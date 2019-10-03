Дайджест новостей. Убыточные франшизы, неочевидные тонкости упрощенки и «номер один» в рекламе

В этом выпуске стелим соломку. Рассказываем, на что обратить внимание в договоре франшизы, куда могут пропадать деньги с личного счета предпринимателя и как не навлечь на себя гнев ФАС.

Проверить франчайзера, чтобы не остаться без денег и с убыточной компанией на руках

Предприниматель хотел купить франшизу успешной клининговой компании, а вместо этого чуть не стал соучредителем убыточной компании. Хорошо, что он обратился к юристу и показал договор.

Оказалось, что франчайзер продает незарегистрированный бренд, а директором франшизы предлагает сделать человека с долгом от судебных приставов. Формулировки в договоре довольно мутные.

В статье юрист разбирает договор франшизы и показывает формулировки, которые должны насторожить.

Закрыть ИП удаленно можно бесплатно

Предприниматель переезжает в другой город и не успевает закрыть ИП. Не беда. Можно просто отправить в налоговую два документа и никуда не ходить. А вот как сделать это бесплатно.

Налоговая спишет деньги с личного счета, если...

Если у ИП есть долги по налогам, а на расчетном счете ноль, налоговая спишет деньги с личного счета. Банки спросили налоговую, законно ли это. И налоговая ответила.

Сто тысяч рублей за «Двери № 1»

Закон о рекламе запрещает бездоказательно называть свою компанию первой, а товар — лучшим. А ФАС за этим бдительно следит и чуть что — штрафует.