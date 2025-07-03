ЦОК ОК УСН 03.07 Мобильный
Tax Smart
Ведение бизнеса
Как бухгалтеру повысить свою ценность и почему связка с юристом в 2025 году считается «стандартом качества»

Как бухгалтеру повысить свою ценность и почему связка с юристом в 2025 году считается «стандартом качества»

Коллеги, все помнят времена, когда работа бухгалтера была предсказуемой: дебет, кредит, баланс, своевременная отчетность? Эти времена ушли в прошлое, как и старый Налоговый кодекс. Ведение бухгалтерского учета с каждым кварталом становится только сложнее.

Автоматизация контроля и проверок со стороны ФНС, сложный учет товаров с маркетплейсов, работа с франчайзингом — все это не должно ложиться только на плечи бухгалтера.

Клиент сейчас приходит к эксперту не просто за цифрами, а за решением проблемы. И все чаще эта проблема выходит за рамки знаний бухгалтера, перетекая в юридическую компетенцию.

Сегодня сильный бухгалтер — это специалист, который работает вместе с юристом.

Это не теория, а ежедневная практика. Посмотрим, как эта связка работает на реальных примерах.

Кейс №1. Когда ФНС выставляет неправомерное требование

Проблема. Клиент, применяющий УСН, получает требование от ИФНС. Налоговая в одностороннем порядке решает, что его деятельность не соответствует ставке 1%, и доначисляет налог по ставке 6%, пени и штрафы.

Как сработала связка «Бухгалтер + Юрист». Бухгалтер собирает всю первичную документацию. Юрист проводит правовую оценку документов на возможность оспаривания предъявленного требования. Составляет ряд поэтапных возражений по защите прав клиента: подает обращение в вышестоящий налоговый орган РФ и инициирует разбирательство в арбитражном суде, который в итоге отменяет решение налогового органа о доначислении.

Результат. Признание недействительным требования ИФНС о доначислении УСН до 6%, включая пени и штрафы. Клиент сэкономил миллионы рублей.

Кейс №2. Защита от штрафов Wildberries

Новая реальность. Клиент активно торгует на маркетплейсах. Внезапно площадка выставляет огромный штраф за мнимое нарушение правил.

Как сработала связка «Бухгалтер + Юрист». Бухгалтер собрал документацию из личного кабинета. Юрист проанализировал оферту Wildberries, которую редко кто читает. Поэтапно восстановил хронологию событий, собрал базу, показывающую невиновность клиента. Составил и направил досудебную претензию.

Результат. Штрафы сторнированы в 100% объеме. Деньги возвращены на баланс клиента. Комбинация экспертов спасла бизнес.

Кейс №3. Защита бренда и подготовка к масштабированию

Клиент хочет развивать бизнес по франшизе, но его интеллектуальные права не зарегистрированы: товарный знак и название. Другой предприниматель может их использовать и получать выручку.

Юрист проводит проверку на уникальность и регистрирует товарный знак в Роспатенте. Составляет франчайзинговый договор. Клиенту выданы инструкции: как вести сайт, подбирать подрядчиков, поставщиков, чтобы ФНС не обнаружила признаков дробления бизнеса.

Результат. Товарный знак принадлежит клиенту, он готов продавать франшизы и масштабироваться.

Что это значит для вас как для бухгалтера

Партнерство бухгалтера с юристом — реальность нового времени. При текущей скорости изменений законодательства сопровождение бизнеса нуждается только в командном подходе.

Каждый второй предприниматель приходит на обслуживание от текущих клиентов по рекомендации — это главный показатель честной работы.

Не ждите, когда проблема приведет к краху бизнеса. Если ваши клиенты попали в сложную ситуацию, аналогичную примерам выше — оставьте контактные данные в форме ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Оставьте свои контактные данные в форме и получите «помощь друга» — консультацию нашей команды экспертов «Tax Smart»

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ТАКСМАРТ», ИНН 2130212377, erid: 2W5zFGTPpkx

Информации об авторе

Tax Smart

Tax Smart

Аутсорсинговая компания в налоговом праве

399 подписчиков 2 поста

Комментарии

2
  • Tax Smart

    Добрый день!

    Спасибо, что поделились своим опытом, хоть и печальным. К сожалению, ваш случай встречается часто.

    Именно поэтому мы проверяем и договора, и контрагентов у всех наших клиентов. Проверяем всё: скрытые штрафы, сроки поставки, благонадежность подрядчика.

    Если возникнут сомнения — обращайтесь! Мы проконсультируем и поможем в следующем вашем проекте☺️

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум