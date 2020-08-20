Успейте подключить ЭДО «Транскрипт» со скидкой 19%

Хотите упростить работу с документами? Тогда переходите на систему электронного документооборота «Транскрипт». С ней вы забудете о потере документов, о длительных ожиданиях необходимой подписи, а также сэкономите место в офисе и даже ускорите свой темп работы.

Сейчас самое выгодное время для перехода на систему «Транскрипт». До 27 августа вы можете приобрести все тарифы, кроме «100 исходящих», со скидкой 19%. Ознакомиться со всеми тарифными планами можно здесь.

Также для всех, кто подключает систему ЭДО «Транскрипт» впервые, мы дарим 50 отправок документов бесплатно. Это позволит вам протестировать работу документооборота и отправить контрагентам свои первые электронные документы.

6 причин попробовать электронный документооборот «Транскрипт»

Согласование документов внутри компании. Документ можно отправить на согласование сотруднику или целому подразделению. Работа с формализованными и неформализованными документами. Все счета-фактуры, акты и накладные проходят форматный контроль — это исключает возможность ошибок при приеме контролирующими органами. Отправка документов контрагентам, которые пользуются другими операторами ЭДО. Мы взаимодействуем с 13 операторами ЭДО. Тарифицируются только исходящие документы, все входящие — бесплатны. Работа с любой электронной подписью. В системе Транскрипт можно работать с квалифицированной электронной подписью любого аккредитованного УЦ. Сохранение истории документа. В системе фиксируются все этапы движения документа внутри компании: когда и кем был подписан, отправлен или получен документ. Абсолютная защита данных. Документы передаются по защищенному каналу. Вероятность подмены и перехвата данных исключена.

У вас есть ровно неделя, чтобы воспользоваться скидкой 19%. Не упустите возможность попробовать систему «Транскрипт» на выгодных условиях! Переводите документы в электронный формат для облегчения работы.