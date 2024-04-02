Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее

Это вы удачно зашли — тут про обновления в Telega.in рассказывают.

Вместе с постоянным развитием Телеграма, эта биржа каналов внедряет все новые обновления, которые упрощают работу пользователей и делают рекламные кампании еще более эффективными и современными.

Для тех, кто не знаком с биржей Telega.in, рассказываем: это платформа нативных интеграций, через которую реклама в телеграме запускается буквально за несколько кликов. Биржа рекламы в телеграм позволяет запустить продвижение как только в одном канале, так и сразу в нескольких.

Платформа автоматизирует процессы планирования и запуска рекламных кампаний, делая их доступными и простыми. В каталоге биржи представлено более 15 000 проверенных вручную каналов и ботов. То есть, через платформу Telega.in вы можете сначала выбрать каналы, через которые планируете рекламировать свои товары или услуги, затем оплатить рекламу, получить номер erid для маркировки, а потом посмотреть статистику размещения и все закрывающие документы.

Реклама телеграм канала через платформу осуществляется точно таким же простым способом за несколько кликов. Все эти действия выполняются в рамках одной и той же платформы без дополнительных согласований с владельцами каналов и переходов на другие ресурсы. Так что же новенького?

Представляем новинки

Рекомендованные каналы.

Теперь поиск подходящих каналов для проектов стал еще проще. После оформления заказа Telega.in предлагает четыре персонализированных блока с рекомендациями каналов.

Вы можете подобрать еще каналы из разделов: «с этими каналами часто покупают», «лучший рейтинг в тематике», «рекомендуют также» и «эксклюзивная скидка».

Если вам понравится какой-то канал, то вы можете просто добавить его в корзину прямо из блока рекомендаций, экономя ваше время!

Подборки «Избранное» и «Персональная скидка».

Реклама через телеграм каналы, зарегистрированные на бирже, стала еще проще и быстрее. Теперь избранные каналы и каналы с персональными скидками собраны в удобных автоматических подборках в специальном разделе.

Чтобы каналы появились в вашей автоматической подборке, не забывайте добавлять их в избранное. Если вы будете регулярно заглядывать в подборку с персональными скидками, то сможете найти там актуальные для вас каналы с выгодными предложениями.

Настройка последовательности медиафайлов в постах.

Одно из самых долгожданных обновлений!

Теперь вы легко можете выбрать последовательность медиафайлов при создании рекламного поста, гарантируя, что визуальная часть интеграции будет именно такой, как вы задумали.

Функционал уже ждет вас в конструкторе поста — просто перетаскивайте медиафайлы, чтобы расположить их в нужном порядке.

Автоматическая маркировка в медиафайлах.

В Telega.in позаботились о том, чтобы «маркированная реклама в телеграм» не стала вашим личным кошмаром. Теперь вы можете сделать свои посты нативнее, размещая информацию о рекламодателе в картинке, видео или GIF!

Просто выберите место для размещения информации о рекламодателе в медиафайле, а система Telega.in автоматически подберет идеальный цвет и размер текста для вашего изображения, видео или гифки.

Автоматизация маркировки

Вы уже успели заказать рекламное размещение в телеграм и узнать, что такое маркировка рекламы в Телеграм своими силами? Хотите повторить? Не думаем.

При запуске рекламы через Telega.in не нужно вручную регистрировать рекламные креативы, собирать статистику показов и передавать ее в ОРД. Биржа автоматически регистрирует каждое объявление, присваивая ему уникальный токен, и контролирует его правильное размещение в тексте рекламного поста или на медиафайлах в Телеграм.

Никаких штрафов как для рекламодателей, так и для администрторов каналов!

Эти обновления точно сделают процесс создания и размещения рекламы проще и удобнее, а также помогут вам достичь еще лучших результатов в продвижении! Не забывайте следить и за другими обновлениями платформы, так как каждое улучшение сервиса делает вас на шаг ближе к еще более успешным рекламным кампаниям в Телеграме.

Если у вас остались вопросы о том, как запустить рекламу в телеграм быстро и эффективно, то скорее переходите в каталог Telega.in и выбирайте подходящие каналы.

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