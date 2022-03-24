Новое в ТЦО: когда убыточная сделка может стать «рыночной»

ФНС России опубликовала письмо, позволяющее признать убыточную сделку соответствующей рыночным условиям как для целей налогового контроля цен, так и для заключения Соглашения о ценообразовании, предусмотренного главой 14.6. НК РФ.

Вызванные санкциями изменения бизнес-процессов и экономических условий могут создавать ситуации, при которых компании будут вынуждены экспортировать товары с дисконтом. В свою очередь, дисконт может приводить к убыткам.

Как пишет ФНС, такие обстоятельства будут учитываться при анализе контролируемых сделок. В части менее крупных сделок схожие комментарии пока не известны.

Что необходимо учесть компаниям в части налоговых рисков по ТЦО уже сегодня:

Во-первых, нет моратория на налоговые проверки цен, а это значит, что для пополнения бюджета ФНС России может прийти именно к Вам. Продолжайте готовить ТЦО-документации за прошлые периоды и, если необходимо, укрепите ранее проведённые исследования.

Во-вторых, предлагается рассмотреть вопрос о заключении Соглашения о ценообразовании. Это позволит избежать налоговых рисков в дальнейшем на срок от одного до пяти лет.

По мере адаптации бизнес-процессов стоит задуматься о глубоком ТЦО-анализе действующих производственно-сбытовых цепочек. Нормализация рентабельности компаний и перераспределение убытков на экспортёров может существенно облегчить налоговую нагрузку группы.

Также существует риск, что часть сделок перестанет удовлетворять суммовым критериям НК РФ и потеряет статус контролируемых в 2022 году. Несмотря на это мы рекомендуем по результатам закрытия финансового года подготовить «защитные файлы» по таким сделкам.