Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом

По какой форме заполнять 6-НДФЛ за I квартал 2025 года
Действующая в 2025 году форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024). Этим приказом утверждены также Порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3 к приказу № ЕД-7-11/649@).
В состав расчета за I квартал включите:
Титульный лист.
Раздел 1.
Раздел 2.
Справки о доходах физлиц (приложение № 1 к расчету) не заполняйте — их сдают только в составе годового 6-НДФЛ.
Если подаете 6-НДФЛ за свои обособленные подразделения, по каждому ОКТМО заполняйте отдельную форму 6-НДФЛ.
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Кто и куда сдает расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года
Расчет по форме 6-НДФЛ подавайте, если в первом квартале 2025 года начисляли и выплачивали физлицам облагаемые НДФЛ доходы по трудовым договорам и договорам ГПХ (п. 2 ст. 230 НК).
Если налогооблагаемых начислений и выплат физлицам в январе–марте 2025 года не было, нулевой расчет 6-НДФЛ подавать не требуется. При этом желательно направить в ИФНС сообщение о том, что отсутствуют показатели для заполнения, иначе можно получить штраф за нарушение срока сдачи и блокировку банковских счетов.
Куда сдавать 6-НДФЛ:
ИП — в ИФНС по месту жительства;
компании — в ИФНС по месту нахождения;
филиалы организации, являющиеся налоговыми агентами — в ИФНС по месту их нахождения.
Когда и как сдавать расчет 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ подается в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Крайний срок сдачи расчета за I квартал — 25 апреля 2025 года.
При нарушении срока сдачи расчета 6-НДФЛ штраф в размере 1 000 руб. придется уплатить за каждый просроченный месяц (полный и неполный). При нарушении срока сдачи на 20 и более рабочих дней ИФНС может заблокировать банковские счета. Дополнительно на 300–500 руб. оштрафуют и должностное лицо (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК, ст. 15.6 КоАП).
Способ сдачи 6-НДФЛ зависит от числа физлиц, которые получали от вас доходы в I квартале 2025 года:
в электронном формате по ТКС или на бумажном носителе, если выплачивали доходы не более чем 10 физлицам;
исключительно в электронном формате по ТКС, если физлиц-получателей дохода было более 10.
Если вместо обязательной электронной формы сдадите расчет на бумаге, последует штраф — 200 руб. (ст. 119.1 НК).
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Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: инструкция
При составлении расчета 6-НДФЛ используйте Порядок заполнения из приложения № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/649.
Не нужно отражать в 6-НДФЛ:
доходы, которые в полной сумме не облагаются НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС № БС-4-11/6839 от 11.04.2019);
выплаты, с которых НДФЛ в бюджет уплачивают сами получатели дохода — ИП, частные адвокаты, нотариусы и т.п.;
доходы, выплаченные налоговым резидентам иностранных государств, освобожденные от НДФЛ в России согласно международным договорам.
Общие требования к заполнению
Все показатели пишите слева направо, начиная с первой ячейки.
Суммовые показатели отражайте в рублях с копейками, а НДФЛ в рублях без копеек (50 копеек и более округляйте до полного рубля).
Вносите текст заглавными буквами.
При отсутствии показателя, укажите в строке «0», а в остальных пустых ячейках ставьте прочерки.
Отрицательных значений в расчете быть не может.
На титульном листе укажите код отчетного периода — «21» (I квартал) и год «2025».
В расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года не нужно включатьначисленную, но не выплаченную в январе–марте зарплату. Например, зарплату за март, начисленную 31 марта, и выплаченную в начале апреля, отразите в 6-НДФЛ за полугодие, а не за I квартал.
В расчете за I квартал 2025 года отражайте в том числе такие выплаты:
зарплату за декабрь 2024 года, выплаченную в январе 2025 года;
зарплату, выплаченную раньше срока — например, мартовский заработок за вторую половину месяца, выданный работникам в марте;
премии, выплаченные в I квартале;
выплаты в связи с увольнением работника (выходное пособие, компенсация за отпуск и т.п.), включая произведенные в последний день;
отпускные, выданные в январе–марте 2025 года (независимо от периода, на который приходится отпуск). Если делали перерасчет отпускных, выплаченных в 2024 году, в расчет за I квартал включите только сумму доплаты;
больничные пособия, выплаченные в январе–марте 2025 года;
матпомощь, выданную в I квартале 2025 года (не отражайте, если вся сумма матпомощи не облагается НДФЛ);
выплаченные в январе–марте вознаграждения физлицам по договорам ГПХ.
Как заполнить Раздел I расчета 6-НДФЛ
В Разделе 1 отражайте НДФЛ к уплате в бюджет и суммы налога, возвращенные физлицам.
Строка 010 — укажите соответствующий КБК по НДФЛ. По каждому КБК заполняйте отдельный Раздел 1.
Строка 020 — внесите общую сумму налога к уплате за период с 1 января по 31 марта 2025 года.
Строки 021–026 — сделайте разбивку сумм НДФЛ по срокам уплаты. Учитывайте, что в каждом месяце по два расчетных периода и по два срока уплаты налога:
Строки Раздела 1
Периоды удержания НДФЛ в 1 квартале 2025 года
Сроки уплаты НДФЛ за январь–март 2025 года
021
1–22 января
первый — 28.01.2025
022
23–31 января
второй — 05.02.2025
023
1–22 февраля
третий — 28.02.2025
024
23–28 февраля
четвертый — 05.03.2025
025
1–22 марта
пятый — 28.03.2025
026
23–31 марта
шестой — 07.04.2025
В I квартале сумма показателей по строкам 021–026 должна быть равна показателю в строке 020.
Строка 030 — укажите общую сумму возвратов по НДФЛ, если в I квартале возвращали налог работникам и иным физлицам.
Строки 031–036 — возращенный налог покажите в разбивке по периодам возврата:
Строки Раздела 1
Периоды возврата НДФЛ в I квартале 2025 года
031
1–22 января
032
23–31 января
033
1–22 февраля
034
23–28 февраля
035
1–22 марта
036
23–31 марта
Сумма строк 031–036 в I квартале должна равняться показателю по строке 030.
Как заполнить Раздела расчета 6-НДФЛ
В Разделе 2 отражайте суммы дохода и НДФЛ за период с 1 января по 31 марта 2025 года, а также налог, удержанный и возвращенный в I квартале.
Строки 100 и 105 — это ставка НДФЛ (13%, 15%,18%, 20%, 22%, 30%, 35%) и соответствующий КБК. Для каждой комбинации налоговой ставки и КБК заполняйте отдельный Раздел 2.
Строка 110 — количество физлиц, получавших доходы в январе–июне. Если в течение I квартала 2025 года работника уволили и вновь приняли обратно, считайте его как одного человека.
Строка 111 — из общего числа физлиц по строке 110 выделите количество высококвалифицированных специалистов (ВКС).
Строка 120 — укажите общую сумму доходов физлиц за I квартал, облагаемые по соответствующей ставке, не уменьшая их на НДФЛ и вычеты. Это должны быть выплаченные доходы, дата фактического получения которых пришлась на январь–март 2025 года.
Строка 121 — из доходов по строке 120 выделите доходы ВКС.
Строка 130 — общая сумма уменьшающих облагаемые доходы:
налоговых вычетов — стандартных, социальных, имущественных, профессиональных;
сумм, частично уменьшающих облагаемую базу — 4 000 руб. от стоимости подарков, 50 000 руб. от суммы матпомощи к рождению ребенка и т.д.;
расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.11 НК.
Если сумма вычетов по конкретному физлицу больше, чем его доход, вычеты по нему в строку 130 включайте в размере, не превышающем сумму дохода.
Строка 131 — сделайте расчет налоговой базы за I квартал (показатель из строки 120 минус показатель строки 130).
Строка 140 — рассчитайте сумму НДФЛ за I квартал: налоговую базу (строка 131) умножьте на ставку НДФЛ (строка 100).
Строка 141 — выделите налог, рассчитанный в отношении ВКС (строка 140 х строка 100).
Строка 150 — если были выплаты иностранцам, укажите сумму фиксированных авансовых платежей, зачтенных в счет налога.
Строка 155 — заполняйте на сумму зачета, если ваша организация выплачивала дивиденды учредителю, а также сама получала дивиденды, и при этом налог на прибыль с дивидендов полученных был зачтен при расчете НДФЛ с дивидендов, выплаченных учредителю (п. 3.1 ст. 214 НК).
Строка 156 — заполняется на сумму НДФЛ, уплаченного за границей с дивидендов от зарубежных источников (если есть соответствующее соглашение РФ с иностранным государством об избежании двойного налогообложения).
Строка 160 — НДФЛ, удержанный в I квартале 2025 года. Сумма налога в строке 160 может отличаться от налога, рассчитанного в строке 140 (письмо ФНС от 05.04.2024 № БС-4-11/4009).
Строки 161–166 включают разбивку сумм удержанного НДФЛ по периодам удержания:
Строки Раздела 2
Периоды удержания НДФЛ в I квартале 2025 года
061
1–22 января
062
23–31 января
063
1–22 февраля
064
23–28 февраля
065
1–22 марта
066
23–31 марта
Сумма строк 161–166 в I квартале должна быть равна значению по строке 160.
Строка 170 — внесите сумму налога, которую невозможно удержать из дохода физлица. Например, налог со стоимости подарка выше 4 000 руб., врученного человеку, не получающего иных доходов от вашей компании. Так как других выплат ему нет и не будет, удержать НДФЛ не получится. Если укажете в строке 170 сумму НДФЛ по доходам, исчисленную, например, в первом, а удержанную во втором квартале или позднее, это будет ошибкой.
Строка 180 — отразите НДФЛ, излишне удержанный из дохода физлиц, включая переплату из-за изменения налогового статуса (резидент, нерезидент).
Строка 190 — заполняйте, если в январе–марте возвращали физлицам излишне удержанный НДФЛ.
Строки 191–196 — распределите возвращенный налог по периодам возврата:
Строки Раздела 2
Периоды возврата НДФЛ в I квартале 2025 года
191
1–22 января
192
23–31 января
193
1–22 февраля
194
23–28 февраля
195
1–22 марта
196
23–31 марта
В I квартале сумма строк 191– 96 должна совпадать с показателем строки 190.
Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: пример с образцом
В I квартале 2025 года доходы от ООО «Рассвет» получили 3 сотрудника. Аванс по зарплате в компании выплачивается 25 числа текущего месяца, вторая часть заработной платы — 10 числа следующего месяца. Все доходы облагались по ставке 13%.
Выплаты в ООО «Рассвет» в I квартале 2025 года:
Период удержания НДФЛ
Сумма выплаченного дохода, руб.
Сумма налоговых вычетов, руб.
Налоговая база, руб.
(гр. 2 – гр.3)
Сумма удержанного НДФЛ (13%), руб.
(гр. 4 х 13%)
Срок уплаты налога
1
2
3
4
5
6
1–22 января 2025, в т.ч.:
226 800,00
4 200,00
222 600,00
28 938
Первый
зарплата за декабрь 2024
120 000,00
4 200,00
115 800,00
15 054
х
премия за 4 квартал 2024
99 000,00
99 000,00
12 870
х
оплата больничного
7 800,00
7 800,00
1 014
23–31 января 2025, в т.ч.:
84 000,00
84 000,00
10 920
Второй
аванс за январь 2025
84 000,00
84 000,00
10 920
х
1–22 февраля 2025, в т.ч.:
168 600,00
8 200,00
160 400,00
20 852
Третий
зарплата за январь 2025
126 000,00
4 200,00
121 800,00
15 834
х
отпускные
32 600,00
32 600,00
4 238
х
матпомощь к отпуску
10 000,00
4 000,00
6 000,00
780
23–28 февраля 2025, в т.ч.:
54 000,00
54 000,00
7 020
Четвертый
аванс за февраль 2025
54 000,00
54 000,00
7 020
х
01–22 марта 2025, в т.ч.:
196 000,00
54 200,00
141 800,00
18 434
Пятый
зарплата за февраль 2025
126 000,00
4 200,00
121 800,00
15 834
х
матпомощь при рождении ребенка
70 000,00
50 000,00
20 000,00
2 600
х
23–31 марта 2025, в т.ч.:
84 000,00
84 000,00
10 920
Шестой
аванс за март 2025
84 000,00
84 000,00
10 920
х
Итого:
813 400,00
66 600,00
746 800,00
97 084
х
На основании этих данных заполнили расчет 6-НДФЛ за I квартал 2025 года:
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