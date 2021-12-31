А вы уже перерегистрировались в ЕИС?

Пока регистрация действует три года, за 6 месяцев до окончания срока ее можно продлить, а за 3 месяца до того, как истечет срок регистрации площадки перестанут принимать от вас заявки. Так что позаботиться о продлении стоит заранее. Всего три шага (читайте нашу инструкцию) и вы получаете доступ ко всем торгам и аукционам.

Регистрация в ЕИС. Зачем это вообще надо

ЕИС — это единый информационный портал, на котором аккумулируются все данные о поставщиках, заказчиках и заказах (закупках) для государства и муниципальных учреждений. С начала 2020 г. подавляющее большинство торгов проводятся в цифровой форме. Регистрация на ЕИС дает доступ к торгам по 44-ФЗ, по 223-ФЗ (в части процедур для малого бизнеса), а также по Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (проведение капремонтов).

Закупки, размещенные на портале, проводятся на 8 одобренных для торгов площадок:

Сбер А (бывш. Сбербанк-АСТ);

Росэлторг;

НЭП-Фабрикант;

РТС-тендер;

ТЭК-Торг;

РАД;

Заказ РФ;

ГПБ.

Отдельно процедуры проводятся на площадке АСТ ГОЗ — это портал для заказа в области обороны (для МВД, ФСБ и т. п.). Регистрация на этой площадке особая. Она требует специальных разрешений и настроек безопасности.

Искать закупки на сайте zakupki.gov можно и без регистрации, также как смотреть планы-графики или пользоваться многими другими возможностями сайта. Кроме того на сайте можно найти:

данные о контрактах и договорах (заключение, аннулирование, исполненные обязательства и проч.);

реестры заказчиков, поставщиков, исполнителей по капремонту и т. п.;

планы-графики и др.

А вот пользователи Тендерплан могут узнать намного больше. Например, получить полную информацию о контрагенте (конкуренте, заказчике, поставщике): как давно и как часто участвует в закупках, отсутствие / наличие проблем с заключением контрактов, аффилированность, аналитика побед и проигрышей в аукционах и др.

Но даже если вы видите закупку, просто зайти на нужную площадку, например, на ЭТП Сбербанка и подать заявку не сможете, для этого как раз нужна регистрация.

Только регистрация в ЕИС дает возможность поставщикам участвовать в различных торгах и разом получить аккредитацию на всех одобренных площадках. Это существенно сокращает время для начала работы на нужных площадках — вы сможете сразу начать подавать заявки.

Только надо отметить — само время регистрации на ЕИС иногда затягивается. Во-первых, из-за нестабильной работы системы или ее перегруженностью. Во-вторых, из-за того, что данные, которые вы укажете должны быть проверены, к примеру. площадка отправляет запрос в налоговую для получения выписки, подтверждения статуса руководителя и так далее. Поэтому позаботиться о продлении нужно заранее. В некоторых случаях оно может затянуться на несколько дней и более.

Не забудьте про ЭП

Для регистрации (и участия в торгах) не обойтись без КЭП (квалифицированной электронной подписи), которую до конца года можно получить в аккредитованном Минцифрой удостоверяющем центре или в ФНС и ее доверенных УЦ. Пока таких доверенных лиц всего два — ПАО «Сбербанк России» и АО «Аналитический центр» (единый портал электронной подписи).

С 1 января 2022 года новую подпись можно получать только в ФНС и доверенных УЦ, а выданные ранее ЭП действую до тех пор, пока не кончится срок их сертификата.

Если документы будет подписывать доверенное лицо, а не сам руководитель, то необходимо сделать подпись и для него. а также выдать ему доверенность на действия на ЕИС и площадках.

Предварительно следует проверить свой компьютер на соответствие техническим требованиям ЕИС: свежая операционка, актуальный браузер, кстати, наиболее корректно система работает в Internet Explorer, браузере Спутник или Спутник-лб, корректная работа с сайтами Госуслуг и zakupki.gov, наличие необходимых плагинов для КЭП и т. п.

Информацию и файлы для настройки можно найти по этой ссылке. А также можно настроить рабочее место автоматически — файлы для этого ищите вот в этом разделе. Обратите внимание, зачастую корректной работе портала мешает включенный антивирус.

Итак, вы все подготовили. Как же приступить к регистрации на ЕИС?

Шаг 1. Регистрируемся на портале госуслуг

Руководителю фирмы (именно ему, не главбуху, секретарю и т.п.), т.е. тому, кто действует от имени бизнеса без доверенности, необходимо иметь подтвержденную запись на портале (как физлицу).

Если запись имеется, то нужно зайти в личный кабинет и создать профиль своей организации, введя данные о ней, после чего система будет проверять сведения какое-то время. После чего нужно будет также добавить данные об электронной подписи.

Если в закупках буду от имени организации принимать участие и другие лица, например, менеджер или заместитель, то их нужно будет также привязать к записи организации на Госуслугах и наделить необходимыми полномочиями.

На проверку и подтверждение уходит до 5 дней. Имеет смысл наведываться на портал и проверять, не обновился ли статус заявки.

Шаг 2. Регистрируемся в ЕИС

Поскольку мы уже подготовили свой ПК к работе с этой системой, достаточно войти в личный кабинет на ЕИС через портал госуслуг. Естественно, что профиль компании должен создавать глава таковой, а профиль ИП — сам ИП.

Все данные, внесенные на портале госуслуг, будут перенесены и в ЕИС, но в данном случае необходимо проверять каждую букву. Дозаполняем пустые формы и сведения, прикрепляем устав, решение об одобрении крупных сделок, регистрируем руководителя и добавляем всех сотрудников, которые будут работать в ЕИС.

Еще раз проверяем корректность данных и документов, подписываем заявку на регистрацию КЭП и ждем. Ожидание может продлиться до 5 дней.

Шаг 3. Получаем аккредитацию на одобренных площадках

После того, как ваша заявка на регистрацию на ЕИС будет одобрена, данные о поставщике появятся в реестре участников — ЕРУЗ. Обмен данными и тут может занимать до 5-ти дней, но бывает и меньше, следует регулярно заходить в личный кабинет на ЕИС.

После того как вы появились в реестре в течение 1 дня у вас появится аккредитация на всех 8-ми площадках. Обычно они сами присылают сообщения об этом.

Возможно потребуется настройка корректной работы ЭП на каких-то площадках, но обычно после аккредитации работу с площадками можно начать очень быстро и никаких проблем с настройками не возникает.

Добро пожаловать в мир торгов!

С Тендерплан вы без труда найдете наиболее подходящие аукционы, и сможете обсудить их с коллегами, а также дать поручение по работе с заявкой и тендером сотрудникам, используя ресурсы сервиса.

Новичками может потребоваться экспертная помощь для составления заявки или участия в закупке, но с Тендерпланом вы сможете и сами успешно настроить работу с торгами так, как вам удобно.

Заметим, что с 1 января 2022 г. регистрация на ЕИС станет бессрочной, но до этого действуют прежние правила и если у вас сейчас заканчивается срок аккредитации — пройдите процедуру и продолжайте участвовать в торгах.