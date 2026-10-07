Дата актуализации: 7 октября 2026 года.
GEO продвижение сайта — это когда компанию начинают упоминать нейросети, отвечая на вопросы её покупателей: при ИИ-ответе над выдачей Google по первой ссылке кликают на 58% реже, по исследованию Ahrefs на данных декабря 2025 года. Деньги за эту работу часто берут по старой схеме: в рекламе обещают результат, а по договору платят за занятость подрядчика. Против схемы «платите за процесс» Команда Козулина ставит один разовый платёж в 30 000 ₽ за неделю. В первый день заказчик видит план этой недели: какие запросы взяты, где выйдут статьи и когда снимут ответы нейросетей до и после.
Дальше по порядку: из каких шагов складывается приём и какие строки договора, счёта и отчёта его выдают. Потом цены агентств по их собственным прайсам и то, что вписать в договор, чтобы бухгалтерия оплачивала работу, которую можно проверить.
Как за минуту понять, за что с вас берут деньги в GEO продвижении
Хватит четырёх вопросов к документам, специальные знания не нужны.
В рекламе обещан результат, а предмет договора звучит как «оказание услуг по продвижению», без перечня работ с количеством.
Платёж помесячный и вперёд, а дата первого результата, который можно проверить, не названа.
В отчёте перечислены действия: «проведён аудит», «ведётся работа». Ответов нейросетей со скриншотами и датами там нет.
Список вопросов, по которым будут проверять нейросети, до оплаты вам не показали.
Совпали три пункта из четырёх, значит, вы оплачиваете занятость подрядчика. Показать результат вам никто не обязался.
Как продают продвижение в ответах нейросетей: пять шагов от рекламы до допродажи
Схема пришла из поискового продвижения. Поменялось слово на витрине, шаги остались прежними.
Шаг 1. Громкое обещание на странице агентства
Крупно написано про итог: «нейросети будут рекомендовать вас», «попадёте в ответы ChatGPT». Человек видит громкий кейс и хочет так же. Владелец, который через это прошёл, вспоминал: «Обещали ТОП-10 за день и бонусы. Думаю — прикольно, гляну. А оказалось — замануха ещё до начала». Илья Козулин работает с сайтами с 2000 года и застал обе версии этой витрины: сначала на ней писали «ТОП-10 за неделю», теперь пишут про ответы ChatGPT. Слабое место у обеих витрин общее: заказчик не держит в руках перечня вопросов и не видел, что нейросети отвечают сегодня, поэтому сверить обещание ему не с чем.
Шаг 2. Тёплый разговор по имени вместо цифр о нише
Менеджер говорит тепло и лично: «Иван, смотрите. Вот в вашей ситуации…» — звучит как забота. Человек начинает доверять раньше, чем увидел хоть одну цифру о своём рынке. Неудобные вопросы про состав работ на этом шаге уже не звучат.
Тон на этом шаге весит больше любых цифр. Человек, на которого раньше давили, выбирает по манере разговора: «Спокойно общаются — не давят — значит, не кидалы». Другой после напористых молодых менеджеров ищет собеседника постарше и через пару месяцев признаётся себе, что ошибся: «Старше, а опять та же муть». Спокойный голос и возраст менеджера в договор не попадают, и сверить с ними акт за месяц нельзя.
Шаг 3. Договор на услуги продвижения без перечня работ
Потом приходит договор. Один владелец малого бизнеса запомнил его почти дословно.
«Абсолютно стандартный договор на обычное продвижение сайта – как у всех подобных компаний: 3 месяца на какие-то результаты, работы начинаются после предоплаты и никаких гарантий!» До этого ему обещали «сначала результат – потом оплата», а в договоре подрядчик потребовал предоплату без гарантий.
С точки зрения закона всё чисто. По статье 779 ГК РФ исполнитель обязуется оказать услуги, то есть совершить определённые действия, а заказчик обязуется их оплатить. Итог в предмет такого договора не входит, пока его не вписали отдельной строкой.
Шаг 4. Отчёт агентства о действиях без ответов нейросетей
Через месяц приходит отчёт: аудит проведён, рекомендации переданы, семантика собрана. Всё это правда сделано, претензий нет. Нет ответа на один вопрос: называют ли теперь компанию нейросети и пришли ли с этого заявки.
Шаг 5. Допродажа: «нужна ещё реклама»
Движения не видно, и заказчику предлагают добавить денег: на ссылки, на рекламу, на новые материалы. Схема «Просто подключите рекламу» подкупает тем, что всё выглядит легко, быстро и без боли. На деле рекламу настраивают, бюджет сливают и уходят. Итог человек описал коротко: «Они настроили, потом сказали: нужна ещё. А толку — 0». У клиента не остаётся ни базы, ни структуры, есть только расходы.
Как те же пять шагов проходит заказчик, который платит за проверяемую работу
Тёплые слова о «вашей ситуации» проверить нечем. На первый разговор Команда Козулина приносит бесплатный разбор «Точка 0» на десять-пятнадцать страниц. Ситуация заказчика расписана в нём цифрами: какой спрос на его услугу по Вордстату, какую выручку это даст при его среднем чеке и чьи сайты сейчас забирают его покупателей. Каждую цифру он перепроверяет сам.
Вместо «3 месяцев на какие-то результаты» с предоплатой Команда Козулина выставляет за первый шаг один счёт на 30 000 ₽. Расписание этой недели заказчик читает в тарифе, когда ещё ничего не заплатил: заполненный бриф, запросы, тексты, созвон по итогам.
Цену отчёта из одних действий Команда Козулина узнала на собственном проекте. Заказчик просил перечень сделанного раз в неделю, а на обязательном созвоне раз в месяц не помнил из этих перечней ни строчки. На вопрос, зачем ему такие отчёты, он ответил: «Если вы пишете отчёт, значит что-то делаете». Отчёт Команды Козулина начинается с денег заказчика: визиты за месяц, заявки и звонки, причём цифры взяты из его же счётчика и CRM. Скриншоты ответов нейросетей лежат ниже.
Допродавать после первой недели нечего. Цену продолжения, от 100 000 ₽ в месяц, Команда Козулина называет до первого платежа, и размещения статей на внешних площадках в неё уже входят.
Признаки приёма в договоре на продвижение в нейросетях
Проверяются три документа: договор, счёт и отчёт. Вот что выдаёт оплату процесса.
В предмете договора нет перечня работ с количеством: сколько запросов, сколько материалов, на каких площадках.
Не назван срок первого отчёта со скриншотами ответов нейросетей.
Список вопросов для проверки не приложен к договору и не отправлен письмом.
Оплата за квартал вперёд, условия расторжения мелким шрифтом.
Отчёт пестрит словами «в процессе» и «подготовлены рекомендации», а адреса опубликованных статей в нём не приведены.
На вопрос о первой неделе отвечают «продвижение — это долго».
Менеджер больше говорит о вашей ситуации, чем показывает данных о ней.
Четыре пункта из семи — повод пересмотреть договор до следующего платежа.
Третий пункт закрывается письмом. Список вопросов для замера Команда Козулина присылает заказчику до старта, а ответы по ним снимает вручную: скриншот плюс полный текст страницы со ссылками на источники. Перечень вопросов дальше остаётся прежним, так что любой новый снимок заказчик кладёт рядом с первым и сравнивает без посредников.
Предмет договора на продвижение в нейросетях: пример двух формулировок
Пример условный, обе формулировки собраны для иллюстрации.
Плохо: «Исполнитель оказывает Заказчику услуги по продвижению интернет-ресурса Заказчика в нейросетях и поисковых системах в объёме и порядке, согласованных сторонами. Оплата производится ежемесячно авансом до пятого числа текущего месяца. Отчёт об оказанных услугах предоставляется по окончании месяца».
Хорошо: «Исполнитель в течение семи календарных дней с даты оплаты подбирает пять запросов по данным Яндекс Вордстата (Приложение 1). Готовит и публикует три статьи на площадках из Приложения 2. Снимает ответы нейросетей по вопросам из Приложения 3 в первый и последний день срока, со скриншотами и датами. Стоимость этапа составляет 30 000 рублей».
Во втором варианте каждую строку акта можно сверить со ссылкой, скриншотом или приложением, в первом сверять не с чем.
Кому выгодна абонентская оплата GEO продвижения
Подрядчику абонемент удобен простой арифметикой: деньги приходят каждый месяц, что бы ни поменялось у клиента. Чем дольше тянется процесс, тем дольше идёт платёж, и спешить с результатом исполнителю незачем.
Автор метода Козулина говорит о сроках в поисковом продвижении без смягчений. «Тот, кто возьмётся за эту работу и скажет: „Всё будет в порядке через 3–6 месяцев», — просто хочет получить с вас денег все эти 3–6 месяцев».
Сам абонемент обманом не является. Беда начинается, когда в нём не записано, что заказчик получает за месяц и как это проверить без подрядчика.
Абонемент можно превратить в оплату по этапам, не меняя суммы. Для этого к договору прикладывают ежемесячное задание: сколько статей выйдет, на каких площадках, по каким вопросам снимут ответы нейросетей и в какой день. Акт за месяц подписывают против этого задания, строка за строкой. Если статья не вышла, строка в акте остаётся пустой, и сумму за неё обсуждают до оплаты следующего месяца.
Почему заказчик соглашается на продвижение сайта без описанного результата
Приём опирается на три привычки заказчика, и ни одну из них он за собой вовремя не видит.
Первая вещь — просьба «Мне бы просто трафика нагнать». Логика у неё простая: будет трафик, и всё пойдёт. За ней прячется тревога «Если цифры вырастут — станет спокойно». Подрядчик продаёт цифры, заказчик платит, пока не выясняется, что посещений много, а покупок нет. Настоящая задача звучит иначе: «Хочу понять, где реальный отклик от клиентов, а не просто цифры». Заказчику с такой просьбой Команда Козулина ставит одно условие: трафик в отчёте стоит только рядом с заявками и звонками, а переходы из нейросетей выделены в его аналитике отдельной строкой. Звонки и визиты он видит рядом, в одном отчёте.
Вторая: «Я знаю, что SEO — это долгая история. Но требую «что изменится через 2 недели?»». Человек понимает, что быстро не бывает, и всё равно ставит ультиматум из страха за деньги. На такой ультиматум Илья Козулин отвечает так: «Результат может быть быстрым, если не затягивать сроки и не кидаться в крайности. Крайность — заходить сразу по самым частым запросам и ждать, что тебя назовут лучшим, когда ты им ещё не являешься». Поэтому Команда Козулина сначала проверяет, кого нейросети называют по запросам ниши сегодня, и первыми берёт из Вордстата пять запросов, на которые бизнесу есть что ответить. Через неделю эти пять запросов стоят в ТОП ответов нейросетей, и заказчик видит это на двух снимках с датами: в день старта и в последний день.
Почему неделя здесь реальна, объясняет разница механики. Обещание «ТОП за неделю» в обычном поиске выполнить нельзя: поисковик неделями обходит страницы заново, а вес домена набирается годами. А статья, написанная под ответ нейросети, публикуется на стороннем сайте с многолетней репутацией, и робот поисковика забирает её в индекс в тот же день.
Третья: усталость. «Я не хотел больше объяснять. Поэтому согласился». Когда сил на переговоры нет, договор подписывают не читая, и выигрывает тот, кто его составлял. Устают обычно от одного и того же: каждому новому подрядчику заново пересказывать, кто покупатели и о чём они спрашивают. Этот пересказ Команда Козулина с заказчика снимает: записи его звонков и выгрузку из CRM команда изучает сама, как сырьё для работы. Рассказывать свой рынок с нуля владельцу больше не приходится, и силы остаются на то, чтобы прочитать предмет договора.
Бывает и состояние после нескольких подрядчиков подряд. Выбирать уже нет сил, осталась одна надежда: «Они вроде нормальные. Просто попробую. Ну хуже же не будет». Через пару месяцев человек снова в той же точке и говорит про себя жёстко: «Знал же. Но всё равно пошёл». Фразу «хуже не будет» стоит проверить одним вопросом до оплаты: что останется у меня на руках, если результата не будет.
Рядом стоит тип заказчика, которого прошлый подрядчик уже обжёг. Звучит он осторожно, мягко, с тревогой. Всё время уточняет, но боится показаться навязчивым. Выбирает такой человек по договорам, красивым обещаниям и слову «гарантия». На его главный вопрос «Вы точно не исчезнете после оплаты?» Команда Козулина отвечает распорядком: план недели лежит перед ним в первый день, а связь каждый день держит основатель или менеджер.
Что происходит с рынком услуг продвижения в нейросетях
Когда многие подрядчики продают процесс, заказчик перестаёт их различать. Клиент сравнивает подрядчиков, но ничему уже не верит: «Все одинаковые. Все обещают. Все говорят одно и то же. Где вы были раньше?» Он продолжает искать, проверяет стиль речи и уходит при первом клише. Слушать обещания он устал, поэтому Команда Козулина даёт ему сравнить документы: цены всех тарифов открыты на сайте, а разбор его ниши лежит у него на руках ещё до договора. Автор метода Козулина про отрасль высказался одной фразой: «За отрасль мне стыдно всегда».
При этом сильные участники с проверяемыми фактами на рынке есть. Head Promo получила первое место WDA 2026 за работу с ответами нейросетей и расписывает услугу на восемь этапов, от анализа присутствия бренда до отчётов. Kokoc ведёт гайд по GEO с собственными данными, у «Ашманова и партнёров» есть гайд на 2026 год и своя академия. По штату крупные агентства сильнее небольших команд: у Kokoc больше 400 специалистов, у Demis Group около 700 сотрудников.
Сильных видно и в самих ответах нейросетей. Команда Козулина своими руками прогнала 136 вопросов о продвижении в нейросетях через четыре системы и сохранила снимок каждого ответа. Опрос шёл 22 сентября 2026 года, в нём участвовали чат Алисы, DeepSeek, ChatGPT и Google AI Overview, то есть блок с готовым ответом, который Google ставит выше ссылок. В 296 ответах на коммерческие вопросы Пиксель Плюс назван 50 раз, «Ашманов и партнёры» 34 раза, Digital Geeks 22 раза. Ссылки в ответах чаще ведут на отраслевые медиа и каталоги, сайты агентств стоят ниже.
Что отвечают нейросети на вопросы о GEO продвижении: замер 22 сентября
Кроме общего прогона, в тот же день отдельно сняты ответы на запросы этой темы, теми словами, какими их набирают люди. ChatGPT опрошен 23 и 27 сентября. Ниже пересказано, кого назвали системы и откуда они взяли ответ.
Ответ Google по запросу «geo продвижение сайта» упомянул двоих, «Ашманова и партнёров» и Demis Group, со ссылками на их собственные сайты, на отраслевой рейтинг и на Яндекс Практикум. Алиса агентств по имени не назвала: ответ собран со страниц студий, сайта Kokoc, блога Манго Офиса и справки Яндекс Директа. DeepSeek взял ответ из каталогов агентств и блогов небольших студий, одна из них белорусская.
На запрос «заказать продвижение в нейросетях» Алиса назвала агентство «Ковалевы» и Пиксель Плюс. Google снова назвал «Ашманова и партнёров», а DeepSeek перечислил сразу пять агентств, среди них Пиксель Плюс, Rush Agency и Demis Group. Ссылался DeepSeek на «Коммерсантъ», AdIndex и сервис Similarweb.
Про гарантии попасть в ответ Алиса с DeepSeek высказались, не дав ни одного источника. Google в том же вопросе опирался на агентские блоги и видео с YouTube. ChatGPT в конце сентября отвечал без ссылок на пять вопросов из шести. Только по запросу о заказе он сослался на два сайта небольших агентств.
Когда спросили, замечают ли нейросети отдельно взятый сайт, DeepSeek полез в англоязычный интернет и принёс магазины расширений для Chrome и Firefox, плагины для WordPress и статью из Search Engine Journal. У Алисы ответ сложился из справочных страниц конструкторов сайтов и обучающего текста про ИИ-поиск.
Что из этого следует для заказчика. Агентство, которое нейросеть назвала по запросу о заказе, попало в ответ через чужие страницы: каталоги, деловые медиа, отраслевые обзоры. Собственный сайт агентства в ссылках стоит реже. С вашим бизнесом это работает так же: в ответ попадает тот, о ком написано на площадках, которые нейросеть читает.
Это срез одного дня. Через неделю на тот же вопрос придут другие ссылки. Честное сравнение возможно, только если вопрос слово в слово тот же и задан той же системе.
Сколько стоят услуги GEO продвижения на сайтах агентств
Цифры переписаны с официальных страниц услуги 28 сентября 2026 года и перепроверены 4 октября. Формулировки цен оставлены агентские.
Demis Group: «Эконом» (30 000 ₽), «Стандарт» (55 000 ₽) и «Бизнес» (80 000 ₽) подключают лишь вместе с их SEO; «Базовый» идёт бесплатно внутри SEO, «Мегатрон» стоит 137 000 ₽ или 95 900 ₽ со скидкой. Все цены помесячные.
VVERH DIGITAL: младший тариф 86 000 ₽, старший 200 000 ₽, оплата помесячная.
Head Promo: месяц обходится в сумму между 98 000 и 370 000 ₽, проверочных вопросов по тарифу от 10 до 50.
Kokoc: ежемесячно от 100 000 ₽, а тексты оплачиваются сверх этого, 500 ₽ и выше за каждую 1000 знаков.
Пиксель Плюс: ежемесячный платёж начинается со 129 900 ₽ и поднимается до 500 000 ₽.
Digital Geeks: два тарифа, с порогом 150 000 ₽ и с порогом 250 000 ₽ за месяц.
«Ашманов и партнёры»: GEO и оптимизация под ответы нейросетей от 180 000 ₽, цена с главной страницы.
Rush Agency: за отдельный аудит под нейросети просят от 150 000 ₽, за связку SEO и GEO от 200 000 ₽ ежемесячно.
Просьба «скажите сразу цену» понятна. Её произносит тот, кого раньше заманивали в разговор, а потом втягивали в дорогое: «Если сразу честно сказали сумму — значит, можно думать дальше». Сумма без состава защищает плохо. Человек берёт тариф по цене, пропускает разговор о том, что в него входит, и через месяц снова чувствует себя обманутым. Поэтому к любой сумме в коммерческом предложении стоит просить три числа: сколько запросов, сколько статей и в скольких нейросетях идёт замер.
Разница больше чем в пятнадцать раз объясняется составом. В одних тарифах только отслеживание упоминаний, в других тексты, репутация и персональный стратег. Цена без состава ничего не говорит, поэтому Команда Козулина пишет состав рядом с суммой: 30 000 ₽ платят один раз за неделю, в которую входят пять запросов, три статьи и снимки ответов до и после. Помесячная работа стоит от 100 000 ₽: в неё входят 15 запросов, восемь-десять статей за месяц и проверка ответов четырёх нейросетей раз в месяц.
Чем кончается продвижение без договора на результат
Итог приёма укладывается в одну фразу: посещения есть, продаж нет. Или ещё короче: деньги ушли, и куда, понять нельзя.
Посчитаем на условных числах. Квартал абонемента по 100 000 ₽ в месяц обходится в 300 000 ₽. Без описанного результата эти деньги оплачивают действия, и претензию предъявить не к чему. Деньги под риском Команда Козулина ограничивает одной неделей: заказчик платит 30 000 ₽, в конце сверяет снимки ответов по своим вопросам и сам решает, продолжать ли.
Бывает дороже. «Сайт обещали за 3 мес., сдали за 7», — так описывает свою историю владелец сезонного бизнеса. Задержка на четыре месяца стоила ему выручки целого сезона. Сезонному заказчику Команда Козулина делает расчёт окупаемости ещё до договора, по его собственному чеку, и показывает его без поправок: одному ресторану с разовым визитом гостя платное продвижение не окупалось, и это обсудили до подписи. Решение, тратить ли деньги перед сезоном, владелец принимает по своим цифрам.
Последняя стадия похожа на отстранение: «Я больше не вникаю. Я просто смотрю: если продаж нет — значит плохо». У человека разрушено желание понимать и участвовать, и подрядчик с этого дня работает без присмотра. Заставлять такого владельца снова вникать бесполезно. Бриф о его бизнесе Команда Козулина собирает сама по открытым данным, ему остаётся прочитать и поправить, а продажи он по-прежнему смотрит в своей аналитике.
Что рассказывают заказчики после продвижения сайта по такой схеме
Владельцы, которых этот приём задел, рассказывали о нём в интервью. На вопрос «Когда вы всё поняли — вы ругали их или себя?» один ответил: «Себя. Потому что я уже был здесь. Уже знал запах. Уже чувствовал ритм. А всё равно решил: «Дам шанс»».
На вопрос, что болело сильнее, тот же человек сказал: «Бессилие. Потому что я знаю, как должно быть. Но не могу сам всё тянуть. Я устал быть сам себе SEO». Злости на подрядчика в обоих ответах нет. Есть усталость: договор снова был про процесс, а проверять всё пришлось самому. Тексты, размещения и замер такой владелец отдаёт Команде Козулина целиком, а себе оставляет одно дело: сверить снимки ответов с датами и цифры заявок в своей аналитике.
Ещё одна фраза из тех же записей короче остальных: «Я не могу снова пережить тишину после денег». Тишина начинается, когда счёт оплачен, а следующий разговор назначен через месяц. После оплаты Команда Козулина созванивается с заказчиком по ходу работы, чаще раза в месяц, а один созвон в месяц обязателен при любом раскладе. Месяц молчания между оплатой и отчётом в таком порядке просто не помещается.
Кто чаще попадается на приём при заказе продвижения в нейросетях
Владелец, которому нужен сайт с заявками «как у конкурента»
Увидел кейс, рекламу, результат «за 6 дней» — и захотел. Вопросов не задаёт, бриф его злит: «Вы что, сайт делать не умеете?» Ему достаточно одной защиты: до оплаты попросить перечень работ первой недели с количеством.
Хуже, когда копируют форму целиком: у конкурента стоит всплывающее окно, значит, и себе такое же. Через полгода такой владелец говорит: «Мы сделали всё как у них — а у нас не работает». Чужой сайт показывает, как выглядит страница, а почему она приносит заявки, по нему не видно.
Сезонный бизнес, которому срыв сроков стоит выручки
Не потерять сезон продаж для него важнее всего, и он злится на каждую задержку. В договоре ему нужен срок первого результата и право расторгнуть договор, если срок сорван. Разговор с ним стоит вести на языке выручки: какая работа к какому сезону даст заявки.
Обжёгшийся заказчик: можно ли верить новому агентству
Хочет верить, но постоянно ищет подтверждения безопасности. Подпись под словом «гарантия» его успокоит, но не защитит. Если вы уже были в такой истории, просите показать действия: план недели, маленькую проверку, скриншоты с датами.
Просят «просто трафик» вместо заявок с сайта
Хочет, чтобы цифры выросли. До оплаты ему стоит спросить, как подрядчик свяжет свою работу с заявками и звонками. Рост посещаемости сам по себе ни о чём не говорит.
Устал объяснять и подписывает договор на продвижение не читая
Соглашается, чтобы закончить разговор. Ему подойдёт одно правило: не подписывать в день первой встречи и прочитать предмет договора вслух. Непонятно, что будет сделано за деньги, — вот и ответ.
Маркетолог, которому отчитываться перед собственником
Подрядчика выбирал он, а вопросы о деньгах задают ему. На ежемесячной встрече собственник спрашивает одно: сколько заявок пришло и во что они обошлись. Графики видимости на этот вопрос не отвечают. Маркетологу стоит до подписи договориться, что первая строка отчёта будет та же, что спрашивает собственник, и что визиты из чат-ботов получат в Метрике свою строку ещё до первого отчёта.
Бухгалтер, который согласует счёт агентства
Подрядчика он не выбирал, зато счёт ложится к нему на стол. Согласовать бухгалтер может только то, что расписано: работы этапа списком, у каждой своя сумма. Абонентская плата одной цифрой на такие строки не делится, и проверять в ней нечего.
Хочет сначала разобраться в продвижении сам, а потом передать
После прошлых подрядчиков такой владелец никому не доверяет и решает: «Я сам всё пройду, потом отдам. Нельзя сразу доверять». Временная мера становится системой, он выгорает и через полгода говорит: «Опять всё на мне. Опять не вывез». Разобраться самому полезно, но в одной точке: научиться задавать нейросетям вопросы своих покупателей и сохранять ответы с датой. Остальное можно отдавать по этапам, проверяя каждый по скриншотам и ссылкам.
Уходит от прежнего подрядчика по продвижению сайта и боится сбоя
Смена исполнителя пугает отдельной историей. Нечистоплотный специалист, уходя, правит файл robots.txt и закрывает сайт от индексации или ставит переадресацию с главной страницы на чужой адрес. Через месяц он возвращается со словами: «Посмотрите, без меня стало всё хуже, давайте я это исправлю». Защищает от этого опись доступов при расторжении и снимок robots.txt и главной страницы в тот же день. Если через месяц файл отличается от снимка, его кто-то правил, и это видно без специалиста.
Что делает честный подрядчик по GEO продвижению вместо приёма
Честный подрядчик описывает, что именно сделает, и даёт способ проверить это без него.
До оплаты он показывает вопросы, по которым будет мерить, и фиксирует, где компания стоит сегодня. Если он обещает вывести запросы в ТОП ответов нейросетей за неделю, заказчик проверяет это сам: вопросы у него на руках, первый снимок сделан до начала работы.
Похожие части процедуры есть и у других агентств. Demis Group пишет на странице услуги про еженедельное отслеживание упоминаний в шести системах, от Алисы до Perplexity. VVERH DIGITAL бесплатно готовит аудит, присылает его PDF-файлом через день-два и разбирает с клиентом по телефону. Digital Geeks следит за ответами ChatGPT, Алисы, Gemini и GigaChat на собственной платформе ChatLift.
Смотреть стоит на одно: попала ли процедура в договор. Процедура на сайте и процедура в договоре — разные документы.
На первом созвоне честного подрядчика видно по тому, что он спрашивает. Он интересуется средним чеком, тем, какие вопросы покупатели задают менеджерам, и сколько заявок приходит сейчас. Подрядчик, который продаёт процесс, спрашивает о бюджете и сроке договора. Первому нужны ваши цифры, чтобы было с чем сравнить результат, второму нужен размер абонемента.
Как читать отчёт подрядчика по продвижению в нейросетях
Отчёт показывает, за что вы заплатили, если каждую его строку можно открыть.
Строка «опубликованы материалы» стоит рядом со ссылками на вышедшие статьи и датами. Строка «проведён замер» стоит рядом со списком вопросов и скриншотами ответов с датой прогона. Строка «доработан сайт» стоит рядом с перечнем изменённых страниц.
Как часто отчитываться, агентства решают по-разному. Kokoc обещает ежемесячный отчёт о видимости в нейросетях, Head Promo в старшем тарифе даёт еженедельную отчётность, Rush Agency отчитывается раз в две недели. Частота сама по себе ничего не доказывает: важно, есть ли в отчёте ссылки и скриншоты.
Отчёт вообще легко принять за саму работу. Человек, которого раньше обманули, держится за него как за якорь: «Если прислали отчёт, значит, что-то происходит». Сам он отчёт не читает, но без отчёта ему тревожно. Потом выясняется, что отчёты приходили, а сайт стоял, и вывод звучит горько: «Я сам поверил, потому что красиво. А потом — опять ничего».
Границу между работой и её имитацией автор метода Козулина проводит одной меркой: «Если работа приводит к росту — это работа. Если всё ограничивается отчётами и отговорками — это имитация». Для бухгалтера, который принимает акт, это значит простую вещь: строка акта без ссылки, скриншота или цифры из CRM подтверждает только то, что подрядчик был занят.
Графики без единой ссылки и без единого скриншота ответа описывают процесс. Первой строкой в любом отчёте стоит искать заявки и звонки за месяц: их можно сверить со своей CRM.
Удобный отчёт для бухгалтерии и собственника читается за пять минут сверху вниз. Сначала визиты на сайт, обращения и звонки за прошедший месяц, переходы из нейросетей отдельной строкой. Потом список вышедших статей со ссылками и датами. Потом таблица вопросов замера: где компанию назвали, где назвали конкурента, где не назвали никого. В конце планы на следующий месяц и места, где работа отстала. Отчёт, в котором нет последнего пункта, обычно рассказывает только об успехах.
Продвижение в нейросетях: за какую работу платить
Продвижение в нейросетях складывается из работы, которую видно снаружи: статьи на внешних площадках, одно и то же описание фирмы в справочниках, доработка сайта и замер по одному и тому же списку вопросов.
Зачем это бизнесу, показывает исследование Semrush от июля 2025 года: посетитель из ИИ-поиска по конверсии в 4,4 раза ценнее посетителя из обычной выдачи. Нейросеть уже сравнила варианты за человека, и он приходит с решением.
Переходов при этом становится меньше. Pew Research Center посмотрел на поведение людей в марте 2025 года: если Google показывает над результатами ИИ-сводку, люди кликают по обычной ссылке в 8% визитов, а без сводки в 15%. По ссылке внутри самой сводки кликают в 1% визитов. Часть покупателей решает по тексту ответа и до сайта не доходит, поэтому важно, что в этом тексте написано о вашей компании.
Масштаб того же поведения показала Bain & Company в феврале 2025 года. Из её опроса следует: восемь потребителей из десяти как минимум в 40% случаев читают готовый ответ и дальше ни на какой сайт не идут.
Технических секретов для попадания в такой ответ Google не требует. В справке Google Search Central сказано, что особых условий для ИИ-ответов над выдачей и для режима AI Mode Google не ставит. Хватает того, что страница проиндексирована и годится для показа с фрагментом текста (сниппетом). Ответ собирается сразу по нескольким родственным запросам, поэтому ссылок в нём бывает больше, чем в обычной десятке, и они разнообразнее.
У ChatGPT своё условие. По описанию роботов OpenAI, сайт, который закрыл в robots.txt робота OAI-SearchBot, в ответах поиска ChatGPT не показывается. Есть ещё GPTBot: он забирает тексты, на которых учат модели. Пускать или не пускать каждого из двух роботов владелец сайта решает отдельной строкой.
Отсюда главный риск при заказе: старые приёмы SEO в ответах нейросетей работают плохо. Один заказчик написал об этом коротко: «Мое агентство использует устаревшие методы, которые больше не работают». Принстонская группа проверила это на 10 000 запросов и описала опыт в статье о GEO для конференции KDD 2024. Цитаты, цифры и ссылки на источники подняли заметность текста в ответах примерно на 27–41%. Набивка текста поисковыми фразами дала результат ниже исходного. Поисковые фразы Команда Козулина по тексту не рассыпает: факты о бизнесе заказчика сводятся в одно досье, и каждая статья повторяет одни и те же проверяемые цифры слово в слово. Владелец находит свои цифры в вышедших статьях, ссылки на которые стоят в отчёте.
В методе Козулина разница записана одной фразой: «Реклама покупает показ. Объяснение покупает пересказ». Платить стоит за тексты, из которых нейросеть сможет пересказать, чем ваша компания отличается.
Заказать продвижение в нейросетях: пять строк для договора
Если вы решили заказать продвижение в нейросетях, в договоре должны стоять пять вещей.
Перечень работ: число запросов, число материалов и площадки, где они выйдут.
Вопросы для замера приложением к договору.
Срок первого отчёта и его вид: скриншоты ответов с датами.
Расторжение без штрафа после первого этапа.
Оплата этапами.
Пункт о расторжении весит больше, чем кажется при подписи. Человек, которого подрядчик уже бросал, спрашивает: «А если не сработает?» За вопросом стоит простое желание, чтобы при неудаче у него остался выход и деньги не пропали целиком. Выход записывают в договор до оплаты: что остаётся у заказчика при остановке, в какой срок передают доступы и материалы, какая часть суммы не возвращается.
Длинный первый этап с предоплатой за квартал оставляет заказчика без выхода. Первый этап у Команды Козулина длится семь дней: в работу идут пять ваших запросов, под них выходят три статьи на чужих сайтах. Ответы нейросетей по этим запросам сохраняются в первый и в последний день, а после недели можно остановиться без штрафа.
Услуги GEO продвижения: из чего состоит работа
Полный набор выглядит так: разбор ниши, подбор запросов, доработка сайта, одинаковое описание фирмы в Яндекс Картах, 2ГИС и каталогах, публикации на сторонних сайтах и регулярный замер.
Одинаковое описание фирмы звучит скучно, но проверяется за десять минут. Разложите рядом три описания компании, с сайта, из Яндекс Карт и из 2ГИС, и сравните название, адрес, часы работы и описание услуг. Если в одном месте «ремонт и обслуживание», в другом «сервис», а часы разные, нейросеть при споре источников может выбрать любую версию или промолчать. Поправить карточки можно своими силами до любого договора.
Запросы, подобранные под красивый отчёт, показывают рост там, где никто ничего не ищет. Запросы для заказчика Команда Козулина берёт из статистики Яндекса (Вордстат) и Google (Keyword Planner), поэтому против каждой фразы в списке стоит, сколько раз её набрали за месяц. Формулировки покупателей берутся из отзывов о компаниях ниши, их читают до тысячи. Как устроены замер и разбор отзывов, описано на странице метода: teamkozulin.ru/method.
Аудитория у этой работы уже большая. По опросу ВЦИОМ 13–15 декабря 2025 года, нейросетями за год пользовались 73% опрошенных. За советами по разным темам к нейросетям обращаются 56% их пользователей.
Часто работу заказывают ради красивого сайта. Логика понятная: «Красиво, чисто, аккуратно — значит, норм». Через год заявок нет, а владелец признаётся, что сам не может сказать, что сайт обещает покупателю. Для нейросети аккуратность страницы мало что значит: она пересказывает факты, а их на красивой странице может не оказаться вовсе.
Агентство или частный специалист по продвижению в нейросетях: что сверить в договоре
Выбор между агентством и частником обычно упирается в цену, хотя для бухгалтерии важнее другое: кто отвечает за каждую строку работ. Частный специалист дешевле, но тексты, размещения, сайт и замер держатся на одном человеке. Агентство делит их между исполнителями, и тогда договор называет, кто ведёт замер и кто держит связь с заказчиком.
С частником стоит заранее записать три вещи. Кто замещает его в отпуск или на больничном. На чьё имя оформлены доступы к сайту, Метрике и площадкам, где выходят статьи. Что передаётся заказчику, если работа остановлена посреди месяца.
С агентством вопросы другие. Кто подписывает отчёт и отвечает за цифры в нём. Входят ли размещения статей в цену тарифа или оплачиваются сверху: у части агентств тексты считают отдельно, по тысяче знаков. Сколько запросов и в скольких нейросетях проверяют по тарифу, который вам предлагают.
Для обоих работает один тест. Попросите образец отчёта за прошлый месяц по любому проекту, без названия клиента, и посмотрите, что стоит в первой строке. Если там заявки и звонки, а ниже скриншоты ответов с датами, исполнитель привык отчитываться результатом.
Как проверить кейсы агентства по продвижению сайта
Кейс из презентации проверить трудно. Илья Козулин проверяет так: «Я при работе с серьёзными подрядчиками прошу и кейсы, и телефоны их клиентов с этих кейсов, и лично связываюсь с этими людьми и спрашиваю про опыт работы».
Кейсы обманывают ещё и оформлением. Логика у заказчика понятная: «Если кейсы есть, дизайн аккуратный, CRM показали — значит, они не новички». Аккуратный сайт и показанная CRM ничего не говорят о том, что сделают по вашему проекту. После второго такого подрядчика остаётся раздражение: опять красиво и опять впустую.
Публичные кейсы по GEO есть у нескольких агентств, и цифры в них можно хотя бы сверить. Head Promo публикует кейс франшизы со средней видимостью в нейросетях 80% за полтора месяца. У Kokoc есть кейс со статьёй, которую нейросети сначала цитировали 2 раза, а через три месяца 12.
Проверка сводится к трём вопросам: по какому списку считали видимость, за какой срок и можно ли поговорить с клиентом. Видимость 80% по десяти удобным вопросам и по пятидесяти вопросам покупателей в кейсе выглядит одинаково, хотя результаты разные.
Те же три вопроса подходят и к кейсу ресторана. У ресторана SAVVA в Яндекс.Метрике за июнь записано 214 заявок, за август 377, и всё лето рекламу оплачивали в прежнем объёме. Видимость Команда Козулина сверяла на скриншотах по шести проверочным вопросам: до старта ресторан не попал ни в один ответ, после работы попал во все шесть.
Как проверить договор и сайт на продвижение в нейросетях за 15 минут
Под рукой нужны четыре вещи: подписанный договор, свежий отчёт подрядчика, смартфон и вход в Яндекс Метрику и Вебмастер. Звать исполнителя не надо. Заведите табличку из четырёх колонок: формулировка вопроса, система, число, какие компании прозвучали.
Две минуты на договор. В разделе «Предмет» ищите три числа: запросы, статьи, площадки по названиям. Чисел нет — так и запишите.
Три минуты на отчёт. Найдите в нём, сколько было заявок и звонков в прошлом месяце, и хоть один адрес опубликованной статьи, по которому можно перейти.
Пять минут на нейросети. Возьмите три вопроса, которые вам задают покупатели, и спросите Алису, ChatGPT и DeepSeek полным предложением. Каждый ответ снимите экраном так, чтобы дата попала в кадр, и внесите в табличку названные фирмы.
Две минуты на robots.txt. В адресной строке после имени сайта допишите /robots.txt и поищите глазами Disallow и OAI-SearchBot.
Три минуты на счётчики. В Вебмастере есть отчёт о видимости в Алисе AI, в Метрике — отчёт о сайтах, откуда пришли посетители. Ищите в нём chatgpt.com, deepseek.com и giga.chat.
Что означают находки:
Числа в предмете договора нашлись, заявки и адреса статей в отчёте тоже. Работу можно проверить, и раз в месяц вы просто кладёте новые снимки рядом со старыми.
Чисел в договоре нет, отчёт состоит из слов «проведено» и «подготовлено». Вы оплачиваете часы подрядчика. Следующий разговор с ним начните с того, сколько и чего он сделает в будущем месяце.
По вашим вопросам нейросети советуют конкурентов. Покупатели там спрашивают, и место уже кто-то занял. Адреса под ответами и есть список площадок, куда вам нужно попасть.
В ответах одни справочники и обучающие статьи, ни одной фирмы. Место пока ничьё, его заберёт первый, кто понятно расскажет о теме там, где нейросеть читает.
В robots.txt стоит запрет на весь сайт или на OAI-SearchBot. До его снятия поиск ChatGPT вашу страницу не покажет, и никакой отчёт этого не исправит.
Метрика показывает визиты с chatgpt.com и соседних адресов, а среди заявок в CRM такого источника нет ни у одной. Менеджеры не спрашивают покупателя, откуда он узнал о вас, и в карточку клиента нужна графа об источнике.
Если на всё ушло больше четверти часа, вывод тот же: нужных строк в документах не оказалось, и вы их выискивали. Табличку с третьего шага не выбрасывайте. Она показывает, как нейросети отвечали до любого подрядчика, и через неделю или месяц по ней сверяется кто угодно.
Подмена данных: какие чужие цифры о нейросетях не переносятся в ваш договор
Коммерческое предложение по GEO обычно пестрит цифрами, и далеко не все они посчитаны про ваш бизнес. Подмены бывают четырёх видов, у каждой своя примета.
Первая подмена: чужое исследование подают как прогноз для вас. Ahrefs и Pew Research считали англоязычный Google, а российский покупатель спрашивает ещё Алису и листает Яндекс. Тенденцию эти данные передают правильно, долю для вашего рынка из них не вывести. Примета: у цифры не сказано, в какой стране, в каком месяце и на скольких людях или запросах её получили.
Вторая подмена: места сайта в поиске выдают за место в ответах нейросети. Готовый ответ Google собирается по нескольким родственным запросам, и ссылки под ним совпадают с первой десяткой выдачи только частично. Признак: в разделе отчёта «видимость в ИИ» стоит таблица позиций, а скриншотов ответов и вопросов, по которым их получили, нет.
Третья подмена: средняя чужая конверсия в расчёте вашей выручки. Цифра Semrush о посетителе, который в 4,4 раза ценнее, получена на их собственных данных. Для прогноза нужны ваша конверсия из CRM и ваш средний чек. Признак: в расчёте выручки нет ни одной цифры, которую вы сами давали подрядчику.
Четвёртая подмена: один удачный прогон выдают за постоянное место. Ответ нейросети на один и тот же вопрос меняется от прогона к прогону. Признак: скриншот без даты, сравнение разных формулировок или снимки «до» и «после» из разных нейросетей.
На встрече любая из четырёх всплывает, если спросить про цифру три вещи. Какими словами и какой системе задавали вопрос? Какого числа? Выйдет ли у меня тот же результат, если я спрошу сам? Расплывчатое «по нашим данным», названный месяц без числа и сервис, куда вас не пустят, значат, что цифра снята не про вас. Про такие графики у автора метода Козулина есть короткая фраза: «Цифры можно приписать к любой аналитике». Поэтому в договор идут только те цифры, которые заказчик может снять сам.
План первой недели продвижения в нейросетях: собственник, маркетолог, бухгалтер
Самое частое желание после выгорания звучит так: «Если деньги норм — значит, всё сделают. Я не обязан вникать». Через пару месяцев тот же человек открывает результат и не узнаёт свой бизнес: «Что это?! Я на это деньги тратил?»
Обратная крайность начинается с фразы подрядчика «мы сами всё сделаем». Человек выдыхает, а через месяц уходит в тревожный контроль каждой мелочи. Вникать во всё не нужно. Нужно, чтобы у каждого на вашей стороне было одно действие и признак, по которому видно, что оно сделано. Первый период в плане равен неделе входного этапа.
Первая неделя: кто что делает на стороне заказчика
В первый день собственник читает план недели и подтверждает пять запросов. Один из них он сам набирает в Алисе и сохраняет экран. Признак, что дело сделано: перечень запросов стоит в приложении к договору или в письме, а в телефоне собственника лежит свой снимок с датой.
Маркетологу на его часть два дня. Он выдаёт подрядчику доступы и настраивает Метрику так, чтобы визиты из нейросетей не смешивались с прямыми заходами. Проверка простая: в отчёте об источниках у нейросетей своя строка, даже если в ней пока ноль.
Менеджер по продажам заводит в карточке клиента в CRM графу «откуда узнали» и среди вариантов ставит «посоветовала нейросеть». Готово, когда графа заполнена у всех звонков этой недели.
Бухгалтер получает счёт и до оплаты сверяет его строки с перечнем работ этапа. На седьмой день приходит акт. Подписывать его можно, когда у каждой строки есть адрес опубликованной статьи или снимок ответа нейросети.
Вечером седьмого дня собственник открывает по каждому запросу снимок первого дня и снимок последнего. Решение он пишет подрядчику одной фразой: переходим на помесячную работу или заканчиваем.
Первый месяц после недели
Раз в месяц собственник сравнивает заявки и звонки из отчёта подрядчика со своей CRM. Если цифры разошлись, причину разбирают на ближайшем созвоне.
Бухгалтер подписывает месячный акт, сверив его с перечнем работ из договора: статей в акте столько же, сколько их адресов в отчёте.
Маркетолог выписывает из чатов и почты вопросы покупателей, которых ещё нет среди вопросов замера. К концу месяца у него должно набраться двадцать новых формулировок.
Менеджер выгружает из CRM звонки людей, которых привела нейросеть, и у каждого проставляет исход: купил, думает или отказался.
Чек-лист: да или нет
В разделе «Предмет» договора есть числа: запросы, статьи, площадки?
Вопросы для замера вам прислали до оплаты, письмом или приложением?
Напротив каждого запроса стоит, сколько раз его ищут в месяц по Вордстату?
У вас сохранён свой снимок ответов нейросетей до старта, с датой на экране?
В Метрике визиты из нейросетей отделены от остальных?
В CRM у клиента можно указать источником нейросеть?
В robots.txt нет запрета для OAI-SearchBot?
В договоре назван день второго снимка ответов?
Отчёт открывается заявками и звонками?
За каждой строкой акта есть ссылка или снимок?
После первого этапа договор можно расторгнуть без неустойки?
Домен, хостинг, Метрика и Вебмастер записаны на юрлицо вашей компании?
Если отрицательных ответов четыре и больше, разбирайтесь с ними в первую очередь. Пятый, шестой, седьмой и двенадцатый пункты ваши сотрудники закроют за день-два своими руками.
Что подготовить со своей стороны перед заказом продвижения в нейросетях
Четыре вещи ниже нужны при работе с кем угодно, а кое-что из них полезно и вовсе без подрядчика. Бриф составит подрядчик, с вашей стороны нужны доступы и сырьё из живой работы с покупателями.
Метрика и CRM, где настроены цели на заявку, звонок и сообщение. Проверьте, сколько целей Метрика насчитала в прошлом месяце. Пустой отчёт значит, что и подрядчик не сможет показать, купил ли кто-то после перехода.
Записанные разговоры с покупателями за месяц. Послушайте, какими словами покупатель описывает, что ему нужно, и на какой реплике менеджера разговор обрывается. Если телефония звонки не пишет, включите эту функцию сегодня, через месяц разговоров накопится достаточно.
Двадцать-тридцать настоящих вопросов покупателей из мессенджеров и почты, опечатки не правьте: теми же словами люди пишут и нейросетям. Выгрузите переписку за два месяца и сотрите имена.
Список доступов с владельцем каждого: домен, хостинг, Метрика, Вебмастер, Яндекс Карты, 2ГИС. Что записано на подрядчика, перепишите на компанию, пока вы ещё работаете вместе.
Два договора на продвижение сайта: условный пример
Случай собирательный. Владелец сервиса выбирает между двумя предложениями.
Первое: договор на три месяца по 100 000 ₽ с предоплатой. Предмет — «услуги по продвижению сайта в нейросетях». Отчёт раз в месяц, вид отчёта не описан.
Второе: первый этап на неделю за 30 000 ₽. Предмет — пять запросов, три статьи на названных площадках, замер до и после по приложенным вопросам, отчёт со скриншотами. После недели можно остановиться.
По второму через неделю потрачено 30 000 ₽, и по пяти конкретным вопросам видно, что поменялось в ответах нейросетей. По первому через три месяца потрачено 300 000 ₽, а проверить можно только перечень действий.
В бухгалтерии разница видна по актам. По первому договору в акте стоит одна строка «услуги по продвижению за сентябрь», и сверить её не с чем. По второму в акте пять запросов, три ссылки на статьи и два снимка ответов с датами, и каждую строку можно открыть.
Обоим подрядчикам стоит задать три вопроса. Что входит в первый этап? По каким вопросам вы будете мерить? Что я получу, если ничего не изменится?
Когда за GEO продвижение лучше не браться
Не подойдёт тому, кто ещё до старта требует гарантировать число заявок. Такого числа до запуска нет ни у одного подрядчика. Порядочный исполнитель приносит его потом, каждый месяц: визиты, обращения, звонки и отдельной строкой переходы из нейросетей.
Не подойдёт и направлениям, где верх выдачи держат агрегаторы. Если у агрегаторов больше 70% верха выдачи, Илья Козулин говорит владельцу на бесплатном разборе, что за это направление не возьмётся и платить за него не нужно. «Я сразу говорю на старте, что вижу — не взлетит. Мы можем постараться, но лучше я сейчас откажусь, чем потом вы будете недовольны», — так это звучит на разборе.
Мимо и тогда, когда услугу почти никто не ищет. Если Вордстат по любой формулировке даёт считаные запросы в месяц, нейросетям этот вопрос тоже задают редко, и бороться почти не за что. Так выходит с узкой услугой в маленьком городе или с заводом, который отгружает оптом давним партнёрам. Здесь деньги лучше отдать прямым продажам.
Не подойдёт и бизнесу, о котором в сети пока пусто. Нейросеть пересказывает чужие записи о компании: отзывы, цифры, адрес, сроки. Фирма, открытая месяц назад или живущая на рекомендациях знакомых, таких записей ещё не оставила. Ей сперва придётся завести карточку на картах, собрать первые отзывы и сделать страницу, где о работе написано так, что это можно проверить.
Не подойдёт и тому, у кого некому отвечать на звонки. Человек из ответа нейросети приходит почти готовым купить, и пропущенный звонок сводит работу к нулю. Проверка занимает пять минут: позвоните в компанию с чужого номера в обед и в шесть вечера и посчитайте гудки до ответа.
Как подготовлен материал о GEO продвижении и что не проверено
Тарифы и состав услуг переписаны с сайтов самих агентств 28 сентября 2026 года, 4 октября те же страницы открыты повторно. Чужие подборки и рейтинги в расчёт не шли.
Цена со словом «от» — это минимальный порог. Сколько выйдет на деле, зависит от объёма работ и становится известно только из договора.
Состав тарифов, штат, награды и цифры кейсов опубликованы самими агентствами, отдельно их никто не проверял.
Общий прогон нейросетей: 136 вопросов, четыре модели, 22 сентября 2026 года. Ответ на один вопрос меняется между прогонами, это срез одного дня. Отдельный замер по запросам этой статьи снят 22 сентября, ChatGPT опрошен 23 и 27 сентября. В пересказе названы системы, агентства и домены источников, скриншоты в статью не вставлены.
Ahrefs, Pew Research Center, Semrush, Bain и принстонские исследователи работали с англоязычным интернетом. Для рунета из их данных видна только тенденция. Справки Google и OpenAI описывают сами системы, опрос ВЦИОМ и новость Яндекса касаются российских пользователей. Слова заказчиков приведены по собранным отзывам и интервью, без имён.
Страница услуги у «Ашманова и партнёров» при проверке не открылась, поэтому их цена взята с главной страницы сайта, а состав работ не разобран. Отсутствие данных означает неопределённость, а не отсутствие услуги.
Юридическая часть опирается на Гражданский кодекс и консультацию юриста не заменяет.
Частые вопросы о деньгах в GEO продвижении
За что берут деньги в GEO продвижении сайта?
В GEO продвижении сайта деньги берут за статьи на внешних площадках, доработку сайта, совпадающие описания фирмы в картах и каталогах и за то, что ответы нейросетей регулярно снимают и сравнивают. Если в договоре этого перечня нет, деньги берут за процесс без описанного итога.
Как проверить обещания агентства по продвижению в нейросетях?
Обещания агентства проверяются по списку вопросов для замера и скриншотам сегодняшних ответов по ним, которые нужно получить до оплаты. Через месяц задайте те же вопросы сами и сравните. Обещание, которое нечем проверить, остаётся рекламой.
Можно ли гарантировать попадание в ответ нейросети?
Да, если обещание проверяется по вопросам и снимкам. Пять запросов клиента Команда Козулина выводит в ТОП нейросетей к концу первой недели. Подтверждение — скриншоты с датами до и после, а сами вопросы клиент получает на руки и может повторить проверку.
Сколько стоит GEO продвижение сайта у агентства?
GEO продвижение сайта у агентства стоит от 30 000 до 180 000 ₽ в месяц на младших тарифах и до 500 000 ₽ на старших. Так выходит по их прайсам за сентябрь и октябрь 2026 года. Вход к Команде Козулина стоит 30 000 ₽ разовым счётом за семь дней работы. Цену без перечня работ сравнивать не с чем.
Чем агентство отличается от специалиста?
Агентство делит работу между несколькими людьми, а у специалиста всё держится на одном человеке. В агентстве тексты, размещения, сайт и SEO ведут разные исполнители, и в договоре должно стоять, кто отвечает за замер и отчёты и кто на связи с заказчиком.
Как проверить, что сайт видят нейросети?
Видят ли сайт нейросети, проверяют вопросами вашего покупателя: задайте их сами и посмотрите, звучит ли в ответе компания и есть ли ссылка на её сайт. С апреля 2026 года у Яндекс Вебмастера появился инструмент видимости в Алисе AI: по нему видно, сколько раз Алиса брала ваш сайт источником ответа. Быстрые ответы Алисы AI, по данным Яндекса, получают 46,5 млн человек в месяц.
Можно ли вернуть деньги, если результата нет?
Вернуть деньги трудно, если результат в договоре не описан: по договору оказания услуг оплачиваются действия. Значит, что считать результатом и как его проверить, вписывают в договор до первого платежа.
Что делать, если договор уже подписан?
Если договор уже подписан, запросите письмом вопросы, по которым подрядчик меряет результат, и скриншоты текущих ответов. Если их нет, обсудите дополнительное соглашение с перечнем работ и сроком первого отчёта.
Почему подрядчик не называет число заявок заранее?
Число заявок заранее не называет никто, потому что оно зависит от сайта, цены, отдела продаж и того, как быстро менеджер берёт трубку. Подрядчик отвечает за то, чтобы компанию называли по выбранным вопросам и чтобы переходы из нейросетей были видны в аналитике отдельно. Заявки и звонки после запуска показывают каждый месяц, и по ним видно, окупается ли работа. Если число обещают до старта, спросите, что будет записано в договоре на случай, когда его не достигнут.
Как понять, что прежний подрядчик что-то сломал на сайте при уходе?
Понять это можно по трём вещам: файлу robots.txt, переадресации с главной страницы и отчёту об индексации в Вебмастере. Если после расторжения страницы начали выпадать из индекса, откройте robots.txt и сравните со снимком, сделанным в день передачи доступов. Строка Disallow, закрывающая весь сайт, ставится за минуту и так же быстро снимается, и платить отдельно за её снятие незачем.
Что проверить в договоре на GEO продвижение до следующего платежа
Откройте предмет своего договора и найдите в нём перечень работ с количеством. Нет перечня — с этого и начните разговор с подрядчиком.
Деньги своей ниши можно увидеть до выбора подрядчика. На бесплатный разбор «Точка 0» уходит один день. Команда Козулина кладёт в него три вещи о вашем рынке: сколько людей ищет услугу по Вордстату, сколько денег это даст при вашем чеке и к каким сайтам уходят покупатели. Документ остаётся у вас, а после него полчаса созвона. Адрес офиса в Энгельсе есть в карточке на Яндекс Картах, тарифы опубликованы на teamkozulin.ru.
Источники
Update: AI Overviews Reduce Clicks by 58%, Ahrefs: 300 000 ключей, данные декабря 2025 года.
Статья 779 ГК РФ, КонсультантПлюс: по договору оказания услуг оплачиваются действия.
We Studied the Impact of AI Search on SEO Traffic, Semrush: посетитель из ИИ-поиска в 4,4 раза ценнее, 21 июля 2025 года.
О дивный нейромир, ВЦИОМ: опрос 13–15 декабря 2025 года, 73% пользовались нейросетями.
Видимость сайта в Алисе AI, Яндекс: инструмент в Вебмастере, 46,5 млн пользователей быстрых ответов.
Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results, Pew Research Center: 8% кликов со сводкой против 15% без неё, 1% по ссылкам в сводке, данные марта 2025 года.
Goodbye Clicks, Hello AI: Zero-Click Search Redefines Marketing, Bain & Company: 80% потребителей обходятся ответом без перехода хотя бы в 40% поисков, февраль 2025 года.
AI features and your website, Google Search Central: отдельных требований нет, страница в индексе и со сниппетом, сбор ответа по родственным запросам.
Overview of OpenAI Crawlers, OpenAI: OAI-SearchBot для поиска ChatGPT, GPTBot для обучения, сайт с запретом не показывается в ответах поиска.
GEO: Generative Engine Optimization, arXiv: Принстон и соавторы, KDD 2024, 10 000 запросов, цитаты и цифры поднимают заметность, набивка фразами ухудшает.
GEO-продвижение в AI, Head Promo: тарифы, восемь этапов, WDA 2026.
Продвижение в нейросетях, Kokoc: тарифы, ежемесячный отчёт.
GEO-продвижение, Demis Group: тарифы, еженедельное отслеживание.
GEO-продвижение в AI, VVERH DIGITAL: тарифы, бесплатный аудит.
Generative Engine Optimization, Digital Geeks: тарифы, платформа ChatLift.
Ашманов и партнёры: цена GEO с главной страницы.
Продвижение сайта в AI, Rush Agency: тарифы, отчёты раз в две недели.
teamkozulin.ru: сайт компании, тарифы.
Карточка в Яндекс Картах: Энгельс, данные самой компании.
Метод Козулина: замер и разбор отзывов, данные самой компании.
Кейс ресторана: данные самой компании.
Дата актуализации: 7 октября 2026 года.