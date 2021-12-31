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Участника регионального инвестиционного проекта лишат статуса, если он не внес заявленную сумму

Для рубрики Инвестиции
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21 октября Государственная Дума РФ одобрила законопроект № 1145997-7, который расширит основания статуса участника РИП. Теперь основанием для исключения из реестра участников РИП станет также «невыполнение участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта».

На данный момент неисполнение показателей инвестиционной декларации влечет лишение статуса участника РИП только в том случае, если в результате такого нарушения не достигаются суммовые условия, с которыми связывается приобретение статуса участника РИП согласно федеральному и (или) региональному законодательству (например, минимальная сумма инвестиций или минимальное количество нанятых сотрудников).

Теперь же станет возможна ситуация, когда налогоплательщик может быть лишен привилегированного статуса за то, что, например, заявил 1 млрд рублей инвестиций, но за 5 лет вложил только 900 млн рублей, и это при том, что минимум инвестиций для получения льгот в рамках механизма РИП установлен на уровне 500 млн рублей за 5 лет.

Принятие рассматриваемых поправок потребует от инвестора большей тщательности в определении плановых показателей проекта, которые будут заявлены для включения в реестр участников РИП. Вместе с тем, налогоплательщики согласно п. 1 ст. 25.12 НК РФ вправе изменять показатели инвестиционной декларации. Это средство поможет снять риски несоответствия проекта плану: для сохранения статуса участника РИП требуется своевременно оповестить субъект РФ о таком обстоятельстве. 

Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Мы готовы ее обсудить в удобном для Вас формате.

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