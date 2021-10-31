Как импортные товары вдруг стали лишними: новое в госзакупках

В конце августа правительство запретило закупку для нужд государства импортных интегральных микросхем, смарт-карт, портативных устройств (ноуты, планшеты, компактные ПК до 10 кг), светотехническая продукция. Также под ограничения попал ряд медицинских изделий.

Иностранная электроника под запретом

Запрет на приобретение для госнужд касается следующих позиций (по классификатору ОКПД 2):

26.11.30 — схемы интегральные электронные;

26.12.30 — карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты);

26.20.11 — компьютеры портативные массой не более 10 кг;

27.40.39 — светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки.

Есть лишь один способ «вывести» товар из-под запрета: доказать, что товар содержится в реестре российской радиоэлектронной продукции.

Производители и поставщики отечественной продукции могут реализовать представившуюся возможность найти выгодный контракт — да не один, — в системе автоматического поиска и управления по госзакупкам Тендерплан.

Зарубежные медизделия стали «лишними»

С 31-го августа некоторые импортные медицинские изделия стали «вторыми лишними», в частности:

26.51.53.140 — устройства электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы;

26.60.12.132 — аппараты ультразвукового сканирования;

32.50.21.121 — аппараты для ингаляционного наркоза,

а также томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы.

Если имеется корректно поданная заявка-предложение поставить отечественную продукцию, государственный заказчик должен отклонить все заявки, по которым заявлена импортная продукция.

Корректной считается заявка, которая:

во-первых, соответствует извещению и (или) документации;

во-вторых, содержит предложение по поставке товара, произведенного в ЕАЭС.

Участнику необходимо указывать в заявке следующие данные:

Страна происхождения Необходимые данные Российская Федерация Номер записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции; Данные о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории России (см. постановление № 719) ЕАЭС (кроме России) Номер записи из Евразийского реестра промтоваров; Данные о количестве набранных баллов в рамках Решения № 105

Реестровые номера включаются уже в контракт, а документацию, подтверждающую страну происхождения, представляют при исполнении такового.

Вы больше не потеряете доход из-за опоздания с отправкой корректной заявки: Тендерплан добавит интересующие вас тендеры в календарь, уведомит об изменениях в извещении и напомнит об отправке.

Когда все-таки можно покупать иностранные медизделия и РЭП?

Ограничение на закупку иностранной продукции не применяется, если в реестрах — российском и ЕАЭС нужная продукция того же класса и функционального назначения просто отсутствует, и (или) продукция хотя и присутствует в реестрах, но не соответствует:

функциональным;

техническим;

эксплуатационным характеристикам,

указанных заказчиком. Отсутствие аналогичной отечественной продукции должно подтверждаться разрешением, выданным Минпромторгом, однако порядок выдачи этого документа до сих пор не утвержден. Поэтому получать его не требуется.

Если заявки, содержащие предложение поставить отечественную продукцию, не поданы, то закупка импортной продукции возможна. Эти положения, содержащиеся в пп. 4 и 5 постановления правительства РФ № 878, в скором времени будут исключены (о разработке соответствующего проекта постановления сообщил сам Минпромторг).