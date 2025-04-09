Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом

По какой форме заполнять 6-НДФЛ за I квартал 2025 года

Действующая в 2025 году форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024). Этим приказом утверждены также Порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3 к приказу № ЕД-7-11/649@).

В состав расчета за I квартал включите:

Титульный лист. Раздел 1. Раздел 2.

Справки о доходах физлиц (приложение № 1 к расчету) не заполняйте — их сдают только в составе годового 6-НДФЛ.

Если подаете 6-НДФЛ за свои обособленные подразделения, по каждому ОКТМО заполняйте отдельную форму 6-НДФЛ.