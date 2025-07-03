Как бухгалтеру повысить свою ценность и почему связка с юристом в 2025 году считается «стандартом качества»

Автоматизация контроля и проверок со стороны ФНС, сложный учет товаров с маркетплейсов, работа с франчайзингом — все это не должно ложиться только на плечи бухгалтера.

Клиент сейчас приходит к эксперту не просто за цифрами, а за решением проблемы. И все чаще эта проблема выходит за рамки знаний бухгалтера, перетекая в юридическую компетенцию.

Сегодня сильный бухгалтер — это специалист, который работает вместе с юристом.

Это не теория, а ежедневная практика. Посмотрим, как эта связка работает на реальных примерах.