Как воспользоваться льготами по НДС без рисков доначислений

Где начинаются льготы

Базовый перечень освобождений закреплен в ст. 149 НК . Это не точечные «привилегии», а целые отрасли и сферы: медицина, образование, социальные услуги, культура, спорт, религиозная деятельность, продажа лекарств, аренда жилья, финансовый сектор.

К ним добавляются операции, которые в принципе не признаются объектом обложения (ст. 146 НК). Продажа земли, передача имущества в уставный капитал, выдача займа — такие сделки не требуют ни уплаты налога, ни подтверждения права на освобождение.

Есть и еще один нюанс: от некоторых послаблений можно отказаться (перечень операций установлен п.3 ст. 149 НК), при этом в дальнейшем льготу можно возобновить. Иногда компании выгоднее платить НДС, чтобы работать с крупными клиентами на общей системе: у тех возникает право на вычет, а значит, сотрудничать проще.