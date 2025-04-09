ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
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6-НДФЛ

Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом

Налоговые агенты по итогам первого квартала 2025 года должны отчитаться в ФНС по форме 6-НДФЛ. Расскажем, как заполнить и сдать отчет и приведем пример расчета.

По какой форме заполнять 6-НДФЛ за I квартал 2025 года

Действующая в 2025 году форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024). Этим приказом утверждены также Порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3 к приказу № ЕД-7-11/649@).

В состав расчета за I квартал включите:

  1. Титульный лист.

  2. Раздел 1.

  3. Раздел 2.

Справки о доходах физлиц (приложение № 1 к расчету) не заполняйте — их сдают только в составе годового 6-НДФЛ.

Если подаете 6-НДФЛ за свои обособленные подразделения, по каждому ОКТМО заполняйте отдельную форму 6-НДФЛ.

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Кто и куда сдает расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года

Расчет по форме 6-НДФЛ подавайте, если в первом квартале 2025 года начисляли и выплачивали физлицам облагаемые НДФЛ доходы по трудовым договорам и договорам ГПХ (п. 2 ст. 230 НК).

Если налогооблагаемых начислений и выплат физлицам в январе–марте 2025 года не было, нулевой расчет 6-НДФЛ подавать не требуется. При этом желательно направить в ИФНС сообщение о том, что отсутствуют показатели для заполнения, иначе можно получить штраф за нарушение срока сдачи и блокировку банковских счетов.

Куда сдавать 6-НДФЛ:

  • ИП — в ИФНС по месту жительства;

  • компании — в ИФНС по месту нахождения;

  • филиалы организации, являющиеся налоговыми агентами — в ИФНС по месту их нахождения.

Когда и как сдавать расчет 6-НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ подается в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Крайний срок сдачи расчета за I квартал — 25 апреля 2025 года.

При нарушении срока сдачи расчета 6-НДФЛ штраф в размере 1 000 руб. придется уплатить за каждый просроченный месяц (полный и неполный). При нарушении срока сдачи на 20 и более рабочих дней ИФНС может заблокировать банковские счета. Дополнительно на 300–500 руб. оштрафуют и должностное лицо (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК, ст. 15.6 КоАП).

Способ сдачи 6-НДФЛ зависит от числа физлиц, которые получали от вас доходы в I квартале 2025 года:

  • в электронном формате по ТКС или на бумажном носителе, если выплачивали доходы не более чем 10 физлицам;

  • исключительно в электронном формате по ТКС, если физлиц-получателей дохода было более 10.

Если вместо обязательной электронной формы сдадите расчет на бумаге, последует штраф — 200 руб. (ст. 119.1 НК).

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Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: инструкция

При составлении расчета 6-НДФЛ используйте Порядок заполнения из приложения № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/649.

Не нужно отражать в 6-НДФЛ:

  • доходы, которые в полной сумме не облагаются НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС № БС-4-11/6839 от 11.04.2019);

  • выплаты, с которых НДФЛ в бюджет уплачивают сами получатели дохода — ИП, частные адвокаты, нотариусы и т.п.;

  • доходы, выплаченные налоговым резидентам иностранных государств, освобожденные от НДФЛ в России согласно международным договорам.

Общие требования к заполнению

  • Все показатели пишите слева направо, начиная с первой ячейки.

  • Суммовые показатели отражайте в рублях с копейками, а НДФЛ в рублях без копеек (50 копеек и более округляйте до полного рубля).

  • Вносите текст заглавными буквами.

  • При отсутствии показателя, укажите в строке «0», а в остальных пустых ячейках ставьте прочерки.

  • Отрицательных значений в расчете быть не может.

На титульном листе укажите код отчетного периода — «21» (I квартал) и год «2025».

В расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года не нужно включатьначисленную, но не выплаченную в январе–марте зарплату. Например, зарплату за март, начисленную 31 марта, и выплаченную в начале апреля, отразите в 6-НДФЛ за полугодие, а не за I квартал.

В расчете за I квартал 2025 года отражайте в том числе такие выплаты:

  • зарплату за декабрь 2024 года, выплаченную в январе 2025 года;

  • зарплату, выплаченную раньше срока — например, мартовский заработок за вторую половину месяца, выданный работникам в марте;

  • премии, выплаченные в I квартале;

  • выплаты в связи с увольнением работника (выходное пособие, компенсация за отпуск и т.п.), включая произведенные в последний день;

  • отпускные, выданные в январе–марте 2025 года (независимо от периода, на который приходится отпуск). Если делали перерасчет отпускных, выплаченных в 2024 году, в расчет за I квартал включите только сумму доплаты;

  • больничные пособия, выплаченные в январе–марте 2025 года;

  • матпомощь, выданную в I квартале 2025 года (не отражайте, если вся сумма матпомощи не облагается НДФЛ);

  • выплаченные в январе–марте вознаграждения физлицам по договорам ГПХ.

Как заполнить Раздел I расчета 6-НДФЛ

В Разделе 1 отражайте НДФЛ к уплате в бюджет и суммы налога, возвращенные физлицам.

Строка 010 — укажите соответствующий КБК по НДФЛ. По каждому КБК заполняйте отдельный Раздел 1.

Строка 020 — внесите общую сумму налога к уплате за период с 1 января по 31 марта 2025 года.

Строки 021–026 — сделайте разбивку сумм НДФЛ по срокам уплаты. Учитывайте, что в каждом месяце по два расчетных периода и по два срока уплаты налога:

Строки Раздела 1

Периоды удержания НДФЛ в 1 квартале 2025 года

Сроки уплаты НДФЛ за январь–март 2025 года

021

1–22 января

первый — 28.01.2025

022

23–31 января

второй — 05.02.2025

023

1–22 февраля

третий — 28.02.2025

024

23–28 февраля

четвертый — 05.03.2025

025

1–22 марта

пятый — 28.03.2025

026

23–31 марта

шестой — 07.04.2025

В I квартале сумма показателей по строкам 021–026 должна быть равна показателю в строке 020.

Строка 030 — укажите общую сумму возвратов по НДФЛ, если в I квартале возвращали налог работникам и иным физлицам.

Строки 031–036 — возращенный налог покажите в разбивке по периодам возврата:

Строки Раздела 1

Периоды возврата НДФЛ в I квартале 2025 года

031

1–22 января

032

23–31 января

033

1–22 февраля

034

23–28 февраля

035

1–22 марта

036

23–31 марта

Сумма строк 031–036 в I квартале должна равняться показателю по строке 030.

Как заполнить Раздела расчета 6-НДФЛ

В Разделе 2 отражайте суммы дохода и НДФЛ за период с 1 января по 31 марта 2025 года, а также налог, удержанный и возвращенный в I квартале.

Строки 100 и 105 — это ставка НДФЛ (13%, 15%,18%, 20%, 22%, 30%, 35%) и соответствующий КБК. Для каждой комбинации налоговой ставки и КБК заполняйте отдельный Раздел 2.

Строка 110 — количество физлиц, получавших доходы в январе–июне. Если в течение I квартала 2025 года работника уволили и вновь приняли обратно, считайте его как одного человека.

Строка 111 — из общего числа физлиц по строке 110 выделите количество высококвалифицированных специалистов (ВКС).

Строка 120 — укажите общую сумму доходов физлиц за I квартал, облагаемые по соответствующей ставке, не уменьшая их на НДФЛ и вычеты. Это должны быть выплаченные доходы, дата фактического получения которых пришлась на январь–март 2025 года.

Строка 121 — из доходов по строке 120 выделите доходы ВКС.

Строка 130 — общая сумма уменьшающих облагаемые доходы:

  • налоговых вычетов — стандартных, социальных, имущественных, профессиональных;

  • сумм, частично уменьшающих облагаемую базу — 4 000 руб. от стоимости подарков, 50 000 руб. от суммы матпомощи к рождению ребенка и т.д.;

  • расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.11 НК.

Если сумма вычетов по конкретному физлицу больше, чем его доход, вычеты по нему в строку 130 включайте в размере, не превышающем сумму дохода.

Строка 131 — сделайте расчет налоговой базы за I квартал (показатель из строки 120 минус показатель строки 130).

Строка 140 — рассчитайте сумму НДФЛ за I квартал: налоговую базу (строка 131) умножьте на ставку НДФЛ (строка 100).

Строка 141 — выделите налог, рассчитанный в отношении ВКС (строка 140 х строка 100).

Строка 150 — если были выплаты иностранцам, укажите сумму фиксированных авансовых платежей, зачтенных в счет налога.

Строка 155 — заполняйте на сумму зачета, если ваша организация выплачивала дивиденды учредителю, а также сама получала дивиденды, и при этом налог на прибыль с дивидендов полученных был зачтен при расчете НДФЛ с дивидендов, выплаченных учредителю (п. 3.1 ст. 214 НК).

Строка 156 — заполняется на сумму НДФЛ, уплаченного за границей с дивидендов от зарубежных источников (если есть соответствующее соглашение РФ с иностранным государством об избежании двойного налогообложения).

Строка 160 — НДФЛ, удержанный в I квартале 2025 года. Сумма налога в строке 160 может отличаться от налога, рассчитанного в строке 140 (письмо ФНС от 05.04.2024 № БС-4-11/4009).

Строки 161–166 включают разбивку сумм удержанного НДФЛ по периодам удержания:

Строки Раздела 2

Периоды удержания НДФЛ в I квартале 2025 года

061

1–22 января

062

23–31 января

063

1–22 февраля

064

23–28 февраля

065

1–22 марта

066

23–31 марта

Сумма строк 161–166 в I квартале должна быть равна значению по строке 160.

Строка 170 — внесите сумму налога, которую невозможно удержать из дохода физлица. Например, налог со стоимости подарка выше 4 000 руб., врученного человеку, не получающего иных доходов от вашей компании. Так как других выплат ему нет и не будет, удержать НДФЛ не получится. Если укажете в строке 170 сумму НДФЛ по доходам, исчисленную, например, в первом, а удержанную во втором квартале или позднее, это будет ошибкой.

Строка 180 — отразите НДФЛ, излишне удержанный из дохода физлиц, включая переплату из-за изменения налогового статуса (резидент, нерезидент).

Строка 190 — заполняйте, если в январе–марте возвращали физлицам излишне удержанный НДФЛ.

Строки 191–196 — распределите возвращенный налог по периодам возврата:

Строки Раздела 2

Периоды возврата НДФЛ в I квартале 2025 года

191

1–22 января

192

23–31 января

193

1–22 февраля

194

23–28 февраля

195

1–22 марта

196

23–31 марта

В I квартале сумма строк 191– 96 должна совпадать с показателем строки 190.

Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: пример с образцом

В I квартале 2025 года доходы от ООО «Рассвет» получили 3 сотрудника. Аванс по зарплате в компании выплачивается 25 числа текущего месяца, вторая часть заработной платы — 10 числа следующего месяца. Все доходы облагались по ставке 13%.

Выплаты в ООО «Рассвет» в I квартале 2025 года:

Период удержания НДФЛ

Сумма выплаченного дохода, руб.

Сумма налоговых вычетов, руб.

Налоговая база, руб.

(гр. 2 – гр.3)

Сумма удержанного НДФЛ (13%), руб.

(гр. 4 х 13%)

Срок уплаты налога

1

2

3

4

5

6

1–22 января 2025, в т.ч.:

226 800,00

4 200,00

222 600,00

28 938

Первый

зарплата за декабрь 2024

120 000,00

4 200,00

115 800,00

15 054

х

премия за 4 квартал 2024

99 000,00

 

99 000,00

12 870

х

оплата больничного

7 800,00

 

7 800,00

1 014

 

23–31 января 2025, в т.ч.:

84 000,00

 

84 000,00

10 920

Второй

аванс за январь 2025

84 000,00

 

84 000,00

10 920

х

1–22 февраля 2025, в т.ч.:

168 600,00

8 200,00

160 400,00

20 852

Третий

зарплата за январь 2025

126 000,00

4 200,00

121 800,00

15 834

х

отпускные

32 600,00

 

32 600,00

4 238

х

матпомощь к отпуску

10 000,00

4 000,00

6 000,00

780

 

23–28 февраля 2025, в т.ч.:

54 000,00

 

54 000,00

7 020

Четвертый

аванс за февраль 2025

54 000,00

 

54 000,00

7 020

х

01–22 марта 2025, в т.ч.:

196 000,00

54 200,00

141 800,00

18 434

Пятый

зарплата за февраль 2025

126 000,00

4 200,00

121 800,00

15 834

х

матпомощь при рождении ребенка

70 000,00

50 000,00

20 000,00

2 600

х

23–31 марта 2025, в т.ч.:

84 000,00

 

84 000,00

10 920

Шестой

аванс за март 2025

84 000,00

 

84 000,00

10 920

х

Итого:

813 400,00

66 600,00

746 800,00

97 084

х

На основании этих данных заполнили расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года:

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