Коммерческие тендеры: где искать и на что обратить внимание

Ежовые рукавицы федеральных законов — популярнейшая причина отказа от участия в тендерах. Оно не удивительно, ведь работая по 44-ФЗ и 223-ФЗ участник должен отвечать целому ряду требований и дотошно вчитываться в каждую строчку документации.

Если эта проблема для Вас актуальна, но попробовать себя в тендерах хочется, стоит обратить внимание на коммерческие закупки.

Плюсы коммерческих тендеров

Плюсы коммерческих закупок ровно такие же, как и у государственных:

Это престижно. При помощи тендеров можно заключить контракт с большой, широко известной компанией и в дальнейшем с гордостью рассказывать об этом потенциальным клиентам. ( если нет NDA) Дополнительная прибыль. Несмотря на репутационные плюсы, тендер — это тендер, за который поставщик получит деньги. Закупки могут стать как дополнением к основному доходу, так и его постоянным источником. Крупные заказы. Стоимость закупок почти всегда измеряется минимум сотнями тысяч рублей. Это удобно, ведь легче работать с одним клиентом на большую сумму, чем с множеством мелких чеков.

Описанные преимущества, в коммерческом сегменте, дополняет еще одно — отсутствие жестко регламентированных правил проведения. Если не стесняться громких высказываний, то можно сказать, что какие либо правила попросту отсутствуют.

Это не означает, что в коммерческих закупках творится анархия, ГК РФ и ФАС никто не отменял, но заказчик в праве устанавливать почти любые условия проведения закупки.

Как пример, после проведения аукциона, заказчик вправе заключить контракт с участником занявшим 2 место или не заключать вовсе. Также нередки случаи, когда начальная цена закупки не указана или она выставлена наобум.

Такие полномочия прописаны в документации, так что в данной сфере закупок необходимо изучать бумаги на наличие «сюрпризов».

Поиск коммерческих закупок

Компании размещают тендеры как на своих собственных площадках, так и на общих коммерческих.

Например, такие бренды как «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель», размещаются на личной торговой площадке X5 Retail Group.

Подобных площадок сотни, и поскольку нет необходимости публиковать извещения в ЕИС, найти все в одном месте не выйдет. Соответственно, чтобы быть в курсе всех подходящих коммерческих закупок, приходится отслеживать все приглянувшиеся площадки вручную.

Кроме того, из-за отсутствия каких либо жестких требований к извещению, их поиск становится ещё сложнее, ведь в нём может быть неформальное название и не указана цена.

Хорошо, что есть Тендерплан! Это система поиска тендеров, которая собирает закупки с государственных и коммерческих площадок.

Необходимо всего лишь выбрать в поиске «Коммерческие закупки», после чего внутренние алгоритмы подберут тендеры под Ваш запрос. А перейдя в «Экспертный режим», откроется возможность вручную выбрать интересующие площадки из списка, или наоборот, убрать ненужные.

Оценить все преимущества Тендерплана можно абсолютно бесплатно, ведь при регистрации Вы получите 14 дней пробного доступа!

Особенности коммерческих закупок

Мы уже говорили, что как таковых правил не существует. Однако, чтобы в данной сфере не торжествовало беззаконие, коммерческие тендеры находятся под влиянием Гражданского кодекса РФ и 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Поскольку эти законы предоставляют достаточно много свободы, у заказчика появляется гигантская вариативность. Он может выбирать вид проведения торгов, площадку, правила проведения, принцип оценки, требования к участникам и даже, при поставке, указывать конкретный товар.

Например, одним из популярнейших типов закупки является двухэтапный конкурс. Изначально проводится стандартная конкурентная процедура, после которой заказчик отбирает несколько конкурсантов. Оставшиеся участники, в свою очередь, вправе улучшать свое предложение, чтобы выйти победителем.

Торговые площадки также могут отличаться от привычных государственных. На одних окажется платная регистрация, на других — комиссия в процентах от суммы выигранного тендера. Но не думайте, что особенности бывают только негативные. Например, есть площадки, которые не требуют наличия ЭЦП.

Раз уж мы вспомнили о цифровой подписи, стоит отметить, что при аккредитации стоит предварительно убедиться, что Ваша ЭЦП, если она необходима, поддерживает выбранную площадку.

Несмотря на такую свободу и множество абсолютно разных сценариев проведения, не стоит думать, что коммерция сложнее государственных закупок. Как раз таки благодаря отсутствию жестко прописанных правил и встречаются тендеры с минимальными требованиями к документации и участникам в принципе.

На что обратить внимание

Как мы уже говорили, заказчик может придумывать абсолютно уникальные требования в размещенном тендере. Поэтому появляется ряд пунктов, на которые стоит обращать дополнительное внимание, так как именно в них могут находиться самые специфичные условия.

Требования к участникам Техническая часть ТЗ Критерии оценки участников Требования к оформлению заявки

Открытость данного сегмента закупок во многом играет на руку. Например, если возникают вопросы к отдельным пунктам документации, можно позвонить заказчику напрямую и задать вопрос. Почти как запрос разъяснений, только быстрее!

Итог

Коммерческие тендеры — отличный вариант, если вы не хотите связываться со всеми вытекающими сложностями государственных закупок.

Они менее требовательны к формулировкам в документах, а также создают простор для заказчиков. Благодаря этому можно находить уникальные требования, которые будут подходить именно Вам!

И не стоит забывать, что менее безопасными такие закупки не становятся. Они также регулируются законом, хоть и мягче. Да и про надзорный орган в лице ФАС забывать не стоит, ведь он может вмешаться, если была подана жалоба.

В остальном же — изучайте документацию на наличие нюансов и всё будет хорошо!