Почему заказчик соглашается на продвижение сайта без описанного результата

Приём опирается на три привычки заказчика, и ни одну из них он за собой вовремя не видит.

Первая вещь — просьба «Мне бы просто трафика нагнать». Логика у неё простая: будет трафик, и всё пойдёт. За ней прячется тревога «Если цифры вырастут — станет спокойно». Подрядчик продаёт цифры, заказчик платит, пока не выясняется, что посещений много, а покупок нет. Настоящая задача звучит иначе: «Хочу понять, где реальный отклик от клиентов, а не просто цифры». Заказчику с такой просьбой Команда Козулина ставит одно условие: трафик в отчёте стоит только рядом с заявками и звонками, а переходы из нейросетей выделены в его аналитике отдельной строкой. Звонки и визиты он видит рядом, в одном отчёте.

Вторая: «Я знаю, что SEO — это долгая история. Но требую «что изменится через 2 недели?»». Человек понимает, что быстро не бывает, и всё равно ставит ультиматум из страха за деньги. На такой ультиматум Илья Козулин отвечает так: «Результат может быть быстрым, если не затягивать сроки и не кидаться в крайности. Крайность — заходить сразу по самым частым запросам и ждать, что тебя назовут лучшим, когда ты им ещё не являешься». Поэтому Команда Козулина сначала проверяет, кого нейросети называют по запросам ниши сегодня, и первыми берёт из Вордстата пять запросов, на которые бизнесу есть что ответить. Через неделю эти пять запросов стоят в ТОП ответов нейросетей, и заказчик видит это на двух снимках с датами: в день старта и в последний день.

Почему неделя здесь реальна, объясняет разница механики. Обещание «ТОП за неделю» в обычном поиске выполнить нельзя: поисковик неделями обходит страницы заново, а вес домена набирается годами. А статья, написанная под ответ нейросети, публикуется на стороннем сайте с многолетней репутацией, и робот поисковика забирает её в индекс в тот же день.

Третья: усталость. «Я не хотел больше объяснять. Поэтому согласился». Когда сил на переговоры нет, договор подписывают не читая, и выигрывает тот, кто его составлял. Устают обычно от одного и того же: каждому новому подрядчику заново пересказывать, кто покупатели и о чём они спрашивают. Этот пересказ Команда Козулина с заказчика снимает: записи его звонков и выгрузку из CRM команда изучает сама, как сырьё для работы. Рассказывать свой рынок с нуля владельцу больше не приходится, и силы остаются на то, чтобы прочитать предмет договора.

Бывает и состояние после нескольких подрядчиков подряд. Выбирать уже нет сил, осталась одна надежда: «Они вроде нормальные. Просто попробую. Ну хуже же не будет». Через пару месяцев человек снова в той же точке и говорит про себя жёстко: «Знал же. Но всё равно пошёл». Фразу «хуже не будет» стоит проверить одним вопросом до оплаты: что останется у меня на руках, если результата не будет.

Рядом стоит тип заказчика, которого прошлый подрядчик уже обжёг. Звучит он осторожно, мягко, с тревогой. Всё время уточняет, но боится показаться навязчивым. Выбирает такой человек по договорам, красивым обещаниям и слову «гарантия». На его главный вопрос «Вы точно не исчезнете после оплаты?» Команда Козулина отвечает распорядком: план недели лежит перед ним в первый день, а связь каждый день держит основатель или менеджер.