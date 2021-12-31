Участник РИП может применять пониженную ставку налога на прибыль ко всем произведенным товарам

30 сентября Арбитражный суд Сахалинской области принял решение по делу № А59-5277/2020 по заявлению ООО «Никольский камень» (далее — общество). Спор возник по поводу применения пониженной ставки налога на прибыль, установленной для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) в соответствии со ст. 284, 284.3 НК РФ. Суд первой инстанции посчитал неправомерным требование налогового органа о применении льгот только к доходу от приращения производства, которое произошло в результате реализации проекта.

Фабула дела

Налогоплательщик реализовывал РИП, направленный на техническое перевооружение карьера, где велась добыча строительного камня с частичной переработкой в щебень различных фракций. Результатом реализации проекта стал прирост производства в 1,53 раза. В связи с расширением предприятия заявитель применял пониженные ставки налога на прибыль.

Налоговый орган не согласился с применением льготы по следующим мотивам:

Согласно п. 1 ст. 284.3 НК РФ (в редакции, которая действовала в спорный период) условием использования пониженной ставки было формирование за счет РИП не менее 90% всех доходов налогоплательщика.

Проверяющие истолковали данное положение, как допускающее применение ставки только при существенном увеличении добычи строительного камня, когда не менее 90% доходов участника проекта приходится на величину такого приращения. То есть, пониженная ставка могла использоваться при приросте производства товаров не менее чем в 9 раз (90% / 10%). В обоснование необходимости существенного прироста добычи инспекторы ссылались на разъяснения Минфина России (например, письмо от 21.03.2018 № 03-03- 06/1/17747).

Согласно п. 2 ст. 288.2 НК РФ участник РИП не имеет права на льготы, если не ведет раздельный учет доходов (расходов) по инвестиционному проекту и по иным видам деятельности. В рассматриваемом случае налогоплательщик не ввел обособленный учет для приращения добычи камня.

Позиция суда

Арбитражный суд Сахалинской области принял решение в пользу участника РИП. В основу позиции судей легли следующие доводы:

Применение льгот по РИП зависит только от осуществления капитальных вложений, предусмотренных инвестиционной декларацией, в пределах, установленных в ст. 25.8 НК РФ сроков (три года при капитальных расходах до 500 млн руб., или пять лет при затратах свыше 500 млн. руб.). Целью РИП может быть производство любых товаров в любом объёме. Произведёнными в рамках РИП будут считаться товары, заявленные в инвестиционной декларации. В рассматриваемом случае декларировались строительный камень и щебень различных фракций. Общество задействовало основные средства, созданные в рамках реализации РИП, на различных стадиях существующего производства. Участник РИП не мог обеспечить привязку конкретного объекта вложений к дополнительному объему продукции, ставшему результатом эксплуатации приобретенного имущества. Поскольку общество производило именно товары, обозначенные в инвестиционной декларации, на мощностях, созданных в ходе технического перевооружения карьера, то продажа таких товаров образует доход от реализации РИП. Оценка инспекторами достижения налогоплательщиками планируемых им целей реализации инвестиционных проектов не входит в компетенцию налоговых органов. В качестве единицы измерения прироста продукции налоговый орган использовал объём добычи в натуральном выражении. Однако и в налоговом учете, и для определения доли доходов по п. 1 ст. 284.3 НК РФ операции фиксируются в денежном выражении. Более того, часть добытого камня общество перерабатывало в щебень, а потому объём камня прямо не корреспондирует выручке от продажи. Общество учитывало на счете 90 бухгалтерского учета операции от РИП, на счете 91 — прочие доходы (аренда, возмещение вреда, курсовые разницы и т.д.). Расходы распределялись пропорционально доходам. Такая методика обеспечивает достижение целей раздельного учета в рамках РИП, а именно разграничение операций по льготируемому проекту и по иным видам деятельности.

Оценка Taxology

В своем решении Арбитражный суд Сахалинской области крайне либерально истолковали условие о 90% дохода по ст. 284.3 НК РФ как касающееся не прироста производства, а лишь льготируемого вида деятельности. Единственным условием для льгот в рамках РИП было названо осуществление минимальных инвестиций (50 или 500 млн руб.) в срок, предусмотренный пп. 4, 4.1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ (три или пять лет). Применение изложенного подхода позволит налогоплательщикам использовать льготы по РИП гораздо более эффективно.

Однако представляется, что на решение суда повлияла невозможность установить корреляцию между конкретными вводами основных средств и произведенной продукцией. Если бы созданное в рамках РИП имущество использовалось инвестором лишь в отношении части добытого камня, арбитражный суд с высокой долей вероятности мог бы поддержать налоговый орган.

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