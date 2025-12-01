Как воспользоваться льготами по НДС без рисков доначислений

Но одновременно именно льготы по НДС чаще всего становятся источником споров. Чтобы использовать их без последствий, нужно понимать, как устроена система и какие документы потребует налоговая.
Где начинаются льготы
Базовый перечень освобождений закреплен в ст. 149 НК . Это не точечные «привилегии», а целые отрасли и сферы: медицина, образование, социальные услуги, культура, спорт, религиозная деятельность, продажа лекарств, аренда жилья, финансовый сектор.
К ним добавляются операции, которые в принципе не признаются объектом обложения (ст. 146 НК). Продажа земли, передача имущества в уставный капитал, выдача займа — такие сделки не требуют ни уплаты налога, ни подтверждения права на освобождение.
Есть и еще один нюанс: от некоторых послаблений можно отказаться (перечень операций установлен п.3 ст. 149 НК), при этом в дальнейшем льготу можно возобновить. Иногда компании выгоднее платить НДС, чтобы работать с крупными клиентами на общей системе: у тех возникает право на вычет, а значит, сотрудничать проще.
Учет и декларация: без раздельного никак
Если бизнес совмещает облагаемые и льготные операции, законодатель обязывает вести раздельный учет входного НДС.
по облагаемым операциям налог можно принять к вычету,
по льготным — «входной» НДС включается в стоимость.
Существует лишь послабление: если расходы на льготные операции не превышают 5% от общих за квартал, распределять налог не нужно. Но сам раздельный учет все равно обязателен.
В декларации освобожденные операции отражаются в разделе 7. Указываются коды, стоимость реализации и суммы, которые не могут быть предъявлены к вычету. На практике именно этот раздел часто становится «спусковым крючком» для требований пояснений от инспекции.
Подтверждение права: документы или реестр
После сдачи декларации почти неизбежно приходит запрос. На ответ дается 11 рабочих дней: пять на подготовку и еще шесть на техническую квитанцию.
Закон оставляет два пути:
представить полный пакет документов — лицензии, договоры, акты, счета-фактуры, платежные поручения, подтверждения из госреестров;
направить электронный реестр подтверждающих документов (по приказу ФНС № ЕД-7-15/513).
Второй вариант действует только для операций из пунктов 2 и 3 ст. 149 НК. Включение «лишних» кодов приводит к отказу и необходимости собирать бумажный пакет.
Почему споры все же возникают
Главная причина доначислений — неполный набор документов. Даже если декларация заполнена правильно, инспекция вправе отказать в льготе, если не увидит актов оказания услуг, лицензий или подтверждений оплаты.
Есть и технические риски. ФНС использует систему АСК НДС, которая оценивает налогоплательщиков по уровню «добросовестности». Если компания в зоне риска, запросят максимум документов. А при крупных суммах льготной реализации внимание проверяющих усиливается автоматически.
На что обратить внимание в 2025 году
Льготы по НДС не исчезли, но ужесточился контроль за их применением. Инспекция чаще требует подтверждений, особенно по социальным и образовательным услугам, а также по сделкам, где граница между облагаемой и необлагаемой операцией размыта.
Важно помнить: льгота — это не подарок, а договор с государством, где правила расписаны детально.
Проверяется не только сам факт деятельности, но и наличие лицензий, разрешений, кодов в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Раздельный учет обязателен даже при минимальной доле освобожденных операций.
Неправильное оформление реестра документов равносильно его отсутствию.
От льготы всегда можно отказаться, если работа с НДС выгоднее для бизнеса.
Итог
Льготы по НДС дают реальную возможность снизить налоговую нагрузку, но действуют они только в рамках строгих правил. Освобожденные операции нужно фиксировать отдельно, документы готовить заранее, а при проверках быть готовыми доказать каждую льготу по пунктам закона.
В 2025 году выигрывает тот, кто относится к освобождению не как к «подарку», а как к инструменту. Если этот инструмент использовать правильно — он принесет экономию. Если небрежно — обернется доначислениями и спорами.
