Дальневосточному инвестору доначислены страховые взносы из-за ошибки в трудовом договоре

Льготы по страховым взносам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток (далее – СПВ) в последнее время являются частым предметом налоговых претензий. Как правило, налоговые органы оспаривают возможность применения пониженных ставок взносов по основанию создания рабочих мест до начала реализации инвестиционного проекта.

Но сегодня, рассматривая одно из дел по резиденту СПВ, мы хотели бы обратить Ваше внимание на еще один нюанс, который в равной мере будет актуален и для иных льготных режимов.

В деле № А73-2410/2021 Арбитражный суд Хабаровского края счел недопустимым применение пониженных тарифов взносов к выплатам в пользу лиц, работающих в обособленных подразделениях за пределами территории СПВ.

Фабула дела

общество заключило соглашение о ведении деятельности на территории СПВ, представив бизнес-плане инвестиционного проекта, в котором наряду с другими сотрудниками включило в штатную численность генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера. К выплатам в их адрес были применены пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные в пп. 13 п. 1 ст. 427 НК РФ;

однако налоговым органом было установлено, что данные руководящие сотрудники выполняли свою трудовую функцию в Москве и в Хабаровске – то есть, за пределами территории СПВ.

Позиция суда

особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусмотренные для резидентов СПВ, устанавливается непосредственно для территории СПВ;

трудовыми договорами с генеральным директором и его заместителем определено, что их рабочее место находится в Хабаровске, а в договоре с главным бухгалтером – в Москве. Следовательно, налогоплательщик не исполнил обязательное условие льготы – создание рабочих единиц в месте осуществления инвестиционного проекта (СПВ), а потому использование пониженных тарифов в отношении вознаграждений топ-менеджмента неправомерно;

доводы Общества об отсутствии в законе условия о привязке созданных рабочих мест к месту осуществления инвестиций судом был отклонены со ссылкой на то, что цель создания СПВ – это ускорение социально – экономического развития соответствующей территории и повышение уровня жизни населения, проживающего именно на данной территории.

Оценка Taxology

Учитывая, что требование о создании новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов в формулировках подобных нормам о режимах СПВ и ТОСЭР содержится и в региональных законах об условиях применения иных налоговых льгот (ИНВ, РИП, региональные льготы по налогу на имущество), то налогоплательщикам следует иметь в виду при обосновании права на льготы, что налоговые органы могут толковать эти условия аналогичным образом – требовать создания рабочих мест именно в районе ведения инвестиционной деятельности.