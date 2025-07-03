Как бухгалтеру повысить свою ценность и почему связка с юристом в 2025 году считается «стандартом качества»

Автоматизация контроля и проверок со стороны ФНС, сложный учет товаров с маркетплейсов, работа с франчайзингом — все это не должно ложиться только на плечи бухгалтера.
Клиент сейчас приходит к эксперту не просто за цифрами, а за решением проблемы. И все чаще эта проблема выходит за рамки знаний бухгалтера, перетекая в юридическую компетенцию.
Сегодня сильный бухгалтер — это специалист, который работает вместе с юристом.
Это не теория, а ежедневная практика. Посмотрим, как эта связка работает на реальных примерах.
Кейс №1. Когда ФНС выставляет неправомерное требование
Проблема. Клиент, применяющий УСН, получает требование от ИФНС. Налоговая в одностороннем порядке решает, что его деятельность не соответствует ставке 1%, и доначисляет налог по ставке 6%, пени и штрафы.
Как сработала связка «Бухгалтер + Юрист». Бухгалтер собирает всю первичную документацию. Юрист проводит правовую оценку документов на возможность оспаривания предъявленного требования. Составляет ряд поэтапных возражений по защите прав клиента: подает обращение в вышестоящий налоговый орган РФ и инициирует разбирательство в арбитражном суде, который в итоге отменяет решение налогового органа о доначислении.
Результат. Признание недействительным требования ИФНС о доначислении УСН до 6%, включая пени и штрафы. Клиент сэкономил миллионы рублей.
Кейс №2. Защита от штрафов Wildberries
Новая реальность. Клиент активно торгует на маркетплейсах. Внезапно площадка выставляет огромный штраф за мнимое нарушение правил.
Как сработала связка «Бухгалтер + Юрист». Бухгалтер собрал документацию из личного кабинета. Юрист проанализировал оферту Wildberries, которую редко кто читает. Поэтапно восстановил хронологию событий, собрал базу, показывающую невиновность клиента. Составил и направил досудебную претензию.
Результат. Штрафы сторнированы в 100% объеме. Деньги возвращены на баланс клиента. Комбинация экспертов спасла бизнес.
Кейс №3. Защита бренда и подготовка к масштабированию
Клиент хочет развивать бизнес по франшизе, но его интеллектуальные права не зарегистрированы: товарный знак и название. Другой предприниматель может их использовать и получать выручку.
Юрист проводит проверку на уникальность и регистрирует товарный знак в Роспатенте. Составляет франчайзинговый договор. Клиенту выданы инструкции: как вести сайт, подбирать подрядчиков, поставщиков, чтобы ФНС не обнаружила признаков дробления бизнеса.
Результат. Товарный знак принадлежит клиенту, он готов продавать франшизы и масштабироваться.
Что это значит для вас как для бухгалтера
Партнерство бухгалтера с юристом — реальность нового времени. При текущей скорости изменений законодательства сопровождение бизнеса нуждается только в командном подходе.
Каждый второй предприниматель приходит на обслуживание от текущих клиентов по рекомендации — это главный показатель честной работы.
Не ждите, когда проблема приведет к краху бизнеса. Если ваши клиенты попали в сложную ситуацию, аналогичную примерам выше — оставьте контактные данные в форме ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
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Комментарии2
С франчайзинговым договором я однажды съехала нормально так. Перед покупкой франшизы тоже к юристу сходите, кстати..
Добрый день!
Спасибо, что поделились своим опытом, хоть и печальным. К сожалению, ваш случай встречается часто.
Именно поэтому мы проверяем и договора, и контрагентов у всех наших клиентов. Проверяем всё: скрытые штрафы, сроки поставки, благонадежность подрядчика.
Если возникнут сомнения — обращайтесь! Мы проконсультируем и поможем в следующем вашем проекте☺️