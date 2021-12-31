Инвестиционная льгота по налогу на прибыль: Верховный Суд поддержал «Северсталь» в споре с налоговиками

20 сентября Верховный Суд РФ вынес определение по жалобе ПАО «Северсталь» на отказ в пониженной ставке по налогу на прибыль, которая предусмотрена в ст. 1 Закона Саратовской области № 131-ЗСО. Об этом споре мы писали ранее.

Напомним, что общество начало применять льготу после принятия к бухгалтерскому учету созданных им производственных мощностей. По мнению налоговой инспекции, пониженная ставка должна была начать действовать раньше, на стадии строительства предприятия. В подтверждение своих выводов проверяющие сослались, среди прочего, на письма Департамента финансов Саратовской области, где отмечено, что моментом начала использования пониженной ставки является первоначальное отражение инвестиций в качестве незавершенных капитальных вложений.

Отклоняя доводы налогоплательщика о том, что экономический эффект инвестиций может быть получен только после ввода в эксплуатацию основных средств, инспекторы отметили, что само по себе осуществление строительства свидетельствует о получении положительного экономического эффекта (повышение занятости в регионе, увеличение спроса на рынках товаров, работ, услуг), что является достаточным для начала отчета льготного периода.

Позиция Верховного суда РФ

Отменяя решения нижестоящих судов и признавая решение налогового органа недействительным, судьи Верховного Суда РФ исходили из следующего:

Рассматриваемая льгота направлена на стимулирование капитальных вложений. Ее существо состоит в частичном освобождении от налогообложения прибыли инвестора. Для применения пониженной ставки налога на прибыль по законодательству Саратовской области значение должны иметь завершенные капитальные вложения. До ввода в эксплуатацию создаваемых основных средств отсутствует база для применения пониженной ставки налога - прибыль от реализации инвестиционного проекта. Получение Саратовской областью положительного эффекта не может обосновывать непредоставление инвестору мер государственной поддержки в виде фактической экономии на налоге. Разъяснения Департамента финансов Саратовской области не могут быть приняты во внимание. Региональный орган исполнительной власти вышел за пределы своих полномочий, направив разъяснения, которые ограничивали права налогоплательщика. Кроме того, указанные разъяснения даны в 2018 г., в то время как инвестиционный проект окончен в 2014 г. В связи с этим письма Департамента финансов Саратовской области нарушают сформированные у субъекта инвестиционной деятельности ожидания стабильности правового регулирования и защищенности капитальных вложений.

Оценка Taxology

Верховный Суд РФ впервые обратился к вопросу налоговых льгот, связанных с инвестированием в форме капитальных вложений. Важно отметить, что судом были сформированы универсальные подходы к оценке подобных налоговых преференций, которые в равной мере могут распространяться и на большинство действующих в настоящее время инструментов налоговой поддержки инвесторов: ИНВ, РИП, СПИК и т. п.

В частности, термин «капитальные вложения» активно используется в актах налогового законодательства (п. 3 ст. 25.8 НК РФ, п. 6 ст. 376 НК РФ, многие региональные законы о льготах по налогу на прибыль и т.д.). Содержание этого понятия часто создает на практике существенную неопределенность. Не ясно, являются ли капитальными вложениями расходы, которые были фактически понесены в целях создания основных средств и обобщены на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные активы», или же капитальные вложения являются таковыми с момента формирования первоначальной стоимости актива и перевода на счет 01 «Основные средства».

Верховный Суд РФ при ответе на вопрос о моменте возникновения капитальных вложений исходил из экономического существа инвестиционной льготы. Судьи посчитали, что пониженная ставка должна применяться с начала эксплуатации объектов инвестирования. Соответственно, термин «капитальные вложения» для целей применения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности следует толковать как расходы, которые были завершены и отражены на счете 01.

Отмечаем, что Верховный Суд РФ подчеркнул необходимость оправдания ожиданий инвесторов, которые состоят в стабильности регулирования и защищенности капитальных вложений. Этот принцип может применяться для толкования законодательства об инвестиционных льготах и в других случаях, где нормативные предписания являются двусмысленными, в том числе и когда на первый план выходит формальное основание для отказа в применении льготы при условии, что инвестиции осуществлены и требуемый социально-экономический эффект достигнут.