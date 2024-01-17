Кейсы продвижения в Telegram: максимизация эффективности рекламы

Сегодня мы расскажем о чем-то, что может кардинально изменить ваш подход к маркетингу. Мы все знаем Telegram как удобный мессенджер для общения, но мало кто задумывается о его потенциале как о мощном инструменте для продвижения бизнеса.

Но давайте не будем ограничиваться общими фразами, лучше посмотрим на конкретные примеры.

1. Как увеличить узнаваемость приложения и охватить более 1 млн. аудитории с помощью посевов в новостных каналах

Кейс от digital-агентства SMMashing Media о продвижении уникального сервиса для заказа поездок. Главная цель — увеличить узнаваемость нового сервиса среди целевой аудитории.

Результаты:

Выполнены прогнозируемые KPI по показам на 114%;

Получено 1 221 384 показа рекламных объявлений;

За 3 недели охвачены 99 телеграм-каналов и 9 городов России.

Благодаря Telega.in не нужно было тратить время на поиск каналов, контактов администраторов и переговорам с ними, не нужно было проверять каналы на накрутку и ботов. Это позволило уделить больше внимания непосредственно выбору каналов и анализу эффективности кампаний.

2. 18 рублей за подписчика: стратегия продвижения крупных брендов электроники в Телеграм

О том, как рекламироваться без зарубежных площадок и отвоевывать рыночную долю для брендов электроники — в кейсе от Inventive Retail Group.

Если нужно наращивать охваты, а простого инфлюенс-маркетинга недостаточно, нужно использовать все доступные инструменты. Узнайте, как крупные бренды электроники вовлекают аудитории, наращивают подписчиков и расширяют контентное присутствие.

Результаты нативных интеграций и советы по продвижению —внутри.

3. Недвижимость: как закупки постов в каналах принесли 374 заявки по стоимости в два раза ниже, чем с контекстной рекламы

Про эффективное привлечение потенциальных клиентов, борьбу за клиентов в одной из самых дорогостоящих ниш и низкую стоимость квалифицированного лида — от агентства Eyetronic Digital.

В кейсе вы узнаете как была получена стоимость квалифицированного обращения ниже на 303,61% чем с контекстной рекламы. А также узнаете на сколько процентов конверсия с посевов в квалифицированных лидов была выше, чем с «Яндекс» и «Вконтакте».

Telegram и Telega.in открывают новые горизонты для бизнеса

Видите, как все интересно складывается? Не важно, разрабатываете ли вы приложения, продаете смартфоны и электронику или продвигаете недвижимость — каждый сможет добиться своих целей. Главное — не бояться экспериментов, понимать свою аудиторию и уметь использовать инструменты, которые дает платформа.

Надеемся, эти истории вдохновят вас на свои собственные успехи. Больше интересных историй — в нашем блоге. Удачи вам и до новых встреч в Telega.in!

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции Купить размещение

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