Плюсы и минусы поиска тендеров на сайте ЕИС

Массовая цифровизация позволила упростить и заметно ускорить множество повседневных процессов.

Вы только вдумайтесь! Всего 15 лет назад, в случае утери паспорта, восстановить его – было невыполнимым квестом. Вернуться из этого приключения без поседевших волос удавалось только избранным.

Сегодня, достаточно пары кликов на сами знаете каком сайте, и всё, жди уведомление о готовности документа. Безусловно, это будут не самые приятные пара кликов в вашей жизни, но важен результат!

Цифровизация не обошла стороной и госзакупки. Да, с одной стороны – это круто, но… вы вообще пробовали искать тендеры на сайте ЕИС?!

Недостатки ЕИС

Давайте внесем немного контекста, чтобы понимать масштаб трагедии:

В 2019 году, Счетная палата РФ опубликовала отчет о мониторинге ЕИС, где разнесла систему в пух и прах. Основными проблемами были названы неработоспособность сайта и отсутствие понятной структуры.

На момент 2019 года, сайт ЕИС не функционировал должным образом более 20% времени своего существования. А это, на минуточку, более 4.6 тысяч часов!

Ситуация была настолько плоха, что СП РФ назвала Единую информационную систему непригодной для использования в качестве основы цифровых закупок.

На момент написания статьи ситуация изменилась, но не кардинально. Множество багов, проблем с плавностью и удобством интерфейса до сих пор не дают получить позитивный пользовательский опыт. Неработоспособным сайт, справедливости ради, назвать уже не хочется. Частых и длительных отключений в последнее время не наблюдается.

В принципе работать с системой можно, но очень медленно и грустно. А некоторых данных получить попросту нельзя из-за отсутствия статистики и множества прочих возможностей.

В минусы также можно записать плохую работу службы поддержки, не интуитивный интерфейс, зависания при загрузке страниц и тому подобное. Встречаются отзывы и с более неприятными багами, такими как дублирующиеся тендеры в выдаче, пустые страницы при переходе на карточку закупки и многочисленные сбросы авторизации на сайте.

Зачем нужен ЕИС

Несмотря на все недостатки и неудобство работы с тендерами, в Единой информационной системе есть ряд незаменимых разделов. Оно не удивительно, ведь это государственный сайт, некоторые функции невозможно сделать в другом месте из-за отсутствия данных и договоренностей.

При регистрации на ЕИС вы сразу же получаете аккредитацию на восьми электронных торговых площадках. Это действительно удобно, ведь не нужно получать её отдельно на каждой ЭТП.

Тексты законов, правовых актов, различные реестры и прочие официальные данные и списки – всё это достаточно удобно располагается на портале.

Мобильное приложение также есть у системы. Звёзд с неба, конечно, оно не хватает, пользователи также жалуются на проблемы оптимизации, стабильность работы и прочие огрехи старшей версии. Но сам факт наличия приложения – это похвально.

Где искать тендеры кроме ЕИС

Функционал, который необходим для поиска и мониторинга рынка тендеров, выполнен на государственном сайте не лучшим образом. Именно поэтому многие участники закупок выбирают Тендерплан.

Мы могли бы расписать, что Тендерплан – это система поиска и управления тендерами, с крутыми алгоритмами, аналитикой, где новые тендеры появляются практически мгновенно и так далее. Но давайте лучше вместе сравним реализацию важнейших функций в ЕИС и Тендерплане!

1. Поиск.

То, с чего всё начинается. Чтобы найти подходящую закупку с помощью ЕИС-а, необходимо правильно настроить поиск. Ввести ключевые слова, выбрать классификацию по ОКПД2, указать необходимые законы, тип размещения и так далее по списку. Даже заполнив форму поиска максимально дотошно и правильно, всё равно не получится добиться исключительной конкретики запроса.

В Тендерплане – достаточно нажать одну кнопку.

Немного быстрее, да? Всё благодаря системе ключей, в которых уже находится вся нужная информация для поиска. Необходимо всего один раз заполнить форму и больше никогда не тратить на это время.

Кроме того, Тендерплан предлагает массу дополнительных настроек поиска, которые сделают запрос в разы конкретнее. А возможность искать не только по законам, но и коммерческие тендеры, для многих станет решающим аргументом.

2. Страница тендера.

На государственном портале мы видим не удобоваримую стену текста. Узнать о тендере конечно получится, да и всю нужную информацию достать, вот только смотреть на это, честно говоря, больно. В прямом смысле, глаза сильно напрягаются из-за цветовой палитры, шрифта и размера текста.

Тендерплан, благодаря удачной компоновке элементов, предлагает структурированные данные. Самые важные – выделены или увеличены, а остальные, если понадобится, легко можно найти благодаря логичности и интуитивности расположения.

3. Просмотр документов.

При необходимости ознакомиться с документацией в ЕИС, файлы приходится загружать прямо на компьютер. Они копятся, захламляют папку с загрузками и найти нужный документ становится не так легко.

В Тендерплане эта проблема решена уже давно! Есть онлайн-просмотр, в котором можно искать по словам, зумировать, быстро переключаться между файлами и при желании загружать их.

4. Анализ заказчика.

Страница выглядит непонятно, информация скомпонована хаотично. Указаны лишь самые базовые данные и вкладка с актуальными и завершенными закупками, открыв которую… сайт завис. И я не шучу, это произошло прямо сейчас.

В Тендерплане ситуация другая. Нас встречает большое количество статистической информации, а после нажатия на «Показать аналитические данные» расстилается множество графиков, диаграмм и таблиц конкретно по этому заказчику.

Также можно начать отслеживать этого заказчика, чтобы, например, в дальнейшем не упустить его новые тендеры.

5. Просмотр конкурентов.

Его нет. Если вы хотите посмотреть, кто выиграл тендер интересующего заказчика в последний раз, то вам придётся искать его по ИНН в интернете. Как-то так.

Система Тендерплан, опять же, предлагает огромное количество данных. Не переходя к инфографике уже можно понять, сильный конкурент или нет.

Как и в случае с заказчиками, конкурентов также можно отслеживать! Они сохраняются в боковом меню, чтобы вам не приходилось искать их вновь и вновь.

Вывод

Безусловно ЕИС очень нужен и важен. Не пользоваться им совсем – не получится. Но он действительно необходим только для специфических, уникальных задач, которые реализованы только в нём.

Для поиска закупок, аналитики, отслеживания собственной деятельности и организации задач – лучше всего подходит именно Тендерплан.

Приведённые примеры – это лишь верхушка айсберга, самые часто выполняемые операции. Функциональность системы поистине велика.

И да, Тендерплан – платный сервис. Но, если вы прочли материал до конца, то вы понимаете, почему это стоит денег. Оптимизированный поиск, плавная и бесперебойная работа вместе со статистикой – это тысячи часов работы программистов, дизайнеров и всей команды.

Чтобы лично убедиться в полезности системы, вы можете зарегистрироваться и пользоваться ей абсолютно бесплатно в течение 14 дней!