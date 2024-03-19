Какие налоги платят блогеры в 2024 году 

Прошедший год запомнился рядом громких уголовных дел, фигурантами которых стали известные блогеры. Государство не досчиталось порядка 2 млрд руб. неуплаченных налогов.

Рассказываем, как легально зарабатывать с блога в 2024 году, чтобы не попасть под гнев правоохранителей, и какие налоговые изменения ждут нас к следующем 2025 году.

В какой момент блогер становится налогоплательщиком

Блогер — человек, который создает и публикует контент в соцсетях или иной онлайн-площадке, и имеет определенную аудиторию зрителей. Закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и приказ от 09.07.2014 Роскомнадзора регламентирует, что блогером можно называть инфлюенсера, который привлекает в сутки на свою страничку более 3 000 пользователей сети.

Всякий ли блогер — предприниматель?

Нет, но становится им, как только начинает получать коммерческую выгоду от блога, то есть взаимодействовать с рекламодателями и подрядчиками, продавать свои продукты подписчикам, а также нанимает сотрудников в помощь, например, ассистента, копирайтера, видеографа.

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Какие налоги платит блогер

Как и любой субъект бизнеса, блогер может выбрать наиболее подходящую организационно-правовую форму — ИП, ООО или статус самозанятого, и систему налогообложения. И впоследствии, по мере развития и роста блога выбор свой можно изменить.

Вариант 1. Например, в самом начале предпринимательского пути, когда сумма доходов еще незначительная, гражданин вправе обойтись вовсе без оформления, то есть выступать в сделках как физическое лицо. Гражданским кодексом заключение договоров между организациями и физлицами не запрещено. Однако с доходов придется честно платить НДФЛ и заполнять для налоговой ежегодную декларацию.

Вариант 2. Второй возможный вариант — получить статус самозанятого и платить налог на профессиональный доход (НПД). Оформление занимает пару минут: достаточно установить на смартфон программу «Мой налог» и пройти регистрацию. Отчетность подавать не нужно, поэтому не придется нанимать бухгалтера. Единственная формальность — чеки. Их составляют после каждой оплаты и отправляют клиенту прямо из приложения. Ставка налога при получении вознаграждения от компаний — 6%, а с прибыли от физлиц — 4%.

Основные требования закона к самозанятым:

нет наемных сотрудников;

доход за год не превышает 2,4 млн руб. в год.

Вариант 3. Если блогерская активность позволяет заработать больше указанной суммы, и инфлюенсер сотрудничает с серьезными брендами, нанимает помощников, целесообразно получитьстатус индивидуального предпринимателя (ИП) или открыть компанию (ООО).

В чем разница?

Основное отличие: ИП отвечает по долгам своим личным имуществом, а ООО — лишь в пределах уставного капитала (необходимый минимум — 10 000 руб.).

Минус: в случае налоговых или административных правонарушений ответственность для организаций гораздо выше, чем для ИП. Например, штраф за нарушение маркировки рекламы составляет 30-100 тыс. руб. для граждан, а для ООО — 200-500 тыс. руб.

Как правило, если количество подписчиков превышает 100 000 человек, инфлюенсеру просто необходимо перейти от самозанятости в статус ИП или открыть фирму. Иначе сотрудничество с крупными рекламодателями будет ограничено, ведь агентствам нужны конкретные гарантии исполнения обязательств по договору.

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Теперь, что касается выбора системы налогообложения для блогера — индивидуального предпринимателя. Если годовая выручка — до 265,8 млн руб. (в 2024 году) и численность сотрудников — не более 130 человек, целесообразно применять УСН (упрощенную систему налогообложения).

Преимущества «упрощенки»:

минимум налоговой отчетности — одна декларация раз в год;

возможность выбрать налоговую базу и ставку — 15% для режима «доходы минус расходы» или 6%, если налог уплачивается только с «доходов»;

низкая фискальная нагрузка по сравнению с ОСНО.

Ежегодно Минэкономразвития увеличивает предельные лимиты, чтобы большее количество ИП могли оставаться на УСН и не прибегать к дроблению бизнеса. Напомним, именно за незаконное деление компаний в прошлом году блогеры были привлечены к ответственности.

НаОСНО (общую систему налогообложения) инфлюенсеру придется перейти, если сумма выручки за 2024 год превысит 265,8 млн руб. Там уже необходимо платить в бюджет и НДС, и налог на прибыль, НДФЛ за сотрудников и прочие взносы.

Сравним в таблице два режима налогообложения, доступных блогерам-предпринимателям (ИП или владельцам ООО).

Налоговая система УСН (упрощенка) ОСНО (основной режим) Ставка налога 6% от выручки или

15% от разницы между полученными доходами и расходами Сразу три налога: НДС (до 20%);

налог на имущество при наличии (до 2,2%);

налог на прибыль (20%);

НДФЛ (13% или 15%) — за сотрудников Отчетность декларация по УСН (один раз в год);

уведомление о списании с ЕНС налога по УСН (ежеквартально). декларация по НДС;

декларация 3-НДФЛ;

ЕФС-1;

отчет о персонифицированных сведениях. Лимиты годовая выручка до 265,8 млн руб.;

130 человек нанятого персонала;

остаточная стоимость ОС — не более 150 млн руб.;

некоторые ограничения на виды деятельности. отсутствуют

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Особенности деятельности блогера, которые влияют на налогообложение

При выборе режима налогообложения стоит обратить внимание на некоторые нюансы, которые позволят сэкономить на выплатах в бюджет.

1. Деятельность инфлюенсера не предполагает «объемной» расходной части.

Доля постоянных затрат, как правило, значительно ниже, чем в обычном офлайн-бизнесе: в сфере производства или оказания услуг населению. Блогер не вкладывается в закупку материалов, аренду офиса и выплату зарплаты коллективу сотрудников. Поэтому целесообразно на системе УСН выбрать режим «доходы» — под 6% от выручки.

2. В налоговую базу не включаются «донаты» — добровольные безвозмездные пожертвования автору цифрового контента.

Если же собственник аккаунта на онлайн-платформе предоставляет зрителям доступ к эксклюзивной информации (например, из-за ограничений Youtube распространение получил ресурс Boosty) — это уже не дар, а доход. С таких платежей уплатить налог придется.

3. Многие блогеры, помимо основного вида деятельности, проводят обучение среди своих подписчиков.

Они не просто делятся советами и «лайфхаками» по теме блога, а организовывают курсы, продают гайды и т.д. Если занятия проводит сам автор в статусе ИП, без наемных сотрудников — образовательная лицензия не нужна. Однако если речь идет об открытии онлайн-школы со штатом преподавателей и выдачей дипломов студентам, то отсутствие государственной лицензии будет нарушением.

Налогообложение блогеров с 2025 года

С 1 января 2025 года доходы блогеров, которые они получают от деятельности в российских сегментах иностранных организаций и цифровых платформ, будут приравниваться к доходам от источников в РФ (закон 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Что это значит?

Иностранные организации обязаны в течение 2024 года встать на учет в ФНС в качестве налоговых агентов и удерживать в будущем НДФЛ, при выполнении хотя бы одного из трех условий:

доход получен физлицом — гражданином РФ;

доход поступает на банковскую карту, открытую на территории РФ;

доход получен от российской организации, ИП или обособленного подразделения иностранной компании в России.

Ожидаемо, фискалы еще не скоро перенесут фокус повышенного внимания с блогосферы. Слишком много нарушений налогового законодательства оставались незамеченными в последние годы, а госбюджет «истощался» на недоплаченные миллионы. Поэтому всем авторам цифрового контента рекомендуется «выйти из тени» и перевести свою деятельность в правовое поле.

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