Плюсы и минусы поиска тендеров на сайте ЕИС

Массовая цифровизация позволила упростить и заметно ускорить множество повседневных процессов.
Вы только вдумайтесь! Всего 15 лет назад, в случае утери паспорта, восстановить его – было невыполнимым квестом. Вернуться из этого приключения без поседевших волос удавалось только избранным.
Сегодня, достаточно пары кликов на сами знаете каком сайте, и всё, жди уведомление о готовности документа. Безусловно, это будут не самые приятные пара кликов в вашей жизни, но важен результат!
Цифровизация не обошла стороной и госзакупки. Да, с одной стороны – это круто, но… вы вообще пробовали искать тендеры на сайте ЕИС?!
Недостатки ЕИС
Давайте внесем немного контекста, чтобы понимать масштаб трагедии:
- В 2019 году, Счетная палата РФ опубликовала отчет о мониторинге ЕИС, где разнесла систему в пух и прах. Основными проблемами были названы неработоспособность сайта и отсутствие понятной структуры.
- На момент 2019 года, сайт ЕИС не функционировал должным образом более 20% времени своего существования. А это, на минуточку, более 4.6 тысяч часов!
- Ситуация была настолько плоха, что СП РФ назвала Единую информационную систему непригодной для использования в качестве основы цифровых закупок.
На момент написания статьи ситуация изменилась, но не кардинально. Множество багов, проблем с плавностью и удобством интерфейса до сих пор не дают получить позитивный пользовательский опыт. Неработоспособным сайт, справедливости ради, назвать уже не хочется. Частых и длительных отключений в последнее время не наблюдается.
В принципе работать с системой можно, но очень медленно и грустно. А некоторых данных получить попросту нельзя из-за отсутствия статистики и множества прочих возможностей.
В минусы также можно записать плохую работу службы поддержки, не интуитивный интерфейс, зависания при загрузке страниц и тому подобное. Встречаются отзывы и с более неприятными багами, такими как дублирующиеся тендеры в выдаче, пустые страницы при переходе на карточку закупки и многочисленные сбросы авторизации на сайте.
Зачем нужен ЕИС
Несмотря на все недостатки и неудобство работы с тендерами, в Единой информационной системе есть ряд незаменимых разделов. Оно не удивительно, ведь это государственный сайт, некоторые функции невозможно сделать в другом месте из-за отсутствия данных и договоренностей.
- При регистрации на ЕИС вы сразу же получаете аккредитацию на восьми электронных торговых площадках. Это действительно удобно, ведь не нужно получать её отдельно на каждой ЭТП.
- Тексты законов, правовых актов, различные реестры и прочие официальные данные и списки – всё это достаточно удобно располагается на портале.
- Мобильное приложение также есть у системы. Звёзд с неба, конечно, оно не хватает, пользователи также жалуются на проблемы оптимизации, стабильность работы и прочие огрехи старшей версии. Но сам факт наличия приложения – это похвально.
Где искать тендеры кроме ЕИС
Функционал, который необходим для поиска и мониторинга рынка тендеров, выполнен на государственном сайте не лучшим образом. Именно поэтому многие участники закупок выбирают Тендерплан.
Мы могли бы расписать, что Тендерплан – это система поиска и управления тендерами, с крутыми алгоритмами, аналитикой, где новые тендеры появляются практически мгновенно и так далее. Но давайте лучше вместе сравним реализацию важнейших функций в ЕИС и Тендерплане!
1. Поиск.
То, с чего всё начинается. Чтобы найти подходящую закупку с помощью ЕИС-а, необходимо правильно настроить поиск. Ввести ключевые слова, выбрать классификацию по ОКПД2, указать необходимые законы, тип размещения и так далее по списку. Даже заполнив форму поиска максимально дотошно и правильно, всё равно не получится добиться исключительной конкретики запроса.
В Тендерплане – достаточно нажать одну кнопку.
Немного быстрее, да? Всё благодаря системе ключей, в которых уже находится вся нужная информация для поиска. Необходимо всего один раз заполнить форму и больше никогда не тратить на это время.
Кроме того, Тендерплан предлагает массу дополнительных настроек поиска, которые сделают запрос в разы конкретнее. А возможность искать не только по законам, но и коммерческие тендеры, для многих станет решающим аргументом.
2. Страница тендера.
На государственном портале мы видим не удобоваримую стену текста. Узнать о тендере конечно получится, да и всю нужную информацию достать, вот только смотреть на это, честно говоря, больно. В прямом смысле, глаза сильно напрягаются из-за цветовой палитры, шрифта и размера текста.
Тендерплан, благодаря удачной компоновке элементов, предлагает структурированные данные. Самые важные – выделены или увеличены, а остальные, если понадобится, легко можно найти благодаря логичности и интуитивности расположения.
3. Просмотр документов.
При необходимости ознакомиться с документацией в ЕИС, файлы приходится загружать прямо на компьютер. Они копятся, захламляют папку с загрузками и найти нужный документ становится не так легко.
В Тендерплане эта проблема решена уже давно! Есть онлайн-просмотр, в котором можно искать по словам, зумировать, быстро переключаться между файлами и при желании загружать их.
4. Анализ заказчика.
Страница выглядит непонятно, информация скомпонована хаотично. Указаны лишь самые базовые данные и вкладка с актуальными и завершенными закупками, открыв которую… сайт завис. И я не шучу, это произошло прямо сейчас.
В Тендерплане ситуация другая. Нас встречает большое количество статистической информации, а после нажатия на «Показать аналитические данные» расстилается множество графиков, диаграмм и таблиц конкретно по этому заказчику.
Также можно начать отслеживать этого заказчика, чтобы, например, в дальнейшем не упустить его новые тендеры.
5. Просмотр конкурентов.
Его нет. Если вы хотите посмотреть, кто выиграл тендер интересующего заказчика в последний раз, то вам придётся искать его по ИНН в интернете. Как-то так.
Система Тендерплан, опять же, предлагает огромное количество данных. Не переходя к инфографике уже можно понять, сильный конкурент или нет.
Как и в случае с заказчиками, конкурентов также можно отслеживать! Они сохраняются в боковом меню, чтобы вам не приходилось искать их вновь и вновь.
Вывод
Безусловно ЕИС очень нужен и важен. Не пользоваться им совсем – не получится. Но он действительно необходим только для специфических, уникальных задач, которые реализованы только в нём.
Для поиска закупок, аналитики, отслеживания собственной деятельности и организации задач – лучше всего подходит именно Тендерплан.
Приведённые примеры – это лишь верхушка айсберга, самые часто выполняемые операции. Функциональность системы поистине велика.
И да, Тендерплан – платный сервис. Но, если вы прочли материал до конца, то вы понимаете, почему это стоит денег. Оптимизированный поиск, плавная и бесперебойная работа вместе со статистикой – это тысячи часов работы программистов, дизайнеров и всей команды.
Чтобы лично убедиться в полезности системы, вы можете зарегистрироваться и пользоваться ей абсолютно бесплатно в течение 14 дней!