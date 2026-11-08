Электронная подпись без привязки к офису: «Такском» и «Актив» расширяют возможности для бизнеса

Компании «Такском» и «Актив» расширяют технологическое партнёрство, развивая современные инструменты для работы с электронной подписью (ЭП). В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость решения «Такском-Файлер» с аппаратными носителями электронной подписи «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», что позволит пользователям подписывать электронные документы быстро, удобно и безопасно.

Это особенно актуально для компаний транспортно-логистической отрасли, которые с 1 сентября 2026 года перешли на обязательное использование электронных перевозочных документов (ЭПД). Возможность безопасно подписывать документы со смартфона или планшета в процессе перевозки стала одним из ключевых факторов эффективной организации электронного документооборота.

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В ходе технологического взаимодействия специалисты компаний протестировали работу сервиса ЭДО «Такском-Файлер» с аппаратными ключевыми носителями для электронной подписи «Рутокен ЭЦП 3.0», включая устройства с «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». По результатам испытаний подтверждена корректная совместная работа как на смартфонах и планшетах с ОС Android, так и на смартфонах с iOS.

Носители с NFC значительно упрощают процесс подписания документов. Для выполнения операции достаточно подключить устройство или приложить его к совместимому смартфону или планшету. При этом закрытый ключ электронной подписи остается надёжно защищённым внутри токена, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Такой формат особенно востребован в мобильных сценариях, когда документы необходимо подписывать непосредственно в месте выполнения работ, а не в офисе. Это актуально для водителей и экспедиторов при приёмке и передаче груза, сотрудников складов и распределительных центров, логистов, диспетчеров, а также руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей, которым требуется оперативно подписывать документы во время поездок и командировок.

Решение «Такском-Файлер» поддерживает различные способы использования электронной подписи и работу с несколькими типами носителей информации, включая NFC-токены. Благодаря подтверждённой совместимости с устройствами «Рутокен» пользователи могут выбрать наиболее удобный формат подписания электронных документов без ущерба для безопасности.

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