Налоговые льготы по НДС
Как воспользоваться льготами по НДС без рисков доначислений

Налог на добавленную стоимость — один из самых сложных и чувствительных для бизнеса. Он затрагивает почти каждую операцию и всегда в зоне внимания инспекторов. Поэтому любые послабления здесь кажутся особенно привлекательными: возможность заплатить меньше или вовсе не начислять налог.

Но одновременно именно льготы по НДС чаще всего становятся источником споров. Чтобы использовать их без последствий, нужно понимать, как устроена система и какие документы потребует налоговая.

Где начинаются льготы

Базовый перечень освобождений закреплен в ст. 149 НК . Это не точечные «привилегии», а целые отрасли и сферы: медицина, образование, социальные услуги, культура, спорт, религиозная деятельность, продажа лекарств, аренда жилья, финансовый сектор.

К ним добавляются операции, которые в принципе не признаются объектом обложения (ст. 146 НК). Продажа земли, передача имущества в уставный капитал, выдача займа — такие сделки не требуют ни уплаты налога, ни подтверждения права на освобождение.

Есть и еще один нюанс: от некоторых послаблений можно отказаться (перечень операций установлен п.3 ст. 149 НК), при этом в дальнейшем льготу можно возобновить. Иногда компании выгоднее платить НДС, чтобы работать с крупными клиентами на общей системе: у тех возникает право на вычет, а значит, сотрудничать проще.

Учет и декларация: без раздельного никак

Если бизнес совмещает облагаемые и льготные операции, законодатель обязывает вести раздельный учет входного НДС.

  • по облагаемым операциям налог можно принять к вычету,

  • по льготным — «входной» НДС включается в стоимость.

Существует лишь послабление: если расходы на льготные операции не превышают 5% от общих за квартал, распределять налог не нужно. Но сам раздельный учет все равно обязателен.

В декларации освобожденные операции отражаются в разделе 7. Указываются коды, стоимость реализации и суммы, которые не могут быть предъявлены к вычету. На практике именно этот раздел часто становится «спусковым крючком» для требований пояснений от инспекции.

Подтверждение права: документы или реестр

После сдачи декларации почти неизбежно приходит запрос. На ответ дается 11 рабочих дней: пять на подготовку и еще шесть на техническую квитанцию.

Закон оставляет два пути:

  1. представить полный пакет документов — лицензии, договоры, акты, счета-фактуры, платежные поручения, подтверждения из госреестров;

  2. направить электронный реестр подтверждающих документов (по приказу ФНС № ЕД-7-15/513).

Второй вариант действует только для операций из пунктов 2 и 3 ст. 149 НК. Включение «лишних» кодов приводит к отказу и необходимости собирать бумажный пакет.

Почему споры все же возникают

Главная причина доначислений — неполный набор документов. Даже если декларация заполнена правильно, инспекция вправе отказать в льготе, если не увидит актов оказания услуг, лицензий или подтверждений оплаты.

Есть и технические риски. ФНС использует систему АСК НДС, которая оценивает налогоплательщиков по уровню «добросовестности». Если компания в зоне риска, запросят максимум документов. А при крупных суммах льготной реализации внимание проверяющих усиливается автоматически.

На что обратить внимание в 2025 году

Льготы по НДС не исчезли, но ужесточился контроль за их применением. Инспекция чаще требует подтверждений, особенно по социальным и образовательным услугам, а также по сделкам, где граница между облагаемой и необлагаемой операцией размыта.

Важно помнить: льгота — это не подарок, а договор с государством, где правила расписаны детально.

  1. Проверяется не только сам факт деятельности, но и наличие лицензий, разрешений, кодов в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  2. Раздельный учет обязателен даже при минимальной доле освобожденных операций.

  3. Неправильное оформление реестра документов равносильно его отсутствию.

  4. От льготы всегда можно отказаться, если работа с НДС выгоднее для бизнеса.

Итог

Льготы по НДС дают реальную возможность снизить налоговую нагрузку, но действуют они только в рамках строгих правил. Освобожденные операции нужно фиксировать отдельно, документы готовить заранее, а при проверках быть готовыми доказать каждую льготу по пунктам закона.

В 2025 году выигрывает тот, кто относится к освобождению не как к «подарку», а как к инструменту. Если этот инструмент использовать правильно — он принесет экономию. Если небрежно — обернется доначислениями и спорами.

