любому тарифу онлайн-отчетности и получите скидки на продукты экосистемы Такском.
Налоговая реформа 2025
Проверьте, что нужно перестроить в работе бухгалтера
Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8K56e7
Начать дискуссию